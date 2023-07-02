أجمل 4 من بحيرات أنقرة تستحق الزيارة

تعتبر السياحة في أنقرة واحدة من أجمل الأنشطة التي يمكنك القيام بها وخاصة لعشاق المناظر الطبيعية الخلابة، هناك العديد من السياح الذين يقصدون العاصمة التركية أنقرة بهدف الاستمتاع بالجمال الطبيعي الساحر الذي يتجسد في الحدائق والغابات والمنتزهات الضخمة، بالإضافة إلى وجود عدد من البحيرات الطبيعية التي تزين المدينة وسط مساحات خضراء واسعة، فمن يبحث عن الهدوء والمتعة عليه بالتوجه إلى مدينة أنقرة، ومعًا سننطلق من خلال هذا المقال في رحلة إلى أجمل بحيرات أنقرة وسنتعرف على أهم الأنشطة التي يمكنك ممارستها بالقرب من تلك البحيرات.

أجمل بحيرات أنقرة

تضم العاصمة التركية أنقرة العديد من البحيرات التي تعتبر ملاذا مناسبا للهرب من صخب وضجيج المدينة، فمجرد الجلوس والاسترخاء على جانب أحد هذه البحيرات كفيل بأن ينقلك إلى عالم من السحر والجمال، بالطبع أنت متشوق لاستكشاف أجمل هذه البحيرات، تابع معنا هذا المقال وسنستعرض كل التفاصيل والمعلومات حول كل بحيرة.

1- بحيرة موجان أنقرة Mugan Golu

بحيرة موجان أو بحيرة جولباشي كما يطلق عليها واحدة من أجمل بحيرات أنقرة، فهي تقع على بعد 30كيلو متر عن وسط المدينة، تمتد على أطراف المدينة وتزينها بأجمل الأشجار الخضراء والمناظر الطبيعية الساحرة، وهي تستضيف أكثر من 226 نوعا من الطيور النادرة المهددة بالانقراض و4 أنواع من الأسماء بالإضافة إلى جراد البحر. تضم البحيرة عدد من المطاعم والمقاهي التي تناسب وترضي جميع الأذواق بالإضافة إلى أماكن ومواقع للتخييم، بالإضافة إلى أماكن مخصصة لصيد السمك، ومسار للمشي على طول شاطئ البحيرة ومسارات للدراجات حيث تم تخصيص جهة من البحيرة لهذا الغرض.

كما توفر البحيرة أماكن مخصصة للأطفال وعدد من الألعاب الكهربائية لضمان حصتهم من المتعة والتسلية، بالإضافة إلى وجود قوارب مدفوعة الأجر للقيام بجولة رائعة في البحيرة. لكن للأسف تواجه هذه البحيرة صعوبة في الحفاظ على وجودها نظرا للتلوث البيئي الحاصل وهي تحظى باهتمام كبير من قبل وزارة السياحة وتم تدعيمها بافتتاح منتزه موجان الذي يستقطب عدد كبير من السياح إلى البحيرة، يعتبر المكان من عجائب الطبيعة الحقيقية ومكان لطيف جدا لقضاء أجمل الأوقات برفقة الأهل والأصدقاء يستحق الزيارة بأقرب وقت.

معلومات حول حديقة موجان أنقرة

يمكنك الوصول إلى موقع البحيرة على خرائط غوغل من خلال الرابط التالي.

2- البحيرة الزرقاء أنقرة

اذا كنت تبحث عنه أجمل بحيرة في أنقرة فأنت في المكان الصحيح، المكان عبارة عن منتزه وبحيرة جميلة يقع في الجهة الشرقية من أنقرة بمسافة تقدر ب 20 دقيقة عن مركز المدينة. عند زيارة هذه البحيرة سوف تحظى بمشاهدة مناظر آسرة حيث المساحات الخضراء الواسعة والمياه النقية. تحتوي الحديقة على أماكن مخصصة للجلوس بهدف الاسترخاء والاستجمام في الهواء النقي وملاعب لكرة السلة وكرة القدم، كما يمكنك استئجار أحد القوارب ذات الدواسات والقيام برحلة ممتعة بين أحضان الطبيعة الساحرة ورؤية العديد من أنواع الطيور مثل الوز والبط والنورس.

كما تضم البحيرة كورنيش بجلسات ذات إطلالة غاية في الروعة لا تنسى التقاط أجمل الصور التذكارية لتوثيق هذه الرحلة الرائعة. يوجد في البحيرة أماكن خاصة للشواء فهي مكان مناسب جدا للرحلات العائلية وتجمعات الأصدقاء، كما يوجد مسار خاص للمشي والدرجات الهوائية. ولعشاق الصيد فرصة لاستكشاف ما تحتويه هذه البحيرة من ثروات سمكية والاستمتاع بهذه التجربة الفريدة من نوعها. يمكنك الوصول إلى البحيرة بكل سهولة من خلال وسائل النقل العامة او بسيارتك الخاصة والجدير بالذكر أن البحيرة توفر مواقف خاصة ومجانية للسيارات، في حال كنت من الأشخاص الذين لا يحبون الأماكن المزدحمة تجنب الذهاب إلى البحيرة في أيام العطلات والأعياد.

معلومات حول البحيرة الزرقاء

للوصول إلى احداثيات المكان على خرائط غوغل اضغط هنا.

3- بحيرة كارا غول أنقرة Karagöl

بحيرة كارا غول أنقرة هي أحد أجمل المناطق السياحية في أنقرة ، فهي واحدة من أجمل البحيرات في أنقرة وأهم الوجهات السياحية في المدينة التي يقصدها الزوار بقصد الاسترخاء والاستجمام ولا سيما عشاق التخييم فهي مكان مثالي جدا، المكان عبارة عن بحيرة جبلية تقع على ارتفاع 2.618 متر عن سطح البحر، ينتظرك طريق تسلق بطول 30 كيلو متر، وعلى الرغم من صعوبة الوصول إليها فهي تشهد اقبالا كبيرا وحركة سياحية لا يستهان بها. الجو العام للبحيرة يمتاز بالهدوء والصفاء فهي مكان مثالي جدا للاسترخاء والاستجمام وسط أحضان الطبيعة وأصوات زقزقة العصافير الذي يكسر صمت المكان.

يمكنك زيارة البحيرة والاستمتاع بتناول أشهى الأطباق والمشروبات في أحد المطاعم والمقاهي التي تحتويها الحديقة مع إطلالة ساحرة جدا، كما يمكنك ممارسة بعض الرياضات مثل المشي والركض والمشي الطويل بين الجبال، تحتوي البحيرة على العديد من المرافق الخدمية مثل دورات مياه منفصلة للجنسين ومواقف مجانية للسيارات، مكان جميل ويستحق الزيارة.

معلومات حول بحيرة كارا غول أنقرة

لمعلومات أكثر حول المكان اضغط هنا.

4- بحيرة امير أنقرة Golu Eymir

بحيرة امير واحدة من أشهر بحيرات أنقرة، فهي تقع على بعد 20 كيلو متر عن وسط المدينة بمساحة تقدر بحوالي 109 هكتار وعمق 3.80 متر، تتمتع البحيرة بمناظر طبيعية جذابة فهي بمثابة محمية طبيعية ة تحيط بها الغابات من كل الجهات لترسم لوحة رائعة الجمال عنوانها الخضرة والنقاء والصفاء. هناك العديد من الأنشطة التي يمكنك ممارستها عند زيارة بحيرة امير فيمكنك استئجار قارب صغير واستكشاف البحيرة من خلال التعمق في مياهها وهي تطوف بك من كل الجوانب، كما يمكنك التجول في البحيرة بواسطة الدراجات الهوائية التي توفرها البحيرة حيث يبلغ طول الدورة الكاملة حول البحيرة تقريبا حوالي 12 كيلو متر.

ولعل أجمل ما يمكنك القيام به هو الجلوس على أطراف البحيرة والاستمتاع بالراحة والهدوء فهي من أجمل البيئات الطبيعية في المنطقة، وأهم ما يميز هذا المكان هو وجود العديد من المحلات التجارية لشراء كل ما قد تحتاجه من مواد غذائية وتموينية بالإضافة إلى محال لبيع الهدايا التذكارية من رائحة المكان. تعتبر البحيرة مكان مثالي جدا لعشاق الصيد لممارسة هوايتهم المفضلة واستكشاف الثروة السمكية الموجودة في البحيرة، تضم البحيرة عدد من المطاعم والمقاهي التي تقدم الوجبات السريعة والسناكات اللذيذة، يمكنك أن تختار أحد هذه الأمكنة وقضاء أجمل الأوقات برفقة العائلة والأصدقاء.

معلومات حول بحيرة امير

يمكنك الحصول على موقع البحيرة على خرائط غوغل من خلال الرابط التالي.

وبهذا نكون قد وصلنا الى نهاية مقالنا عن بحيرات أنقرة، فقد سلطنا الضوء على أجمل هذه البحيرات واستعرضنا أبرز الأنشطة التي يمكنك ممارستها والاستمتاع بها، وذكرنا موقع كل بحيرة على خرائط غوغل، نتمنى أن تكون قد استمتعت بالقراءة كما نتمنى أن تحظى برحلة ممتعة عند زيارة أحد هذه البحيرات.