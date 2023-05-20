أفضل أماكن سياحية في بورصة بالشتاء تستحق الزيارة

سنجد أن السائحين من مُختلف دول العالم يتوجهون إلى مدينة بورصة وخاصةً في فصل الشتاء؛ وذلك بسبب الطبيعة الخلابة التي تتميز بها؛ فهي من المُدن التي تحتوي على عدد من الجبال الثلجية والعديد من الوجهات السياحية التي بالتأكيد ستنال إعجابك، وهي أيضًا من أهم المُدن التاريخية؛ فقدّ كانت العاصمة الأولى للخلافة العثمانية، ليس هذا فحسب، بل هي أيضًا من المُدن مُترامية الأطراف؛ مما يجعلها مركزًا لمُمارسة الأنشطة المتنوعة في الهواء الطلق وهي من التجارب التي لن تنساها في حياتك قط، كما توجد عدّة أماكن سياحية في بورصة بالشتاء يجب عليك زيارتها عند مجيئك لتركيا، وعادةً ما يطلقون على تلك المدينة الخلابة "بورصة الخضراء" لأنها غنية بالمساحات الخضراء التي تنتشر حول انحاء تلك المدينة، ويُضاف على ذلك موقع المدينة المُتميز من الناحية الجغرافية؛ والذي يجعلها من أهم الوجهات السياحية في تُركيا.

أماكن سياحية في بورصة بالشتاء

مدينة بورصة تقع في جنوب دولة اسطنبول، وعند حساب المسافة من اسطنبول إلى بورصة ستجد أنها لن تتخطى ساعتين ونصف تقريبًا حتى تتمكن من الوصول إليها، ولكن قبل أن تتوجه لتلك المدينة هُناك بعض المعلومات التي ستجعلك تُخطط لقضاء عُطلتك بأكملها بها وليس مُجرد أيام بسيطة؛ فقدّ حصلت بورصة على المركز الأول في تُركيا والمركز 48 على العالم من حيثُ رُخص المعيشة ووفرة الأماكن التي يقصدها الناس بغرض السياحة في بورصة في الشتاء، وهذا بالتأكيد سيساعدك على قضاء رحلة مُمتعة بأقل التكاليف لأطول مُدة، لهذا جمعنا لكم أجمل أماكن بورصة في الشتاء لكي تقوم بإضافتها في خطة رحلتك عندّ زيارتها.

1- تلفريك بورصة

هو بمثابة عربة متوسطة الحجم تنتقل من خلالها بين منحدرات جبل أولوداغ في الهواء الطلق؛ لكي تستمتع برؤية المنظر الخارجي للجبل والمناظر الطبيعية التي تحيط به من الأعلى، لذلك عادةّ عندما ترغب في اختيار أفضل أماكن سياحيه في بورصة بالشتاء؛ فإنه يجب أن يكون وجهتك الأولى؛ وذلك لأنه مخصص لنقل المتزلجين إلى منتجعات التزلج وبالتالي فهي تجربة ثنائية تستمتع من خلالها بالتزلج ورؤية المناظر الطبيعية على ارتفاع 1.810 متر على مستوى سطح الأرض؛ وبالتالي فهي مناسبة لمُحبي المغامرة، وقد تحددت مُدة الرحلة حوالي 22 دقيقة لكي تتمكن من الوصول إلى وجهة التزلج، سيكون التلفريك من التجارب المُثيرة التي يتم توفيرها للضيوف لرؤية جمال بورصة من الأعلى.

2- حمامات الينابيع الساخنة

إذا أردت أن تحظى بتجربة دافئة في درجة حرارة تتنوع ما بين 38 إلى 50 درجة مئوية بفصل الشتاء، ستكون هذه الحمامات من أهم الأماكن التي يجب عليك زيارتها، تلك الينابيع الساخنة تم اكتشافها في العصر الروماني، ويطلق عليها الحمامات الكبريتية؛ لأن عددًا من هذه الحمامات يحتوي على مادة الكبريت مع درجة حرارة تصل إلى حوالي 80 درجة مئوية، ولكن ليست جميع الحمامات تحتوي على تلك المادة بهذه الحرارة القوية، بل توجد حرارة أقل لكي تكون مُناسبة لكافة الفئات العمرية، يعود أصل هذا الحمام إلى جبل أولوداغ؛ ليضم غرف الاستحمام كما يتم توفير ملابس مصنوعة من مادة الرخام، بالإضافة إلى غرف الساونا والمرطبات؛ للاسترخاء والتخلص من الطاقة السلبية التي تجتاح جسدك.

3- مغارة اويلات

هل تُريد زيارة مكان من أهم المُعجزات الطبيعية التي وجدّت في بورصة بل في تُركيا بأكملها؛ فتلك المغارة من أهم وأكبر المغارات الجبلية التي توجد بتُركيا، وتم اختيارها كواحدة من أهم أماكن سياحية في بورصة بالشتاء؛ فتلك المغارة تحتوي على الكثير من الأشجار الضخمة التي تُغطيها بأكملها، كما أنها ليست رحلة ترفيهية فحسب بل رحلة علاجية أيضًا؛ وذلك لأنها تحتوي على عدّة حمامات ساخنة وينابيع يتوجه لها السُياح من كُل دول العالم للعلاج، تقع تلك المغارة في داخل إحدى الجبال مُنذ أكثر من 300 مليون سنة؛ فقد تشكلت إثر وقوع زلزال ضخم في تُركيا؛ لذلك فإن تلك الرحلة ستكون مناسبة لمُحبي الاسترخاء ويُفضل تجربتها بعدّ يوم من العناء الطويل في الرحلة لتشعر بالراحة ولتنبهر بتلك المناظر التي شكلتها الطبيعة.

4- الشجرة التاريخية المعمرة

إذا فكرت في تجربة السياحة في بورصة بالشتاء للاستمتاع بالأجواء التُركية التقليدية، فهذه الشجرة هي الحل الأمثل لك؛ فهي شجرة ضخمة يُحيط بها العديد من المقاهي والمطاعم التي يُمكنك من خلالها تجربة أشهى المأكولات والمشروبات التي تحمل بداخلها التاريخ التُركي الأصيل، بالإضافة إلى الاستمتاع بإطلالة مُميزة بانورامية خلابة، كما تستطيع أيضًا شراء بعض الهدايا التذكارية لك ولأصدقائك وعائلتك من المتاجر التي تنتشر بتلك المنطقة؛ فستجد الملابس والتحف وغيرها من الأدوات اليدوية التي صُنعت بكُل احترافية، وإذا أردت فيُمكنك التقاط العديد من الصور التذكارية من أجل توثيق تلك اللحظات المُمتعة، ويتوفر العديد من الفنادق القريبة من تلك المنطقة بكافة الدرجات لتأتي مُناسبة لمُختلف المستويات المعيشية.

5- سوق الحرير

لكن في حال أردت التسوق من أجل شراء الهدايا التذكارية أو الحصول على بعض الأشياء من أجلك ومن أجل عائلتك؛ فهذا السوق يجب أن يكون وجهتك الأولى، والذي يتميز بانخفاض الأسعار وتوافر كافة أنواع الملابس سواء التقليدية أو العصرية التي بالتأكيد تعكس ثقافة تلك الدولة وعظمة حضارتها، وهو يندرج ضمن أفضل أماكن بورصة بالشتاء؛ وذلك لأن العاملين بهذا السوق حريصين على إظهار أفضل صورة لمدينتهم سواء من خلال المعاملة أو جودة المنتجات التي يتم بيعها، بالإضافة إلى إمكانية شراء التحف من المحلات التي تنتشر في الشوارع الجانبية من هذا السوق، والتي ستغريك لأنهم يتخصصون في بيع القطع النادرة الرائعة التي ستثير اهتمامك بكل تأكيد، فالسوق مزيج بين المتاجر المتنوعة سواء ملابس، تحف، إكسسوار ومجوهرات الذهب،وغيرها الكثير؛ فكل ما تبحث عنه ستجده به.

6- جبل اولوداغ

هو واحد من أشهر أماكن السياحة في بورصة ؛ فهو من أعلى القمم الجبلية في تُركيا؛ فيرتفع عن مستوى سطح البحر بحوالي 2543 مترًا، ويطلقون عليه النُقطة السوداء بتركيا، المُميز بهذا الجبل أنك لا تستمتع بتجربة التزلج على الجليد فحسب، بل يُمكنك ركوب التلفريك ورؤية المناظر المحيطة بالجبل، والاستمتاع بقضاء وقت ممتع في المطاعم والمقاهي التي تُحيط بالمنطقة، وكذلك الاستمتاع برؤية البحيرات الجليدية من أعلى قمة الجبل، وبالتأكيد ستنبهر بمنظر السماء الرائع وكأنك تعيش بين الغيوم عند رؤيتك لمثل هذا المنظر الرائع؛ لذلك فهو بالتأكيد من أجمل أماكن سياحية في بورصة بالشتاء يُمكنك تجربتها، وإذا أردت الإقامة في فُندق قريب من الجبل، فيوجد أكثر من فُندق يُمكنك تجربته والاستمتاع بالخدمة المُميزة التي يوفرها كُل فندق على حدى.

7- بحيرة أولوبات

إذا كُنت من عشاق التخييم والمشي لقضاء وقت هادئ مع العائلة، وتُريد زيارة أماكن سياحية في بورصة بالشتاء تتوفر بها تلك الأجواء، فلا عليك سوى زيارة تلك البحيرة للاستمتاع بمنظر الأسماك المُميز والطيور التي تتواجد على أطراف البحيرة؛ فهي ليست عميقة وبالتالي يُمكنك الاستمتاع بتجربة ركوب القوارب مع العائلة والأطفال للحصول على جولة بين المعالم والأماكن المُميزة التي تُحيط بها؛ فهي من التجارب المُمتعة خاصةً وقت غروب الشمس، كما أن بها العديد من المطاعم التي توجد على ضفاف البحيرة لكي تتمكن من تناول واحدة من أشهى الوجبات التُركية التي تم صناعتها في بورصة بكُل حُب، ولُعشاق ركوب الخيل، أنت بالمكان المُناسب، حيث توجد العديد من المساحات الريفية الواسعة التي تستطيع ركوب الخيل فيها، كما تتوافر عدّة قرى قريبة من البحيرة يُمكنك زيارتها أيضًا.

8- أولو جامع

هو واحد من أكبر وأهم الجوامع التاريخية في بورصة، والذي تم إنشاؤه في زمن الخلافة العثمانية بعصر السلطان بايزيد الأول، منذ أواخر القرن 14، ويتميز الجامع بالهندسة المعمارية السلجوقية الفريدة التي من الصعب أن تجدها في أي جامع آخر؛ فقد تم حفر العديد من النصوص العربية على الأخشاب الخارجية للجامع، ووقع الاختيار على الجامع كواحد ضمن قائمة أهم أماكن سياحية في بورصة بالشتاء؛ وذلك لأنه وجد بداخله كسوة باب الكعبة الشريفة التي تم صنعها من قبل المماليك؛ فالجامع ما هو إلا رمز إبداع الفنون الإسلامية وهو مركز العلوم التي يتجه له السائحين من كُل دول العالم للاستمتاع برؤية التصاميم ولقضاء تجربة روحانية لا تُنسى، والاستماع إلى تاريخ بناء الجامع ونشأته من قبل القائمين على هذا الجامع.

هُناك عدّة أماكن سياحية في بورصة بالشتاء يُمكنك زيارتها للتعرف على التاريخ والحضارة التُركية المتأصلة في تلك المدينة، والاستمتاع بالمنتزهات الترفيهية الممتعة مع الأصدقاء والعائلة، والتي تجعلها من التجارب التي لا تنسى؛ فبورصة مدينة السحر والجمال الأخضر المناسبة لكل فصول السنة وخاصةً فصل الشتاء.