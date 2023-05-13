الباص السياحي في اسطنبول: المواعيد والمزارات التي يمر بها

مرحباً بك عزيزي الراغب في التعرف على الباص السياحي في اسطنبول في مقال مفصل عنه، في البداية أود إخبارك أن تركيا هي واحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم أجمع، هنا حيث يجتمع التاريخ العريق بالحاضر المشرق؛ ليرسم كلاهم لوحة فنية مبهرة تجذب الزوار من مختلف بلدان العالم.

ولأن السياحة لا تعتمد فقط على وجود الحضارة أو المزارات وغيرها، فلابد أن تكون هناك عدة دواعم لخدمة تلك العملية، مثل البنية التحتية والطرق الممهدة والخدمات الحديثة، وغيرها من الأمور التي يحتاجها زوار البلد القادمين للترفيه، مثل الفنادق وغيرها، ولأن وسائل المواصلات أمر هام للغاية في دعم عملية السياحة داخل أي بلد فقد جاء المبدعون بفكرة مميزة للغاية وهي الباص السياحي في اسطنبول، وهو ما سوف نمضي في الحديث عنه بشكل مفصل في السطور التالية.

جولة الباص السياحي المتنقل في اسطنبول

سبق وذكرنا في المقدمة أن الباص السياحي هو نتاج لتفكير نخبة من المبدعين الأتراك، وذلك لأن الباص السياحي في اسطنبول لا يمثل وسيلة مواصلات مميزة فقط، ولكنه يعد بمثابة مرشد سياحي متنقل، حيث يعمل هذا الباص على أخذ الزوار في رحلة يمر بهم خلالها على أفضل المعالم السياحية في اسطنبول ، كما يتيح للسياح فرصة النزول من الباص وتفقد تلك الأماكن والحصول على صور تذكارية بها.

ويعد الباص السياحي اسطنبول واحد من أكثر وسائل المواصلات راحة، حيث يحتوي على مقاعد مريحة ونوافذ ضخمة تسمح للجلوس بداخله بأن يشاهدوا المعالم بشكل جيد، كما يعد هذا الباص وسيلة معرفة جيدة فهو يحتوي على تسجيلات لشرح كل واحد من المعالم التي يمر عليها الباص، وتتميز تلك التسجيلات بأنها متوفرة بجميع اللغات حتى يفهمها كل الركاب، وسوف نذكر لكم في الفقرة التالية معلومات أكثر حول رحلته.

مسارات الباص السياحي المتنقل في اسطنبول

لأن الباص السياحي في اسطنبول يمثل أهمية كبيرة ويعد واحد من أهم وسائل المواصلات في اسطنبول فقد حرص القائمين عليه على أن لا تكون رحلاته جبرية وبرامجه مملة، ولذلك نجد أن الباص السياحي اسطنبول يوفر العديد من المسارات حسب أنواع الباصات، وهي:

1- مسار الباص الأحمر

يعد واحد من أجمل جولات السياحة في العالم، هنا حيث يمر بك الباص السياحي بين قارة أوروبا وقارة آسيا؛ لترى خليط روماني وعثماني وبيزنطي قد اختلط كله في شوارع اسطنبول ليرسم لوحة حضارية جميلة، ويتميز هذا المسار بأنه يمر على عدة معالم هامة، مثل الساحة الخاص بالسلطان أحمد والمتحف البحري، بالإضافة إلى ميدان تقسيم وجسر جالاتا والمرفأ القديم وغيرهم من الأماكن الأثرية الممتعة، وتستمر جولة الباص الأحمر لمدة ساعتين.

2- مسار الباص الأزرق

يعد مسار الباص السياحي الأزرق في اسطنبول مبهر ومميز للغاية، هنا حيث تمر على منازل وشوارع تجاوز عمرها ألفين عام وأكثر؛ لترى كافة المعالم المميزة بمنطقة القرن الذهبي ومنها قصر توب كابي ومسجد آية صوفيا، والجدار القسطنطيني وقناة الرومان والتلفريك الخاص بمنطقة أيوب، بالإضافة إلى مستنقع تورك ومتحف رحمي كوج وسوق التوابل العربي، وتستمر تلك الرحلة مدة ساعة وربع، ويسمح للركاب النزول من الباص عند أي معلم من المعالم السابق ذكرها لقضاء الوقت به ثم الركوب في الباص التالي من نفس المحطة.

أنواع تذاكر الباص السياحي في اسطنبول

يوفر الباص السياحي في اسطنبول باقة من أنواع التذاكر التي تلائم كافة الفئات، حيث تتوفر تذاكر للبالغين وتذاكر أخرى للصغار بسعر منخفض، وهناك تذاكر للجولة المتوقفة التي تسمح للركاب بالنزول من الباص لزيارة المعالم والركوب في باص آخر، وتذاكر أخرى للجولة المتحركة التي يقتصر الركوب بها على المشاهدة من داخل الباص فقط، وتذاكر للرحلات الداخلية والمكشوفة، وتختلف هذه الأسعار حسب وضع الراكب فيما إن كان بالغ أو صغير.

مواعيد الباص السياحي في اسطنبول

يوفر الباص السياحي اسطنبول نوعين من المسارات أحدهم خاص بمنطقة القرن الذهبي وتستمر جولته مدة ساعة وربع، والآخر متنقل وتستمر جولته مدة ساعتين، وكلا المسارين متوفر في ثلاثة أوقات للاختيار من بينها حسب ما يناسب لك، وهي:

من التاسعة صباحاً حتى الحادية عشر صباحاً للمسار الأول، ومن التاسعة صباحاً حتى العاشرة والربع صباحاً للمسار الثاني. من الثانية عشر ظهراً حتى الساعة الثانية للمسار الأول، ومن الثانية عشر ظهراً حتى الواحدة والربع للمسار الثاني. من الثالثة عصراً حتى الخامسة للمسار الأول، ومن الثالثة عصراً حتى الرابعة وربع للمسار الثاني.

أهم المزارات السياحية التي يمر عليها الباص السياحي في اسطنبول

تتميز رحلات الباص السياحي في اسطنبول بأنها غنية بالعديد من المزارات الهامة التي لديها القدرة على إثارة الإعجاب والبهجة في نفوس السياح ومن ضمن هذه المزارات:

ساحة تقسيم الأثرية، والتي تحتوي على العديد من الأماكن الأثرية المميزة. المنطقة الخاصة بالقرن الذهبي، والتي تطل على مضيق البوسفور وتتميز بمظاهر خلابة للغاية. شارع الاستقلال. ملاعب فودافون. جسر بوسفور الضخم، وهو واحد من الجسور الثلاثة المعلقة ويشتهر باسم جسر الشهداء. برج وجسر غلطة. مسجد آية صوفيا. حديقة غولهانة. سوق التوابل المصري، والذي يضم في جعبته أكبر مجموعة من البازارات المميزة في بيع المقتنيات اليدوية والأثرية. محطة قطار سيركيجي. جامع السليمانية. مسجد السلطان أحمد، الذي تم بناؤه منذ أكثر من ٤٠٠ سنة، ويمكنك أن ترى هناك عظمة التراث العثماني في أبهى صورة لها. قصر دولما بهشة. منطقة بشكتاش.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من الحديث عن الباص السياحي في اسطنبول، وذلك بعد ذكرنا لكم جولات الباص السياحي في اسطنبول، ثم انتقلنا للحديث عن المسارات الخاصة به، وذكرنا لكم مسار الباص الأحمر الذي يمر عبر القارتين، ومسار الباص الأزرق الخاص بمنطقة القرن الذهبي، ثم ذكرنا لكم أنواع تذاكر الباص السياحي اسطنبول، ومواعيد تحرك الرحلات الخاصة به، ثم انتهينا بالحديث عن أبرز المزارات التي يمر عليها الباص السياحي في اسطنبول، ونرجو أن يكون ما ذكرناه مفيداً لكم ونلقاكم على خير في موضوع آخر.