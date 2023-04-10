السوق المصري اسطنبول: الموقع - الخدمات - مواعيد العمل

من أهم المعالم السياحية وأقدمها في تركيا السوق المصري اسطنبول، حيث تم إنشائه لأول مرة عام 1597م وكان ذلك بأمر من السلطان "مراد الثالث" لكن السوق مر بعدة مراحل بناء وتطورات حتى وصل إلى الشكل الذي هو عليه حاليًا، وهذا السوق مشهور بتنوع البضائع داخله، وبطرازه المعماري الفريد ذو السقف المليء بنقوش هندسية ملونة، وأكثر ما يعرف به السوق المصري البهارات المتنوعة التي تم جلبها من بلاد الهند ومصر، وبرع البائعون في عرض منتجاتهم الأمر الذي نال رضا الزائرين، وخلال السطور التالية سنتعرف أكثر على السوق المصري ومميزاته.

خريطة السوق المصري اسطنبول

لمن لا يعرف فإن السوق المصري معروف باسم السوق المسقوف في اسطنبول وهو موجود بدايةً من العصر البيزنطي في تركيا، وبحلول عام 1660م أمرت السلطانة "خديجة تورهان" المهندس المعماري الأشهر وقتها كاظم أغا ببناء هذا السوق، حيث جاء السوق على هيئة حرف L، وتم المزج بين عدة أساليب بناء معمارية مذهلة كانت معروفة وقتها في بنائه، ويتميز السوق أيضًا بالسقف الذي يظلله؛ فهو تحفة معمارية غنية عن التعريف عندما تراها، فقد تم تشكيله على هيئة قبة بيضاوية بطول السوق، وكلها مزخرفة ومنقوشة بألوان بديعة وبأسلوب فني مبهر للعين، الأرضية مصقولة ولامعة، وتتراص المحلات بجانب بعضها، ويتبارى كل منها في عرض أفضل منتجاته في واجهة المحل بأسلوب يجذب الزائر.

ويعتبر السوق المصري واحد من أشهر الأسواق في مدينة اسطنبول لكبر حجمه وتنوع الأنشطة التجارية بداخله، وتم تخصيص 6 أبواب له بسبب مساحته الضخمة، وقيل أنه يتضمن عدد كبير من المحلات المتنوعة والتي وصل عددها إلى 113 محل؛ وظل السوق معروفًا باسم السوق الجديد تيمنًا بالمسجد الذي بني بجواره حتى القرن الـ18 عندما شاع اسمه بين الجميع باسم السوق المصري باسطنبول، وقيل عن سبب تسمية السوق بالمصري بأن تكلفة بنائه كانت من المبلغ الذي تم أخذه من شعب مصر كضرائب لتركيا، ورواية أخرى تقول أن سبب التسمية يعود إلى استيراد بضائع من الهند وغيرها وكان لابد من مرور تلك البضائع من مصر حتى تصل إلى تركيا.

لكن تظل الرواية الأكثر صحة هي تلك التي تم تدوينها على لوحة تعريفية في مدخل السوق توضح أن سبب التسمية أن هذا السوق كان مخصص فيما مضى لعرض البضائع المصرية التي كان يعشق العثمانيين اقتنائها.

أين يقع السوق المصري في اسطنبول؟

يقع البازار المصري في اسطنبول في منطقة فاتح في اسطنبول، بالتحديد في المنطقة المعروفة في تركيا باسم المنطقة الأوروبية، ويتواجد السوق المصري خلف المسجد الجديد، ويجاوره سوق الورود في تلك المنطقة، وبقية التفاصيل كالآتي:

العنوان : Rüstem Paşa, 34116 Fatih/İstanbul, تركيا.

: Rüstem Paşa, 34116 Fatih/İstanbul, تركيا. رقم الهاتف : 902125136597+.

: 902125136597+. الموقع على خرائط جوجل: اضغط هنا.

كيف اذهب إلى السوق المصري في اسطنبول؟

تستطيع الوصول إلى السوق المصري اسطنبول باستخدام سيارتك الخاصة ومستعينًا بموقع خرائط جوجل الذي ذكرناه منذ قليل، أما إن كنت تفكر في استقلال المواصلات العامة لتصل إلى هناك، فنحن نبشرك بأن هذا متاح وسهل للغاية لتوفر عدة طرق لذلك من بينها:

الترام خط T1: الذي يعمل بين منطقتي باغجلار وكذلك كاباتاش، ثم اهبط في محطة أمينونو وسر بضعة دقائق فقط لتجد نفسك في السوق.

الذي يعمل بين منطقتي باغجلار وكذلك كاباتاش، ثم اهبط في محطة أمينونو وسر بضعة دقائق فقط لتجد نفسك في السوق. الحافلة العامة: والتي ينتهي خط سيرها بمنطقة أمينونو ثم سر على قدميك قليلًا لتصل إلى السوق المصري.

والتي ينتهي خط سيرها بمنطقة أمينونو ثم سر على قدميك قليلًا لتصل إلى السوق المصري. المترو خط M2: الواصل بين كابي وحاجي عثمان، ثم اهبط في منطقة تقسيم ستجد نفسك بالقرب من السوق أيضًا.

أسعار السوق المصري في اسطنبول

أكد كل من ذهب إلى البازار المصري باسطنبول بأن الأسعار إلى حد ما جيدة، مع تعقيبهم أن المحلات التي خارج حيز السوق تبيع نفس البضائع لكن بأسعار أقل، وهناك ستجد كل ما تحتاجه، حتى أن المكوث لساعات داخل السوق المصري في اسطنبول لن تُشعرك أبدًا بالملل، كما أنك ستتمكن من شراء الكثير من مستلزماتك ومستلزمات منزلك ومطبخك بأسعار زهيدة، وأهم ما يميز محلات هذا السوق أن كل مجموعة تتشابه في البضائع تعرض نفس السعر، بمعنى أنك لن تجد منتج في محل أرخص من الآخر بل الأسعار تكاد تكون موحدة، ويتم وضع بطاقات صغيرة الحجم أنيقة مدون عليها اسم المنتج والسعر بثلاث لغات هم: العربية والإنجليزية والتركية.

الخدمات الموجودة في السوق المصري اسطنبول

بخصوص الخدمات المتاحة لكل من يذهب إلى أفضل بازارات اسطنبول مثل السوق المصري فإن الخدمات المتوفرة هناك ستجدها بالتفصيل في النقاط التالية:

حمامات عامة بعضها يخص النساء والبعض الآخر مخصص للرجال.

أكشاك صغيرة تبيع المشروبات وكذلك السندوتشات سريعة التحضير.

ممر واسع بطول السوق مخصص للمشي بحرية.

المكان جيد التهوية.

جراجات لركن السيارات فيها.

مواعيد عمل السوق المصري اسطنبول

إن كنت ترغب في معرفة متى يفتح سوق المصريين في اسطنبول فالأمر بسيط للغاية حيث يعمل السوق جميع أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحًا ويظل العمل به قائمًا على قدم وساق حتى الساعة 7.30 مساءً.

أهم الأنشطة في السوق المصري اسطنبول

إن حالفك الحظ وذهبت إلى سوق اسطنبول المسقوف أو المعروف بالسوق المصري سوف تتمتع بكثير من الأنشطة الجذابة التي ستجعل جولتك في هذا السوق تجربة مميزة لن تمل من تكرارها، ومن أبرز تلك الأنشطة التسويقية والسياحية التي يمكنك القيام بها داخل هذا السوق ما يلي:

شراء هدايا جميلة متقنة الصنع للمقربين والأصدقاء من العطور أو المشغولات الذهبية، أو الملابس وغيرها.

التمتع بزيارة أماكن سياحية في اسطنبول هامة مثل: المسجد الجديد، وميناء أمينونو وكذلك مسجد السليمانية الذي يبعد بالمناسبة عن السوق بمقدار 750 متر، وفي النهاية تستطيع أخذ راحة في مكان لطيف مثل حديقة جولهانة، ومن أشهر المعالم التي يمكنك زيارتها بالقرب من السوق المصري في اسطنبول برج غلطة، وكذلك جراند بازار.

مشاهدة الحرفيين المهرة وهم يقومون بتزيين وصنع تحفهم الفنية من الفخار والنحاس، ورؤية أعمالهم المعروضة للبيع.

شراء مجموعة من الحلويات الشهيرة في تركيا من محلات هذا السوق تعد متعة مضاعفة لعشاق الأكلات الحلوة لذيذة الطعم.

التجول في السوق ورؤية الإبداع الهندسي المتوفر في شكل بنائه، وكأنك في حقبة زمنية أيام العصر العثماني بعد أن عدت بألة الزمن.

تعد الجولة في السوق بمثابة نزهة أكثر من كونها رحلة تسوق، حيث يتمتع الزائرون بتصميم المحلات وما تعرضه من بضائع بشكل جذاب بديع.

يمكنك شراء كل ما ترغب من هذا السوق، حيث تتوفر به محلات العطارة، والتوابل، وكذلك العطور، والملابس والهدايا وغيرها.

شراء كمية من السمك الطازج والذي يتواجد في هذا السوق بمختلف الأنواع وبشكل يجذب الزبائن لشرائه.

دليل محلات السوق المصري اسطنبول

فور دخولك إلى السوق المصري في اسطنبول من أحد أبوابه الستة سوف ترى بنفسك عدد كبير من المحلات الصغيرة المتجاورة، وكل منها يبيع شيء يختلف عن الذي يجاوره، والجميع تشابهوا في رص منتجاتهم بشكل أنيق يجذب الزائر، ومعظم البضائع مدون عليها سعرها، والبعض الآخر لن تعرف سعره إلا بعد سؤال البائع عنه، أما عن تفاصيل الـ113 محل الموجودة في السوق فهي تنقسم للآتي:

1- محلات البهارات

تعد محلات التوابل والبهارات من أكثر المحلات انتشارًا في السوق المصري اسطنبول، وهناك ستجد عشرات من أنواع البهارات من كافة أنحاء العالم خاصةً الهند، إلى جانب وجود أنواع عدة من الشاي والأعشاب الطبيعية المجففة التي تدخل في وصفات الطهي أو التي يتم صنع مشروبات دافئة منها، وتنتشر رائحة التوابل مع الأعشاب في مزيج عجيب محبب للأنف.

2- محلات العطور

توجد أيضًا داخل السوق مجموعة من المحلات التي تبيع العطور بكافة أنواعها شرقية أو بالزهور، وتوجد معطرات جو، ومنتجات للعناية بالبشرة، ومنتجات أخرى لتنظيف الشعر والجسم، وبعض المستحضرات الطبيعية التي صُنعت خصيصًا لمعالجة مشاكل البشرة، ومجموعة متنوعة من شامبوهات الشعر والبلسم وغيرها.

3- محلات الملابس

على امتداد السوق ستجد عدة متاجر مختصة ببيع الملابس النسائية وللأطفال، والرجالية أيضًا، وتعرض البضائع بشكل أنيق بحيث تظهر كافة المحتويات للزبائن لاختيار ما يرغبون، ومعظم تلك المنتجات عصرية تواكب الموضة المنتشرة حاليًا في الدول العربية.

4- محلات الأسماك

لا يخلو السوق المصري اسطنبول من بضعة محلات نشاطها التجاري يتمثل في بيع الأسماك البحرية الطازجة، تُعرض في أواني واسعة ونظيفة من الاستانلس، وتنتشر فوقها شرائح الليمون، يمكن للعميل شراء الكمية التي يريدها، ليحصل على أسماك معدة للطهي مباشرةً، فإن كنت من عشاق المأكولات البحرية المطهوة في المنزل والتي ننصحك بشراء بعضها.

5- محلات الفاكهة المجففة

من المحلات الفريدة المتواجدة داخل هذا السوق التركي مجموعة من المحال التي تعرض مجموعة لا نهاية لها من الفواكه المجففة، سواء كانت سادة أو محشوة بمكسرات لذيذة، ومن بين ذلك التين المجفف بحشو اللوز، والتمر بحشوة المكسرات، والأراسيا وغيرها، بالإضافة لتوافر أنواع المكسرات بأسرها لعشاق تناولها كنوع من التسالي، أو إضافتها في الأكلات والحلويات.

6- محلات الحلويات

تنتشر نوعية تلك المحلات في السوق المصري اسطنبول، ويتفنن أصحابها في عرض كمية كبيرة من الأصناف الشهيرة في تركيا مثل الحلقوم بكافة أنواع السادة والمغطى بالمكسرات، بالإضافة إلى أنواع البقلاوة وكذلك الكنافة وغيرها من هذه الحلوى التي أسرت القلوب، وتمتعت الأفواه بها عند تذوقها، وهناك ستجد أيضًا محلات حلويات تخصص رف بالكامل لعسل النحل الطبيعي.

7- محلات الهدايا

تعتبر الأكشاك الصغيرة والمحلات التي تبيع الهدايا في السوق المصري اسطنبول فريدة من نوعها، حيث يعرضون نماذج صغيرة من المعالم السياحية في تركيا، وتوجد سكارفات مرسوم عليها أشهر المناظر الطبيعية والمساجد في اسطنبول، بالإضافة إلى قطع متفاوتة الحجم من الزجاج الملون، وقطع الخزرة الزرقاء التي تشتهر بها تلك المنطقة.

8- محلات الحقائب

توجد عدة محلات لبيع الحقائب النسائية وأكياس النقود الصغيرة، وكذلك حقائب السفر بألوان رائعة وخامات مميزة، وتحرص بعض تلك المحال على توفير ماركات عالمية أصلية، وكافة ما يعرض بها أوريجينال والأسعار يكاد يكون مبالغ فيها، لكن تظل هذه الحقائب الاختيار الأمثل لعشاق التفرد والأناقة، أو الذين يميلون لإهداء أحبابهم بهدايا غير تقليدية ذات قيمة عالية.

9- محلات التحف والأنتيكات

على الرغم من صغر المحلات في السوق المصري اسطنبول إلا أن محلات التحف مبهرة بكل البضائع المتوفرة بها، بالأخص قطع النحاس التي تم نقشها بمعرفة حرفيين مهرة، وتوجد أواني نحاسية مزينة بنقوش رائعة، وتوجد قطع أنتيكات مختلفة الحجم كل منها في حد ذاته قطعة فنية تُحترم.

10- محلات الذهب

تتألق المشغولات الذهبية الأنيقة والاكسسوارات الفضية في واجهة محلات مميزة داخل السوق، حيث يتم عرض عدد كبير من الخواتم، والأقراط والأسوار والأطقم الذهبية مختلفة العيارات والأوزان، أما عن التصميم فكلها تتميز بدقة الصنع، والتصاميم البديعة، ويتوفر قسم داخل كل محل ذهب لبيع المشغولات الفضية لعشاقها.

11- محلات مستلزمات الفطور والوجبات الخفيفة

في هذا القسم من متاجر السوق المصري اسطنبول يتوفر لديهم جميع أنواع الأجبان التي قد تتخيلها وأشهرها جبنة كارس، وكذلك أجبان من حليب الخروف والماعز، وكذلك الزيتون، والبسطرمة، والجبن السائلة، واللانشون، وغيرها من هذه الأصناف التي لا غنى عنها في وجبات الفطور كل صباح.

حدثناكم اليوم بالتفصيل عن السوق المصري اسطنبول، وحرصنا أن تتجول في السوق من خلال حروف موضوعنا حتى تتحمس لفكرة زيارته بنفسك، وهو ليس بالأمر الصعب خاصةً وأنه يتواجد في مكان تتوفر به جميع أنواع المواصلات العامة، وهو الوجهة المثالية لمن يرغب في شراء هدايا مميزة أو يفكر في تزيين بيته بتحف جميلة من هذا السوق، نتمنى لكم تسوق ممتع.