أفضل 5 من اسواق شيشلي اسطنبول تستحق الزيارة

تُعد منطقة شيشلي من أرقى مناطق اسطنبول وأكثرها تميّزًا، فقد كانت مُجرد منطقة خاصة بالصيد في العصور القديمة، أما الآن أصبحت مركز الحياة المعاصرة في المدينة، إذ تضم عدد كبير من المحلات التجارية الفخمة، والتي حازت على شُهرة عالمية وليست دولية فحسب؛ نظرًا لما تتميز به من التصميم الفريد الذي استوحي من التراث العثماني، ولا شك أن اسواق شيشلي اسطنبول تجذب الزوار من كل مكان، خاصةً في المواسم والأعياد، فهي الخيار الأمثل لكل من يرغب في قضاء وقت ممتع أثناء التسوق.

اسواق شيشلي اسطنبول

اسطنبول هي إحدى الوجهات السياحية الأكثر شعبية في العالم، إذ تحوي عدد كبير من الثقافات الغنية، والمعالم التاريخية القديمة، وقد اشتُهرت منطقة شيشلي في السنوات الأخيرة بالأماكن الليلية المعاصرة، مثل الأسواق الضخمة التي تقع في كل مناطقها، وأكثر ما يميز أسواق شيشلي باسطنبول هو أنها توفر كافة احتياجات الأسر بأسعار مناسبة لكل فئة منهم، من السائحين المحليين والأجانب على حدٍ سواء، ومن أشهرها:

1- مول جواهر التجاري

تم افتتاحه في شهر أكتوبر عام 2005م، ويُعتبر ثاني أكبر مركز تسوق على مستوى العالم، والمركز التجاري الأكبر في قارة أوروبا، إذ يضم مجموعة كبيرة من إبداعات أشهر المصممين الأتراك، ويأتيه المتسوقون من كل أرجاء تركيا وخارجها؛ بسبب أسعاره التنافسية المعتدلة مقارنةً بمعظم أسواق شيشلي في اسطنبول، علمًا بأنه يوفر كل ما قد يحتاجه سكان اسطنبول وسائحيها من أدوات التجميل، والعطور، والإكسسوارات، والملابس، ولعب الأطفال.

أيضًا حاز على شُهرة واسعة بسبب الأنشطة الترفيهية التي يوفرها، حيث يوفر 6 صالات عرض سينمائي، جميعها تعمل بأحدث أنظمة الصوت والإضاءة، ومنها 3 صالات تدعم تقنية العرض ثلاثية الأبعاد، أما الأطفال فقد توفر لهم نشاط مدينة الملاهي المثيرة، المعروفة باسم "أتلانتس"، وأيضًا صالة البولينج، والكثير من وسائل التسلية الأخرى.

كما يوفر مجموعة من المطاعم المشهورة عالميًا، مثل كنتاكي، وماكدونالدز، والمقاهي أيضًا مثل ستاربكس، وكافيدر كافيه، وما جعل سوق جواهر علامة سياحية هامة هو اقترابه من أهم المعالم السياحية في اسطنبول ، مثل ساحل أورتاكوي، ومتحف أتاتورك، وسوق عثمان بيه، وميدان تقسيم اسطنبول، وبذلك أصبح سوق جواهر جزء لا يُمكن الاستغناء عنه من الحياة الاجتماعية لزوّاره، وعلى من يرغب في خوض تجربة التسوق فيه العلم أن:

تبدأ ساعات العمل من 10:00 صباحًا حتى 10:00 مساءً.

يُمكن التواصل على الرقم 902123686900+

2- مول ليفنت

يُعرف أيضًا باسم سيتي مول، وهو أحد أهم وأشهر الأسواق في اسطنبول وأكثر قِدمًا، إذ تم افتتاحه عام 2003م، ويُصنف ضمن أضخم الأسواق، حيث يتكون من 4 طوابق متصلة بناطحة سحاب مكونة من 27 طابق، وتختص بالأعمال التجارية فقط، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من أفضل الكافيهات والمطاعم والمراكز التجارية المشهورة، والتي توفر أشهر الماركات العالمية من المنتجات المختلفة، مثل الملابس، والإلكترونيات، وأدوات التجميل، والمنتجات الجلدية، والأثاث المنزلي.

ينقسم السوق إلى أجزاء مستقلة، مثلًا عند التعرف على متاجر الملابس الموجودة داخله، نجد أنه يحتوي على متاجر خاصة بالملابس النسائية، وأخرى خاصة بالملابس الرجالية، وغيرها خاص بملابس الأطفال، بالإضافة إلى المتاجر الخاصة بملابس الرياضة، وهكذا تتنوع باقي المجموعات من المحلات التجارية.

أما في الطابق الثاني فهو يحتوي على عدد من المطاعم المشهورة، من أبرزها مطعم تشيبو، وبرغر كينج، ومطعم بيدم، وأيضًا بضعة كافيهات مميزة، مثل ستاربكس، وام بي كافيه، وسميت بالاس، مع العلم أنه قريب من أماكن سياحية مشهورة في اسطنبول، مثل برج السفير، واكميركيز مول، وعند الرغبة في زيارته يجب العلم بما يلي:

تبدأ ساعات العمل 10:00 صباحًا حتى 10:00 مساءً.

يُمكن التواصل على الرقم 902123440660+

3- كانيون مول

تمتلئ منطقة شيشلي في اسطنبول بمراكز التسوق العالمية، ومن أبرزها كانيون مول، أو ما يُعرف بمول الوادي باللغة التركية، والذي تم افتتاحه عام 2006م، وتميز بتصميمه المعماري الداخلي والخارجي الفريد، كما يُعد من أكبر أسواق شيشلي اسطنبول، إذ تصل مساحته الكلية إلى 37,000 متر مربع، ويتكون من 4 طوابق، تحوي مجموعة كبيرة من المحلات التجارية، والتي وصل عددها إلى 160 متجر.

علاوةً على ذلك يحوي موقف سيارات يتسع لما يتجاوز 1,000 سيارة، وعدد من المسارح السينمائية التي تضمن تجربة ترفيهية رائعة للزوار، واستمتاع الأطفال بمراكز الترفيه المتعددة، وما يجعل عدد كبير من السائحين يزورونه هو توفر أكثر من محل خاص بالتذكارات والهدايا المميزة، التي يُمكن الاحتفاظ بها أو إهدائها لشخص آخر، ومن أكثر الأقسام التي تجذب عدد كبير من الزوار متاجر المستلزمات المنزلية، ومن يرغب في خوض التجربة عليه العلم أن:

تبدأ ساعات العمل 10:00 صباحًا حتى 10:00 مساءً.

يُمكن التواصل على الرقم 902123175330+

4- سوق عثمان بيه

عند البحث عن أرخص سوق شيشلي في اسطنبول نجد أن سوق عثمان بيه في أول القائمة، حيث يوفر المنتجات المختلفة بأسعار الجملة، من أبرزها الملابس والمنسوجات بأجود الخامات، والتي يُصنع بعضها باستخدام الماكينات، والبعض الآخر يُطرز يدويًا، إضافةً إلى مجموعة من الحقائب والأحذية، لذا يعتبره الزوار الخيار الأمثل لتجهيز العرائس.

عُرف شارع سوق عثمان بيه على أنه أحد أعرق شوارع اسطنبول، حيث يمتلئ بعدد كبير من سفارات وقنصليات الدول الأجنبية، إضافةً إلى مجموعة من أرقى المطاعم والمقاهي المشهورة، وجدير بالمعرفة أنه الموقع المناسب لمن يبحث عن فرصة عمل مُربح، حيث يُمكن التعامل مع أكثر من 55 مكتب وشركة لتصدير المنسوجات والملابس، لا سيما أن هذا السوق لا يوفر سوى الخامات ذات الجودة العالية، مما جعلها رائجة في كثير من البلدان العربية، وعلى من يرغب في خوض تجربة التسوق في سوق عثمان بيه العلم أن:

تبدأ ساعات العمل 10:00 صباحًا حتى 8:00 مساءً.

5- بروفيلو مول

يُعتبر أقدم أسواق شيشلي اسطنبول على الإطلاق، إذ تم بناؤه عام 1997م، ويحتوي على أكثر من موضع للنشاطات الترفيهية، مثل صالات السينما التي وصل عددها إلى 7 صالات، والمسارح التي وصل عددها إلى 3، وطاولات البلياردو التي وصل عددها إلى 16 طاولة، إضافةً إلى النادي الرياضي، والمسبح الداخلي الذي بُني على مساحة 2,200 متر مربع، وما يجعله خيار أمثل بالنسبة إلى الأمهات هو أنه يوفر نادي خاص بالأطفال.

علاوةً على ذلك يوجد داخله أكثر من متجر خاص بالهدايا والقطع التذكارية الفريدة، وهو ما يجذب أكبر عدد من السائحين، كما أن متاجر الأجهزة الإلكترونية الموجودة به دائمًا ما توفر العروض والخصومات، لذا فهو مناسب لمن يرغب في الاستفادة منها وشراء أكثر من جهاز، ومن يرغب في خوض التجربة عليه العلم أن:

تبدأ ساعات العمل 10:00 صباحًا حتى 10:00 مساءً.

يُمكن التواصل على الرقم 902122164400+

اسواق شيشلي اسطنبول هي الوجهة التي يستمتع عدد كبير من سكان المدينة وسائحيها بزيارتها، إذ تضم مجموعة من الأنشطة التي تضفي جو المتعة والمرح إضافةً إلى التسوق المرن، وهو ما يُثير فضول الزائر ويجعله أكثر رغبة في استكشاف أجزاء السوق التجاري عند زيارته.