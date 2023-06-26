أفضل 6 أنشطة مميزة في البحيرة الزرقاء أنقرة

كثيرٌ من السياح يرغبون في البقاء على اتصال مع الطبيعة في تركيا باعتبارها من أكثر البلدان السياحية جذبًا للزوَّار كل عام، وفي محافظة أنقرة توجد الكثير من أماكن الجذب المفضلة للسياح لاسيما الراغبين في الهروب من الحياة المدنية، على غرار البحيرة الزرقاء أنقرة التي تمتاز بمناظرها الخلابة وزرقة مياهها الممتزجة مع خضرة العشب، لتوفر لوحة فنية طبيعية أمام السياح بحيث يُمكنهم الاستجمام والترويح عن النفس، تحتوي على مساحة خضراء تصل إلى 85 ألف متر مربع، ومنطقة مائية بمساحة 601 ألف متر مربع، وهي مكان مثالي بتلك المساحة الشاسعة التي تُخول القيام بالأنشطة المختلفة، فهي مكان مناسب للعائلات والأصدقاء والأطفال، ولا تُصيبهم بملل أو رتابة؛ نظرًا للأنشطة الممتعة والتي تجعلهم يقضون وقتًا كاملًا هناك، وفيما يلي يُمكننا الحديث عن بحيرة أنقرة الزرقاء.

الأنشطة الترفيهية في البحيرة الزرقاء أنقرة

السياحة في أنقرة يُمكن عدِّها من أفضل التجارب السياحية على الإطلاق، ولا نُخفيكم سرًا أنها مليئة بكثير من الأماكن التي تستحق الزيارة، والبحيرة الزرقاء الاصطناعية من قبيل الأماكن الرائعة في أنقرة التي يتردد عليها السياح للقيام بجولة طويلة، فالبحيرة الزرقاء في أنقرة تُعتبر منطقة متكاملة بها مساحات خضراء وحديقة مما يوفر عدة مسارات للعب بالإضافة إلى طاولات النزهات وملاعب ميني غولف وكرة القدم وكرة السلة، وكانت تُسمى قديمًا "مافي غول"، ولا نُطيل عليكم الحديث فيُمكننا تفصيل الأنشطة المميزة التي يُمكن ممارستها في البحيرة الزرقاء أنقرة عن كثب فيما يلي:

1- التجول في أرجاء المكان

باعتبار البحيرة الزرقاء من أشهر مناطق سياحية في أنقرة فلا يجب تفويت فرصة التجول في أرجائها لاستكشاف كافة مميزاتها، فهي من أهم الأمور التي يُمكن فعلها قبل القيام بالأنشطة الأخرى، لما تحتوي عليه من مناظر جاذبة للانتباه والأنظار، كما توفر البحيرة الزرقاء بأنقرة الكثير من المقاعد للجلوس لمن يرغب في أخذ قسط من الراحة إبًّان التجول لاسيما لكبار السن، وهو ما يُتيح التأمل في ذلك المكان الأكثر من رائع.

2- صيد الأسماك

لا شك أنًّ ممارسة الصيد تُعتبر من ضمن التجارب الفريدة التي ليس على السائح تفويتها تمامًا في مثل تلك البحيرة، حيث يُمكن رؤية كل ما تخبئه مياهها من ثروات سمكية تسر الناظرين، ناهيك عن إمكانية الصيد هناك في قوارب مخصصة.

3- ركوب الدراجات

بما أنَّ محيط منطقة البحيرة الزرقاء الترفيهية يحتوي على مساحات خضراء، فهذا يعني إمكانية ركوب الدراجات الهوائية في تلك الأجواء الطبيعية الرائعة لاستنشاق الهواء النقي، فبدلًا من ممارسة رياضة المشي أثناء التجول لاستكشاف المكان، يُمكن الاعتماد على ركوب الدراجات.

4- ركوب القوارب البحرية

لاكتشاف البحيرة الزرقاء عن كثب من زوايا متعددة يُمكن الإبحار في مياهها النقية عبر ركوب أي من القوارب وإما يقوم الزائر بالإبحار بنفسه أو الانضمام لأي من القوارب الجماعية المخصصة للعائلات لاسيما إن كانوا يصطحبون الأطفال، وهو ما يوفر الاستمتاع بمناظر البحيرة الزرقاء الآسرة.

5- حفلات الشواء

في السنوات المنصرمة كان القيام بحفلات الشواء محظورًا تجنبًا للحرائق، إلا أنَّه بات بالإمكان القيام بها وفق شروط معينة، وهو ما يوفر نشاطًا آخر لزوَّار البحيرة الزرقاء أنقرة مفضلًا على الأغلب.

6- ركوب الخيل

من أبرز ما يُميز منطقة البحيرة الزرقاء أنقرة أنها تضم نادي فروسية لركوب الخيل، مما يوفر جولة ممتعة لاسيما للأطفال الراغبين في تلك التجربة باعتبارها أحد الرياضات المميزة التي لا توفرها أغلب الأماكن السياحية الأخرى.

مطاعم البحيرة الزرقاء أنقرة

سبق وذكرنا أعلاه أنه بالإمكان القيام بحفلات الشواء الممتعة في منطقة البحيرة وهو ما يوفر تناول وجبة شهية للزائرين، إلا أنَّ هناك مطاعم لا تفصلها عن تلك المنطقة إلا مسافات قليلة يُمكن زيارتها لتناول أشهى الأطباق بعد الانتهاء من الجولة هناك، ومنها:

مطعم النكمة : يُقدم وجبات خفيفة.

: يُقدم وجبات خفيفة. مشويات الصالح : يمتاز بأطباق المشاوي المميزة، ويُقدم المأكولات السورية السريعة.

: يمتاز بأطباق المشاوي المميزة، ويُقدم المأكولات السورية السريعة. مطعم مافي : متخصص في المأكولات الغربية.

: متخصص في المأكولات الغربية. خاتون بغداد : مطعم وكافيه عراقي راقي يُقدم المأكولات العراقية، وأسعاره مناسبة.

: مطعم وكافيه عراقي راقي يُقدم المأكولات العراقية، وأسعاره مناسبة. السفرة الشرقية: يوفر الأطباق من شتى الدول العربية لاسيما المأكولات الأردنية.

بالإضافة إلى إمكانية الذهاب إلى أي من الفنادق القريبة من محيط البحيرة الزرقاء أنقرة للاستراحة بعد جولة رائعة وتناول وجبة الطعام المفضلة، ومن أشهرها فندق لاتانيا الذي يبتعد عن البحيرة بمسافة 21.11 كيلو متر، ويُعتبر من أفضل الفنادق 5 نجوم.

مواعيد العمل والأسعار

يُمكن زيارة البحيرة الزرقاء أنقرة يوميًا في تمام الساعة الثامنة صباحًا والمكوث فيها إلى الساعة الثانية عشر منتصف الليل، ويُفضل زيارتها في فصل الربيع والصيف، للاستمتاع بالجو المثالي بعيدًا عن برودة الشتاء القارصة، وباعتبارها واحدة من أشهر بحيرات أنقرة العامة، يُذكر أنَّ دخولها مجانيًا فلا تحتاج إلى رسوم تذكرة وهو ما يُميزها عن غيرها من أماكن الترفيه، فهي مُصنفة باعتبارها من المناطق الطبيعية الأكثر زيارةً من السياح في أنقرة.

عنوان البحيرة الزرقاء أنقرة

تقع البحيرة الزرقاء في مكان أبعد قليلًا من وسط مدينة أنقرة بجوار سد بايندير في منطقة ماماك، أي تبتعد عن مركز أنقرة بحوالي 20 دقيقة وهو ما يُضفي عليها طابعًا خاصًا لكونها بعيدة عن ازدحام المدن والضوضاء، فهي المكان الهادئ الذي يُمكن زيارته في أنقرة، وتبعد عن قبرص كانيون بمسافة لا تتعدى 5 كيلو متر، ويُمكن الذهاب إلى البحيرة الزرقاء أنقرة بحافلة منطلقة من مركز المدينة أو بالسيارة الخاصة كما يُمكن اتباع مكانها تحديدًا عبر خرائط جوجل من هنـا.

هكذا رأينا أنَّ أنقرة تذخر بكثير من المعالم ذات مقومات الجذب السياحي، والتي جعلتها واحدة من أشهر مناطق السياحة في تركيا، فهي عاصمتها القديمة التي تحتوي على شواطئ وأماكن أثرية ومناطق عريقة، ومن أجمل أماكنها الهادئة البحيرة الزرقاء أنقرة التي يحصل فيها الزائر على الهدوء المرغوب والاستجمام في أجواء صافية.