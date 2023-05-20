أفضل 11 نشاط ومغامرة في اكستريم بارك بورصة

مدينة بورصة تقع بين أنقرة واسطنبول ضمن منطقة مرمرة، وتجذب أنظار السياح كثيرًا رغم كونها مدينة صناعية في الأصل، فهي تحتوي على أثريات وفنون معمارية رائعة، وفيها أماكن تاريخية مهمة، كما تقع بداخلها اكستريم بارك بورصة، الملاهي التي تستقبل أعداد كبيرة من الراغبين في المغامرة ورؤية المساحات الخضراء الشاسعة، وبالنسبة لمدينة ملاهي اكستريم بارك في بورصة فه‍ي ليست كأي مدينة ملاهي أخرى، فإن كنت تريد معرفة لما اكستريم بارك بورصة تختلف عن أي ملاهي أخرى تابع معنا السطور التالية.

الأنشطة الترفيهية في اكستريم بارك بورصة

جرب ممارسة الرياضات التي تمكنك من القيام بالمغامرات الفريدة من نوعها والمناسبة لكافة الأعمار، ولن تجد هذا بأي مكان، فقط في اكستريم بارك بورصة تختبره وتتمكن من نيل المتعة الآمنة، فابتعد عن الأجواء الحارة في المدينة وتعالَ لتستمتع قليلًا برؤية أجمل معالم سياحية في بورصة مع استنشاق الهواء النقي حين تواجدك بين الأشجار والمتنزهات الخضراء، وحين تأتي لزيارة اكستريم بارك ستتمكن من القيام بالأنشطة التالية:

1- التسلق على الجدار

ارتدِ الملابس المناسبة واربط حبل الأمان وابدأ بتسلق الجدار، اجعل عقلك ينتبه ويركز فقط على الوصول للقمة، وبنفس الوقت مرَّن عضلاتك وحرَّك أدق عضلة بجسمك لتخرج الطاقة السلبية المخزونة فيه، وحينها تخرج من اللعبة متحمسًا للمزيد، فلعبة Tirmanma duvari مثيرة جدًا ورغم صعوبتها إلا أنها تلقى إقبالًا واسعًا، وتناسب كافة الأعمار، وإن كنتَ مستعدًا للتجربة لا تتأخر في زيارة اكستريم بارك بورصة.

2- لعبة Serbest Atlayış

تتوفر اللعبة داخل مدينة ملاهي اكستريم بارك بأكثر من شكل، منها ربط الأحبال المتينة بالأشجار، وتثبيتها حولك بأمان، ومن ثم تقفز من نقطة معينة لتتأرجح جيئة وذهابًا بين الأشجار، وهي تجربة تنطوي على مغامرة لأنك لن تمتلك الحسابات الملائمة للتأكد من عدم اصطدامك، غير أن مجرد التأرجح بهذا الشكل من التجارب المخيفة والممتعة بنفس الوقت، ولكن هناك لعبة أخرى شبيهة بها ومناسبة أكثر لمن هم أصغر سنًا، وهو تثبيت الزائر بأحبال وكأنه جالس، ثم تحريكه على مسار قصير يشبه بمسارات "التلفريك" مع تأمين كامل للمكان من حوله، وهي ألعاب ممتعة بحق.

3- الأنابيب Tubing

عبارة عن قرص شبيه بالكاوتشوك، تجلس عليه ويتم دفعك في مسارات منحدرة مجهزة ومؤمنة، ولكَ أن تتخيل استمرار هذا القرص في التحرك بك أسرع فأسرع بين الأشجار والحشائش والنباتات، والأروع من ذلك أنه لا يحتاج لأي دافعات ولا أجزاء إلكترونية، فاللعبة طبيعية بالكامل، وتساعدك على إلقاء أي ضغوط خارجًا والتركيز على المتعة فقط، ويكفي شعورك بالانتقال بعيدًا حتى أنك عندما تعود لخط البداية ستتمنى لو حجزتها لتلعب مرة أخرى.

4- تسلق الأشجار

ترتدي أحذية مناسبة وقفازات، وعليك أن تتسلق للأعلى وصولًا للقمة، على أشجار عالية مزودة بمثبتات على جذوعها لكي تسهل عملية التسلق، ويجتهد الجميع في الصعود عليها للتسابق أيهم يصل أسرع، خذ دورك، وتأكد أن المتعة في التجربة ذاتها أكثر بكثير من تجربة الفوز والوصول للقمة، كما أنها ألعاب تعتمد على تحسين الأداء العضلي ورفع درجة التحمل والتركيز.

5- ركوب الخيل

من الممارسات الهادئة داخل الحديقة؛ لكنها ستكون مغامرة لمن لم يجرب ركوب الخيل سابقًا، خاصةً إذا قرر الفرس الانطلاق، فحينها ستكون تجربة رائعة بحق، وهذا سيسهل عليك العودة لحياة المسؤوليات والأعمال بدون أي تراكمات داخلية، فالشعور بالانطلاق كفيل بإعادة التوازن النفسي وطرد المؤثرات الخارجية السلبية التي تُشعرك بالتقييد لفترة طويلة.

6- لعب الجولف المدقع

من الألعاب التي تبعث الهدوء في النفس، محبوبة جدًا بين قطاع عريض من الشخصيات، وفي اكستريم بارك بورصة تلعب الجولف بحماس على ملاعب خضراء واسعة تحت أشعة الشمس الرقيقة والهواء الطلق، ويمكنك الذهاب إلى هناك للالتقاء بأصدقائك من محبي هذه اللعبة، كما يمكنك اصطحاب أسرتك ليستمتع كل منكم في نشاطه المفضل.

7- تجربة لعبة ميني باكت

لعبة مخصصة للأطفال وهي عبارة عن جرار صغير الحجم يركب فيه الطفل ويبدأ في استخدامه للحفر، وهناك مساحات مجهزة لتمكين الأطفال من خوض التجربة بالكامل، مع رعاية شاملة ومتابعة للطفل طوال فترة التجربة، وهي لعبة تحفز التركيز والانتباه لتمكين الطفل من اكتشاف عالم الإلكترونيات وكيف يمكن أن نستفيد منها في مناحي الحياة المختلفة.

8- الزبلاين المنزلق

مسارات تقع على ارتفاعات مناسبة ومؤمنة حسب الأعمار، حيث يتم تثبيتك ببدلات خاصة على حبل ممتد من مكان لمكان آخر، بحيث تنزلق من منصة لأخرى تقع بينهما منطقة فضاء، وهي تجربة مخصصة لأصحاب القلوب القوية، المغامر بحق هو من يختار ممارسة هذه اللعبة، وإذا فعلتَ ذلك لا تنسَ التقاط الصور التذكارية والاستمتاع بكل لحظة تمر عليك منذ ارتداء بذلة الأمان حتى وصولك إلى المنصة الأخرى.

9- تجربة أطول مزلقة جبلية في تركيا

عبارة عن عربة تسير على قضبان حديدية تتحمل فردين فقط، يجلسان خلف بعضهما، وتنطلق العربة سريعًا على مسارات متعرجة رفيعة لتمر بمناطق اللعبة جميعًا، وهذه اللعبة تنال نسب كبيرة من الطلب والإقبال عليها بفضل المساحة الواسعة التي تتحرك فيها مع إتاحة مشاهدة أجمل حدائق بورصة بالكامل، وبفضل الشعور الرائع للذي تمنحه للراكبين فهي مزدحمة معظم الأوقات، والجزء الرائع أنه يمكنك تجربتها مع من تعتبره الأقرب إليك.

10- مشاهدة المدينة من الأعلى

توفر مدينة الملاهي منظرًا رائعًا ومتكاملًا لمدينة بورصة، فبسبب ارتفاع الملاهي عن مستوى المدينة تتمكن من رؤية المدينة من الأسفل، كما أن هناك منظار مقرِّب يسهل رؤية الناس من تلك المسافة البعيدة، ما يجعلك تشعر بالحياة وأن الحركة مستمرة من حولك بكل مكان، فانظر للمدينة واستمتع بالأماكن التاريخية والمزارات التي يمكنك مشاهدتها تمهيدًا لزيارتها في خطة أخرى تتضمنك مع أسرتك.

11- ممارسة الرماية

من المفيد تعلم الرماية، ولكنها تتاح هناك كتجربة لمن تدرب عليها ومن لم يتدرب، لذا تُتخذ احتياطات آمنة، وتتم تجربة الرماية من قِبل الأطفال والكبار كذلك، وهي عبارة عن بندقية تطلق عيارات من نوع خاص والمطلوب إصابة هدف محدد أمامك، وهي تتوافر كذلك في هيئة أسهم يتم الإمساك بها باليد ومن ثم إلقائها باتجاه الهدف لإصابته من على بُعد معين، وهذا يفيد التركيز ومهارة الرمي الدقيق لمحاولة إصابة الهدف.

المطاعم في اكستريم بارك بورصة

هناك عدد من المطاعم والمقاهي والعربات الجميلة المزينة والمخصصة لبيع الآيس كريم والحلوى بأنواعها وكذلك الوجبات اللذيذة بحديقة بورصة اكستريم بارك، أبرزها مطعم Extreme الذي يمكنك شراء البيتزا منه بكرات اللحم أو بإضافات أخرى، إضافةً إلى تناول المشروبات والمثلجات كما يحلو لك، ومن أبرز الحلويات التي تتناولها في الحديقة البوظة وهيلفاسي علي، التي تشتهر في تركيا بلذتها وخفتها، وهي تعتمد على السميد والقشدة والبندق في صُنعها لذا تلقى إقبالًا من الكبار والصغار.

مواعيد عمل اكستريم بارك بورصة وأسعار الدخول

يمكنك زيارة مدينة الملاهي بأي وقت، ولكن الألعاب تكون متاحة للجمهور في مواعيد محددة للمتابعة والتأمين، ولذلك تجد أنها مفتوحة يوميًا بكل الأوقات ولكن يُفضل زيارة الملاهي بغرض اللعب طوال أيام الأسبوع من العاشرة صباحًا حتى العاشرة ليلًا.

بخصوص التسعيرة المطبقة بملاهي اكستريم بارك بورصة فهي تحتسب على الألعاب، فمثلًا لعبة الأرجوحة العملاقة تكلف 120 ليرة تركية، بينما دخول حديقة المغامرات يكلف 80 ليرة، وكوب القهوة سعره حوالي 50 ليرة، والحقيقة أن البعض يعتبرون الأسعار غالية، لكن بالنظر إلى الأنشطة المتاحة هناك نجد أنها تستحق، لأنها مصممة بصورة فريدة ومتكاملة وآمنة على كل مرتاديها من الراشدين أو الصغار.

عنوان اكستريم بارك بورصة

تقع مدينة ملاهي اكستريم في مدينة بورصة بتركيا، ويمكن الوصول إليها بطرق متعددة وعنوانها يأتي بالتفصيل التالي:

العنوان: Odunluk, Atatürk Kent Ormanı No:17, 16110 Nilüfer/Bursa, تركيا.

Odunluk, Atatürk Kent Ormanı No:17, 16110 Nilüfer/Bursa, تركيا. الموقع الإلكتروني : اضغط هنا.

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حينما تظن أنك قد استمتعت بالكثير من مدن الملاهي تأكد أن متعتك لن تكتمل إلا بزيارة اكستريم بارك بورصة؛ فهناك تختبر نوع جديد من المتعة، وقد قدمنا لك أفضل الأنشطة والألعاب المتاحة للكبار والأطفال والتي يجب أن تجربها لتكتمل متعتك وسط أجواء طبيعية ساحرة، ولا تنس رؤية مدينة بورصة التاريخية كاملة بينما تستمتع في اكستريم بارك في بورصة، ونتمنى أن نكون قدمنا لكم ما يفيدكم بخصوص أفضل ملاهي المغامرات الرياضية.