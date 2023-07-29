أفضل 5 اسواق شعبية في مرسين ننصحك بالتسوق بها

مرسين مدينة تقع في جنوب تركيا وتحتل موقعًا استراتيجيًا على الساحل الجنوبي لتركيا على البحر المتوسط، وتضم العديد من الأسواق الشهيرة وعدة اسواق شعبية في مرسين تحظى بشعبية وإقبال كبير، كما تشتهر بثقافتها وتاريخها العريق، تضم العديد من الأسواق التقليدية التي تعكس ثقافة وتاريخ المدينة، وتعد وجهة شهيرة للسياح والسكان المحليين على حد سواء، وفي هذا المقال سوف نتعرف على أهم وأفضل اسواق شعبية في مرسين يمكن زيارتها.

أفضل أسواق شعبية في مرسين

تعتبر الأسواق الشعبية في مرسين مكانًا رائعًا للتسوق والتجول، وتعد أفضل أماكن سياحية في مرسين تركيا حيث تعد وجهة سياحية مهمة للزوار، ويمكن العثور على العديد من المحلات التجارية الصغيرة التي تبيع المنتجات التركية الأصيلة، ويمكن للزوار التفاوض على الأسعار بحرية، مما يجعل الأسواق مكانًا رائعًا لشراء الهدايا والتذكارات، كما يمكن للزوار الاستمتاع بجو الأسواق النابض بالحياة، حيث يتوافد إليها العديد من الزوار والسياح، ويعكس جو الأسواق الشعبية في مرسين ثقافة وتراث تركيا الغني، إذ توجد العديد من الأسواق الشعبية في مرسين، وتختلف هذه الأسواق في حجمها وتنوعها وشعبيتها، ومن بين هذه الأسواق يمكن تحديد العديد من الأسواق الشعبية التي تستحق الزيارة، في ما يلي أفضل أسواق شعبية في مرسين:

1. سوق أنطاكيا (Antakya Market)

يعتبر هذا السوق واحدًا من أكثر أسواق مرسين تركيا شعبية، حيث يضم العديد من المحلات التجارية التي تبيع المنتجات التركية الأصيلة بأسعار معقولة، وتشتهر هذه الأسواق ببيع المشغولات اليدوية والتحف والسجاد التركي الرائع، يتميز سوق أنتاكيا بتنوع المحلات التجارية التي يضمها، والتي تقع على طول الشوارع والأزقة المتعرجة في المنطقة التاريخية للمدينة، حيث يمكن للزوار العثور على مجموعة واسعة من المنتجات التركية التقليدية والأصيلة.

يمكن للزوار العثور على المحلات التي تبيع الملابس التقليدية والإكسسوارات والمجوهرات والحقائب والأحذية في هذا السوق، وكذلك الأعمال البدوية والتحف الفنية والسجاد التركي الرائع، كما يضم السوق أيضًا الكثير من المقاهي والمطاعم.

2. بازار السبت

بازار السبت في مرسين هو سوق شعبي يقام كل يوم سبت في منطقة "يوروك بازار" (Yenişehir) في مدينة مرسين التركية، يعد هذا السوق أحد الاسواق شعبية في مرسين، حيث يمكن للزوار العثور على العديد من المنتجات التركية التقليدية والأصيلة بأسعار معقولة، يضم بازار السبت العديد من المحلات التجارية التي تبيع الملابس والأحذية والحقائب والمجوهرات والأدوات المنزلية والأدوات الكهربائية والإلكترونية والعطور والزيوت العطرية والتوابل والشاي التركي الشهير، كما يضم السوق العديد من الباعة الجائلين الذين يبيعون المنتجات المتنوعة على الأرصفة والممرات.

يتميز بازار السبت بجوه الحيوي والمبهج، حيث يزدحم بالزوار والمتسوقين من مختلف أنحاء المدينة، كما يضم السوق العديد من المقاهي والمطاعم، إذ يعتبر مكانًا رائعًا للتسوق والتجول والاستمتاع بجو الأسواق الشعبية، ويوفر فرصة، كما يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة التسوق في هذا السوق الشعبي والتعرف على ثقافة وتقاليد مدينة مرسين.

3. بازار 111 الديري

سوق البازار القديم في مدينة مرسين يعتبر واحدًا من أهم الأسواق التقليدية في مرسين تركيا ومن أفضل اسواق شعبية في مرسين، يقع في منطقة كوناك التاريخية، ويتميز السوق بعمارته التقليدية وتصميمه العثماني، ويعد مكانًا مثاليًا للتسوق والتجول لمحبي التراث والثقافة التركية، يتكون السوق من مجموعة من الأزقة الضيقة والممرات المتعرجة، حيث يمكن للزوار العثور على مجموعة متنوعة من المحلات التجارية التي تبيع المنتجات التركية التقليدية، بما في ذلك الملابس والأحذية والحقائب والمجوهرات والحرف اليدوية والسجاد التركي الرائع.

يتميز بتجربة التسوق الفريدة، حيث يمكن للزائرين التعرف على الحرف اليدوية التقليدية التركية ومشاهدة الحرفيين المحليين وهم يعملون على صنع منتجاتهم، كما يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة الشاي التركي الشهير والحلوى التركية المعدة في المطاعم والمقاهي المتواجدة داخل السوق؛ إذ يعد سوق البازار القديم في مرسين مكانًا رائعًا للتعرف على تاريخ وثقافة المدينة والتواصل مع السكان المحليين، ويمكن للزوار الحصول على منتجات تركية تقليدية وأصيلة بأسعار معقولة، مما يجعلها تجربة تسوق لا تنسى.

4. سوق أكسو (Aksoo Market)

واحد من أشهر اسواق شعبية في مرسين التركية، يعود تاريخ هذا السوق إلى العصور القديمة، ويعتبر مكانًا مهمًا للتجارة والتبادل التجاري في المدينة، يقع سوق أكسو في منطقة "أكسو"، وهي منطقة تاريخية تعود إلى العصور الإغريقية والرومانية، ويتميز السوق بتصميمه التقليدي وأسواقه المتعددة، ويضم العديد من المحلات التجارية التي تبيع المنتجات التركية التقليدية والأصيلة، بما في ذلك الملابس والأحذية والحقائب والمجوهرات والمشغولات اليدوية، ويجذب السوق العديد من السياح والزوار من جميع أنحاء العالم، ويعد وجهة مميزة للتسوق والتجول في المدينة.

5. سولي سنتر (SOLİ CENTER AVM)

سوق سولي سنتر هو أكبر وأفضل سوق شعبي في مرسين، ويعتبر وجهة شعبية للسياح و السكان، يمتد على مساحة كبيرة، ويضم العديد من المحلات التجارية التي تبيع مختلف المنتجات، بما في ذلك الملابس والأحذية والحقائب والمجوهرات والتحف الفنية والحرف اليدوية وغيرها.

ويضم السوق العديد من المقاهي والمطاعم التي تقدم المأكولات التركية الشهيرة، بما في ذلك الشاي والقهوة والمعجنات والحلويات، يعتبر سولي سنتر مكانًا رائعًا للتسوق والتجول والاستمتاع، ويوفر فرصة للحصول على منتجات تركية تقليدية وأصيلة بأسعار معقولة.

باختصار، تعد أسواق مرسين وجهة رائعة للتسوق والتعرف على تاريخ وثقافة المدينة وبالأخص إذا اتجهت إلى اسواق شعبية في مرسين، والتي تتميز بعمارتها التقليدية وتصميمها العثماني، وتضم العديد من المحلات التجارية التي تبيع المنتجات التركية التقليدية والأصيلة، كما تضم الأسواق العديد من المقاهي والمطاعم التي تقدم المأكولات التركية الشهيرة والمرافق الترفيهية، ويعتبر التجول في هذه الأسواق تجربة فريدة للاستمتاع بالأجواء الحيوية للأسواق الشعبية والحصول على منتجات تركية تقليدية وأصيلة بأسعار معقولة.