اكوا فلوريا : أهم المحلات - أشهر الفنادق القريبة

اكوا فلوريا يُعد من أشهر مولات اسطنبول لما يقدمه من مفهوم جديد للتسوق والتسلية فهو يجمع بين الترفيه ومتعة التسوق معًا ويضم أكبر حوض مائي في العالم.

ويوفر اكوا فلوريا Aqua Florya إطلالة مذهلة على شاطئ فلوريا في اسطنبول الذي يعد من أجمل شواطئ اسطنول مع سلسلة من المقاهي والمطاعم المطلة على البحر والتي تقدم أشهى أنواع المأكولات للعملاء الجالسين على مدرج واسع تقام عليه أنشطة متنوعة.

ويضم اكوا فلوريا، الذي افتتح عام 2012 على مساحة 50.000 متر مربع، ويتضمن:

145 متجرًا تجاريًا

1500 موقف للسيارات

مدرج خارجي يتسع لـ 900 شخصًا

11 دورًا للسينما

52.000 مترًا مربعًا من المناظر الطبيعية ومناطق المشي

ومناطق مخصصة للمعارض الثقافية

سوق مفتوح على مساحة 13.000 متر مربع

أكبر حوض مائي في العالم

يستقبل المول أكثر من 27 ألف زائر يوميًا

العديد من المطاعم

محلات اكوا فلوريا اسطنبول

يضمن اكوا فلوريا لزواره قائمة طويلة من المحلات والماركات التركية والعالمية التي توفر لزبائنها أجود أنواع البضائع من الأحذية والجلود والمجوهرات والساعات والملابس الرجالية والنسائية ومحلات الكتب والقرطاسية بالإضافة الى الملابس والمستلزمات الرياضية والعطور ومستحضرات التجميل.

وكما يحتوي المركز على متاجر خاصة لبيع الإكسسوارات المنزلية والديكور والأدوات الكهربائية والأجهزة الخلوية.

Mavi

GAP

H&M

Lacoste

Under Armour

مطاعم اكوا فلوريا

يضم اكوا فلوريا قائمة متنوعة من المطاعم التركية والعالمية التي تقدم أشهى المأكولات والوجبات السريعة ومنها:

حافظ مصطفى

برجر كينغ

ماكدونادز

مادو

KFC

Gloria Jeans

Kasap Döner

Kumpir Box

كاشى بياز Kaşıbeyaz

فوندوندو Fundondü

جوس بلانت Juice planet

موقع مجمع اكوا فلوريا اسطنبول

يقع اكوا فلوريا في منطقة فلوريا قرب مطار اتاتورك الدولي وبجوار اكواريوم اسطنبول وهو من أهم اسواق اسطنبول الاوروبية

كما يبعد اكوا فلوريا مسافة خمسة كيلومتر فقط عن مطار أتاتورك الدولي.

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ساعات عمل اكوا فلوريا

يفتح المول 7 أيام في الأسبوع من 10:00 صباحًا – 10 مساءً

طريقة الوصول الى اكوا فلوريا

هناك عدة طرق للوصول الى المول عبر وسائل النقل العام ومنها:

حافلة الباص:BN1

قطار القطار: مرمرة (هالكيلي - جبزي)

ميني باص: A42

خدمة توصيل مجانية لزوار الأكواريوم من مناطق معينة:

تقسيم

السلطان أحمد وسيركجي

* تبدأ عادةً من العاشرة صباحًا ويكون آخر انطلاقة في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

أكبر أكواريوم في العالم

لا يمكن لزوار اكوا فلوريا مغادرة المكان دون التوجه الى اكواريوم اسطنبول İstanbul Akvaryum الشهير الذي يقع في الطابق الأرضي من المجمع ويعد من أهم معالم السياحة في اسطنبول.

ويعتبر هذا الأكواريوم أفضل حوض مائي في العالم عند مقارنته بأحواض الأحياء المائية الأخرى في نفس الفئة، والتي تتكون من أنواع مختلفة من الأسماك في محيطات العالم، من حيث مسار الرحلة والمعارض التفاعلية ذات الموضوعات الفريدة والغابات المطيرة والتكنولوجيا الجديدة.

ويضم أكواريوم اسطنبول أكثر من 1500 سلالة و 17000 مخلوق بحري بما في ذلك البطريق وأسماك القرش وسمك الراي اللساع وأسماك الضاري المفترسة وأكثر!

وتتناول العروض في أكواريوم اسطنبول العديد من الموضوعات الفريدة والمفيدة، كما يمكن رؤية أسماك القرش والتماسيح.

ويتكون اكواريوم اسطنبول من طابقين، حيث يمكن الحصول على خريطة توجيهة تجعل التجول داخل أركانه أسهل كثيرًا، وبفضلها يمكن للأطفال متابعة أماكن تواجدهم بسهولة ولا يفوتهم أوقات إطعام الأسماك.

تبدأ الجولة في الأكواريوم من قسم البحر الأسود، ثم التوجه إلى بحر مرمرة، حيث ينقسم الأكواريوم إلى شواطئ كما لو كنت تمر من مضيق البوسفور.

وبعدها يمكن التوجه إلى قسم قناة السويس الذي يعتبر القسم الأكثر تسلية، ثم يمكن التوجه نحو حطام السفينة ليبرتي في قسم شرق المحيط الأطلسي.

ومن أهم المفاجآت الممتعة في الأكواريوم هي كتلة الجليد التي يبلغ ارتفاعها مترين في قسم أنتاركتيكا والذي يضم سمكة المهرج، والتي ترسخت في قلوب الأطفال مع فيلم Finding Nemo.

في اكواريوم اسطنبول يمكن مشاهدة مخلوقات بحرية نادرة مثل: ثعابين الحديقة المرقطة، المورايس المربوط، قرش النمر الرملي، الأسماك الحجرية، أسماك الضاري المفترسة وكابيبارا.

وتعتبر زيارة أكواريوم اسطنبول تجربة مفيدة وممتعة لكل الأعمار، وعند الانتهاء من المغامرة تحت سطح البحر، ستستمر المتعة برحلة تسوق مجاورة في مركز تسوق أكوا فلوريا.

ساعات عمل اكواريوم اسطنبول

أيام الأسبوع: من الساعة العاشرة صباحًا إلى السابعة مساءًا

نهاية الأسبوع: من العاشرة صباحًا إلى الثامنة مساءًا

أسعار تذاكر اكواريوم اسطنبول

الأطفال لحد سنتين: الدخول المجاني

البالغين: 76.50 ليرة تركية كسعر خاص للحجز على الإنترنت.

الطلاب ( سن الثانية إلى الثاني عشر): 49.50 ليرة تركية

ذوي الاحتياجات الخاصة: 49.50 ليرة تركية

المعلمين: 49.50 ليرة تركية

من فوق الـ65 عام: 49.50 ليرة تركية

سينما اكوا فلوريا

تمنح Cinemaximum الموجودة في اكوا فلوريا أفضل الأفلام التركية والأمريكية لمن يريدون الاستمتاع بالفرح والرومانسية والإثارة والحركة في أي وقت من اليوم.

فنادق قريبة من اكوا فلوريا

يعتبر فندق كراون بلازا اسطنبول فلوريا الفندق الأول والوحيد المصمم كفندق منتجع مع تجربة إقامة متميزة مع محيطه المعماري الذي يجذب الضيوف.

يوفر فندق كراون بلازا اسطنبول - فلوريا لضيوفه موقعًا ملائمًا للزوار المحليين والأجانب وكذلك أولئك الذين لا يفضلون مغادرة المدينة في عطلات نهاية الأسبوع أو يرغبون في الحصول على استراحة قصيرة في المدينة حيث يمكنهم الشعور بالراحة.

يتميز فندق كراون بلازا اسطنبول بأنه في نفس المجمع حيث يقع اكوا فلوريا الراقي وأكواريوم اسطنبول مع سهولة الوصول إلى الكثير من المطاعم والمناطق الترفيهية.

يضم الفندق 306 غرفة في 4 بنايات متصلة ببعضها البعض وتوفر تجربة إقامة فاخرة ومريحة في كل غرفة تقريبًا مع إطلالة على البحر مع شرفة تحتوي على تفاصيل تضمن إقامة مريحة وممتعة.

ويضم المول مسابح خارجية مع إطلالة رائعة على البحر في فصل الصيف، وساونا وحمام تركي ومركز لياقة بدنية مفتوحة طوال العام مع علاجات السبا والتدليك.

كما يقدم مطعم La Brise A’la في الفندق أطباق شهية من مأكولات البحر الأبيض المتوسط مع إطلالة خلابة على بحر فلوريا.