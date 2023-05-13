المسافة بين اسطنبول وبورصة وطرق الوصول اليها

تتنوع المناطق السياحية في تركيا، وإلى جانب مدينة اسطنبول الرائعة توجد مدينة بورصة الفاتنة، التي تعد من أجمل المناطق السياحية التي يقصدها السياح والزوار من كل حدب وصوب، وذلك لجمال طبيعتها وغناها بالأماكن التاريخية والأثرية العريقة والقديمة، وفي مقالنا هذا سنتحدث بالتفصيل عن المسافة بين اسطنبول وبورصة، والوقت الذي تستغرقه للوصول إليها، ووسائل المواصلات المختلفة المتاحة، فإذا كنت في اسطنبول وترغب بزيارة بورصة فعليك أن تقرأ هذا المقال ليساعدك على اختيار وسيلة النقل المناسبة لك، إن كانت سيارة خاصة، أو حافلة، أو عبارة مائية، أو تاكسي، أو قطار، نأمل لكم الفائدة.

أين تقع بورصة؟

يطلق عليها أيضاً اسم بورصة الخضراء، وذلك لأنها تضم مناطق طبيعية خضراء كثيرة، وفيها أيضاً الشجرة التاريخية القديمة التي يزيد عمرها عن 600سنة، وتتميز السياحة في بورصة بتعدد المناطق الأثرية والتاريخية والتي تشهد على الحضارة التركية العريقة، والطبيعة الجميلة والخلابة من غابات وجبال عالية وشلالات، تقع بورصة شمال غرب تركيا في منطقة مرمرة، حيث يحدها من الشمال بحر مرمرة، ومن الجنوب جبل أولوداغ الشهير، كما أنها تقع بين العاصمة أنقرة ومدينة اسطنبول، تبعد بورصة عن اسطنبول مسافة 155كم، وتعد ثاني مدينة سياحية مشهورة بعد اسطنبول، كما أنها تحتل موقعاً استراتيجياً هاماً ومميزاً، فهي تضم أطول تلفريك في العالم، كما أنها من أهم المدن التركية الصناعية، حيث تحتل المرتبة الأولى في صناعة الحرير والنسيج، وكل هذه المقومات جعلتها مركز جذب للسياح والزوار من كل مكان.

ما هي المسافة بين اسطنبول وبورصة؟

عند زيارتك لمدينة اسطنبول الجميلة، لا بد لك أن تفكر بالذهاب إلى مدينة بورصة الرائعة، والاستمتاع بكل ما فيها من مناظر طبيعية تسحر القلوب وتخطف الأبصار، وأماكن أثرية تروي حكايات التاريخ التركي العريق، بالإضافة إلى الحصول على تجربة ركوب التلفريك للصعود إلى قمة جبل أولوداغ بتذكرة تكلفتها 10 ليرات تركية حيث سيصعد بك التلفريك إلى ارتفاع أكثر من 1370، وتبلغ المسافة بين اسطنبول وبورصة تقريباً 250كم، أما المدة والوقت تختلفان باختلاف وسيلة التنقل المناسبة لك، وسنذكرها وفق الترتيب التالي:

1. المسافة بين اسطنبول وبورصة بالسيارة:

السفر عن طريق البر بسيارة خاصة هي الخيار الأنسب للعائلات الذين يرغبون ببعض الخصوصية، وتنتشر شركات تأجير السيارات في اسطنبول، وأصبح بإمكانك استئجار سيارة وقيادتها واتباع الخريطة للوصول إلى العبارة ثم إكمال الطريق إلى بورصة بسلام وأمان، حيث تقدر المسافة بين اسطنبول وبورصة بالسيارة حوالي 250كم أي ما يقارب ثلاث ساعات، وبسعر يتراوح بين 150 إلى 200 دولار، ويشمل السعر أجرة السيارة والبنزين، وستقضي الوقت بالاستمتاع بالمناظر الطبيعية على طول الطريق إلى بورصة دون الشعور بالملل أو التعب الذي تسببه القيادة.

2. المسافة بين اسطنبول وبورصة بالعبارة:

السفر عن طريق البحر، يفضل العديد من الزوار استقلال العبارات المائية للذهاب من اسطنبول إلى بورصة، وذلك انطلاقاً من ميناء يني كابي إلى بورصة مباشرةً، أو ركوب العبارة البحرية من ميناء أمينونو والتوجه إلى إسكودار، ومن ثم ركوب العبارة المتجهة إلى بورصة، حيث تصل إلى محطة جوزال التابعة لمدينة مودانيا في بورصة، ومن أمام هذه المحطة يوجد العديد من الباصات السياحية التي تنقلك إلى المناطق الحيوية في المنطقة، وقد قدرت المسافة بين اسطنبول وبورصة بالعبارة تقريباً ساعتين، وتعتبر هذه الوسيلة خيار مثالي لأنها تختصر الوقت، وتمنحك فرصة للاستمتاع بالمياه المتدفقة والمناظر الجميلة الموجودة في الطريق، إلى جانب أن العبارات تتوافر طيلة أيام الأسبوع، وتوفر مكان مخصص لبيع المأكولات والمشروبات، ومن أهم هذه الشركات شركة إيدو وشركة بودو، وتبلغ تكلفة الرحلة بالعبارة من 25 إلى 30 دولار ذهاباً وإياباً متضمنة زيارة جبل أولوداغ الشهير.

3. المسافة بين اسطنبول وبورصة بالحافلة:

إذا كنت لا ترغب بالذهاب عن طريق العبارات المائية أو عن طريق السيارة الخاصة، فيمكنك استقلال الحافلة من محطة أوتوجار في اسطنبول إلى محطة الباص في بورصة، حيث تبلغ المسافة بين اسطنبول وبورصة بالحافلة ثلاث ساعات ونصف تقريباً، تقضيها بمشاهدة الطبيعة الجميلة على جانبي الطريق، ويبلغ سعر الرحلة من 5 إلى 13 دولار، ويمكنك الذهاب إلى بورصة بالحافلة ضمن مجموعة سياحية حيث يرافقها مترجم فوري، يتكلم اللغة التركية والعربية، لتعريف السياح بأهم المواقع الأثرية والمعالم الجميلة الموجودة في المنطقة وعلى طول الطريق، وتعتبر الحل الأرخص لزيارة بورصة ومناسب لجميع الفئات، وتكون الرحلة شاملة لجميع المواصلات والغداء.

4. المسافة بين اسطنبول وبورصة بالتاكسي:

لديك خيار آخر للوصول من اسطنبول إلى بورصة وهو التاكسي، حيث ستجد في إحدى شركات السيارات الموجودة هناك سيارة فخمة يقودها سائق متمرس، يجيد اللغتين التركية والعربية، وحينها ستنسى تعب القيادة وتنعم بالهدوء والسفر المريح، ومشاهدة أجمل المناطق والمعالم طوال الطريق بين اسطنبول وبورصة، وتبلغ المسافة بين اسطنبول وبورصة بالتاكسي نفس الوقت الذي تستغرقه السيارة الخاصة، أي حوالي ثلاث ساعات تقريباً، وبتكلفة تقدر بين 200 إلى 250 دولار ويشمل السعر أجرة السائق والبنزين.

5. المسافة بين اسطنبول وبورصة بالقطار:

يستخدم الكثير من الناس القطارات للتنقل، وذلك لسرعتها وأمانها، ولكن لا يوجد قطار مباشر بين اسطنبول وبورصة، حيث يمكنك استقلال القطار والتوجه إلى منطقة كاديكوي بالطرف الآسيوي والذهاب إلى مدينة سبانجا، ومن ثم ركوب الباصات السياحية إلى مدينة بورصة، وتستغرق المسافة بين اسطنبول وبورصة بالقطار السريع حوالي ساعتين وربع تقريباً، ويمكنك استقلال القطار بعد حجز تذكرة من محطة القطار، حيث تقدم المحطة المواعيد وأسعار التذاكر للرحلات كافة، وتتراوح أسعار التذاكر بين 95 إلى 182 دولار، حسب الرحلة إن كان ذهاب فقط أو ذهاب وإياب، أما إذا انضممت لمجموعة سياحية فسيتم تخفيض سعر التذكرة.

عزيزي القارئ في النهاية تعد بورصة ثاني أشهر مدينة سياحة مميزة في تركيا بعد مدينة اسطنبول، وذلك لأنها منطقة جبلية تتمتع بطبيعة رائعة وخلابة صيفاً وشتاءً، وتلبي رغبات جميع الزائرين لما تحتويه من أماكن أثرية، وجوامع، وكنائس، وأسواق متنوعة، وفي مقالنا هذا ذكرنا المسافة بين اسطنبول وبورصة حسب وسيلة النقل المختارة، مع ذكر الأسعار، والوقت الذي تأخذه الرحلة حسب طبيعة الطريق والازدحام، فلا تتأخر في زيارة مدينة بورصة السياحية الجميلة، فالطريق بين اسطنبول وبورصة سيمنحك متعة لا مثيل لها.