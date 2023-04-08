أجمل 6 من بحيرات اسطنبول لا تفوت زيارتها

تشتهر مدينة اسطنبول التركية بجغرافيتها الواسعة والمتنوعة من جبال وتلال وأنهار ووديان وبحيرات والتي تعتبر معالم سياحية مهمة تستقطب العدد الكبير من الزوار سواء من السكان المحليين أو من السياح القادمين لزيارة اسطنبول، وتضم مدينة اسطنبول العديد من البحيرات الطبيعية والصناعية الجميلة، والتي تعتبر جنات حقيقية على الأرض لجمال مناظرها ونقاء مياهها، وتضم بحيرات اسطنبول الكثير من النشاطات والخدمات والأوقات الترفيهية الممتعة للزائرين، وفي مقالنا هذا سنتعرف على تلك البحيرات بالتفصيل فانضموا إلينا.

أفضل بحيرات اسطنبول

تقع مدينة اسطنبول ضمن منطقة جغرافية مثيرة للاهتمام وتكثر فيها المناظر الطبيعية الخلابة، وتغطي الغابات مساحة واسعة من أراضيها وتخترقها البحيرات والأنهار والشلالات لتتحد مع بعضها وتشكل لوحات طبيعية رائعة الجمال، وبحيرات اسطنبول متنوعة بعضها تشكل طبيعياً بعوامل جغرافية متعددة عبر آلاف السنين، وبعضها صناعي يتم حجزه خلف السدود المبنية من قبل الإنسان للاستفادة من المياه الجوفية ومياه الأمطار في الأغراض المنزلية والصناعية ومياه الشرب.

وتختلف البحيرات في مساحاتها وقربها من مدينة اسطنبول، وتندرج كلها ضمن المعالم السياحية المميزة في المدينة، وتشهد قدوم آلاف الزوار إليها للاستمتاع بمناظرها الطبيعية، والقيام برحلات استكشافية ضمن الغابات والأماكن التاريخية القريبة منها، ومراقبة حيواناتها وطيورها وممارسة نشاطات رياضية مختلفة من سباحة وتزلج وتخييم وركوب قوارب ومشي، وفيما يلي أهم تلك البحيرات.

1- بحيرة تركوس في اسطنبول

بحيرة طبيعية من البحيرات في اسطنبول، والتي تقع على بعد 50 كم عنها من الناحية الشمالية لساحل البحر الأسود حيث تتصل به بشكل مباشر، وتمتد البحيرة على مساحة 25 كم مربع، وتتم تغذيتها من نهر Istitanca وتحيط بها غابات خضراء كثيفة ورائعة الجمال، ويبلغ أقصى عمق للبحيرة حوالي 11 م، وتعد من أشهر مصادر المياه العذبة المغذية لمدينة اسطنبول ومناطقها المجاورة حيث تحتوي على خط أنابيب لتزويد المدينة بالمياه العذبة.

ويمكن ممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية في البحيرة كونها أحد أماكن جميلة في اسطنبول، والتي تستقطب عدداً كبيراً من الزوار والسياح، ويعيش الزائر لحظات رائعة من خلال التجول ضمن غاباتها الساحرة واستكشاف حيواناتها وطيورها واستنشاق الهواء العليل والجلوس والاسترخاء على ضفاف البحيرة وممارسة هواية صيد السمك والإوز ضمن البروتوكولات التي وضعتها الحكومة التركية منعاً لتدهور الحياة الحيوانية ضمن البحيرة.

فضلاً عن الإقامة في الفنادق الريفية الصغيرة والتي تم بناؤها بقرب البحيرة لاستقبال السياح واستضافتهم، وتسعى الحكومة التركية إلى تشديد إجراءات الحماية ومنع التلوث في البحيرة ومراقبة الناس أثناء زيارتهم للحفاظ على نقاء المياه كونها من بحيرات اسطنبول الرئيسية المغذية للمنطقة.

2- البحيرة المخفية

تقع البحيرة المخفية في منطقة شيلا الواقعة ضمن ريف مدينة اسطنبول الجميل في قرية كارامانديرا، وتمتاز بكونها من بحيرات تركيا في اسطنبول الأكثر شهرة وازدحاماً من قبل السياح والزوار بسبب الاهتمام الكبير من قبل وزارة السياحة بتلك المنطقة مع تزويدها بالمرافق التحتية الممتازة، وهي من البحيرات القريبة من اسطنبول، وتعتبر من الوجهات المثالية لمحبي الهدوء والراحة والبعد عن صخب المدينة وازدحامها.

وعند زيارة البحيرة سيحظى الزائر بأنشطة ترفيهية مختلفة، ومنها القيام بجولات تنزه ضمن الغابات المحيطة بالبحيرة والتمتع بمناظر الطبيعة الخلابة من أشجار وورود ومشاهدة الحيوانات ومراقبة الطيور، والجلوس قرب شاطئ البحيرة الرملي الناعم ومشاهدة المياه الزرقاء الصافية، والقيام بجولات بحرية في القوارب ضمن البحيرة، وتناول الغداء في مطاعم البحيرة القريبة والتي تقدم أشهى الأطباق التركية، والجلوس تحت الأماكن المظللة على ضفاف البحيرة والتركيز على جمال البحيرة ومناظرها الساحرة، وإقامة حفلات الشواء في الهواء الطلق، وركوب الأحصنة بجانب البحيرة.

ويوجد قرب البحيرة والتي هي من أجمل بحيرات اسطنبول العديد من المعالم السياحية المهمة، ومنها قلعة شيلا التي بناها البيزنطيون لصد الهجوم القادم من البحر الأسود على جزيرة أوجاقلي، ونهر جوكسو القريب من قلعة أناضولو حصار والذي يصب في مضيق البوسفور ويصل بين ضفتيه جسر حجري تاريخي، ومنذ القدم كانت البحيرة وجهة اصطياف رائعة لسلاطين وأمراء الدولة العثمانية، وبقيت إلى وقتنا الحالي من الوجهات السياحية البارزة في مدينة اسطنبول مع زيادة الاهتمام بها والحفاظ عليها من خطر التلوث البشري.

3- بحيرة سبانجا في اسطنبول

إحدى بحيرات المياه العذبة المهمة في تركيا، ومن بحيرات اسطنبول الطبيعية والجميلة، وأحد أشهر الأماكن السياحية فيها، وتقع البحيرة بين خليج أزميت وسهول أدابازاري، وتحتل مساحة تقدر ب 45 كم مربع ويبلغ طول البحيرة 16 كم من جهة الشرق والغرب و5 كم من جهة الشمال والجنوب، ويبلغ أقصى عمق لها 52 م، وهي ترتكز على ثقب تكتوني يقع بين المنطقتين السابقتين.

وتقول الروايات بأن البحيرة تشكلت من الفيضانات التي حدثت في جبال كارتيبه والأماكن المحيطة بقرية سبانجا فغرقت القرية بالمياه بالكامل وتحولت إلى بحيرة سبانجا اليوم، والبحيرة من بحيرات اسطنبول السياحية ويقصدها السكان المحليون والسياح للاستجمام والاسترخاء وقضاء أوقات ممتعة في ظل عدد كبير من النشاطات الترفيهية، حيث يمكن زيارة الغابات الطبيعية المحيطة بها ومشاهدة الأشجار ومراقبة الطيور والحيوانات في حديقة حيوانات صغيرة تضم أغرب أنواع الطيور وبعض الحيوانات كالزرافة والفيلة والقرود، إضافة لذلك تتيح البحيرة للزائرين التمتع بركوب القوارب الصغيرة والقيام بجولات تشبه رحلات بحرية في اسطنبول لاستكشاف جمال البحيرة والتمعن بمياهها الزرقاء الصافية.

وتناول الأطعمة التركية التقليدية والوجبات البحرية في المطاعم القريبة من البحيرة، والجلوس في المقاهي الصغيرة وتجربة المشروبات اللذيذة، والإقامة في فنادقها الريفية الصغيرة ومنتجعاتها المميزة، والبحيرة قريبة من جبل كارتبيه الشهير وهو مكان سياحي مميز لممارسة الرياضات الشتوية وركوب التلفريك، وتستخدم مياه البحيرة للشرب وفي الأغراض الصناعية والمنزلية، ويتم الاهتمام بشكل كبير بموضوع الحفاظ على نقاوة المياه ومنع تلوثها كونها من المصادر الرئيسية للشرب.

4- بحيرة كوتشوك شكمجة

بحيرة ضحلة من المياه العذبة تقع في غرب مدينة اسطنبول على بعد 20 كم باتجاه الشاطئ الممتد على بحر مرمرة، وتبلغ مساحة البحيرة حوالي 16 كم مربع، ويمتد طولها من جهة الشمال 10 كم ومن جهة الجنوب 6 كم، وأقصى عمق للبحيرة هو 20 م، وترتبط مع بحر مرمرة بخط من الرمل والحصى وهذا يسمح بتدفق الماء الزائد من البحيرة إلى بحر مرمرة، ويغذي البحيرة تيارات ناكاسيدرو وسازليدير، وتلوثت البحيرة بشكل كبير بسبب التدخل البشري والنشاط الصناعي الواسع بالقرب منها، ولا تصلح مياهها للشرب.

وتحوي بعض الحيوانات مثل طيور الفاق القزمي والنورس والبط، وتم اكتشاف العديد من الآثار القديمة في حوض البحيرة ومنها مستوطنة باثونيا القديمة والتي تضم أدوات حجرية وقطع خزفية يعود تاريخها للعصر الحجري والعصر الحديدي، إضافة إلى بقايا جدران وتيجان لأعمدة من العصر الروماني ومراسي سفن، وفي عام 2011 م عثر في أعماقها على صهريج بطول 14 م وتم بناؤه من الطوب مع وجود آثار وعلامات تعود لزمن قسطنطين، وتم اكتشاف نفقين جوفيين يعودان للعصر الروماني في عام 2012 م.

وهي إحدى بحيرات اسطنبول التي تشهد حركة سياحية ممتازة لوجود نشاطات وخدمات عديدة مثل الصيد والقيام برياضات مائية من ركوب زوارق وتجديف وسباق للمركبات الشراعية وعروض للتزلج على المياه مع إمكانية التجول في المناطق الخضراء القريبة منها والتمتع بمناظرها الطبيعية الخلابة.

5- بحيرة بويوك شكمجة

تقع بحيرة بويوك شكمجة غرب بحر مرمرة وتمتد على مساحة 12 كم مربع، وتصنف ضمن بحيرات اسطنبول الضحلة مع أقصى عمق تصل إليه وهو 6 م، وتتواجد البحيرة جنوب منطقة تشاتلجا في اسطنبول، وترتبط البحيرة ببحر مرمرة مباشرة عبر رصيف رملي، وتعد من خزانات المياه العذبة لمدينة اسطنبول بعد احتجازها خلف سد صناعي للاستفادة من مياهها في الشرب والصناعة، وتغذي البحيرة تيارات نهر كاراسوديري وتصب فيها.

ولقد انخفض عدد الأسماك فيها من 30 نوع إلى 15 نوع بسبب زيادة التلوث الصناعي من قبل الإنسان عبر قيام المصانع والمنشآت الصناعية الأخرى بإطلاق الملوثات والمواد الكيماوية فضلاً عن النفايات البشرية، ولحمايتها من الانقراض تم تقييد عمليات الصيد ووضعها تحت المراقبة والانتباه إلى موضوع النفايات، وتضم البحيرة نشاطات مختلفة من تخييم وتنزه وممارسة رياضة المشي حول ضفاف البحيرة، إضافة إلى مشاهدة الطيور من بط ونورس، وزيارة المقاهي والمطاعم القريبة من البحيرة.

6- بحيرات السد

إلى جانب البحيرات الطبيعية الرئيسية في مدينة اسطنبول والتي تغذي المدينة بمياه الشرب فإن هناك العديد من البحيرات الصناعية التي تم إنشاؤها خلف سدود صغيرة بحيث تكون خزانات مياه للمدينة ومناطقها المجاورة، ومن أهم تلك البحيرات Isakay,Omerli,Elmali,Alibey,Sazlidere,Dalek وتم اتباع العديد من القواعد الصارمة والتي قامت الحكومة التركية بوضعها وذلك لمنع إنشاء المشاريع السكنية حول تلك البحيرات لتجنب التلوث والحفاظ على سلامة ونقاء مياه الشرب المحجوزة خلف السدود.

في نهاية هذا المقال تم التعرف على أهم بحيرات اسطنبول السياحية والتي تجذب الملايين من الزوار والسياح سنوياً لمناظرها الطبيعية الخلابة ومرافقها الخدمية المميزة، وأنشطتها الترفيهية المثيرة للإعجاب من تنزه ومشي وسباحة وركوب قوارب وتجديف وغيرها.