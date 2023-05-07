كيفية الذهاب من تقسيم الى فينيسيا مول

استمتع برؤية النسخة التركية من مدينة البندقية الإيطالية عبر معرفة طريقة الذهاب من تقسيم إلى فينيسيا مول؛ الذي يُشعرك بأنك أصبحتَ في فينيسيا أروع مدن إيطاليا بمجرد الوصول إليه بفضل معماره الفريد واحتوائه على قنوات مائية للمرور من مكان لآخر باستخدام المراكب الصغيرة، تمامًا كما يحدث في فينيسيا الإيطالية، وقد عُرف هذا المول باسم المدينة التي تم بنائه على شاكلتها على الرغم من انفراده بمميزات عديدة تجمع أنشطة مختلفة للمرح ما يمنحك تجربة غير مسبوقة بزيارته.

فينيسيا مول في إسطنبول

يعد مول فينيسيا من أشهر وأجمل المراكز التجارية باسطنبول، ويشتهر بين الناس باسم مول البندقية نظرًا لاعتماده الهيئة العمرانية لمدينة البندقية، ولأنه يحتوي على مجمع سكني على الطراز الإيطالي بحيث يقع المول بمنتصفه، ومن الممكن السكن والعمل هناك؛ فهي مدينة بداخل مدينة، غير أنها حضارة تركية راسخة تحتضن المعمار الإيطالي الخلاب.

كمركز تجاري يقدم المول العديد من المنتجات والسلع في حوالي 180 محل، حيث ينتقي السلع الأجود والمختارة بعناية والمصنعة من خامات عالية الجودة، كما أن هذه المحلات تتخذ موقعًا مميزًا على ضفاف القنوات المائية وتربط بينها جسور لتسهيل الانتقال بين الضفاف.

يتخذ المول مظهرًا جذابًا تراه من قبل الدخول إليه؛ حيث تتوسط ساحته منطقة أثرية عبارة عن برج تدور حوله المباني والممرات والمحلات والمقاهي التي تستقبل الزوار على مدار اليوم، كما أن المول يقع ضمن مجمع من مباني متعددة سكنية وتجارية بحيث يتخذ هيئة دائرية، ما يعطيه إطلالة ساحرة، وبالرغم من توافر أماكن للمسير والتسوق إلا أن الممرات المائية تربط المجمع بحيث تنتقل من بدايته إلى نهايته في المراكب الصغيرة لتشاهد كافة المحلات والجسور والمساكن والقطع الأثرية الجميلة.

لا تظن أن المتعة تنتهي ها هنا؛ بل تنتظرك مفاجآت أخرى حين تنتقل للطابق السفلي من المول، فهو تحت الأرض لكنك تسير فيه تحت السماء، لأن المحال تصطف على جانبيه بينما ترتسم السماء على السقف بريشة فنان مبدع يجعل من ينظر للسقف يشعر كأنه يرى السماء بالفعل، وهذا مع الاهتمام بالإضاءة والزينة التي تمنح الديكور الظهور الذي يستحقه، ففي هذا الطابق تستمتع بالنظر من حولك، كما تتسوق الملابس على كل لون وذوق، وأيضًا مفروشات وأثاث منزلك؛ كما تمنح أطفالك فرصة ممتازة للحصول على بعض المرح في الـ Kids Area المتاحة فيه.

كيف الذهاب من تقسيم الى فينيسيا مول

يحتل المول مساحة واسعة من منطقة غازي عثمان بالقسم الأوروبي من اسطنبول، وتقدر المسافة بينه وبين محطة تقسيم بحوالي 18.3 كم، وبالرغم من ذلك فإن الانتقال من تقسيم الى فينيسيا مول يسير وليس صعبًا، فهندسة المول مع المجمع السكني المحيط به تمت بحيث يبعد عن أي مكان باسطنبول مسافة 30 دقيقة لا أكثر، ويعني هذا أنه في مركز اسطنبول تمامًا، ويمكن الذهاب من تقسيم الى فينيسيا مول عبر أكثر من طريقة، وهي كما يلي:

1- من تقسيم الى فينيسيا مول بالمترو

إن كنتَ لا تمتلك سيارة ولا تعرف كيف الذهاب من تقسيم الى فينيسيا مول فهذه هي الطريقة الأكثر سهولة؛ خاصةً مع افتتاح الخط الجديد من شيشلي وفينيسيا مول مباشرة، وتكلفك رحلة الوصول من محطة تقسيم إلى المول حوالي 7 ليرات فقط، ربما تزيد قليلًا بسبب التضخم العالمي، ويستوجب خط السير إمضاء حوالي 40 دقيقة في الطريق تمر كالتالي:

من محطة تقسيم خذ المترو باتجاه Hacıosman وانتظر مرور محطتين فقط وانزل منه في محطة şişli - Mecidiyeköy.

من هناك اتبع العلامات الإرشادية التي تسهل عليك الوصول لمحطة M7، ولن تحتاج للخروج من المحطة بل هو انتقال داخلي بين الاتجاهات.

خذ المترو من محطة M7 في اتجاه Mahmutbey، وستحتاج للانتظار لبعض الوقت حتى تمر 10 محطات وصولًا لمحطتك، وهي Karadeniz mahallesi.

اخرج من المحطة نهائيًا لتجد أنك أمام مجمع فينيسيا مباشرة.

2- من تقسيم إلى فينيسا مول بالمواصلات العامة

في محطة النقل العام بتقسيم تحتاج إلى انتظار حافلة تقلك إلى مجمع فينيسيا مول اسطنبول، والجدير بالذكر أن هناك أكثر من حافلة تفي بالغرض، حيث يكون مسارك كما يلي:

الطريقة الأولى

خذ الحافلة Beyazıt 46H وعند الوصول إلى محطة Vefa اهبط منها وانتظر الحافلة Sultançiftliği ‬‏ 336E على الطريق.

حين تأتي الحافلة وتستقلها انتظر إلى حين الوصول إلى محطة Kiptaş Venezia، وسِر بعدها لمدة دقيقة فقط لتجد أنك أصبحت أمام فينيسيا مول وتستغرق تلك الطريقة حوالي 44 دقيقة فقط.

الطريقة الثانية

يمكنك أن تستقل الحافلة Yenikapı‬‏ M2 من محطة تقسيم وحينها تهبط منها في محطة Vezneciler.

سِر حوالي دقيقتين لتصل إلى موقف النقل العام الخاص بـ Vezneciler لتستقل من هناك الحافلة Cebeci ‬‏36A.

انتظر حتى الوصول إلى محطة Kiptaş Venezia وكما في الطريقة الأولى ستسير لدقيقة حتى الوصول إلى المجمع، وهذا سيكلفك حوالي 46 دقيقة من وقتك.

3. الذهاب من تقسيم الى فينيسيا مول بالسيارة الخاصة

إن كنتَ تمتلك سيارتك الخاصة فستكون محظوظًا بمزيد من الراحة وربما توفير الوقت، حيث تسلك طريق الذهاب من تقسيم الى فينيسيا مول الواقع في منطقة غازي عثمان باشا كما يلي:

خذ طريق ‪Yedi Kuyular Cd.‬‏‏ من تقسيم ثم توجه إلى طريق ‪Dünya Sağlık Sk.‬‏ وصولًا إلى Zafer Cd.‬‏ عند ميدان تقسيم.

عند الانعطاف خذ المسار أو المخرج الثاني لتستكمل مسيرك إلى Zafer Cd.

تصل بعد ذلك إلى ‪Mete Cd.‬‏ فاستمر بالسير فيه وصولًا إلى تقاطع الطرق، ومنه اتخذ طريق ‪Asker Ocağı Cd.‬‏.

في منتصف الشارع تنعطف مع الشارع جهة اليمين للاتجاه إلى ‪Yedi Kuyular Cd.‬‏.

تدور مرة أخرى مع الشارع للاتجاه إلى المخرج الثالث الذي يصل بكَ إلى irmak Cd ومنه تتجه إلى ‪Kurtuluş Deresi Cd.‬‏.

بعد ذلك انتقل إلى ‪Piyalepaşa Blv.‬‏ وخذ الجهة اليسرى من الطريق حتى تصل إلى الطريق المنحدر، والذي يصل بكَ إلى Okmeydanı‬‏/‪Kağıthane‬‏/‪2. Çevreyolu‬‏/‪O-2‬‏/‪F.S.M. Köp.‬‏.

استمر في الطريق وانعطف معه في ‪Piyalepaşa Bağlantı Yolu‬‏ ثم استمر لتصل إلى ‪Hasdal-Okmeydanı Bağlantısı‬‏. ومن ثم ‪İstanbul Çevre Yolu‬‏/‪O-2‬‏/‪E80‬‏.

خذ المخرج ‪Sultangazi‬‏/‪Habipler‬‏ ومن جهة اليسار انتقل إلى ‪İstanbul Çevre Yolu‬‏/‪O-2‬‏/‪ مع السير في الممر الثاني وعدم الحياد عنه حتى الوصول إلى المخرج الموصل إلى E80‬‏ ‪Sultangazi‬‏/‪Habipler‬‏.

تواجه مفترق طرق للأمام، فخذ الطريق الأيسر وتابع حتى Eski Edirne Asf وادخل إليه آخذًا المنعطف لمسافة 22 متر وصولًا إلى المول.

موقع مول فينيسيا في اسطنبول

يقع بمنتصف اسطنبول تمامًا تحديدًا بمنطقة غازي عثمان باشا، وهو يتميز بموقع جميل في القسم الأوروبي ومن حوله كثير من المرافق والخدمات التي تعزز الإقبال عليه، وهو هدف جذاب لأفضل رحلات سياحية في اسطنبول، ومن أبرز معلومات موقعه:

العنوان: Küçükköy, Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı, Metris Kavşağı No:408, 34250 Gaziosmanpaşa/İstanbul.

Küçükköy, Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı, Metris Kavşağı No:408, 34250 Gaziosmanpaşa/İstanbul. الموقع على الخريطة : من هنا.

: من هنا. الموقع الإلكتروني: من هنا.

هل فينيسيا مول من الأماكن التي تستحق أن تزورها؟

هذا المول بالتأكيد يستحق الزيارة؛ فبغض النظر عن اعتباره واحد من أهم الأماكن المشهورة في اسطنبول فهو يوفر خيارات عديدة لمحبي التسوق والاستمتاع، كما أنه مجمع سكني إيطالي يمكنك السكن فيه إن كنتَ محب للتميز، وحتى إن كنت تريد أنشطة ممتعة لك مع أطفالك ستتمكن من الحصول عليها عبر الانتقال بالقوارب والتقاط الصور واللعب في المساحات المخصصة للأطفال بالمجمع، وفوق كل ذلك لا يقدم المول منتجاته وسلعه بأسعار غالية بل يمكنك شراء منتجات ذات جودة عالية مقابل أسعار منخفضة.

يحتل مجمع فينيسيا أو مول البندقية موقعًا متميزًا؛ حيث يمكنك الذهاب من تقسيم الى فينيسيا مول بطرق متعددة منها استخدام سيارة خاصة أو تاكسي، وكذلك حافلات النقل العام وأيضًا المترو؛ لذا خصص يومًا لزيارته مع أسرتك والتسوق منه للحصول على أفضل اللحظات الممتعة هناك.