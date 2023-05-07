أفضل 9 أماكن للشواء في اسطنبول ننصحك بها

مدينة اسطنبول التي عرفت منذ القدم باسم بيزنطة والقسطنطينية والأستانة، تعتبر من أكبر المدن في تركيا وتتميز بموقعها الجغرافي المتميز حيث تمتد على طريق البوسفور، كما تعتبر مركز اقتصادي وثقافي وتاريخي للبلاد، وتتميز بمعالمها السياحية التاريخية المعروفة بكل البلاد، كما تتميز بجمال طبيعتها الساحرة ومناخها المنعش، إضافة إلى الكثير من المقومات التي توفرها لتجعل منها من أهم مناطق الاستجمام، حيث تحوي الكثير من المرافق والمطاعم والحدائق والكافيهات والفنادق والمولات التي يرتادها الناس بقصد المتعة والترفيه.

ومن المناطق التي يرتادها الزوار هي المناطق الخاصة بالشواء، حيث يقوم الزائرون بالاجتماع برفقة الأصدقاء والعائلة والأطفال للتجول في هذه الحدائق، وقضاء أجمل الأوقات مع القيام بحفلات الشواء الممتعة في أجمل أماكن للشواء في اسطنبول من حيث إشعال النار، وطهي الطعام على النار في أحضان الطبيعة الخلابة، وفي الهواء الطلق، وبين تنوع كبير من الزهور والورود الجميلة.

أفضل أماكن للشواء في اسطنبول

من أجمل الأنشطة الممتعة التي يتنافس الناس لإقامتها مع قدوم فصل الصيف أو الربيع هي حفلات الشواء، فالجلوس بين أحضان الطبيعة بعيدا عن ضوضاء المدينة وزحمة الشوارع في اسطنبول، والاستمتاع بمناظر الطبيعة الخلابة ومرافقها، وتجهيز الأطعمة الشهية يمنح النفس راحة ويعطي طاقة إيجابية، لذا سيكون من المهم أن تتعرف على أماكن جميلة في اسطنبول التي يمكنك اصطحاب عائلتك وأصدقائك إليها لإقامة حفلة شواء ممتعة، حيث يحلو الاسترخاء والتأمل بالمروج الخضراء ومشاهدة العصافير وهي تنتقل من شجرة لأخرى التي تسرنا بنغماتها العذبة، ومن هذه الأماكن هناك أماكن للشواء في اسطنبول مميزة نقدمها لكم:

1. غابة السلطان غازي

وهي عبارة عن مساحات خضراء مليئة بالأشجار العالية والكثيفة التي تطل على بحيرة سلطان غازي حيث يمكنك الصعود على البرج ومشاهدة المناظر الخلابة من أعلى البرج، فهو مكان هادئ وجميل فيه مدرجات خشبية للجلوس والتمتع بهواية الرسم إن أردت، فيها خدمات عدة كالحمامات، وألعاب الأطفال، وموقف سيارات، وأهم ما يمكنك فعله هو اصطياد السمك وإمكانية الشواء في هذا الجو اللطيف.

إنه مكان مناسب للعائلات والأطفال ومكان جميل للتنزه وقضاء أجمل الأوقات مع العائلة والأصدقاء، لا تفكر كثيرا احزم أمتعتك واذهب مع أصدقائك وقم بالترفيه عن نفسك في هذه الغابة الممتعة، وللذهاب إلى أفضل أماكن شواء في اسطنبول عليك بالتوجه إلى غابة السلطان غازي.

معلومات عن غابة السلطان غازي

الموقع: Cebeci, غابة السلطان غازي، Sultangazi Bld. Mesire Alanı, 34270 Sultangazi/İstanbul, تركيا.

2. حديقة بولونيزكوي الطبيعية

إن كنت تبحث عن حدائق للشواء في اسطنبول عليك بالذهاب إلى حديقة بولونيزكوي الطبيعية المميزة، فهي أجمل مكان للشواء في اسطنبول، وهي مكان ريفي يصلح للاستجمام بعيدا عن صخب المدينة وضجيجها، ويوجد فيها أماكن خاصة للشواء مما يجعل التنزه في هذه الحديقة أكثر متعة، كما تحيطها الأشجار الخضراء من كل الجوانب، وبداخلها أراجيح للأطفال، وحمامات، وموقف سيارات، وفيها مسارات لركوب الدراجات الهوائية، وإمكانية التخييم مما يجعله من الأماكن السياحية التي يترددون إليها السياح من جميع البلدان لقضاء أجمل الأوقات.

معلومات عن حديقة بولونيزكوي الطبيعية

الموقع: Polonez, حديقة بولونيزكوي الطبيعية، 34986 Beykoz/İstanbul, تركيا.

3. حديقة الشهداء اسنيورت

تعتبر هذه الحديقة أجمل منتزهات للشواء في اسطنبول حيث يرتادها الزائرون ويتمتعون بأجمل الأوقات، فهي تضم جلسات عائلية، وأحواض، وبرك، وجداول ماء، ونوافير، والكثير من المساحات الخضراء المليئة بالأشجار والنباتات الملونة والمتنوعة، إضافة إلى ما تحويه من ميزات وخدمات مثل مدينة ألعاب خاصة بالأطفال ومحلات لشراء المستلزمات، ومرافق رياضية خاصة لمحبي الرياضة واللياقة، وفيها أيضا مطاعم ومغاسل، إضافة إلى وجود أماكن خاصة بالشواء حيث يجتمع الزائر مع أصدقائه وعائلته ويحضرون لوازم الشواء، ويقومون بالشواء في أرجاء الحديقة الخضراء المميزة وفي الهواء الطلق.

معلومات عن حديقة الشهداء اسنيورت

الموقع: Mehterçeşme, 2051. Sk No:16 34515, 34515 Esenyurt/İstanbul, تركيا.

4. حديقة شاملار بارك

تقع في منطقة أرناؤوط كوي وهي حديقة تناسب الجميع فهي قريبة من سكان مدينة اسطنبول بالقسم الأوروبي، وتحتوي على خدمات ووسائل استجمام كثيرة فهي مناسبة للعائلات ولجلسات الأصدقاء كما يتوفر فيها أماكن خاصة باللعب للأطفال، وفيها مصليات لمن يريد القيام بفريضة الصلاة دون التأخر عليها وأيضا يوجد فيها حمامات، ومغاسل، وأماكن لغسل الصحون.

كما أنها تحوي الكثير من المقاعد التي تجمع العائلة والأصدقاء بمكان واحد، كما يوجد أماكن للتخييم، ولمحبي أماكن الشواء في اسطنبول فهذه الحديقة أفضل أماكن للشواء في اسطنبول بين أحضان الطبيعة والأشجار الساحرة والجو اللطيف، وبذلك تكون زيارة هذه الحديقة هي أفضل أماكن للشوي في اسطنبول التي يتمنى الجميع القيام بها لتوفر كافة وسائل السعادة والترفيه.

معلومات عن حديقة شاملار بارك

الموقع: Hacımaşlı, 34275 Arnavutköy/أرناؤوط كوي/İstanbul, تركيا.

5. حديقة الأمة 15 تموز

تمتاز هذه الحديقة بطبيعتها الخلابة بما تحويه من أشجار وورود متنوعة الأشكال والألوان، وفيها قسم خاص بالعلاج الطبيعي، وقسم خاص بالمزروعات لتعليم الأطفال الزراعة، إضافة إلى أقفاص الحيوانات المتنوعة التي تثير البهجة في قلب الزائرين وخصوصا الأطفال، ولعشاق الرياضة تم توفير عدد من الأجهزة الرياضية لزيادة النشاط، وفي أرجاء الطبيعة يستطيع الزائر القيام بالشواء لتناول أشهى الوجبات المشوية، فهي أحلى أماكن شوي في اسطنبول بصحبة الأصدقاء، مما يبعث البهجة ويزيد الراحة في قلوب الزائر.

معلومات عن حديقة الأمة 15 تموز

الموقع: 15 Temmuz Mahallesi, 34230 Esenler/İstanbul, تركيا.

6. Aydos Forest

هل تبحث عن أفضل مكان للشواء في اسطنبول؟ تعتبر غابات ايدوس أروع أماكن للشواء في اسطنبول وأضخم الغابات الموجودة في تركيا، والتي تتميز بارتفاع أشجارها الشاهق ومساحتها الخضراء الضخمة، والميزات التي تتصف بها من وسائل الترفيه والاستجمام، حيث يقوم الزوار بكثير من الأنشطة كركوب الدراجات، والقيام بجولات في أحضان الطبيعة، واكتشاف البحيرات الجميلة، والقيام بجولات في القوارب، والتقاط الكثير من الصور المختلفة باختلاف الأماكن، ويمكن للسياح ممارسة لعبتهم المفضلة pintball التي يتفق على لعبها الكثيرين، وللشواء حصة في هذه الغابة ففي الهواء الطلق تحلو جمعة الأصدقاء والعائلة ويقومون بشواء الطعام بجو من الألفة والمحبة، ومشاركة بعضهم الأحاديث والأغاني بكل حب وسعادة.

معلومات عن Aydos Forest

الموقع: Çarşı, 34882 Kartal/İstanbul, تركيا.

7. Koca Mustafa Paşa Park

منطقة قريبة من شاطئ البحر تتميز بالمقاييس اللازمة للاستجمام، حيث تناسب وجود العائلات والأصدقاء للقيام بنشاطات مختلفة مثل ركوب الدراجات، وممارسة رياضة المشي بالهواء الطلق، أو ممارسة الجري بأمان، نظرا لوجود المساحات الخضراء الجميلة الواسعة، كما تتيح للزوار متعة التقاط الكثير من الصور، ويمكن للزائرين القيام بالشواء ضمن شروط معينة كي يحافظوا على أمان المكان ويجب أن يتمتعوا بالحذر الكافي لاستمرار جولتهم بأمان، لذلك متعة الشواء هي أفضل ما يمكن القيام به في هذه المنطقة مما يسبب شعورا بالسعادة والاستقرار النفسي بين أحضان الطبيعة الساحرة والهواء الطلق المنعش وهي أفضل أماكن للشواء في اسطنبول.

معلومات عن Koca Mustafa Paşa Park

الموقع: Yedikule, 34107 Fatih/İstanbul, تركيا.

8. Golden Horn Park

حديقة متميزة بطبيعتها الخضراء حيث يقصدها الزائرون لاستنشاق الهواء النقي وللاسترخاء بعيدا عن كل ما يجلب الطاقة السلبية، ففي أحضانها يشعر الإنسان بالسلام الداخلي وبالطاقة الإيجابية، وتتميز بوجود مساحات خضراء يانعة وورود تزينها لتزيد جمال الحديقة، ويقوم الزائرون بالمشي والجلوس لساعات طويلة في مقاعدها وقضاء أفضل أوقات الاستجمام، وخاصة القيام بحفلات الشواء في أماكن للشواء في اسطنبول، حيث تجتمع الأحبة في هذه الجلسات ويتشاركون الطعام بجو مليء بالألفة والمودة.

معلومات عن Golden Horn Park

الموقع: Sütlüce, Sütlüce-2 Park İçi Yolu, 34445 Beyoğlu/İstanbul, تركيا.

9. منتزه اغلايان كالايار

تعتبر هذه المنطقة أجمل أماكن للشواء في اسطنبول والمشهورة بطبيعتها الخلابة من حيث الجو اللطيف، والأشجار الخضراء، والورود الجميلة بكل أشكالها البديعة، حيث تتيح لك ممارسة طقوس الاستجمام بكافة أشكالها من المشي للجري في ساحاتها الخضراء إلى ركوب الدراجات، ويتوفر لدى المنتزه أماكن خاصة بشراء الحاجيات اللازمة للتنزه، وهو منتزه مميز تقصده العائلات لقضاء أجمل الأوقات وخاصة القيام بعمليات الشواء، حيث يجتمع الأصدقاء ويتشاركون متعة الشواء وتناول الطعام اللذيذ في الهواء الطلق بين أحضان الطبيعة الساحرة، مما يبعث في نفوس الجالسين الراحة، والتخلص من ضغوطات الحياة، والتمتع بالوقت الجميل السعيد.

لقد تحدثنا في مقالنا هذا عن أجمل أماكن للشواء في اسطنبول، قم بالتحضير أنت وأصحابك أو أسرتك للتمتع بالتنزه بين أرجاء الطبيعة الخلابة، في جو خال من الضجيج والازدحام، وفي جو من الراحة والهدوء والطمأنينة، حيث أن هذه الأجواء مفيدة للنفس والذهن والجسم، إذ يهدأ النبض وينخفض ضغط الدم، فمجرد نزهة قصيرة بين أحضان الطبيعية يقلل التوتر، وينشط جهاز المناعة.