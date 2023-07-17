السياحة في سبانجا: أفضل 33 مكان سياحي ننصحك بزيارته

مدينة تركية جميلة تبعد عن اسطنبول حوالي 138 كم وتوجد في منطقة مرمرة التركية في إقليم سكاريا ويطلق عليها اسم مدينة الأحلام، وتمتاز بطبيعتها الساحرة ومناظرها الجاذبة لأكبر عدد من السياح سواء من الأتراك والأجانب، وتزخر السياحة في سبانجا بالمواقع والأماكن السياحية من بحيرات وشلالات وجبال ومنتجعات تزلج وحدائق ومنتزهات، وسنستعرض أهم تلك المواقع عبر السطور القادمة في هذا المقال.

أفضل مواقع السياحة في سبانجا

سبانجا من المدن السياحية البارزة في تركيا وقربها من اسطنبول جعلها مكان جذب سياحي لأكبر عدد من الزوار الذي يأتون إليها على مدار العام، وتشمل السياحة في سبانجا زيارة الكثير من المواقع الأثرية والتاريخية والإسلامية والأماكن الطبيعية والمولات مع تذوق أشهى المأكولات التركية التقليدية في القرى الريفية التابعة لها، وفيما يلي أهم تلك المواقع:

1- بحيرة سبانجا

بحيرة طبيعية جميلة من المياه العذبة تبعد عن مدينة اسطنبول حولي 130 كم وتمتد على مساحة 45 كم ويصل عمقها ل 52 متر، وتقع بين خليج ازميت ومنطقة مرج أدابازاري، وهي من أفضل الأماكن السياحيه في سبانجا ويقصدها الزوار من أجل الاستمتاع بالمناظر الخلابة المحيطة بها، وتجربة مختلف الأنشطة الترفيهية المثيرة مثل تجربة حبل الانزلاق وركوب العربات التي تجرها الخيول والأرجوحة الضخمة، والقيام بجولة مائية عبر القوارب المستأجرة من المكان، إضافة لذلك يوجد فيها تلفريك يصل بين قمتي الجبل الذي توجد ضمنه البحيرة، وبجانب البحيرة ولتشجيع السياحة في سبانجا أقيمت العديد من المطاعم والمقاهي التي تقدم ألذ المأكولات والمشروبات المنعشة.

2- حديقة حيوان دريجا

حديقة جميلة في قلب مدينة سبانجا ومن أكبر حدائق الحيوانات الموجودة في تركيا وتصنف ضمن أفضل الأماكن السياحية في صبنجة الترفيهية وبخاصة بالنسبة للأطفال، فهي تضم ما يقارب 200 نوع حيواني من ثدييات وزواحف وأسماك وطيور ويصل عدد الطيور لحوالي 135 نوع والأسماك ل 19 نوع والحيوانات ل200 نوع، وتحيط بالحديقة طبيعة خضراء وجبال شاهقة مع تلفريك مميز يمتد من أسفل جبل كارتيبه إلى قمته، وبجانبها بحيرة سبانجا الساحرة ذات أشهر معالم السياحة في سبانجا كما ذكرنا سابقاً.

3- قرية المعشوقية

قرية ريفية وجبلية ساحرة في قلب الريف الاسطنبولي الشهير، وشاهد رائع على جمال السياحة في سبانجا حيث تقع المعشوقية في شمال منطقة سبانجا وتنفرد بسحر أخاذ وجذب سياحي لأكبر عدد من الزوار من داخل وخارج تركيا، وتحيط بالقرية البساتين والمروج الخضراء والجداول والشلالات الطبيعية وتشتهر بالأكل التركي التقليدي والوجبات البحرية الشهية، ويفضلها الكثيرون في فترة الشتاء لطقسها الدافئ مقارنة مع باقي المناطق التركية، ومما يجعلها أحد الأماكن السياحية في سبانجا كثرة النشاطات الترفيهية التي يمكن للزوار ممارستها من ركوب قوارب مائية وتجديف والجلوس قرب البحيرة ومشاهدة الطيور من بط ونورس وإوز مع إمكانية التنزه والمشي وركوب الدراجات الهوائية ضمن مسارات مميزة وساحرة.

4- جبل كارتيبه

جبل شاهق الارتفاع يصل ل 1650 متر ويشرف على شرق مدينة اسطنبول وسبانجا وبحيرتها الطبيعية الخلابة ليكون من أجمل الأماكن في صبنجة وأكثرها روعة للزائرين، وما يميز الجبل قمته الثلجية التي يمتد منا تلفريك يصل إلى أسفل الجبل لنجد منتجع ثلجي تم بناؤه لممارسة رياضة التزلج المثيرة، إضافة لذلك يمكن للزوار استكشاف غابة سبانجا الكثيفة القريبة من الجبل، ويعتبر المكان من أبرز مراكز السياحة في سبانجا في الشتاء حيث يصل ارتفاع الثلج لنحو نصف متر تقريباً لتزدهر السياحة بشكل كبير، وفي الصيف يبدأ ذوبان الثلوج وتظهر المساحات الخضراء الساحرة والأزهار الملونة الجميلة.

5- قرية ناتوركوي

من القرى الريفية الجميلة التابعة لقرية المحمودية قرب سبانجا، وهي من أروع الأماكن السياحية في صبنجة وتناسب الباحثين عن الاسترخاء والهدوء بسبب طبيعتها الساحرة وأنهارها الطبيعية التي تشق طريقها عبر الصخور لتصب في بحيرة كبيرة تضم العديد من الأسماك، وتحيط بالقرية الجبال المغطاة بالأشجار الكثيفة ولضمان جذب الناس إلى المنطقة وتشجيع عنصر السياحة في سبانجا تم إنشاء منتجع ناتوركوي السياحي مع خدمات ممتازة وعالية المستوى، إضافة إلى إقامة المطاعم والمقاهي ذات الطعام والشراب التركي اللذيذ.

6- مطعم سوبلي

يقع المطعم في منطقة المحمودية التي تعرف بكونها من أهم مراكز السياحة في سبانجا، ويزدحم المطعم يومياً بالزوار كونه يقدم وجبات فطور تقليدية تعبر عن تراث القرية، إضافة إلى المعجنات والفطائر والمقبلات الباردة والساخنة وأطباق شرائح اللحم المعدة على الفحم، ولقد اكتسب المطعم شعبية واسعة بسبب طاقم عمله المتعاون والنشيط ومستوى الخدمات المميز.

7- مطعم تشفتلك

مطعم جميل ضمن طبيعة خلابة يقع في منطقة حسن باشا في سبانجا، وهو من مطاعم صبنجة التركية المعروفة حيث يقدم أطباق فطور منوعة، إضافة إلى المشروبات الباردة والساخنة، ويمتاز المطعم بالنظافة الدائمة والسعر المعقول.

8- جامع رستم باشا

بني المسجد سنة 1555م من قبل الوزير رستم باشا الذي كان من أكبر الشخصيات المقربة للسلطان سليمان القانوني ليكون حالياً من أفضل معالم السياحة في صبنجة التاريخية، ولقد استعان الوزير بأمهر المهندسين المعماريين وتبلغ مساحة المسجد بأكمله 750 متر مربع والمساحة الداخلية 250 متر مربع، والمسجد له تصميم معماري إسلامي، وليحتفظ بهيئته التاريخية تم إجراء العديد من الترميمات والإصلاحات خلاى سنوات عديدة.

9- التوابيت الأثرية البيزنطية

ترجع تلك التوابيت للعصر البيزنطي، وتم اكتشاف العديد منها في قرية الفكرية عام 1976م، وعند إجراء عمليات البناء على الطريق السريع الواصل لمدينة سبانجا عام 1987م.

10- منتزه غول بارك

منتزه رائع الجمال مناسب للرحلات مع أجواء هادئة ومناطق ألعاب للأطفال آمنة ومتنوعة، إضافة إلى المطاعم والمقاهي التي تقدم أشهى المأكولات والمشروبات الباردة والساخنة.

11- قرية ماسوكي

قرية ساحرة من قرى سبانجا ومكان ينصح بزيارته لكثرة المناظر الطبيعية الخلابة والمأكولات التركية التقليدية والبحرية، ومن أشهرها سمك السلمون المرقط.

12- ينابيع كوزولوك سبرينغنز

ينابيع مياه معدنية وحارة يقصدها الناس من كل مكان للفوائد الصحية وعلاج أمراض القلب والمفاصل مع التمتع بسحر الطبيعة المحيطة بها مما يجعلها من أهم أماكن السياحة في صبنجة تركيا.

13- مهرجانات سبانجا

تعرف مدينة سبانجا بكونها موطن للمهرجانات والاحتفالات الشعبية والتي تقام بهدف تعزيز السياحة في سبانجا وتطويرها وتعريف السياح بطبيعة وعادات وتقاليد المنطقة، ومن أهم تلك المهرجانات مهرجان سبانكا-كيركبينار الذي يقام في شهري يونيو ويوليو ويجمع المهرجان الفنانين الأكثر شهرة على مستوى تركيا مع برامج ثقافية متنوعة مثل الحفلات الموسيقية والرقص وعروض المسرح والأفلام، وهناك مهرجان سابانكا المخصص للحرف اليدوية ويقام في شهر يوليو كل عام، ويحرص على تقديم منتجات ومنسوجات تقليدية إضافة للمأكولات والأطباق التركية الشعبية.

14- ساحل كيركيبينار

منطقة جميلة وساحرة ذات طقس بحري منعش ودافئ وأجواء ساحلية مميزة، وهي من أفضل الأماكن في صبنجة للزيارة والسياحة فهي تتيح للزوار إمكانية التنزه والمشي سيراً على الأقدام على الخط الساحلي الرائع الجمال أو عبر الدراجات الهوائية مع التقاط أفضل الصور التذكارية، ويمكن الاستراحة والجلوس على المقاعد الخشبية المريحة الموزعة على طول الساحل وتناول أشهى الوجبات الخفيفة والمشروبات المنعشة.

15- منتزه سكاريا الإقليمي للغابات

يبعد هذا المنتزه الطبيعي مسافة 12 كم عن طريق سبانجا السريع، وهو من أشهر المناطق السياحية في صبنجة وتحيط به طبيعة خلابة مع أماكن تنزه تمنح الناس الهدوء والاسترخاء مع إمكانية القيام برحلات ترفيهية ضمن الغابات والمساحات الخضراء التي تتجاوز مساحتها 27,14 هكتار، ولقد أعلن المنتزه كمحمية طبيعية من قبل وزارة الغابات وأصبح رمز السياحة في سبانجا الوطنية، ويمكن التجول عبره بالمشي أو باستخدام الدراجات الهوائية مع تناول الأطعمة والمشروبات المنعشة في المقاهي والمطاعم الموجودة ضمنه.

16- ممشى شاطئ سبانجا

ممشى طويل يمتد على طول شاطئ سبانجا ليكون أحد أهم أماكن سياحية في صبنجة حيث يوفر إطلالات بانورامية مشرقة على أفق المدينة، وسيحظى الزوار بمشاهدة أجمل مناظر الشروق والغروب لأشعة الشمس والتي تنعكس على مياه البحر بشكل ساحر، وفي المكان هناك العديد من مرافق الخدمة المميزة والتي تمنح الزوار أفضل الأوقات مثل المقاعد الخشبية والأكشاك التجارية والمطاعم والمقاهي.

17- أورمانيا

منتزه مخصص للحياة البرية افتتح عام 2014م بمساحة تمتد ل 4000 فدان مما يجعلها من أكبر حدائق الحيوانات في تركيا والثالثة على مستوى العالم، ويقع المنتزه قرب سبانجا ويعد من أفضل وجهات السياحة في سبانجا تركيا للحياة البرية، حيث تعيش فيه نباتات وحيوانات يتم تلبية مختلف احتياجاتها الطبيعية بظروف أقرب لبيئتها الحقيقية مع حمايتها من الانقراض، ويضم المنتزه 6 مناطق سياحية وهي حديقة طبيعية ومنطقة تخييم ومسار للمشي وركوب الدراجات ومركز لإعادة تأهيل الحياة البرية وبيوت الهوبيت ومدرسة علمية.

18- مسجد حسن فهمي باشا

مسجد تاريخي مميز أمر ببنائه الوزير العثماني حسن فهمي باشا، وهو أحد أجمل أماكن سياحية في سبانجا الإسلامية حيث يتميز بهيكل خشبي من الخارج وداخلي حجري مع تزيينات وزخارف إسلامية جميلة، ويحظى المسجد بالاهتمام الكبير بسبب مكانته التاريخية ومظهره العام المبهر للأنظار.

19- مسجد رحيمة سلطان

من المساجد القديمة في مدينة سبانجا والأكثر سحراً وعراقة بين المساجد الأخرى، بحيث يكون من أفضل الأماكن في سبانجا للحصول على الراحة والأمان، والمسجد مصمم بطراز إسلامي عتيق مع نوافذ مبنية من الحجر والآجر والمسجد له قبة عليها تزيينات ونقوش وزخارف إسلامية جميلة، وهو من أكثر المساجد التي حافظت على شكلها الأصلي إلى الآن.

20- حديقة سبانجا لفن زهر البرتقال

افتتحت الحديقة في سبانجا لتكون أهم مناطق سياحية في صبنجة، والمخصصة لعرض فن الصناعات والحرف اليدوية، حيث تم إنتاج أكثر من 200 لوحة وقطع فسيفسائية وتماثيل ومنحوتات وعرضها في الحديقة بشكل متناوب، ولا تقتصر أهمية الحديقة على عرض التحف والأعمال الفنية، وإنما تزداد أهميتها كونها مصدر السياحة في سبانجا بسبب إطلالاتها الطبيعية بشكل رائع على أفق المدينة.

21- حديقة سكاريا الوطنية

من أشهر الحدائق وأجملها وتقع في قلب سبانجا، وتمتاز بتكوينها الطبيعي الخلاب الذي يضم العديد من المساحات الخضراء ومسارات المشي والجري وركوب الدراجات وساحات التنزه مما يجعلها متنفساً طبيعياً للسكان المحليين والباحثين عن الهدوء والسكينة، وتمثل حالياً أحد وجهات السياحة في سبانجا حيث فيها مقاعد للجلوس وأكشاك ومطاعم ومقاهي وأكواخ خشبية ومنطقة ألعاب للأطفال.

22- جسر سانجاريوس

معلم أثري بارز في المدينة بني قبل حوالي 15 ألف سنة على نهر سركايا من قبل الإمبراطور الروماني جستنيان بهدف تحسين الاتصال بين القسطنطينية وباقي المحافظات الشرقية للإمبراطورية، وهو الآن أحد أبرز أماكن سياحية في سبانجا تركيا، ويبلغ طوله حوالي 430 متر وعرضه 9,8 متر، وتم بناء الجسر من الحجر الجيري، إضافة إلى ترميمه عدة مرات مع المحافظة على طابعه القديم.

23- شلال دوجانشي

معلم طبيعي وسياحي رائع في سبانجا حيث تحيط به منطقة طبيعية ساحرة، ويعتبر مكان هام من أماكن السياحة في سبانجا، حيث الهدوء والراحة والبعد عن صخب المدينة وضجيجها، وهو رائع لالتقاط الصور التذكارية ويبدو كلوحة فنية مذهلة.

24- كورنيش بحيرة سبانجا

يشرف الكورنيش على بحيرة سبانجا العظيمة، ويعد من وجهات السياحة في سبانجا الجميلة التي يقصدها الناس بهدف التمتع بجمال البحيرة وغروب الشمس والإطلالات الرائعة على أفق المدينة مع مشاهدة أغرب أنواع الطيور المهاجرة.

25- حديقة كوزديايلا

تم إعلان الحديقة كمحمية طبيعية في عام 2011م حيث تمتد داخل حدود منطقة كارتيبه ضمن قوجه يالي وهي من أجمل مناطق السياحة في سبانجا، وتضم أنواع نباتية غنية ونادرة من أشجار وشجيرات وأزهار وورود، وتطل الحديقة على بحيرة سبانجا والمرتفعات الجبلية المحيطة بها، وهي ملاذ هادئ وبعيد عن ضجيج المدينة ومكان مثالي للتخييم والقيام بمختلف الأنشطة الترفيهية.

26- الشرفة الزجاجية

يوجد هذا المعلم السياحي في قرية المعشوقية في منطقة قوجه ايلي وهي من الأماكن المميزة ضمن جدول السياحة في سبانجا، حيث تضم أرضية زجاجية بمساحة تبلغ 100 متر مربع بارتفاع 185 متر، وصممت بهذا الشكل لتظهر بإطلالة مذهلة ضمن زاوية 360 درجة على مجموعة من التلال والمرتفعات الخضراء مع أبهى وأجمل المناظر، ويمكن تناول أشهى المأكولات ضمن المطعم الموجود فيها.

27- سيمبول مول

مجمع تجاري ضخم تجد فيه كل ما تبحث عنه ضمن محلات تجارية تعود لماركات عالمية ومحلية فاخرة مع وجود تشكيلة مميزة من الألبسة والأزياء والأحذية والشنط والمجوهرات ومواد التجميل والهدايا والتحف ليكون من أفضل مولات سبانجا وأكثرها شهرة، إضافة إلى وجود ركن خاص بالطعام من مطاعم ومقاهي راقية.

28- مركز تجاري آي دي آي

مكان رائع للتسوق وأحد أهم أسواق سبانجا تركيا الفاخرة ووجهة هامة من وجهات السياحة في سبانجا للترفيه والبحث عن كافة المستلزمات الضرورية للحياة اليومية بماركات عالمية ومحلية تركية دون أن يغيب عالم الترفيه المتمثل بالألعاب للأطفال والمطاعم والكافيهات للاستراحة وتناول الطعام.

29- حديقة فندق الحشرات

فندق الحشرات عبارة عن رواية تركية كتبها جونكاماين جيليك وتدور أحداثها حول عناصر الطبيعة من حشرات ونباتات ضمن قصص خيالية مسلية للأعمار من 4 سنوات وما فوق، وتم افتتاح الفندق ليقتبس هذه الرواية وليكون أحد أغرب معالم السياحة في سبانجا، حيث تستطيع مشاهدة خيوط العنكبوت وأسراب النمل والنحل والفراشات ويتم كتابة وثائق ونبذات علمية عن كل نوع من أنواع تلك الحشرات بالتفصيل، ويعتبر المكان ترفيهي وتثقيفي في آن معاً.

30-حبل انزلاق سوبيلي

يتواجد حبل الانزلاق هذا على ارتفاع 18 متر فوق بحيرة سبانجا، ويمتد لمسافة 300 متر ويمثل وجهة مثالية ورائعة ضمن برامج السياحة في سبانجا وخاصة لعشاق المغامرات والإثارة مع الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.

31- قرية المحمودية

تقع القرية الريفية قرب بحيرة سبانجا والمعشوقية، وتبعد حوالي ربع ساعة بالسيارة عنهما وهي من أهم مناطق السياحة في سبانجا الريفية، وتتألف من عدة قرى بجانب بعضها البعض ومنها قرية ناتوركوي وتضم شلالات وجداول ماء ومطاعم ومقاهي.

32- حديقة أوزونكوم

حديقة مميزة ضمن سبانجا تمتاز بمناظرها الطبيعية الخلابة وإطلالتها المميزة على البحر الأزرق، وفيها مقاعد مريحة للجلوس والاسترخاء وأماكن ألعاب للأطفال، وتعد من أبرز نقاط السياحة في سبانجا للعوائل والسكان المحليين، وفيها جانب ترفيهي خاص بعشاق المغامرة يشتمل على مسار مؤلف من حبل انزلاقي طوله 75 متر يمتد بين الأشجار الطبيعية على ارتفاع 12 متر مع وجود جدار عالي للتسلق بارتفاع 12 متر يتسع لأربع متسلقين في نفس الوقت لزيادة عنصر الحماس والمنافسة بين المتسابقين.

33- مزرعة الخيول

مزرعة جميلة تقع في المعشوقية بجانب منتزه أورمانيا للحياة البرية وتبعد حوالي 25 دقيقة بالسيارة عن مدينة سبانجا، وتعرف بكونها من أجمل مواقع السياحة في سبانجا للترفيه والمغامرة، حيث تمتاز بوجود خيل أصيل وفيها مطعم يقوم بتقديم طعام من صنع طباخي المزرعة، إضافة إلى الجلسات المريحة والهادئة.

في نهاية هذا المقال تم التعرف على أفضل مواقع السياحة في سبانجا والتي تشتمل على المناظر الطبيعية الساحرة من غابات وبحيرات وشلالات وجبال وقرى ريفية، إضافة إلى المنتجعات والمطاعم والمولات الضخمة.