أفضل الأنشطة عند زيارة النافورة الالمانية في اسطنبول

تتميز اسطنبول بالكثير من المعالم السياحية البارزة التي أثرت في العالم من زمن بعيد إلا أن النافورة الالمانية في اسطنبول من أشهر الأماكن الأثرية، فتحظى بشعبية كبيرة لدى السكان المحليين وحتى السياح لما تتميز به من تفاصيل معمارية رائعة وتصميم مميز لفت انتباه الجميع، فالأعمدة الخارجية للنافورة مصممة من الرخام، ومن الداخل مصممة من الفسيفساء الذهبية بالإضافة للزخارف والنقوشات الجميلة الموجودة بها، وهذا جعلها من أكثر الأماكن زيارة، تعرف معنا على المزيد من التفاصيل حول المكان وأهم الأنشطة الموجودة به عبر السطور التالية.

معلومات عن النافورة الالمانية في اسطنبول

تعتبر النافورة الألمانية أو النافورة الذهبية كما يطلق عليها أحد أهم المعالم السياحية المميزة في اسطنبول، تم تقديم هذه النافورة من الإمبراطور فيلهلم الثاني لمدينة اسطنبول كنوع من التكريم للعلاقة بين الدولة العثمانية وبين الإمبراطور، بدأت أعمال البناء للنافورة في عام 1899م وفي عام 1900م كان من المقرر تجهيز جميع أجزائها بالكامل أثناء تولي السلطان عبد الحميد الثاني للحكم ولكن لن يتم التجهيز النهائي إلا في عام 1901م، ورُسم المخطط الخاص بها بواسطة المهندس سبيتا المستشار والمهندس الألماني كارليتسيك والمهندس الإيطالي الشهير جوزيف أنتوني.

فقد تم تصميم الأحجار ومعالجتها في ألمانيا ثم نقلت إلى اسطنبول عبر السفن البحرية في شكل قطع وتم تجميعها بعد ذلك لتشكل هذه النافورة الرائعة، بنيت النافورة من الداخل بأجود أنواع الفسيفساء الذهبية وتتميز بنقوش كتب القيصر المكتوبة باللغة الألمانية بالقبة البرونزية ويوجد بها أيضًا نقوش تعود إلى العهد العثماني كتبها كازا سكر مصطفى عزت أفندي، كل هذا جعلها أحد التحف المعمارية التي تخلد ذكريات الدولة العثمانية إلى الآن.

موقع النافورة الالمانية في اسطنبول

تقع النافورة الألمانية في ساحة السلطان أحمد، منطقة الفاتح في اسطنبول ويمكن الوصول لها بسهولة عبر خرائط جوجل.

أهم الأنشطة التي يمكن القيام بها عند زيارة النافورة الالمانية

النافورة الألمانية هدية من القيصر الألماني فيلهلم الثاني تم إرسالها إلى السلطان عبد الحميد الثاني، ثم جمعت أجزائها وتم وتركيبها وتزيينها بمجموعة من النقوش والزخارف المميزة التي تجذب جميع الأشخاص من كل أنحاء العالم، وإن كنت في زيارة إلى مدينة اسطنبول يمكنك القيام ببعض الأنشطة الترفيهية المميزة خلال رحلتك للنافورة منها ما يلي:

1. الاستمتاع بمشاهدة تصميم النافورة

أول شيء يمكنك فعله عند الوصول إلى موقع النافورة الألمانية باسطنبول هو الاستمتاع بالمعالم الجميلة ومشاهدة التصميم العريق الخاص بالنفورة من الخارج حيث أنها بنيت من قبة مدورة ترجع إلى الطراز البيزنطي محملة على ثمان أعمدة من الرخام ويتوسطها خزان مياه، أما عن الجزء الداخلي لها فهو مختلف عن الخارج تمامًا لأنه مصنوع من الفسيفساء الذهبية الأصيلة، ويتميز بزخرفة وتصميمات رائعة.

2. زيارة مسجد السلطان أحمد

بعد انتهاء جولتك في النافورة الألمانية يمكنك التوجه إلى جامع السلطان أحمد فهو من أفضل أماكن سياحية في اسطنبول يقع مقابل النافورة مباشرةً وهو من أجمل وأشهر المساجد يتميز بالعمارة وروعة التصميم، يمكنك الاطلاع على المسجد من الداخل واكتشاف أروقته العريقة.

3. التقاط الصور التذكارية

قبل أن تترك المكان احرص على التقاط بعض الصور التذكارية المميزة لك ولعائلتك بجوار المعالم السياحية الأثرية، يمكنك التقاط خلفيات مختلفة للنافورة من الداخل والخارج لذكريات لا تُنسى إلى الأبد.

الخدمات المتوفرة بالقرب من النافورة الالمانية في اسطنبول

النافورة الألمانية من المعالم الأثرية المميزة في اسطنبول وتعتبر من أكثر الأماكن زيارةً سواء من السكان المحليين أو من السياح، يضم المكان مجموعة من الخدمات مثل مواقف السيارات والمقاعد العامة والاستراحات وأماكن للتجول وغيرها.

مطاعم بالقرب من النافورة الالمانية في اسطنبول

بعد انتهاء جولتك في النافورة الألمانية وجامع السلطان أحمد والتقاط العديد من الصور التذكارية لك داخل المكان؛ حان الوقت لأخذ استراحة وتناول وجباتك المفضلة داخل أحد المطاعم المنتشرة بمنطقة السلطان أحمد بالقرب من النافورة، فهناك الكثير من المطاعم الشهيرة التي حظيت بإقبال كبير من الزبائن وهي كالتالي:

1. مطعم كفتجي السلطان أحمد

يعتبر احد المطاعم الشهيرة في منطقة السلطان أحمد باسطنبول، حاصل على تقييم عالي من الزوار، يتمتع بشعبية كبيرة ويوجد به مقاعد مريحة، قائمة الطعام تشمل أصناف اللحم المشوي والكفتة المصنوعة من اللحم المفروم، يقدم أيضًا أطباق شيش كباب، شوربة، سلطة، بطاطا، حلويات شعبية وغيرها الكثير، يمكنك تناول أشهى أصناف الكفتة والمشويات بأسعار مناسبة.

2. مطعم İNCİ TERRACE

يعتبر من أفضل أماكن تناول الطعام بالقرب من النافورة الألمانية، يقدم أصناف الطعام البحري، والدجاج الكرانشي واللحوم المشوية والبيتزا والشاورما، وجبات الفطار والعشاء، أنواع مختلفة من الشوربة والمقبلات، حلويات شرقية وغربية، مشروبات ساخنة وعصائر باردة وغيرها الكثير، الخدمة ممتازة وطريقة تزيين الطعام رائعة والأسعار في متناول الجميع.

3. مطعم Sultan Köşesi

هذا المطعم من الأماكن المميزة التي يمكنك زيارتها والاستمتاع بها، يحتوي على جلسات متنوعة ومريحة، يقدم طعام متنوع بين دجاج ولحوم وسلطات ومقبلات وأطباق مختلفة من الطعام التركي اللذيذ، وجبات الدجاج مع الأرز الأبيض، أصناف من الشوربة، كفتة مع السلطة اللذيذة، مشروبات متنوعة باردة وساخنة حسب رغبتك، مكان مناسب للأفراد والعائلات، يمكنك تجربته وقضاء وقت ممتع بصحبة أصدقائك أو أفراد عائلتك المقربين.

4. مطعم مشاعل

يوجد مطعم مشاعل في سوق أرستا بالقرب من النافورة الالمانية في اسطنبول، ويعتبر أحد المطاعم المميزة، يقدم أصناف الطعام التركي ويتميز بتقديم رقصة الدراويش والغناء التركي كما أنه يقدم الكثير من الخدمات المميزة التي نالت إعجاب جميع الأشخاص، يقدم الشيشة، يوجد به مكان للخبز، يقدم وجبات الفطار والعشاء، وأصناف مختلفة من الأطباق الرئيسية مثل الكفتة واللحوم المشوية إلى جانب الفطائر المحشية بحشوات متنوعة، ويوجد به جلسات مريحة توفر الخصوصية للزبائن.

قدمنا لك فيما سبق أهم المعلومات عن النافورة الالمانية في اسطنبول وأكثر ما يميزها، وأهم الأنشطة التي يمكنك ممارستها عند زيارة هذا المكان، والخدمات المتاحة والمطاعم القريبة من المكان والتي يمكنك إنهاء جولتك بها، ونتمنى لك قضاء وقت سعيد وممتع بصحبة أصدقائك أو أفراد عائلتك.