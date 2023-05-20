أفضل 5 أنشطة عند زيارة الشجرة المعمرة بورصة

تتميز منطقة عثمان غازي ببورصة بالآثار التاريخية ذات القيمة العالية، كما تحتوي على عجائب طبيعية خلابة مثل الشجرة المعمرة بورصة المشهورة باسم إنكايا، وهي تتواجد على مقربة من مدخل جبل أولوداغ منذ حوالي 600 عام أو أكثر، وتعد من أضخم الأشجار على مستوى تركيا بالكامل، وأكثرها جذبًا للزائرين، ويمر بجوارها نهر تخرج ماؤه من ثغرات في الجبل وتمر بانسياب بديع يخلق منظرًا مريحًا للنفس وممتع للعين، ومن خلال موضوعنا نتعرف سويًا كيف يمكن الاستمتاع بزيارة شجرة إنكايا العظيمة.

أفضل الأنشطة عند زيارة الشجرة المعمرة بورصة

تُعرف الشجرة المعمرة في بورصة بلقب إنكايا نسبةً للقرية التي تتواجد فيها، كما تشتهر بضخامتها وارتفاعها، حيث تمتد أفرعها لتغطي حوالي 9.2 مترًا من حولها، وقد أقيمت تحتها المطاعم والبازارات المخصصة لبيع الهدايا، وتحتل مكانة مهمة بين أجمل أماكن في بورصة تركيا كمعلم مهم يحصُل على إقبال كبير بالصيف والشتاء بفضل جمالها وخضرتها المستمرة، فهي عبارة عن شجرة صنوبر غير مثمرة، يقال أن زراعتها تمت منذ عهد الدولة العثمانية، وقطر جذعها حوالي 18.5 م، بينما ترتفع 35 م في الهواء، مع وقوعها أساسًا على ربوة عالية، ما يجعلها توفر منظرًا رائعًا من الأعلى على مدينة بورصة بالكامل، وحين تصل إليها يمكنك الاستمتاع بالأنشطة التالية:

1- رؤية الشجرة الضخمة

الشجرة المعمرة بورصا بحق ضخمة، ولن تتمكن من فهم معنى كلمة ضخمة إلا بزيارتها ورؤيتها رأي العين، ستتعجب من المساحة التي تغطيها عرضًا، وحين ترى الماء المنساب على جذعها ستشعر وكأنه يخرج منها، فقط ألقِ نظرة على أفرعها الممتدة التي قد يبلغ طولها في المتوسط 25 مترًا، ومع ذلك توفر مساحات جيدة للحركة والتنزه وتناول الطعام من حولها، ستجد أن هناك أغصان مثبتة بقضبان حديدية، لمنع انكسارها بسبب وزنها الثقيل وامتدادها لمناطق بعيدة، لا تتعجب حين رؤيتها، ولا تنس قراءة كتيب المعلومات الذي يمنحك معرفة لا بأس بها عن الشجرة المعمرة بورصة.

2- التقاط الصور

ليس هناك مكان أفضل من شجرة بورصة المعمرة لتخليده في صورة فوتوغرافية أو رقمية تذكرك بمكان رائع زرته مع شخص محبوب، فقط اختر المكان الذي تريده كخلفية ولا تحتر كثيرًا فطالما كانت خلفيتك الشجرة الطائرة الجميلة تأكد أن الصورة ستكون مميزة، والتقط صورًا لمرافقيك سواء كانوا من أسرتك، أو أصدقائك، واحتفظ بها أو قم بعرضها في منطقة التذكارات الخاصة بك.

3- تناول الطعام

هناك مطعم ومقهي اتخذ من محيط الشجرة مكانًا له، حيث ينجذب الزوار للجلوس تحتها، لذا تم توفير مقاعد مريحة لتقديم وجبات ومشروبات لذيذة مثل الشاي التركي وسلطة الفواكه واللحوم المشوية وغيرها، مما ساهم في تحسين فرص الحصول على بعض الراحة والاهتمام، وكل هذا متوفر بجودة عالية وأسعار جيدة، ولكن التركيز الأساسي يبقى مرتبطًا بالاستمتاع بالهواء الطلق ذي العبق الفريد الذي توفره الشجرة المعمرة العملاقة في بورصة.

4- شراء التذكارات

أقيمت بعض المتاجر الصغيرة المكشوفة في محيط الشجرة التاريخية المعمرة في بورصة لتجارة بعض القطع من التحف والتذكارات، ويمكنك شراء القطع الأنيقة منها، أو اختيار بعض الملابس أو الأكسسوارات أو القطع القماشية المصنوعة يدويًا، وهي سلع عالية الجودة محلية الصنع، لذا سيكون شراء إحداها لكَ أو لأحبائك فكرة ممتازة.

5- امتطاء الخيل

هناك أحصنة موجودة في المنطقة المحيطة بأكبر شجرة معمرة في بورصة مع السائسين الذين يرعونها، وهي جاهزة لمنحك جولة بالمكان، فإن كنتَ لم تجرب ركوب الخيل سابقًا عليكَ التجربة الآن فهو نشاط ممتع بحق، أما إذا كنتَ جربتَ ذلك سابقًا ستسعى لتكراره لا محالة.

أفضل المطاعم بالقرب من الشجرة المعمرة بورصة

منطقة الشجرة في بورصة الخضراء تعد مطعمًا مفتوحًا، حيث تم تجهيز المساحة بالكامل بالمقاعد الخشبية والمناضد التي يتم استقبال العملاء عليها ليطلبوا ما يريدون من أطعمة أو مشروبات، كما أن هناك أكشاك متنقلة ومحلات لبيع بعض أنواع الفاكهة والخضر غالبًا ما تكون منتجة من مزرعة البائع، ما يعني أنها إنتاج محلي نظيف وموثوق.

يمكنك طلب وجبة الإفطار هناك، لأنهم يشتهرون بما يقدمون من قوائم متنوعة من الأطباق اللذيذة التي تجعلك تتمنى لو أنك تتمكن من الإفطار هناك كل يوم، لترى الشواء وتستمتع بالمعجنات والخضر وغيرها من الأطعمة، كما يمكنك تناول الشاي التركي اللذيذ، أو العصائر الطبيعية أو سلطة الفواكه، ويمكنك أيضًا اختيار مشروبات أخرى، وعلى كل حال سيكون ما تتناوله ممتعًا بقدر استمتاعك بزيارة الشجرة المعمرة بورصة مع أحبائك، ويمكنك مع ذلك زيارة مطاعم أخرى قريبة من محيط الشجرة أبرزها:

1- مطعم كايا

من أجمل المطاعم الواقعة بالقرب من شجرة إنكايا العظيمة، حيث يقع على بعد 5 دقائق منها، ويقدم خدمة رائعة، ويتم تناول الطعام Open Air وليس في صالة مغلقة كما هو معتاد مما يجعل مجرد الجلوس هناك أمر مريح ومسلي، استمتع بفطور تركي بسيط، أو غداء من اللحم المشوي، واطلب المقبلات والسلطات كما تحب، فأنت مرحب بك، وفريق العمل يسعى لتقديم أفضل خدمة لك.

2- مطعم Kadim Restaurant

عنوان الأناقة والجمال بإنكايا في بورصة التركية، حيث يقدم خدماته للزبائن على مدار الساعة، كما أن الوجبات التركية الشهية هي عنوانه، وتفصل بينه وبين الشجرة مسيرة 9 دقائق بالسيارة، لذا يمكنك زيارته حين تشتاق لتناول أجمل وألذ الأطباق التركية.

3- مطعم DOBRUCA SOSYAL TESİSLERİ:

مطعم مجهز بمساحات مخصصة للحركة والتجول والمشي، مناسب للأطفال والعائلات، ويبعد عن الشجرة مسافة 8 دقائق، حيث يقع بمنطقة Doburca وهناك تجد ما تشتهيه من أطعمة ومقبلات تركية، كما يقدم الشاي وبعض المشروبات الأخرى، ويتميز بأنه خدماته في الهواء الطلق، لذا فهو مكان مريح وممتع يستحق الزيارة.

أفضل الفنادق بالقرب من الشجرة المعمرة بورصة

إن كنتَ تقيم بالخارج وتنوي الحضور لزيارة الشجرة المعمرة في بورصة تركيا عليك المعرفة أن أفضل الفنادق القريبة لموقع الشجرة تأتي كما يلي:

1- فندق غونلوفيراه ثيرمال

من الفنادق المصنفة بـ 4 نجوم، وهو من أبرز فنادق بورصة، يفصله عن الشجرة حوالي 40 دقيقة بالسيارة، وقد استطاع الفندق الحصول على رضا الزوار والعملاء على نظافته والتعامل بين العاملين والعملاء وأيضًا موقعه الجذاب وإطلالته الساحرة على المدينة الجميلة، وهو يقدم كذلك وجبات لذيذة من شتى أنحاء العالم.

2- فندق Mövenpick Bursa Hotel and Thermal Spa

استطاع إثبات نفسه كأفضل فندق في بورصة، حيث تم تقييمه بـ 5 نجوم، وهو لا يبعد كثيرًا عن الشجرة المعمرة بورصة، فقط 8 دقائق بالسيارة، حيث يقع في منطقة Çekirge، ويمكنك الانتقال بالسيارة إلى هناك ببساطة للاستمتاع بكثير من الخدمات ناهيك عن الأشجار والنباتات التي تمنح المكان روح الطبيعة والنقاء.

وقد حاز الفندق تقييمات متميزة من كل النواحي حيث أن موقعه جيد جدًا، كما أنه يوفر مناظر جميلة من النوافذ والشرفات، ويعتمد على فريق من المهرة في المجالات المختلفة ولا يوظف سوى الموثوقين، لذا حاز التقييمات الأفضل من عملائه.

3- فندق The BERUSSA Hotel

تصنيف الفندق 4 نجوم وتفصله فقط 4 دقائق عن موقع الشجرة، وهو مرتب وجميل يمتاز بالأجواء المريحة كما أن فريق العمل متعاون جدًا ومحترف في تقديم الخدمات كلٍ حسب مجاله، بالرغم من صغر الغرف بعض الشيء إلا أن الفندق يحافظ على سمعة جيدة جدًا بين النزلاء، بفضل إتقان العمل، والحفاظ على النظافة وجودة المنتجات المستخدمة في الغرف ووجود الديكورات الذكية وكذلك وفرة الخدمات فيه.

4- فندق Güner Hotel

فندق مقيم بـ 5 نجوم، متميز بموقعه ويوفر خدمات عالية الجودة للنزلاء، وتتوافر فيه مطاعم راقية جدًا وخدمات أخرى متعددة، وهو مناسب للأفراد والعائلات، ويبعد عن الشجرة العظيمة فقط 15 دقيقة بالسيارة لذا يمكنك الإقامة فيه وزيارتها بسهولة تامة.

عمر الشجرة المعمرة في بورصة

شهدت شجرة إنكايا العظيمة الكثير من الأحداث التاريخية حيث يُذكر في اللافتة المعلقة عليها أن عمرها حوالي 610 عام، ما يعني أنها موجودة منذ بدايات الدولة العثمانية، لذا كانت هناك حينما تم فتح مدينة بورصة من بين فتوحات أخرى عظيمة وأيضًا تحويل بورصة لعاصمة للدولة العثمانية قبل نقل العاصمة لاسطنبول.

موقع الشجرة المعمرة في بورصة

في منطقة عثمان غازي وخاصة إنكايا تقع الشجرة العظيمة، حيث تحتل مساحة بين المناطق الأكثر خضرة في بورصة، وتحيط بها كثير من المعالم التاريخية والسياحية الأخرى، وعن تفاصيل موقعها نقدم ما يلي:

العنوان : İnkaya, Uludağ Cd. No:163, 16370 Osmangazi/Bursa, تركيا.

: İnkaya, Uludağ Cd. No:163, 16370 Osmangazi/Bursa, تركيا. الموقع الإلكتروني : من هنا.

: من هنا. الموقع على خرائط جوجل: اضغط هنا.

من أبرز الأماكن التي تستحق الزيارة الشجرة المعمرة بورصة سواء كانت زيارتك مخصصة لها وحدها أو كوجهة أولية قبل الدخول لزيارة جبل أولوداغ، وفي سائر الأحوال فقد ذكرنا لك ما يمكنك القيام به عند شجرة إنكايا العظيمة من أنشطة مسلية وممتعة كي تخطط جيدًا لما تريد القيام به هنا، متمنين لك زيارة رائعة مع الأسرة والأصدقاء.