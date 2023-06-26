السياحة في ازميت: أفضل 30 مكان سياحي يستحق الزيارة

مدينة ازميت من المدن المعروفة في الجانب الشمالي الغربي من تركيا وتتبع إدارياً لولاية قوجالي الكبرى وتطل مباشرة على بحر مرمرة، وتمتاز بقربها من مدينة اسطنبول حيث تبعد عنها مسافة ساعة ونصف، وكانت منذ القدم نقطة عبور بين قارتي آسيا وأوربا، وتمتاز السياحة في ازميت بالتنوع والشمولية حيث المناظر الطبيعية الخلابة والشواطئ البحرية المذهلة والأماكن التاريخية الساحرة، وفي مقالنا هذا سنتعرف على أهم المواقع السياحية في ازميت فانضموا إلينا.

أفضل مواقع السياحة في ازميت

تعرف مدينة ازميت بمناظرها الطبيعية الآسرة للقلوب فهي تجمع بين السهل والجبل والبحر، ويقصدها الزوار من كل مكان سواء من داخل تركيا وخارجها، وتتصدر السياحة في ازميت قائمة السياحة التركية حيث تشتهر بقصورها الفخمة ومتاحفها الأثرية وجسورها القديمة وأبراجها الشاهقة فضلاً من حدائقها ومولاتها ومطاعمها الراقية، وفيما يلي أهم تلك المواقع:

1- متحف كوجالي

متحف جميل تم افتتاحه ضمن محطة للسكك الحديدية، وبعدها تحول إلى متحف ليكون من أفضل الأماكن السياحية في ازميت وأحد أشهر متاحف ازميت التاريخية والوطنية، ويقع المتحف في شارع ستايسون في حي كوزلو النابض بالحياة، ويقوم بعرض آلاف القطع الأثرية والاثنوغرافية مع الصور والوثائق والعملات المعدنية، وفيه غرف اجتماعات مع حوالي 130 مقعد ومختبر، ويشكل أحد أبرز معالم السياحة في ازميت بحيث يجذب إليه أعدادا كبيرة من الزائرين والسياح.

2- حدائق سيكا

من الحدائق العجيبة والساحرة الواقعة على ساحل ازميت، وأحد أجمل الأماكن في ازميت التي تجمع بين جمال الطبيعة والترفيه في آن معاً، وتضم الحديقة التي تصنف ضمن أهم حدائق ازميت الحديثة والتي أنشئت عام 2005م بحيرات صناعية كبيرة ومرافق خدمية وترفيهية للأطفال مع مجموعة من المطاعم والمقاهي الراقية ودكاكين وأكشاك لبيع السناكات والهدايا التذكارية، وتمتد الحديقة على مساحة تصل ل580 فدان، وفيها مجموعة كبيرة من الأشجار بحيث يصل عددها لحوالي 6 آلاف شجرة، وتشتهر بجدار عالي للتسلق يصل ارتفاعه لحوالي 8 أمتار وعرض 50 متر.

3- مدينة ألعاب بارك لونا سان

من أشهر مدن الألعاب والملاهي في ازميت، وتقع في منطقة كوجالي لتشكل أحد أهم أماكن السياحة في ازميت الخاصة بالترفيه فضلاً عن كونها خياراً مثالياً للعوائل والأطفال، وقد تأسست عام 1974م بمساحة تمتد لحوالي 14 ألف متر مربع مع وجود مساحة تقدر ب7000 متر مربع فيها حوالي 2000 لعبة مثيرة من ألعاب أخطبوط ورقص وسيارات متصادمة، وألعاب إثارة تم تصنيعها من قبل الصين وتناسب الكبار والمراهقين، إضافة إلى الألعاب الإلكترونية وصالات التزلج.

4- جبل كارتبه

يقع الجبل على ارتفاع 1650 متر ويعد من أهم المناطق السياحية في ازميت والمخصصة للرياضات الشتوية من تسلق وتزلج، ويفتح الجبل أبوابه لجميع السائحين لممارسة هواياتهم المفضلة في الأجواء الباردة حيث يكتسي بالثلوج ويرتدي الرداء الأبيض الجميل، وهذا الجبل من أعلى جبال بحر مرمرة، ويتواجد في شرق جنوب ازميت ويمثل أعلى نقطة في جبال سامنلي، وتغلب عليه طبيعة قاسية من الصخور الوعرة، وتحيط به طبيعة خلابة مليئة بأشجار البلوط والكستناء، ويشتهر بوجود تلفريك يصل بين قمة الجبل وأسفله، ويمنحك فرصة رائعة لاستكشاف المكان، ومشاهدة المشاهد البانورامية الخلابة للجبل.

5- قلعة اسكيهيسار

من القلاع الأثرية الهامة التي تم بناؤها على قمة تلة ذات انحدار شديد في الجانب الشمالي الشرقي من قرية اسكيهيسار الواقعة على شاطئ البحر، ويعود تاريخها للفترة البيزنطية حيث أنشئت لتكون مكان لحماية المدينة من الغزو والأعداء، وهي حالياً من أقدم وأشهر الأماكن السياحيه في ازميت تركيا حيث يستمتع الزائر عند استكشافها بمشاهدة تاريخ ازميت من خلال المقتنيات والأواني الخزفية والتماثيل والمنحوتات القديمة.

6- قصر ازميت

معلم تاريخي معروف يوجد قرب برج الساعة في الجهة الشمالية من سكة الحديد القديمة، ويعود بناؤه لزمن السلطان العثماني عبد العزيز أثناء حرب التحرير، وكان مكان إقامة مؤقتة لمصطفى كمال أتاتورك عند قدومه للمنطقة، والقصر حالياً من ركائز السياحة في ازميت التركية حيث يتكون من طابقين مبنيين على النمط الباروكي، وتحيط به مجموعة من الأعمدة الرخامية مع زخارف حجرية، ويمثل أحد أفضل الأماكن في ازميت التي يقصدها الآلاف من الزوار العرب والأجانب.

7- برج الساعة

يرجع تاريخ بناء برج الساعة لعام 1901م وهو من ضمن مجموعة أبراج الساعات التي شيدت في مختلف المدن التركية في ذكرى اعتلاء السلطان العثماني عبد الحميد الثاني العرش، ويبرز البرج كمعلم هام ضمن جدول السياحة في ازميت، ويوفر إطلالة خلابة على خليج ازميت المطل على بحر مرمرة الساحر، ويبلغ ارتفاع البرج حوالي 24 متر.

8- مطعم كوزين

مطعم تركي معروف وهو من أشهر مطاعم ازميت حيث يتصف بديكوراته الداخلية العصرية والتي تتوزع فيها طاولات خشبية ومقاعد مريحة للزبائن مع الجدران المزينة بالزخارف والنقوش البوهيمية الجميلة، ويقدم المطعم أصنافاً متنوعة من المأكولات التركية التقليدية مثل الكباب والمشاوي والشيش طاووق والشاورما واللحم بعجين والفطائر التركية اللذيذة.

9- متحف سيكا محمد علي

افتتح المتحف عام 2016م وهو من أكبر متاحف العالم الورقية، وتم تسميته على اسم مؤسس المطحنة محمد علي كاشتجي، ويقع المتحف في الجهة الشمالية الغربية من منطقة كوجالي، ويوجد ضمن مصنع ورق سابق كان مخصص لصناعة الورق، والمتحف في الوقت الحالي من أهم الأماكن السياحية في ازميت، ويتكون من 14 قاعة ضمن مبنى مؤلف من 4 طوابق بمساحة تمتد لحوالي 12345 متر مربع، وفيه حوالي 115 معرض فني يقوم بعرض 337 قطعة ورق وصور ووثائق مع آلات وأدوات مستخدمة في صناعة الورق.

10- متحف سفينة جايريت

سفينة حربية قديمة تم تصنيعها من قبل الولايات المتحدة عام 1946م وعرفت باسم سفينة ايفرسون، وصدر أمر بنقلها إلى مقر قيادة القوات البحرية التركية عام 1973م، وحملت اسم سفينة جايريت واستخدمت السفينة في الأعمال الحربية لمدة عشرين عام، ومن ثم تحولت لمتحف بعد تزيينها عام 1997م لتكون من أجمل معالم السياحة في ازميت وأشهرها على الساحل الجميل لبحر مرمرة.

11- قصر سليم سيري باشا

تم بناء القصر من قبل حاكم مدينة ازميت سليم سيري باشا في القرن التاسع عشر مع هندسة معمارية عثمانية رائعة الجمال، حيث الجدران الداخلية المزينة باللوحات الطبيعية المذهلة والإطلالة المميزة على خليج ازميت، فضلاً عن الحديقة الجميلة المحيطة به والمقاهي الموجودة لاستقبال الضيوف والسائحين، ويوجد القصر في منطقة حاجي حسن في محافظة كوجالي التابعة لازميت.

12- متحف الجناح الإمبراطوري

كان المتحف في القدم عبارة عن قصر تاريخي يسمى قصر همايون والذي بني بأسس خشبية في عهد السلطان مراد الثاني وبسبب الكوارث والزلازل انهار القصر، وتم بناء مبنى مكانه في عهد السلطان عبد العزيز حيث استضاف العديد من رجال الدولة والشخصيات البارزة في عهد الإمبراطورية العثمانية، والمبنى مكون من طابقين بطراز كلاسيكي وأوربي حديث، ويشتهر بواجهته المغطاة بالرخام الأصلي والزخارف العثمانية والإسلامية الأنيقة، وتحول إلى متحف تاريخي شهير وأصبح من أجمل الأماكن السياحية في ازميت عام 1976م.

13- مسجد أورهان

يقع المسجد على قمة تلة مرتفعة تطل على كامل مدينة ازميت، وتم بناؤه عام 1332م من قبل الأمير غازي سليمان باشا كرمز لفتح ازميت بعد طرد الغزاة، وسمي المسجد باسم أورهان غازي والد الأمير غازي، وتم إجراء مجموعة من الإصلاحات والترميمات للمسجد زمن السلطان عبد المجيد في عام 1843م.

14- متحف أتاتورك درييف

أنشئ المتحف من قبل حسن باشا الذي كان محافظاً لمدينة ازميت في عهد السلطان عبد العزيز، وهو مبنى كبير قديم وحجري مصمم على شكل الثكنات العسكرية، وكان مكان لإقامة ضباط الرديف في فترة الحكم العثماني، وبعد زلزال عام 1999م تم افتتاحه كمتحف للزوار بعد إجراء جملة من الترميمات والإصلاحات، ويضم حالياً مجموعة من المقتنيات والمعالم الأثرية الخاصة بالتراث والثقافة التركية.

15- حديقة الجمهورية

حديقة جميلة في قلب مدينة ازميت تجذب العوائل الراغبين بقضاء فترات إجازة مميزة بصحبة الأطفال لتكون من أجمل أماكن الترفيه والسياحة في ازميت، حيث تجد فيها منطقة لعب للأطفال ومسارات للمشي وركوب الدراجات مع مجموعة من البرك المائية والتماثيل والنوافير، إضافة إلى مجموعة من المقاهي والمطاعم مع ألذ المشروبات والمأكولات السريعة.

16- حديقة الشباب دوغو كشيلا

من أشهر مناطق الترفيه في ازميت ووجهة رائعة من وجهات السياحة في ازميت لقضاء يوم ممتع بصحبة العائلة والأصدقاء، وتضم الحديقة اثنين من الملاعب الرملية الضخمة مع جدران صناعية للتسلق وفيها مناطق تنزه جميلة تنتشر فيها نوافير وبرك مائية وحدائق شاي مع سلسلة مميزة من المقاهي ذات الأجواء العائلية المثيرة، وتجد ضمن الحديقة مسارات رائعة للمشي وركوب الدراجات الهوائية مع ممارسة مختلف النشاطات الرياضية ضمن الهواء الطلق.

17- قرية معشوقة

أطلق عليها اسم معشوقة كونها تأسر قلب كل من يزورها، وتقع القرية قرب بحيرة صنبجة وتتبع لولاية سكاريا ولها حدود مشتركة مع محافظة كوجالي، وهي من أهم أماكن سياحية في ازميت بسبب مناظرها الطبيعية الخلابة، وكونها موطناً مميزاً لمختلف أنواع الطيور والعصافير، وتعد نقطة مثالية لممارسة مختلف النشاطات الترفيهية مثل متعة التنزه والتخييم وسط الطبيعة، والمشي عبر مساراتها الجميلة، وهي قريبة من جبل كارتبه المناسب للتزلج والتسلق.

18- حمام سليمان باشا

يقع الحمام ضمن المنطقة التاريخية لمدينة ازميت، وتعد من أقدم المعالم السياحية والأثرية فيها وبني الحمام من قبل سليمان باشا الذي أمر ببناء مسجد أورهان غازي، ويمتاز الحمام بتصميم معماري مميز مع مساحات داخلية وخارجية واسعة، ويضم غرف للعناية الصحية والمساج والتدليك واسترخاء الجسم.

19- مسجد قرمزية

يوجد المسجد وسط مدينة ازميت، وهو من أهم أماكن سياحية في ازميت تركيا الإسلامية وأجمل مساجد قوجالي، وبني المسجد في النصف الثاني من القرن 16 من قبل محمد بيه، ويشكل مثال رائع لفن العمارة الإسلامية والعثمانية النموذجية مع وجود نافورة وضوء أمام المسجد ومكتبة لبيع الكتب، إضافة إلى وجود حديقة حول المسجد فيها مناظر طبيعية خلابة.

20- تل الطائرات الورقية

أحد التلال الطبيعية الساحرة ذات الارتفاع القليل عن مستوى سطح البحر موجودة في قلب ازميت، وتشكل مكاناً هاماً من أماكن السياحة في ازميت، حيث يجتمع فيها الأطفال والشباب لإطلاق الطائرات الورقية ضمن سلسلة من المهرجانات والاحتفالات لمشاهدة أجمل الطائرات الورقية المصنعة يدوياً.

21- مركز دولفين للتسوق

افتتح مركز التسوق الضخم هذا عام 2004م بحيث يكون من أشهر وأكبر مولات ازميت التي توفر تجربة تسوق فريدة من نوعها لمختلف العملاء والمتسوقين من خارج وداخل المدينة، والمول مصمم بطريقة معمارية حديثة ويضم مزيج متنوع من البضائع والمنتجات بماركات تجارية عالمية ومحلية معروفة، وفيه أماكن مخصصة للترفيه تتمثل ب8 دور سينما ومنطقة لعب للأطفال ومطاعم ومقاهي لتناول الوجبات السريعة والمشروبات اللذيذة.

22- شاطئ باشيسكيلي

الشاطئ من أكبر شواطئ مدينة ازميت حيث يمتد بطول 2,4 كم مع مساحات واسعة للمشي وركوب الدراجات الهوائية، ويعتبر منطقة هامة من مناطق سياحية في ازميت والمعدة بقصد الاستجمام والاسترخاء وقضاء فترات إجازة صيفية ممتعة بصحبة العائلة والأصدقاء، ويوفر الشاطئ اجمل الصور البانورامية الممتدة على أفق واسع مع إمكانية ممارسة مختلف الرياضات المائية من سباحة وتزلج وتجديف.

23- جسر معمار سنان

بني هذا الجسر التاريخي القديم في القرن السادس عشر من قبل المعماري الشهير معمار سنان بطول 65 متر في الجزء الشرقي من مدينة ازميت على جدول ديل، وهذا الجسر من أقدم مناطق السياحة في ازميت وأحد أعرق جسور تركيا على الإطلاق، ولا تزال هندسته المعمارية تلفت أنظار أشهر المهندسين المعماريين في العالم حتى الآن.

24- جسر تورغوت أوزال

جسر قديم يربط مدينة ازميت بالمدن المجاورة لها، ويتصف بهندسته المعمارية والإنشائية المتينة حيث يمتد على مساحات كبيرة ويستند لدعائم أرضية ضخمة مع مجموعة كوابل تم إضافتها بعناية، ويتزين الجسر مساء بالأضواء الجميلة ليظهر في سماء ازميت كلوحة فنية رائعة.

25- منازل ديفر مندير

تقع هذه المنازل التاريخية في منطقة غولكوك في قوجالي وتطل على شاطئ ديفرمندير السياحي، وتلفت المنازل أنظار السياح القادمين للتمتع بجمال مدينة ازميت، وتضيف قيمة تاريخية كبيرة لبرامج السياحة في ازميت، حيث تتألف من حوالي 12 منزل تم ترميمها مع المحافظة على شكلها الأساسي، ومن ثم أصبحت مكان لإقامة الفعاليات الاجتماعية والثقافية وورش العمل والمعارض الفنية والحفلات الموسيقية.

26- بيت ومتحف عثمان حمدي بيه

بني المنزل على يد الفنان التركي المعروف عثمان بيه في قرية اسكيهيسار في منطقة قوجالي سنة 1884م ليكون مكان سكن له ومركز لأعماله الفنية، وتم جلب مواد بناء المنزل من الخارج ظع نمط عمارة شبيه بالعمارة الفرنسية، وتحول المنزل إلى متحف للزوار فيه صور وأغراض الفنان الشخصية ولوحاته وأعماله الفنية.

27- مركز قوجالي للعلوم

مجمع ومركز علمي وثقافي أنشئ في البداية كاختبار برمجي لإعادة استخدام مصنع سيكا للورق وتم الاشتراك بين المجلس العلمي في تركيا وبين بلدية قوجالي لإنجاز وإتمام المشروع، حيث تم بناء صالات عرض تبين تاريخ المصنع ومعداته والأدوات الموجودة فيه مع وجود مسرح فسيح ومتجر لبيع الهدايا التذكارية ومقهى للجلوس والاستراحة، وأصبح المركز من أشهر أماكن السياحة في ازميت لتشجيع الزوار على الاكتشاف ومشاهدة أهم وسائل التكنولوجيا والعلوم الحديثة في مجال صناعة الورق.

28- حديقة باليكايالار الطبيعية

تم إعلان الحديقة كحديقة عامة في البلاد عام 1995م وذلك بسبب تنوعها الطبيعي والبيولوجي وثراء الحياة الطبيعية والبرية فيها، فهي من أماكن السياحة في ازميت الفريدة والمميزة مع إمكانية الاستمتاع بأجواء هادئة بعيدة عن صخب المدينة، وتضم الحديقة مسارات مخصصة للمشي ومناطق معدة للتخييم مع إمكانية تسلق الصخور الجبرية الضخمة والتقاط الصور التذكارية جانب أنهارها المتدفقة وضمن طبيعتها الساحرة.

29- مسجد الجمعة الجديد

بني المسجد التاريخي من قبل المعماري المعروف في ذلك الوقت معمار سنان، ويعتبر من أهم الأعمال التاريخية التي تعود للحقبة العثمانية في مدينة ازميت في منطقة قوجالي، وتم خضوعه للعديد من عمليات الترميم للحفاظ على شكله الأصلي، وأصبح من أهم مراكز السياحة في ازميت المليئة بالأجواء الروحانية، ويمتاز المسجد بقبة مركزية ومئذنة عالية المزينة بالزخارف الإسلامية الجميلة، وتحيط به حديقة خلابة.

30- حديقة فاروق يالسين ازميت

افتتحت الحديقة سنة 1990م لتكون من أهم مزارات السياحة في ازميت وأشهر أماكن الترفيه للعوائل والأطفال، حيث تضم حوالي 3000 مجموعة من الحيوانات بما يزيد عن 250 نوع من الأحياء المفترسة والأليفة والنادرة والمرخصة من قبل وزارة الغابات والبيئة التركية، وهذه الحديقة من أكبر حدائق الحيوان والأحياء المائية في تركيا ومكان مثالي لاستكشاف عالم الحيوان المثير.

في نهاية المقال تم التعرف على أهم معالم السياحة في ازميت والمتمثلة بالمواقع التاريخية القديمة من متاحف ومساجد وجسور وأبراج وقصور وحمامات، إضافة إلى المنشآت السياحية الحديثة من حدائق ومنتزهات ومطاعم ومولات.