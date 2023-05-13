أجمل أماكن لا يعرفها السياح في اسطنبول عليك معرفتها

تعتبر اسطنبول واحدة من أجمل المدن السياحية في تركيا والعالم، ولطالما كانت الوجهة الأساسية للسياح القادمون إلى تركيا من أجل قضاء أجمل الأوقات وأمتع العطلات وذلك لما تمتلكه هذه المدينة من سحر خاص يتمثل بطبيعتها الخلابة، ولما تحتويه من مراكز سياحية وتاريخية تتمثل في المولات والحدائق والغابات والقصور والأبراج والمساجد والكثير غير ذلك.

توفر هذه المدينة الرائعة لزوارها حالة من الإشباع الكامل فهي تلبي كل رغباتهم واحتياجاتهم، وتختبئ بين أزقة هذه المدينة وشوارعها أماكن لا يعرفها السياح في اسطنبول، قليلين جدا أولئك الذين قاموا بزيارتها واكتشافها، سنتعرف من خلال السطور القادمة على أماكن خفية للسياح في اسطنبول مدينة السحر والجمال.

أفضل أماكن لا يعرفها السياح في اسطنبول

هناك جنان خفية في اسطنبول هذه المدينة الرائعة، نعم تحتوي اسطنبول على العديد من الأبنية والمراكز السياحية والملاعب ولكنها منطقة طبيعية بحتة، سنتعرف من خلال السطور القادمة على أماكن لا يعرفها في اسطنبول على الرغم من جمالها وسحرها إلا أنها غابت عن خرائط وبرامج السياحة لفترات طويلة جدا، لذلك لا بد لك من التعرف عليها وزيارتها والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية الموجودة بها، ومن أبرز هذه الأماكن:

1- شاطئ إلماس بورنو

من أجمل شواطئ اسطنبول يمتد على مساحة 9000 متر مربع، يبعد عن اسطنبول مسافة واحد كيلو متر، فهو أضخم شاطئ نسائي في اسطنبول، حيث يخصص الشاطئ 4 أيام من كل أسبوع للنساء فقط والأطفال الذكور ما دون سن السابعة حصرا، يمكنك الهروب من حرارة الصيف المرتفعة والاستمتاع بالمياه الباردة المنعشة وقضاء أجمل الأوقات، على الرغم من كل هذه الميزات إلا أن قلة قليلة جدا التي تأتي إلى الشاطئ والاستمتاع به، ينصح بزيارته بشدة.

2- حجر المليون

حجر المليون أو حجر النقطة، يقع بالقرب من مسجد ايا صوفيا، عدد قليل جدا من الزوار يأتون لزيارة هذا المعلم السياحي الجميل والتقاط أجمل الصور التذكارية، وكان البيزنطيون يؤمنون بأن هذا الحجر سوف يعيق تقدم الأعداء، وبحسب بعض الروايات التاريخية فإن حجر المليون هو مصدر المقولة الشعبية المتداولة في تركيا "كل الطرق تؤدي إلى روما".

3- كنيسة القديس سرجيوس والقديس باخوي

من أجمل المعالم الأثرية والدينية التي لا يصلها السياحي ولا يعرفون أي معلومات عنها، تعد كنيسة القديس سرجيوس والقديس باخوس بولويفيل واحدة من أقدم الكنائس في مدينة إسطنبول، سيجد عشاق الفن والهندسة أنفسهم أمام تحفة معمارية فريدة من نوعها، كما أنّها كانت تعتبر من أقدم المباني البيزنطية في تركيا، لذلك من الضروري جدا زيارتها.

4- البازار النسائي

وهو مكان رائع جدا يحتوي على العديد من المحلات التجارية التي تبيع المنتجات المحلية بأسعار رخيصة الثمن ويمكن العثور فيه على أجود انواع الملابس والأحذية والحقائب بالإضافة إلى الخضروات والفواكه، ومجموعة متنوعة من الأشغال اليدوية والمنسوجات مثل السجاد، فهو سوق متكامل كل ما قد تحتاجه سوف تجده محزن جدا أن الذين يعرفونه ويصلون إليه عدد قليل جدا.

5- قرية الفلامينغو-تشالجا

تقع قرية الفلامينغو في اسطنبول في تشالجا تحديدا، تمتد على مساحة 20000 متر مربع تقريبا، يقصدها الزوار لمشاهدة طائر الفلامينغو وهو سبب تسميتها بهذا الاسم، بالإضافة إلى أنها تشتهر بالعديد من المعالم الأثرية والمناظر الطبيعية الخلابة، فهي تعتبر أجمل أماكن طبيعية في اسطنبول ، وهي مكان مثالي جدا الاسترخاء والاستمتاع بالمناظر الجميلة، لا تفوت زيارتها.

6- برج السفير- ليفنت

يعتبر برج السفير من أروع ناطحات السحاب التي يمكنك رؤيتها، فقد صنف منذ عام 2011 م بأنه أطول مبنى في اسطنبول وتركيا، يتكون البرج من 54 طابق بارتفاع 238 مترا فوق الأرض، ومن أهم الأنشطة التي يمكنك ممارستها عند زيارة برج السفير هو زيارة الحدائق الطبيعية والرائعة، بالإضافة إلى أن البرج يمتلك نظام مخصص لامتصاص ضوء الشمس، ولا تنسى زيارة مول السفير أحد اهم المجمعات التجارية في اسطنبول، برج السفير أحد أهم وأجمل أماكن لا يعرفها السياح في اسطنبول.

7- حدائق اوتاغ في بيكوز

إذا أردنا التحدث عن أماكن لا يعرفها السياح في اسطنبول تأتي حدائق اوتاغ بيكوز في رأس القائمة، تقع هذه الحديقة الجميلة على حدود منطقة البيكوز وهي عدد من المساحات الخضراء الواسعة مكونة من 22 ألف متر، تحتوي الحديقة على ممر للمشي بطول 10 آلاف متر تحيط به وورود الزنبق والكستناء والورد الجوري من الجانبين، بالإضافة إلى عدد كبير جدا من الأشجار يصل عددها إلى حوالي خمسة آلاف شجرة كبيرة و1500 شجرة صغيرة، تتمتع الحديقة بجو من الهدوء والصفاء الذي قد لا تجده في أي معلم آخر، لا تؤجل زيارة هذه الحديقة الرائعة والاستمتاع بها.

8- شاطئ كارابون في ارناؤط كوي

يبعد هذا الشاطئ مسافة تبلغ 29 كيلو متر من مركز مدينة اسطنبول، وعلى الرغم من الجمال الرهيب الذي يمتلكه هذا الشاطئ إلا أنه ضمن قائمة أماكن لا يعرفها السياح في اسطنبول، فمن النادر جدا أن يشهد الشاطئ حالات الازدحام حتى في أيام ذروة الموسم السياحي.

9- نهر جوكسو (جوكصو)

يتفرع نهر جوكسو من مضيق البوسفور، وتطل عليه العديد من المطاعم والمقاهي مثل مطعم بيغ شيف وكافيه لوتس، يمتلك النهر سحر خاص من نوعه وذلك بسبب وجود الأشجار الخضراء العالية وأنواع مختلفة من النباتات والأزهار، ويصل بين ضفتي النهر جسر تاريخي مبني من الحجارة مازال حتى يومنا هذا، على الرغم من كل هذه المميزات إلا أنه صنف ضمن أماكن لا يعرفها السياح في اسطنبول.

10- كنيسة شورا

تحتوي الكنيسة على أقدم وأجمل اللوحات الفنية والفسيفساء، تقع في القسم الغربي من منطقة الفاتح، وقد تعرضت الكنيسة على مر الزمن والأيام إلى عدد من التغيرات فقد تم تحويلها إلى مسجد ومن ثم إلى متحف، وفي عام 2005 تم رفع دعوى قضائية من قبل جهات معينة من أجل إلغاء وضع متحف تشورا، وفي عام 2019 أمر مجلس الدولة التركي بتحويله إلى مسجد، الأمر الذي أثار انزعاج المسيحيون الأرثوذوكس، تعتبر هذه الكنيسة ذات قيمة أثرية وتاريخية ودينية هامة جدا.

11- مسبح تشيلينجور الطبيعي في تشالجا

يقع هذا المسبح الطبيعي والخفي بين تجمعات الصخور والهضاب في منطقة يالي كوي في منطقة تشالجا، هو عبارة عن تجمع للمياه العذبة والنقية تحيط به الصخور من كل الجوانب، والمنبع الرئيسي لمسبح تشالجا هو البحر الأسود، يمكنك الوصول إلى المسبح بسيارتك الخاصة، حيث يبعد المسبح تقريبا مسافة مئة كيلو متر عن مركز المدينة في اسطنبول وعلى الرغم من قربه إلا أنه من أهم أماكن لا يعرفها السياح في اسطنبول.

12- قصر كوتشوك سو التاريخي

يقع القصر في حي كوتشوك في منطقة بايكوز في الجانب الآسيوي من مدينة اسطنبول، وهو يعني بالعربية القصر الصغير، يمتلك القصر إطلالة بحرية ساحرة، يضم قصر كوتشوك سو التاريخي عدد من المقاهي والكافيتريات لتلبية احتياجات الزوار من المشروبات والسناكات اللذيذة، بالإضافة إلى وجود جامع للمصليين، ويحتوي على نافورة جميلة جدا.

13- غابة اتاتورك في صاريير

تعتبر هذه الحديقة من أكبر الحدائق في اسطنبول، تقع في قضاء صاريير تم افتتاحها في عام 1949 م، من المحزن جدا أنها من الأماكن التي لا يعرفها السياح في اسطنبول، غابة اتاتورك حيث يمكنك الاستماع بالهدوء والسكينة والابتعاد عن صخب المدينة، فهي عبارة عن متنفس طبيعي ساحر يمتد على مساحة 345 هكتار، تضم أكثر من ألفي نوع من النباتات والأشجار التي تم جلبها من مناطق مختلفة من العالم، مع العلم أن الوصول إلى الحديقة سهل جدا إلا أنها لا تشهد إقبالا كبيرا من السياح، حيث إن مسافة الطريق إلى الحديقة لا تستغرق أكتر من عشرون دقيقة منذ ركوب الحافلة المتوجهة إلى منطقة باهتشة كوي.

14- مطعم الحاج عبدالله - باي اوغلو

مطعم عريق جدا حيث يعود عمره إلى حوالي عقد من الزمن، لقد زاره العديد من السلاطين العثمانيين، وهو مطعم راقي ونظيف ويقدم المطعم الأطباق التركية التقليدية بأسعار مقبولة جدا ولكن للأسف الشديد قلة قليلة جدا هم الذين يعرفونه ويأتون لزيارته فهو أجمل أماكن لا يعرفها السياح في اسطنبول.

15- حديقة معمار سنان الثقافية

تعتبر حديقة معمار سينان من الحدائق الرائعة الموجودة في مدينة اديمان وهي تقع وسط المدينة وتتميز بالمناظر الطبيعية الرائعة وتتوفر في الحديقة العديد من المقاهي والأكشاك الصغيرة، ويوجد بها تماثيل تاريخية تدل على عظمة وعراقة المنطقة وتاريخها، من المؤسف أنها ليست ضمن أفضل أماكن سياحية في اسطنبول ، فعلى الرغم من أنها تملك سحر وجاذبية خاصة إلا أنه عدد قليل جدا من السياح يصلون إليها ويعرفونها.

16- قصر الخديوي في بيكوز

يقع القصر في منطقة بيكوز في القسم الآسيوي من مدينة اسطنبول، وهو يعود إلى عهد خديوي مصر عباس حلمي الثاني، بني القصر على يد المعماري الإيطالي ديلفو سيميناتي وتبلغ مساحته حوالي ألف متر مربع، يتميز بتصميمه العريق وحدائقه ذات النوافير الجميلة، وقد تم تحويل إحدى صالات القصر إلى مطعم يقدم أشهى الوجبات والأطباق، بالإضافة إلى وجود خدمة البوفيه المفتوح على الغداء والعشاء، يمتلك القصر ميزات جميلة جدا وسحر خاص ولكنه عدد قليل من السياح يصلون إليه ويستمتعون بمشاهدته.

17- كاريبشي كوي-صاريير

تقع قرية كاريبشي في منطقة صاريير على أحد التلال عند مدخل البحر الأسود لمضيق إسطنبول، وهي أحد الجنان المخفية في مدينة اسطنبول، قليلون جدا أولئك الذين يعرفون هذه القرية الجميلة ويهربون إليها بقصد التأمل والاسترخاء وسط أجواء الطبيعة الساحرة، تتميز بأنها تقع في قلب إسطنبول، لكنها في الوقت نفسه بعيدة عن صخب المدينة وازدحامها، وتشتهر كاريبشي كوي باسم "قرية الصيد".

تعرفنا من خلال فقرات هذا المقال على أفضل أماكن لا يعرفها السياح في اسطنبول، وما تخفيه هذه المدينة الساحرة من معالم سياحية مجهولة بالنسبة للكثير من السكان المحليين والسياح القادمون من كل أنحاء العالم، وتناولنا أبرز الأنشطة الترفيهية التي يمكنك ممارستها والاستمتاع بها.