أفضل 10 أنشطة ممتعة في الشاطئ الأبيض اوردو

يلجأ الكثير من الناس للبحث عن أجمل الأماكن السياحية للحصول على الاستجمام والترفيه، وفي الشاطئ الأبيض اوردو يستطيع الزائر التمتع بلحظات جميلة مشوقة حيث يمكنه القيام بالعديد من الأنشطة أثناء التواجد في الشاطئ مثل ممارسة الرياضة، والسباحة، والاستمتاع بالمناظر الساحرة للبحر بالإضافة للقيام بالاجتماع مع الأصدقاء والعائلة، وقضاء أفضل الأوقات المسلية بأجواء رومانسية هادئة تبعث الاستقرار النفسي وتجلب الطاقة الإيجابية، مما يجعله اختياراً موفقاً للزوار التي تقصده من عدة أماكن، وفي مقالنا هذا نود أن نقدم لكم نظرة شاملة عن هذا الشاطئ المميز فابقوا معنا.

الأنشطة الترفيهية في الشاطئ الأبيض اوردو

أثناء تواجدك في تركيا إن أردت التعرف على أهم الأماكن السياحية في اوردو فبإمكانك الذهاب إلى الشاطئ الأبيض، فهو شاطئ رملي يرتاد إليه الكثير من السياح والزوار لإمضاء أجمل الأوقات مع العائلة والأصدقاء بعيداً عن صخب المدينة وضجيجها، كما يمكنهم الاسترخاء والترفيه عن النفس والتمتع برؤية البحر، وللمزيد من المتعة هناك بعض الأنشطة الترفيهية التي يمكنك ممارستها أثناء تواجدك هناك كي لا تشعر بالملل، ونذكر أهمها:

1. القيام بالتنزه في أرجاء الشاطئ

لحظة وصولك إلى الشاطئ الأبيض في اوردو تستطيع أن تبدأ جولتك بنزهة للتعرف على المكان بكل ما يحويه، والتمتع بجمال البحر والاستمتاع بصوت الأمواج العذبة وتأمل سحر المكان، مما يدخل البهجة والسرور إلى جميع الزوار دون استثناء.

2. ممارسة رياضة المشي

خصصت مسارات من أجل القيام برياضة المشي فهل يوجد أجمل من المشي على الرمال الذهبية واستنشاق الهواء الطلق والتمتع بالأجواء الشاطئية الجميلة، بالإضافة إلى الفائدة التي يجنيها الزائر أثناء ممارسته رياضة المشي والمتمثلة بالحصول على الجسم الرشيق والعقل السليم.

3. استخدام الأدوات الرياضية

توجد أجهزة خاصة باللياقة البدنية يستطيع الزائر بواسطتها ممارسة الرياضة وتنشيط الجسم وقضاء وقت مليء بالحيوية متأملاً البحر بأمواجه الساحرة.

4. ممارسة السباحة

وهل هناك أجمل من السباحة حيث تستطيع أثناء تواجدك في الشاطئ الأبيض باوردو من ممارسة السباحة بمفردك أو مع العائلة والأصدقاء، والقيام بجولات تنافسية أثناء القيام بالسباحة.

5. القيام بالاسترخاء على المقاعد المخصصة

تواجد العديد من المقاعد المخصصة للجلوس والمظلات التي تحمي من أشعة الشمس ليتمكن الزائر من استخدامها من أجل الاسترخاء، والجلوس حين الانتهاء من السباحة أو بعد إمضاء وقت طويل على الشاطئ الأبيض اوردو.

6. إمكانية التخييم

يستطيع الزوار قضاء أجمل الأوقات وأطولها في أرجاء الشاطئ بحيث لا يعيقهم حتى الليل، حيث يمكن إحضار المعدات اللازمة للتخييم والقيام بجلسات التسامر ليلاً مع الأصدقاء والغناء وتبادل الأحاديث في جو مسل خال من التوتر والضغوطات التابعة للعمل.

7. إمكانية الشواء

يمكن لزوار الشاطئ الأبيض اوردو القيام بحفلات الشواء على الشاطئ، فليس على الزائر سوى إحضار الأدوات اللازمة بمشاركة الأهل أو الأصدقاء والاستمتاع بصوت الأمواج المتلاطمة وسحر المكان.

8. التقاط الصور

لهذا المكان سحر خاص حيث يجتمع سحر الطبيعة وجمال البحر بأمواجه الرائعة والرمال اللامعة، مما يجذب الزائر لالتقاط عدد كبير من الصور للاحتفاظ بذكرى تخص هذه الجولة الممتعة وتوثيقها بالصور الجميلة بمختلف الوضعيات.

9. إمكانية لعب الأطفال على الرمل

لأن تسلية الأطفال أمر مهم بالنسبة للأهل فإن زيارة الشاطئ اختيار مناسب، حيث يستطيع الأطفال اللعب على الرمال وصنع القلاع بالألعاب المخصصة للبحر وقضاء وقت ممتع مليء بالسعادة.

10. الاستمتاع بمنظر الغروب

للغروب سحر خاص فكيف إن كان منظر الغروب على البحر، حيث يمكن للزائر تأمل الغروب على البحر والاستمتاع بالألوان الساحرة، حيث تمتزج أشعة الشمس مع البحر مشكلة منظراً تعشقه القلوب وتنشر الحب في قلوب الزوار.

عنوان الشاطئ الأبيض اوردو

يقع الشاطئ الأبيض في اوردو على ساحل البحر الأسود، ويعتبر من أشهر شواطئ اوردو ، ولمعرفة موقعه بشكل تفصيلي على خرائط جوجل يتوجب عليك الضغط على الرابط التالي من هنا.

مواعيد العمل والأسعار

لا يتوجب عليك الذهاب في أيام العطلة فقط، لأن الشاطئ الأبيض اوردو يستقبل زواره بشكل يومي وعلى مدار 24 ساعة، وليس عليك دفع أي رسوم لأن الدخول مجاني لجميع الزوار وكافة الفئات العمرية.

خدمات الشاطئ الأبيض اوردو

هناك العديد من الخدمات التي يوفرها الشاطئ لزوراه الكرام لتوفير جميع وسائل الراحة والتي تتضمن الكراسي المظللة التي تحمي السياح من أشعة الشمس، والحمامات العامة، ومواقف للسيارات بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي الموزعة على طول الشاطئ.

مطاعم الشاطئ الأبيض اوردو

هناك مطاعم ومقاهي على طول الشاطئ منتشرة، تقدم الوجبات السريعة والأطباق الشهية وجميع أنواع المشروبات، حيث لا يمكن أن تشعر بالجوع أثناء نزهتك أنت وعائلتك، فيمكنك تناول الطعام وتأمل منظر البحر الرائع ومشاهدة غروب الشمس اللافت للنظر.

وهكذا في نهاية هذا المقال نكون قد تعرفنا على الشاطئ الأبيض اوردو الذي يتصف بمياهه الصافية وأجوائه الهادئة، فلا تكن كسولاً واحزم أمتعتك واصطحب أصدقائك أو عائلتك وتوجه إلى هذا الشاطئ الجميل واقضِ أوقات ممتعة بممارسة الأنشطة التي ذكرناها سابقاً، كما ذكرنا موقعه لسهولة الوصول إليه الإضافة إلى مواعيد العمل والأسعار.