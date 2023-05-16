أفضل بحيرات بورصة لا تفوت زيارتها

تتميز مدينة بورصة بجذبها للسياح من جميع دول العالم لطبيعتها الخلابة التي حاباها الله بها، ولعل من أهم ما يستقطب الزائرين إلى تلك المدينة ويجعلها من أهم الأماكن السياحية في تركيا هو تواجد الكثير من البحيرات ذات الطبيعة الساحرة، فعند الذهاب لأحد هذه البحيرات سيكون بالتأكيد يوم ترفيهي ممتع ومميز بالإضافة للأنشطة الرائعة التي يمكن ممارستها أيضاً لتكون رحلة متكاملة لا تتوقف فقط عند زيارة البحيرة والتجول بل هناك أشياء كثرة أخرى، والآن هل تعرف عزيزي القارئ ما هي أهم وأفضل بحيرات بورصة لتكون وجهتك القادمة إلى واحدة من بينها؟ لقد حرصنا على أن يكون مقال اليوم لإجابة على هذا التساؤل الهام، لذلك ننصحك بمتابعة القراءة للتعرف على تلك البحيرات وما بها من أنشطة يمكن التمتع بها وكذلك المكان الخاص بكل منها.

1. بحيرة أولوبات بورصة

تتميز مدينة بورصة بتواجد تلك البحيرة بها فهي بحيرة مياهها نقية وعذبة تبلغ مساحتها تقريباً حوالي 140 كم مربع ولكن عمقها لا يزيد عن 3 أمتار تقريباً، ويتواجد بداخلها 7 جزر وعلى ساحلها يوجد قرية قديمة تعكس لنا صورة من العصر الروماني الذي تأسست فيه لنرى لوحة فنية متناغمة وساحرة بها الأشجار الكثيفة التي تمتزج مع الضباب ومياه البحيرة الزرقاء لنستمتع بمشاهدة أجمل بحيرات بورصة، وللتعرف على مكان البحيرة على خرائط جوجل من خلال الضغط هنا.

أنشطة ترفيهية في بحيرة أولوبات بورصة

المشي وسط الطبيعة الخلابة في أفضل بحيرة في بورصة. الجلوس في الجو الهادئ للتأمل يجعلك تشعر بالراحة. يمكنك التخييم بجانب البحيرة للاستمتاع بمشاهدتها واستنشاق الهواء النقي والمنعش. كما يمكن لمُحبي الصيد ممارسة تلك الهواية أثناء تواجدهم في البحيرة التي تضم أنواع كثيرة من الأسماك. إذا كنت تصطحب معك أطفالاً فإنهم سيستمتعون حقاً بمشاهدة البط والإوز والقيام بإطعامهم واللعب معهم. لا يفوتك تجربة ركوب القارب والتجول داخل البحيرة لمشاهدة ما يتواجد بها من معالم. هناك عدة مقاهي صغيرة تُطل على البحيرة وتوفر للزائرين مشروبات متنوعة لترضي جميع الأذواق. لاشك أنك ستشعر بالجوع خلال جولتك داخل أشهر بحيرات بورصة ولكن لا تقلق يمكنك تناول أطباق شهية ولذيذة داخل أحد المطاعم التي تتميز بإطلالتها الرائعة على البحيرة. لا يفوتك التقاط المزيد من الصور بجانب أحد المعالم السياحية داخل البحيرة وهي شجرة قديمة جداً يبلغ عمرها 1000 سنة تقريباً. ستكون تجربة رائعة للشواء والتمتع بتناول الطعام في الهواء الطلق مع رفقاء الرحلة.

2. بحيرة ازنيك بورصة

تُعد هذه البحيرة من أفضل الأماكن السياحة في بورصة التي تتواجد في الجنوب الشرقي من بحر مرمرة في منطقة ازنيك الواقعة في بورصة، وتبلغ مساحتها 310 كم مربع تقريباً وعمقها حوالي 80 متر لتأخذ البحيرة الترتيب الخامس بين أكبر البحيرات في تركيا والتي تعتبر مصدراً هاماً للمياه العذبة التي تقوم بسقي الأراضي المجاورة للبحيرة، يتوافد أعداد كبيرة من السياح لزيارة ازنيك والاستمتاع بما يوجد بها من أنشطة مُسلية وممتعة سنتعرف عليها تباعاً، والآن يمكنك معرفة مكان بحيرة ازنيك بورصة بالضغط هنا.

أنشطة ترفيهية في بحيرة ازنيك بورصة

لا شيء يُضاهي متعة التجول بين المناظر الطبيعية الخلابة ورؤية أجمل بحيرة في بورصة. التمتع بمياه البحيرة سيزيد حقاً عندما تسير داخله في أحد القوارب وتمارس التجديف لتكتمل جولتك بتجربة شيء جديد ومميز. لا تنسى التمتع بصيد الأسماك؛ فهي من الهوايات المُفضلة لدى الكثيرين. ستكون كذلك رؤية بعض أنواع الطيور النادرة من التجارب الأكثر متعة داخل أشهر بحيرة في بورصة. يمكنك التخييم على ضفاف البحيرة. تتواجد مطاعم عديدة داخل أفضل البحيرات في بورصة يمكن الاختيار من بين الأطباق المتنوعة التي تقدمها، وإذا كنت ترغب في عمل حفلة شواء فتتواجد أماكن مخصصة لذلك. لمُحبي السباحة لابد أن تكونوا على استعداد لتخصيص بعض الوقت للتمتع بممارستها داخل البحيرة. لا تقلق بشأن أطفالك فهناك أماكن مخصصة لهم ليحصلوا أيضاً على وقت ممتع خلال ممارسة الأنشطة الترفيهية المناسبة لهم.

3. بحيرة جنة الطيور في بورصة

تم افتتاح تلك البحيرة كمحمية طبيعية في عام 1998 لتضم أنواع متعددة من الطيور النادرة، هذا وتتواجد البحيرة على مساحة كبيرة تبلغ 200 ألف متر مربع تقريباً لتكون واحدة من بحيرات بورصة الشهيرة التي تجلب إليها الزائرين ممن يبحثون عن الأماكن الطبيعية الساحرة مع مشاهدة الطيور الجميلة ذات الألوان الرائعة لقضاء وقت أكثر متعة، ومن الجدير بالذكر أن تلك البحيرة تم مراعاة بعض المعايير الهامة في تصميمها ليكون مناخها مناسب لبقاء الطيور داخلها، يمكنك عزيزي القارئ معرفة عنوان البحيرة بالضغط هنا.

أنشطة ترفيهية في بحيرة جنة الطيور في بورصة

المشي الذي سيكون له طابع خاص عند مشاهدة طيور النعام والفلامينجو والطاووس والنسر والصقر. يمكنك التجول داخل مياه البحيرة من خلال ركوب أحد القوارب. الاستمتاع بصيد الأسماك أحد التجارب المختلفة داخل أشهر بحيرات بورصة. تستطيع تناول طبق شهي ضمن قائمة طعام أحد المطاعم التي تتواجد على البحيرة. يتواجد في المكان متحف لتعريف الزائرين على جميع أنواع الطيور البرية. حفلات الشواء بصحبة رفقاء الرحلة سيكون وقت ممتع. التقاط الصور من أعلى مكان في البحيرة وهو برج كبير يجعلك ترى البحيرة بالكامل.

4. البحيرة السوداء في بورصة

تمتاز بتواجدها بين كلاً من بحيرة كيليملي وبحيرة آينالي أعلى جبل أولوداغ مما يجعل الوصول إليها أكثر إثارة وتشويق لمُحبي الرحلات المليئة بالمغامرة، وتبعد البحيرة عن طربزون حوالي ساعتين ونصف تقريباً، ومن الجدير بالذكر أن الجميع ينصح بأن تكون زيارتها قبل موعد الظهر، يمكن معرفة العنوان الخاص بها بالضغط هنا.

أنشطة ترفيهية في البحيرة السوداء في بورصة

لجولة أكثر تشويق ومتعة يمكن التجول داخل البحيرة بالقارب. لا يفوتك تجربة التخييم وإقامة حفلة شواء مع الأهل والأصدقاء. يمكنك رؤية نباتات لم تراها مُسبقاً خلال جولتك في أشهر بحيرة في بورصة. يوجد مطعم به أكلات محدودة بالإضافة لتواجد قهوة لبيع المشروبات.

5. بحيرة داينيجي في بورصة

من أكثر ما يميز تلك البحيرة هو موقعها بالقرب من قرية ميسي التي تُعد من القرى السياحية الشهيرة في نيلوفر بمدينة بورصة، فهي من البحيرات الهادئة التي تجلب إليها السياح بأعداد كبيرة وكذلك الزائرين المحليين، فيشيد الجميع عند زيارتها بمشاهدة المناظر الطبيعية والغابات المحيطة بها فتجعلها رحلة رائعة يود الجميع تكرارها كثيراً، وللتعرف على موقعها بشكل محدد يمكنك الضغط هنا.

أنشطة ترفيهية في بحيرة داينيجي

المشي بين المناظر الطبيعية الرائعة سيكون شيء هام تظل تتذكره بعد الانتهاء من رحلتك. ننصحك بتجربة ركوب القارب لأخذ جولة في البحيرة. لا شك أن القيام بصيد الأسماك سيضيف من الاستمتاع بالرحلة. لا تنسى التخييم داخل الغابات لمشاهدة الطبيعة الخلابة. حفلات الشواء أحد وسائل الترفيه التي يمكن القيام بها.

حرصنا اليوم على أن نستعرض معكم أفضل بحيرات بورصة للتعرف عليهم من قريب ومعرفة ما يمكننا ممارسته من أنشطة داخل كل بحيرة، كما أوضحنا أهم ما يميز كل منهما لنساعدكم في الاختيار، وفي ختام جولتنا نتمنى أن نكون قد وفقنا في ذلك.