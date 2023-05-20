أفضل 5 أنشطة مميزة في المدينة المائية في بورصة

تمتلك تركيا عدَّة مقومات من شأنها أن تجعلها في مصاف أفضل الوجهات العالمية السياحية، ناهيك عن امتيازها بالتنوع السياحي الفريد من نوعه والذي يعزو إلى التنوع الحضاري والثقافي، فيُمكن أن تجد هناك ضالّتك في الحصول على قضاء وقت مميز في إحدى مدنها السياحية، والناظر إلى تركيا يجدها بالفعل رمزًا للجمال، فهي ساحرة بطبيعتها، تذخر بالمناطق الطبيعية الخلابة، والمعالم التي تعكس تراثها الثقافي، وتلك الأجواء السياحية على شاكلة المدينة المائية في بورصة تجعلها الخيار الأول لمن يرغب في قضاء العطلة في وجهة سياحية مميزة، بل ما يُعزز من قرار السياحة هناك أن تكاليفها أقل بالمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى بل وبعض البلدان العربية كذلك.

وفي بورصة بتركيا ستجد أفضل مدينة مائية يُمكن التردد إليها، تلك المدينة التي تُزهر شارع أرطغرل في تركيا، والتي تم افتتاحها 2013م، ومنذ ذلك الحين وهي تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات السياحية لمواطنيها وزوارها من كافة الأماكن، ويُذكر أنَّ بورصة تقع شمال غرب تركيا تحديدًا في منطقة مرمرة بين اسطنبول وأنقرة.

الأنشطة الترفيهية في المدينة المائية في بورصة

في فصل الصيف، يتهافت الزوار على الأماكن التي يكثر فيها الخدمات السياحية، على غرار حديقة نينوفا المائية في بورصة Bursa Ninova Aquapark، فهي مطلب كل من يبحث عن الانتعاش والاستجمام هروبًا من حرارة الصيف العالية والأجواء الأكثر رطوبة، وتوفر عدد من المسابح المقسمة وفقًا للفئات العمرية، كما تُعتبر مكان ملائم ومميز لكل من يرغب في إقامة حفلة عُرسه بطريقة فريدة، ناهيك عن المرافق الأخرى كالمطاعم والمقاهي وغيرها.

وأهم ما يُميز نينوفا أكوابارك تلك الأنشطة المُمتعة التي يُفضلها الزوّار، وهو ما يجعلها تُحقق ميزات تنافسية متعددة على غيرها من المنتزهات والحدائق المائية، لأنها تجعل الزائر مُستمتعًا بالقدر الكافي، ولا يحتاج إلى أي نشاط آخر خارجها، وأكثر ما يُميزها أنها تتناسب مع العائلات والأطفال والأصدقاء، حيث توفر الخدمات الترفيهية الملائمة للجميع، والساحات الخارجية الكبيرة التي تستوعب أكبر عدد من الزوّار، وتمكنت الحديقة المائية من أن تستحق لقب أفضل الأماكن في بورصة من قبل الكثير من زوارها.

1- ممارسة السباحة

لهواة السباحة.. يُمكن الاستمتاع بوقت سباحة مميز في مسبح المدينة المائية في بورصة، ناهيك عن المُسابقات بين الشباب المُتمرسين في السباحة، تزيد من متعة الوقت، حيث توفر المدينة عدد من المسابح الواسعة والتي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى أحواض للسباحة غير عميقة مناسبة مع غير المتمرسين.

2- الاسترخاء في الحدائق

يُمكن الاسترخاء في الحديقة المائية أفضل حديقة في بورصة تحت أشعة الشمس؛ لقضاء وقت ممتع مع الأسرة والأصدقاء، حيث تتوافر في المدينة المائية مساحات واسعة يُمكن ممارسة رياضة المشي فيها أو الحصول على تان، للاستمتاع بأجواء المناخ الصيفية الرائعة، بالإضافة إلى توافر أسرَّة للتشمس.

3- الألعاب المائية

توفر مدينة ألعاب مائية في بورصة كاملة لكافة الفئات العمرية، حيث يُتاح استخدام كافة الألعاب المائية، وهو نشاط جاذب للأطفال على نحو الخصوص، حيث توفر المدينة ألعاب جديدة ومميزة، آمنة تمامًا، ومنها مثير للمغامرة، كما تحتوي على منزلقات مائية ملتوية.

4- صالات رياضية

بالنسبة لهواة الرياضة وممارسيها لم تغفل المدينة المائية في بورصة عن توفير الخدمات التي يحتاجونها، حيث يُمكنهم الاستمتاع بأجواء مختلفة في مبنى الحديقة، حيث توجد صالة للرياضة، مُتاح بها مختلف الأجهزة الرياضية، لاسيما لأولئك الرياضيين الذين لا يخلو يومهم من ساعة لممارسة التمارين، فقد اعتنت المدينة بذلك لتوفير الخدمة كاملة؛ لمزيد من الحيوية والنشاط إضافة إلى الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية.

الفنادق القريبة من المدينة المائية بورصة

عادةً ما يتساءل زوار نينوفا أكوابارك عن الفنادق التي يُمكن المبيت فيها والتي لا تبعد عنها بكثير، لضمان الحصول على قسط من الراحة وتناول الطعام، لاسيما لأولئك المُسافرين الذين يرغبون في قضاء العطلة كاملة في تركيا هناك، فيُمكنهم الذهاب إليها يوميًا وفقًا لمواعيد الزيارة، والمبيت في الفندق ليلًا لتجربة تناول أشهى أنواع الأطباق والمأكولات التي يُقدمها مطعم المدينة المائية، والتي تتناسب مع مختلف الأذواق.

وتُعتبر الفنادق التي تقع بالقرب من المدينة المائية من أفضل الفنادق في بورصة، حيث نالت استحسان العديد من الزائرين، كما حازت على تقييمات عالية، نظرًا لخدماتها الرائعة، أما عن أنواع الطعام فستجد الأطباق الخفيفة المختلفة، والوجبات السريعة كالبرجر والسلطات والسندويتشات، بالإضافة إلى البوظة بكافة نكهاتها فهي من خيارات الحلوى الأكثر توافرًا هناك.

1- فندق هوليداي إن بورصة سيتي سنتر

يُمكن عدّه من أفضل فنادق تركيا على الإطلاق، ويبعد بقرابة 13 كيلو متر عن المدينة المائية، كما أنه فندق 5 نجوم، وهذا ما يجعل الخدمات المقدمة فيه على أعلى مستوى، كما نال بدوره استحسانًا من الزائرين، وقد أشادوا بخدماته الراقية والمعاملة الحسنة بدءًا من المدير وحتى طاقم الخدمة، ويقع الفندق بالقرب من مركز كينت الميداني للتسوق، مما يُوفر تجربة رائعة للزائر إن قضى أمسية خاصة لشراء ما يرغب، كما يوفر الفندق مواقف سيارات خاصة، والناظر بداخله يجد الديكورات العصرية الرائعة، ناهيك عن احتوائه على حمامات خاصة وشاشة مسطحة في كل غرفة، كما يوفر الفندق متجر مخصص لبيع الهدايا، والبوفيه خاصته يُقدم إفطار صباحي، كما أنَّ هناك أصناف مختلفة للطعام لمن يرغب في تجربة الأطباق المختلفة، ناهيك عن وجود جهاز صراف آلي من ضمن الخدمات الهامة في الفندق.

2- فندق شيراتون

يبعد بمسافة 8 كيلو متر عن المدينة المائية في بورصة، أي يُمكنك الوصول إليه بالسيارة في مدة 10 دقائق لا أكثر، كما يُعتبر من أفضل الفنادق 5 نجوم، يُقدم خدمات أكثر من رائعة من حيث نظافة المرافق والغرف، والحرص على راحة الزائر بكافة الوسائل، ناهيك عن المعاملة الحسنة من طاقم العمل، مع العلم أن الفندق يقع في مجمع سكني راقي، ويقع الفندق بالقرب من منتج جبل أولوداغ المعروف بخدمات التزلج المميزة.

هو من الأماكن المشهورة في تركيا، بالإضافة إلى المرافق الأخرى التي يوفرها على غرار الحمامات الحرارية، وخدمات الإنترنت ومرافق السبا والمسابح الداخلية وغيرها، وما نال استحسان الزوّار خدمات صالة النادي الملحقة بالفندق، وأكثر ما يُميز غرف الفندق أنها تضم شاشة مسطحة تليفزيون، علاوة على أنها مكيّفة.. مع العلم أنَّ مرافق السبا المرفقة بالفندق تشتمل على حمامات خاصة وحمام تركي يُقدم خدمات المساج، وخدمات كثيرة للدعم، كما يُقدم الفندق وجبة إفطار يوميًا في مطعم البورصة، وأطباق مميزة من أشهى المأكولات العالمية، ناهيك عن الوجبات السريعة.

مواعيد المدينة المائية في بورصة

تفتح المدينة أبوابها لاستقبال الزوار الكرام طوال أيام الأسبوع، فلا يوجد يوم للعطلة، لأنها تحرص على جذب أعداد كبيرة من الزوار بما يتناسب مع أوقات عطلاتهم، أما عن مواعيد عملها فيكون في تمام الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً، أي أنها مُتاحة للزيارة عشر ساعات في اليوم، عند زيارة المدينة المائية في بورصة يُنصح بتخصيص يوم كامل لها؛ لضمان الاستمتاع بكافة الأنشطة التي تُقدمها، كما يُفضل أن تكون الزيارة عائلية أو مجموعة من الأصدقاء، حتى تكون أكثر إمتاعًا.. مع العلن أنَّ مواسم السياحة في تركيا الأكثر تناسبًا مع الجميع بين شهر أبريل ومايو في فصل الربيع.

أسعار دخول مدينة بورصة المائية

قد ولّت المدينة المائية في بورصة اهتمامًا بتقديم أفضل الخدمات بأسعار تنافسية للزوار؛ لضمان استمرار ترددهم إليها، حتى تكون الخيار الأمثل لهم في كل عطلة بفصل الصيف؛ لذا يُمكن زيارة أكوا بارك بورصة دون الحاجة إلى إنفاق مصروفات طائلة، واختلفت أسعار الدخول إليها وفقًا للفئة العمرية، حيث جعلت سعر تذكرة الأطفال من عمر 4 إلى 12 عام يبدأ من 25 ليرة تركية، أما عمن هم فوق 12 عام يدفعون تذكرها بسعر 35 ليرة تركية.

عنوان المدينة المائية في بورصة

تقع نينوفا أكوابارك في شارع أرطغرل في تركيا، وهو من الشوارع المميزة في الدولة، ويُمكنك الذهاب إلى الموقع تحديدًا وفقًا لخرائط جوجل فقط اضغط هنا، كما يُمكنك التصفح على الموقع الإلكتروني الرسمي للمدينة المائية بالضغط هنا.

تُعتبر المدينة المائية في بورصة من أهم المعالم السياحية في تركيا، حيث يتردد إليها كثير من الزوار العرب، ولا عجب في ذلك وهي تُقدم العديد من الخدمات والأنشطة الترفيهية التي تراعي فيها بالمقام الأول رضا الزائرين.