ارخص مولات اسطنول الموصى بزيارتها

ارخص مولات اسطنول تعد وجهة مُغرية لعشاق التسوق وخاصة ممن يبحثون عن أشياء وهدايا تذكارية بميزانية محدودة، فمدينة اسطنبول تعتبر مكانًا للتسوق المستمر مع بريقها وعظمتها في مجال الموضة وتنوع المنتجات التي تقدمها للسياح.



ولن يكتمل أي مسار رحلة إلى مدينة اسطنبول دون التسوق في ارخص مولات اسطنبول مع وجود العديد من الخيارات للشراء بالنسبة للسائحين ذوي الميزانية المحدودة، فالعثور على أفضل الأماكن للتسوق الرخيصة في اسطنبول أمرًا سهلًا للغاية.

سواء كنت تبحث عن هدية تذكارية لاستعادتها إلى المنزل، أو مجوهرات تركية تقليدية أو عطرًا مخصصًا، أو بضائع الحرف اليدوية فهناك الكثير من ارخص مولات اسطنول ستتعرف عليها معنا في هذا التقرير.

وتتميّز مولات اسطنبول بأن فيها ما يناسب جميع الأذواق وكلٌ حسب ميزانيته، فهي مكانًا لمن يبحث عن العلامات التجارية الفاخرة ولديهم القدرة على دفع مبالغ مالية ضخمة، لكنها تضم محلات ذات البضائع الرخيصة وتقدم عروض وخصومات مجزية بين فترة وأخرى.

ارخص مولات اسطنول

نضع أمامكم في هذا التقرير قائمة لـ ارخص مولات اسطنبول.

مول جواهر اسطنبول

يعتبر مول جواهر اسطنبول أحد أكبر مراكز التسوق في العالم وأهم معالم السياحة في اسطنبول حيث الماركات التركية المحلية ذات الأسعار المعقولة.

ستجد في مول جواهر اسطنبول محلات LC Wakiki والتي تقدم مجموعة رائعة من الملابس بأسعار رخيصة، فهو من أشهر مولات رخيصة في اسطنبول.

كما ستجد في المول متاجر Cotton و Y-London التي تعد علامة تجارية تركية وتقدم مجموعة رائعة من الملابس والإكسسوارات، ولديها باستمرار بعض الخصومات التي يمكن التعرف عليها من خلال ملصق INDIRIM.

موقع مول جواهر اسطنبول

بويوكدير، شيشلي، اسطنبول، تركيا

ساعات عمل مول جواهر اسطنبول

كل أيام الأسبوع: 10 صباحًا – 10 مساءً

اوليفيوم مول اوتليت

يحتضن اوليفيوم مول اوتليت Olivium Mall Istanbul العديد من المحلات التي تبيع بضائعها بأسعار مناسبة للجميع والمتخصصة بالألبسة والحقائب والأحذية وغيرها فهو من ارخص مولات اسطنول.

كما تقوم بعض المحلات التجارية في اوليفيوم مول اوتليت بتقديم خصم خاص كل يوم ثلاثاء وهو ما جعله من أشهر المولات في اسطنبول.

ونجح المول في مواصلة موقفه الرائد في جودة خدماته وتلبية الطلب المتزايد باستمرار على العلامات التجارية المميزة بأفضل الأسعار.

موقع اوليفيوم مول اوتليت

جوكالب، معمر أكسوي، زيتين بورنو، اسطنبول، تركيا

ساعات عمل اوليفيوم مول اوتليت

كل أيام الأسبوع: 10 صباحًا – 10 مساءً

فيا بورت أوتليت اسطنبول

يعتبر فيا بورت أوتليت اسطنبول Viaport Outlet من أكبر مولات اسطنبول ويضم العديد من الأسماء التجارية التي تقدم خصومات كبيرة لزبائنها.

ويضم فيا بورت أوتليت يضم 250 متجرًا، بالإضافة إلى سينما وبولينج والمزيد من خيارات الترفيه، وهو ما جعله من أكبر مولات اسطنبول الرخيصة.

يعد فيا بورت أوتليت أحد أكبر مراكز البيع في البلاد، وأكبر مراكز التسوق في الجانب الآسيوي من إسطنبول، ويقدم تجربة تسوق وترفيه شاملة لمن يبحث عن ارخص مولات اسطنول.

يقع المول خارج مدينة اسطنبول قليلًا، بالقرب من مطار صبيحة كوكجن، في منطقة بنديك في اسطنبول.

موقع فيا بورت أوتليت اسطنبول

بنديك، ديدي باشا كاد، إسطنبول، تركيا

ساعات عمل فيا بورت أوتليت اسطنبول

كل أيام الأسبوع: 10 صباحًا – 10 مساءً

مركز بيوغلو في منطقة تقسيم

يقع مركز بيوغلو Beyoğlu İş Merkezi في منطقة تقسيم في وسط شارع الاستقلال الشهير وهو من ارخص مولات اسطنول.

إذا كنت تخطط للسفر إلى اسطنبول، والإقامة في فندق قريب من تقسيم أو المناطق المجاورة، فتأكد من زيارة مركز بيوغلو للتسوق، والذي يعتبر من أفضل اسواق اسطنبول ويمكنك العثور عليه في منتصف شارع الاستقلال.

في هذا المركز ستجد العديد من العلامات التجارية الشهيرة للملابس بأسعار منخفضة جدًا.

موقع مركز بيوغلو

حي الاستقلال، مركز شارع بيوغلو للأعمال، بيوغلو، اسطنبول، تركيا

ساعات عمل مركز بيوغلو

السبت 8:30 صباحًا - 6 مساءً

الاثنين – الجمعة: 8:30 صباحًا - 6 مساءً

الأحد مغلق

سوق تيركوس في منطقة تقسيم

يعتبر سوق تيركوس Terkos Pasaji في منطقة تقسيم من ارخص مولات اسطنبول، ومناسب للميزانية البسيطة والتسوق الرخيص.

يقع سوق تيركوس في شارع الاستقلال حيث يمكنك العثور على العديد من السلع الرخيصة ذات الجودة العالية فهو ارخص مول في اسطنبول.

تعتبر القمصان والسراويل والقمصان من بين العناصر الموجودة في هذا السوق وهي متوفرة فقط بسعر أقل بكثير مما ستدفعه في متجر ذي علامة تجارية.

موقع سوق تيركوس

العنوان: مسجد أسمالي، تيركوز تش، بيوغلو / اسطنبول



ساعات العمل: كل يوم من 10 صباحًا وحتى 8:30 مساءً

مركز سنان باشا في منطقة بشيكتاش

يعتبر مركز سنان باشا Sinanpaşa İş Merkezi من ارخص مولات اسطنول ومن أشهر مراكز التسوق في اسطنبول حيث يقصده السياح دائمًا للحصول على بضائع رخيصة ذات جودة عالية.

عند العودة إلى منطقة بشيكتاش في اسطنبول، ستجد العديد من المحلات التجارية وأشهرها هو مركز سنان باشا الذي يعتبر واحد من أكثر مراكز التسوق ملاءمةً في اسطنبول للتسوق الأرخص.

علاوة على ذلك، فإن توب شوب وبيرشكا هي بعض العلامات التجارية التي يمكنك أن تجدها رخيصة ومعقولة التكلفة هنا.

وفي مركز سنان باشا أيضًا، يمكن العثور على فساتين السهرة والملابس الرسمية بأقل التكاليف.

موقع مركز سنان باشا

العنوان: سنان باشا، بشيكتاش، اسطنبول



ساعات العمل في مركز سنان باشا

السبت 10 صباحًا - 8 مساءً

الأحد 12 - 7 مساءً

الإثنين – الجمعة: 10 صباحًا - 8 مساءً

مركز أوبرا أونور تشارسيسي

يقع مركز أوبرا أونور تشارسيسي Opera Onur Çarşısı في منطقة كاديكوي وهو من أرخص مراكز التسوق في اسطنبول.

يعتبر مركز أوبرا أونور تشارسيسي من أقدم الأسواق في اسطنبول، والأسعار المعقولة للسلع المتوفرة فيه جعلته مكانًا مناسبًا لكثير من المتسوقين الذين يبحثون عن أرخص الأسعار.

عنوان مركز أوبرا أونور تشارسيسي

العنوان: Osmanağa, General Asım Gündüz Cd. كاديكوي / اسطنبول

ساعات العمل في مركز أوبرا أونور تشارسيسي

السبت 9 صباحًا - 8 مساءً

الأحد 12 - 7 مساءً

الإثنين – الجمعة: 9 صباحًا - 8 مساءً

مركز أطلس للتسوق

في ساحة تقسيم يمكنك أن ترى واحدة من أشهر مناطق التسوق في هذه المنطقة وهي مركز أطلس Atlas Pasajı. هذا السوق جيد حقًا للتسوق الرخيص في اسطنبول.

إذا كنت ترغب في شراء ملابس بأسعار معقولة ولكن ذات نوعية جيدة، فيمكنك اعتبار هذا المكان بديلاً عن الملابس المباعة التي تحتوي على علامات تجارية أكثر شهرة.

يعتبر هذا المركز التجاري للتسوق في اسطنبول من المعالم التاريخية وهو مكان جميل للغاية وبكل طريقة مما يجعله مكانًا مناسبًا للتسوق.

وكان مركز أطلس موطنًا لسينما Atlas Cinema ومسرح Küçük Sahne منذ عام 1948 – يمكن العثور عليهما بجوار مقهى وبار Sefahathane وهو من أماكن السياحة في اسطنبول.

موقع مركز أطلس للتسوق

العنوان: حي الاستقلال، بيوغلو، اسطنبول

ساعات العمل في مركز أطلس للتسوق

السبت – الأحد: 10 صباحًا - 8:30 مساءً

الإثنين – الثلاثاء – الخميس - الجمعة: 9 صباحًا - 9 مساءً

الأربعاء 10 صباحًا - 8:30 مساء

مركز تسوق باكيركوي تحت الأرض

يعد مركز باكيركوي للتسوق تحت الأرض مكانًا جيدًا جدًا لأي تسوق رخيص في اسطنبول، فهو سوق يحتوي على كل ما يحتاجه السائح تقريبًا، من الطعام والملابس ومستحضرات التجميل وغيرها الكثير.

يمكن شراء الكثير من المنتجات في باكيركوي بسعر معقول وأرخص من الأسواق الأخرى.

من المثير للاهتمام في باكيركوي هو أنه يمكن العثور على سلع عالية الجودة في هذا السوق ولكن بأسعار أقل.

موقع مركز تسوق باكيركوي تحت الأرض

Cevizlik،Fahri Korutürk Cd، باكيركوي، اسطنبول

ساعات العمل في مركز تسوق باكيركوي تحت الأرض