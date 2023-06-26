السياحة في سامسون: أفضل 34 مكان سياحي يستحق الزيارة

تقع مدينة سامسون في شمال تركيا على ساحل البحر الأسود وعرفت قديماً باسم أميسوس، وتأتي أهمية المدينة كونها مركز انطلاق حرب الاستقلال التي خاضها أتاتورك لتأسيس الجمهورية التركية عام 1919م، وتشتهر المدينة بمعالمها السياحية والتاريخية التي تتداخل مع طبيعتها الساحرة لتشكل السياحة في سامسون مصدراً هاماً من مصادر الدخل القومي لدولة تركيا كونها تستقطب آلاف الزوار من خارج وداخل البلاد للتمتع بطقسها البديع وزيارة أماكنها القديمة والحديثة، وفي مقالنا هذا سنحاول التعريف بأهم تلك الأماكن السياحية فانضموا إلينا.

أبرز مواقع السياحة في سامسون

سامسون من مدن تركيا الصغيرة والتي يسكنها حوالي 600 ألف شخص، وتحتضن المدينة الطبيعة المتنوعة من سهول وجبال وهضاب ووديان وشواطئ وبحيرات وغابات وشلالات، وتبهر السياحة في سامسون الجميع بسبب كثرة مواقعها ومعالمها التاريخية من متاحف وقلاع وأبراج وأسواق ومطاعم ومساجد وحدائق ومنتزهات وغيرها، وفيما يلي أهم تلك المواقع:

1- تلفريك سامسون

يستطيع الزوار الذين يهوون المغامرة والتشويق عيش تجربة فريدة من نوعها من خلال ركوب تلفريك سامسون المعروف، والذي يتميز بكونه أحد أفضل الأماكن السياحية في سامسون، ويتكون التلفريك من مسار هوائي مرفوع مع مقصورات تتسع لحوالي 6 أشخاص، ويطل على كامل مدينة سامسون ويصلها بتل أمسيسوس الشهير بطول يمتد لحوالي 320 متر، ويضم الطريق باتينارك الموجودm على شاطئ البحر الأسود ومواقع أثرية مميزة ترفد جانب السياحة في سامسون بجمالها وسحرها الأخاذ الجاذب للزوار والسياح، وتم إنشاء التلفريك عام 2005م، ويقصده القاصي والداني لالتقاط الصور التذكارية ومشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة لمدينة سامسون.

2- متحف سامسون للتاريخ والاثني غرافيا

تم افتتاح المتحف عام 1981م وهو من أشهر وجهات السياحة في سامسون، ومن أعظم متاحف سامسون التاريخية للتعرف على الحضارات التي سكنت المدينة منذ القدم، ومشاهدة الآثار والمقتنيات التي بداخله مع مجموعة آثار تعود للعصر البرونزي والبيزنطي، وللمتحف سحر خاص حيث يضم آثار للحاكم اليوناني الشهير أميسوس، وخزانة أميسوس التي تحوي مجوهرات وقماش وعملات معدنية وحلي ترجع للعصر الإغريقي واليوناني والروماني والسلجوقي والبيزنطي والعثماني، ويجذب المكان الزوار بأعداد كبيرة كونه من أهم معالم سامسون السياحية، وفيه تماثيل وتيجان لقياصرة الروم مع مجموعة من الأواني والأحجار الكريمة ورسومات تظهر نمط البيئات التي عاشت في المدينة وطريقة حياتها.

3- حديقة الشرق

من حدائق مدينة سامسون الترفيهية الجميلة، ونقطة جذب هامة لموضوع السياحة في سامسون حيث تشكل حلقة الوصل التي تجمع نواحي المدينة، ويقصدها السياح بسبب مناخها المعتدل واللطيف وغناها بالأشجار والزهور والنباتات بحيث تكون أحد أجمل الأماكن في سامسون تركيا، وتعتبر مكاناً مثالياً للتنزه والاصطياف، وفيها مسارات مخصصة للمشي وركوب الخيل وألعاب للأطفال وملاعب لكرة القدم ومقاهي للجلوس وتناول المشروبات المنعشة، مع إمكانية إقامة حفلات الشواء وقضاء أوقات ممتعة مع العوائل والأصدقاء.

4- حديقة أتاتورك

حديقة عامة وجميلة ومن أشهر حدائق سامسون ، وتحظى بشعبية كبيرة من السكان المحليين والزوار واهتماماً كبيراً من قبل البلدية كونها من أهم الأماكن السياحية في سامسون تركيا، وسميت بهذا الاسم لوجود نصب تذكاري لمؤسس الدولة التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، وتتوفر فيها أماكن جلوس مثالية للعوائل والأصدقاء، وتجهيز حفلات الشواء مع إمكانية جلب الطعام من الخارج.

5- جنة الطيور

محمية طبيعية تضم أكبر تجمع للطيور المهاجرة في تركيا، وتحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم بعد دولتي هولندا وإيطاليا، وتقع المحمية في مدينة بافرا التي تبعد حوالي 51 كم عن مدينة سامسون لتكون من أشهر مناطق سياحية قريبة من سامسون ، وعند زيارة المكان ستقودك البوابة الرئيسية إلى منطقة شبيهة بأدغال افريقيا حيث تشاهد بحيرة كبيرة تمتد على مساحة 21 ألف متر مربع وبمسار 15 كم لتكون مقصداً للطيور الآتية من سيبيريا مع حوالي 150 نوع من الطيور، وللتجول بحرية داخل جنة الطيور تمنح البلدية دراجات هوائية للزائرين لتضمن لهم مشاهدة الطيور في أوقات الشروق والغروب، وتقيم معارض للطيور كل سنة لإبراز جمالها وأنواعها المختلفة، وفيها مقهى كبير لاحتساء المشروبات والاستراحة.

6- حديقة حيوانات سامسون

تقع الحديقة في منطقة أليك أديم بمدينة سامسون، وتعد من أكبر حدائق الحيوانات في تركيا ومنطقة البحر الأسود، وتشكل معلماً هاماً يقصده العوائل والأطفال لمشاهدة مختلف أشكال وأنواع الحيوانات من حيوانات نادرة وشائعة في ظل وجود أكثر من 200 نوع بين مفترس وأليف ونادر، ويتم توزيع الحيوانات ضمن أقسام محددة بعضها للطيور وبعضها للحيوانات الأهلية وأخرى للمفترسة مع وجود مسطحات مائية للحيوانات البرمائية والبحرية، ويتم عرض الحيوانات ضمن أقفاص خشبية خاصة مع إمكانية التقاط أجمل الصور التذكارية دون خوف.

7- كهوف تكالوي

لكل من يهوى الحياة البدائية ويرغب بالتعرف على ملامحها يمكنه زيارة كهوف تكالوي والتي لا تزال شاهد تاريخي على طبيعة الحياة البشرية في العصر الحجري، حيث اتخذت كمنازل ومساكن للعيش وأصبحت من أشهر معالم السياحة في سامسون، واكتشفت في منتصف القرن العشرين في الوديان المحيطة بقرية تكالوي وتبين الكهوف طرق وأساليب الحياة خلال العصور القديمة مع وجود قطع مثل الأواني والأدوات الفخارية والأسلحة والحلي ومقتنيات تاريخية تم جمعها كلها في متحف مفتوح للزيارة، وبسبب اعتبارها أهم مناطق سياحية في سامسون تركيا ولتشجيع عنصر السياحة فيها وجذب الزوار للمكان، تم تجهيز بعض المحلات التذكارية فيها بمصنوعات يدوية ومنسوجات وتحف وفسيفساء ومجوهرات تقليدية لشرائها كهدايا وتقدمتها للأقرباء والأصدقاء.

8- متحف عبارة بانديرما.

من المتاحف التاريخية المميزة التي تمثل نسخة طبق الأصل عن سفينة بانديرما التي اعتلاها مصطفى كمال أتاتورك عند الإبحار إلى مدينة سامسون لبدء حرب الاستقلال، وأصبح المكان متحف قابل للزيارة وأحد أجمل أماكن سياحية في سامسون تركيا للتعريف بالحرب التي قادها أتاتورك لتأسيس الجمهورية التركية الحديثة، يضم المتحف تماثيل شمعية لشخصية أتاتورك ورفاقه مع معلومات كاملة عن تلك الحقبة الزمنية.

9- متحف غازي

متحف رائع الجمال يتكون من مبنى سكني عاش فيه أتاتورك عند وصوله لمدينة سامسون عام 1919م، ويعرض المتحف الذي يمثل أحد أبرز ركائز السياحة في سامسون تفاصيل عن حياة وشخصية أتاتورك مع أغراض وأدوات استخدمها وملابس وأزياء ارتداها، إضافة إلى صوره الموجودة على الجدران مع معلومات مترجمة للغة الإنكليزية لجذب السياح.

10- نصب الشرف

يقع النصب التذكاري في داخل حديقة أتاتورك في مدينة سامسون، ويبرز النقطة التي توجه إليها أتاتورك عند زيارته لمدينة سامسون في بداية حرب التحرير، ولتخليد هذه الذكرى قام النحات النمساوي هايزيش كريبيل بتشكيل النصب واستمر في عمله مدة 3 سنوات، وتم نقل النصب ووضعه في وسط حديقة أتاتورك الخلابة مع إحاطته بالأشجار والزهور ليكون من أهم معالم السياحة في سامسون، وأحد أجمل الأماكن لالتقاط الصور الفوتوغرافية.

11- متحف مدينة سامسون

متحف كبير يزوره الناس للتعرف على تاريخ مدينة سامسون الأصيل والعريق، ويصنف ضمن أفضل مناطق سياحية في سامسون، وفيه غرف مخصصة توضح التطورات الاقتصادية والتاريخية والاجتماعية للمدينة بحسب الترتيب الزمني مع أدوات وأسلحة وتماثيل شمعية، وفيه متجر صغير لشراء الهدايا والتذكارات مع مقهى صغير لشرب الشاي التركي اللذيذ.

12- تل أمسيوس

من المناطق الطبيعية الجميلة في سامسون فيه معالم تاريخية وأثرية وبقايا تعود للقرن السادس عشر مع مغارات وكهوف حجرية ومناظر طبيعية ساحرة وإطلالة خلابة على ساحل البحر الأسود، والتل من أهم وجهات السياحة في سامسون للعائلات والأصدقاء، ويضم العديد من المقاهي والمطاعم المثالية للجلوس وتناول أشهى المأكولات والمشروبات التركية.

13- وداي شاهين كايا كانيونو

من أبهى المعالم الطبيعية والسياحية في سامسون، ويطل على بحيرة ألتينكايا التي تبهر الزائرين بسحرها الأخاذ، ويجذب الوادي الناس للتعريف بطبيعة الحياة الريفية لسكان المنطقة، كما أنه يحتوي على بقايا لآثار عثمانية قديمة، ويضم الوادي حي هزير كوبرو الذي سكنته الحضارة الحثية منذ أكثر من ألفين عام قبل الميلاد وفيه منازل وأزقة قديمة ومساجد عثمانية ومسارات مشي متنوعة.

14- حديقة سامسون باتي بارك

من أجمل الحدائق الترفيهية في سامسون والتي تمتد على مساحات واسعة، وتضم مجسمات حيوانية ومرافق ألعاب للأطفال من زحاليق وأراجيح مع مقاعد خشبية للجلوس وممرات فسيحة للمشي وركوب الدراجات وأماكن تنزه مظللة للحماية من أشعة الشمس.

15- شاطئ فنار

من أكبر شواطئ مدينة سامسون وأحد أشهر مناطق سياحية في سامسون والمخصصة للاستجمام والاسترخاء وقضاء فترة إجازة صيفية جميلة بصحبة العائلة، ويمتد الشاطئ بطول 235 متر وبعرض 48 متر ويبعد حوالي 2 كم عن قلب المدينة، ويضم العديد من المرافق الترفيهية والممتعة للكبار والصغار.

16- رصيف التبغ

موقع سياسي مهم في سامسون حيث صعد إليه أتاتورك معلناً بداية حرب الاستقلال، وحالياً يتميز الرصيف بكونه من أشهر أماكن سياحية في سامسون، حيث تم تزيينه بمنحوتات شمعية لأتاتورك ورفاقه ووضع التماثيل والمستندات والوثائق الهامة لتكون متاحة للجمهور مباشرة.

17- منتزه بايرا لاتيبي

يمتد المنتزه بمساحات واسعة على أطراف مدينة سامسون، ويشكل إحدى أهم الوجهات والمنتزهات الطبيعية التي تزيد من نسبة السياحة في سامسون، وتجد فيه معالم طبيعية خلابة من وديان وسهول وتلال وشلالات، ويأتي إليه الناس لخوض متعة التسلق مع توفر أماكن جلوس مريحة ومرافق مخصصة للشواء.

18- متحف لعبة جانيك

من المتاحف الترفيهية الممتعة للكبار والصغار، حيث يضم مجموعة متنوعة من الألعاب التي يصل عمرها لحوالي 300 عام مع ألعاب قادمة من مختلف دول العالم مثل فرنسا وألمانيا وأمريكا وبولندا والصين، وفيه ألعاب مصنوعة من الطين والصلصال وتعود لأشكال حيوانية ونباتية وعربات وسيارات وقطارات.

19- بحيرة الحب

تمتد البحيرة بقلب مدينة سامسون وتشكل جوهرة طبيعية ومكان هام للسياحة في سامسون فيقصدها السكان المحليون والزوار من خارج المدينة، وعلى ضفاف البحيرة تنتشر العديد من المرافق الخدمية والسياحية بهدف قضاء أوقات ممتعة ومسلية مثل المطاعم والمقاهي والأكشاك الصغيرة ومقاعد الاستراحة الخشبية لمشاهدة غروب الشمس على البحيرة.

20- مركز الحياة بوليفارد للتسوق

من أكبر المجمعات التجارية في سامسون، ويقع في منطقة أيام أدم الحيوية، ويضم العديد من المحلات التجارية بماركات عالمية ومحلية من ملابس وأزياء ومستلزمات أطفال وأدوات إلكترونية ومنزلية بحيث يكون من أشهر المولات في سامسون وأكثرها ازدحاماً، وفيه مجموعة من المقاهي والمطاعم تقدم أشهى المأكولات والمشروبات، وتحيط به أبرز مواقع السياحة في سامسون مع ساحة مهرجانات وفعاليات ثقافية مثل المسارح والحفلات الموسيقية والغنائية.

21- نصب القادم التذكاري

تم بناء نصب تذكاري من قبل بلدية سامسون عام 1982م للاحتفال بذكرى ميلاد أتاتورك المئة، ويعد هذا النصب التذكاري من أكبر التماثيل في تركيا، وتم إقامته في المرفأ ويظهر فيه أتاتورك مرتدياً البدلة العسكرية مع مجموعة من الرفاق الشجعان الذين ساعدوه في حرب الاستقلال.

22- متحف بانوراما سامسون الرقمي

متحف فريد من نوعه وأحد أجمل معالم السياحة في سامسون، حيث يعرض تاريخ تركيا باستخدام تقنية الديجيتال ويتكون المتحف من ثلاثة أقسام الأول منه يدعى بالعرض الرقمي يصف فيه كيفية رحيل أتاتورك لسامسون، والثاني قسم الديوراما، والثالث يمثل مساحة المعرض الجانبية.

23- مطعم ومقهى جوكتورك 1071 تونر

مطعم متنقل يقع على متن سفينة بحرية ليكون من أجمل مطاعم سامسون ، وسيعيش الزائر متعة القيام برحلة عبر السفينة ومشاهدة الطبيعة الخلابة ومناظر البحر الساحرة، إضافة إلى تذوق أشهى المأكولات والوجبات البحرية والأسماك المقلية والمشوية والمقبلات الطازجة.

24- مسجد ستانيباشي الكبير

يقع المسجد وسط سامسون ويعد من أكبر مساجد المدينة وله شكل مخطط مربع الشكل مع قبة مركزية مزودة بزوايا جانبية، والقبة لها شكل الأسطوانة، ويتم تدعيمها بأربعة أبراج، والمسجد من أشهر أماكن السياحة في سامسون الخاصة بالدين الإسلامي.

25- شرفة المراقبة

مبنى مؤلف من 3 طوابق يقع في أعلى قمة جبلية لمدينة سامسون، ويشرف على كامل المدينة بمشاهد بانورامية خلابة مع إمكانية التقاط أجمل الصور التذكارية ومشاهدة منظر الغروب الساحر للشمس.

26- شارشمبا

قرية ريفية جميلة تتبع لمحافظة سامسون ومعناها الأربعاء، وتضم القرية العديد من أبرز معالم السياحة في سامسون والخاصة بالتاريخ، فهناك المساجد والبازار القديم وأسواق سامسون الشعبية ونصب أتاتورك وبقايا المدينة القديمة ومقبرة الشهداء، إضافة إلى مناظر طبيعية خلابة من سهول وهضاب ووديان خضراء.

27- برج الساعة

موقع أثري وتاريخي مهم ولقد بني من الحجر مع قاعدة وجسم طويل ليكون برج مراقبة، وتم إضافة ساعة في أعلاه لإظهار الوقت، والبرج جميل ويحظى بشعبية عند السكان المحليين ويتم التقاط أروع الصور بجانبه من قبل الزوار.

28- منتزه فيزيرو الطبيعي

منتزه رائع الجمال في سامسون ويناسب مختلف النشاطات الترفيهية من تخييم وحفلات شواء ومشي وركوب دراجات هوائية، ويطل المنتزه المعروف بكونه من أجمل مناطق السياحة في سامسون على بحيرة طبيعية، وفيه أماكن مخصصة للصلاة وطاولات وكراسي للجلوس، وسوق صغير داخلي مع مرافق عديدة الشواء وأسعاره تناسب الجميع.

29-قرية كاراجي أوران

لكل من يرغب بزيارة مناطق خاصة بالسياحة الريفية في مدينة سامسون، فإن قرية كاراجي أوران هي الخيار المثالي للزيارة فهي من أجمل قرى سامسون، وتحتوي على شلالات وتلال وسهول ومساحات واسعة من الغابات الخضراء الساحرة.

30- وادي وزير كوبروا

يرجع تاريخ اكتشاف الوادي من 700 إلى 2000 سنة قبل الميلاد حيث استوطن المنطقة الحثييون، وأقاموا أول مدينة لهم في هذا المكان بمسافة تبعد 2,5 كم عن مركز مدينة سامسون، وتعاقب على المنطقة العديد من الحضارات كالبيزنطيين والسلاجقة والعثمانيين، وحالياً يمثل الوادي منتزهاً طبيعياً ورمزاً هاماً من رموز السياحة في سامسون بما فيه من بقايا تاريخية ومناظر ساحرة.

31- بحيرة بوراباي

من بحيرات سامسون الساحرة والتي تحيط بها جبال خضراء وغابات مليئة بأشجار الكرز فضلاً عن غناها بالنشاطات الترفيهية المسلية من تسلق الجبال وتخييم ومراقبة طيور وحيوانات وركوب دراجات على ضفاف البحيرة، وإقامة حفلات شواء وتنزه ضمن الطبيعة الساحرة والمشي عبر مساراتها الخلابة.

32- مطعم كباب سامسون

مطعم فخم يضم أشهر أصناف الدجاج واللحم التركي من كباب وكفتة ولحم ضأن مشوي على الفحم وشاورما وشيش طاووق وغيرها.

33- بيازا مول

مركز تسوق ضخم في سامسون يضم محلات تجارية تناسب أذواق ورغبات معظم المستهلكين مع أفخر الماركات والعلامات التجارية المحلية والعالمية، والتي تكون بأسعار معقولة ورخيصة، وفي المول توجد مرافق ترفيهية مميزة للأطفال مع خدمات ممتازة، إضافة لذلك تتوفر قاعة طعام كبيرة في طابقه العلوي تضم عدداً من المطاعم والمقاهي الراقية التي تقدم أشهر المأكولات التركية والوجبات السريعة والمشروبات الباردة والساخنة.

34- حديقة الشباب

حديقة طبيعية خلابة تقع في وسط مدينة سامسون لتشكل أحد أهم مراكز السياحة في سامسون والخاصة بالترفيه، وفيها ملاعب لكرة القدم والسلة ومنطقة ألعاب للأطفال ومطاعم ومقاهي، وتجذب إليها العوائل بصحبة أطفالهم بشكل كبير.

في نهاية مقالنا تم تسليط الضوء على أشهر معالم السياحة في سامسون بما فيها من أماكن تاريخية تحكي عن أصالة وعراقة المدينة، إضافة إلى المنشآت السياحية الضخمة والمرافق الترفيهية الجميلة مما يجعل من سامسون مكاناً مثالياً للزيارة فلا تتردد في ذلك.