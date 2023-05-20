إذا كنت من عشاق السفر والترحال وزيارة أهم المعالم السياحية وقضاء عطلتك في مكان جديد ومميز، فلابد أنك تحتاج إلى السفر لمدينة بورصة في دولة تركيا والتي تعتبر من أهم المدن السياحية على مستوى العالم، وتستطيع الآن من خلال هذا المقال الشيق أن تتعرف على برامج سياحية لمدة 5 أيام في بورصة وذلك من خلال الأماكن المتنوعة التي اخترناها لك والتي يمكنك زيارتها في المدينة أثناء رحلتك بها، كما أنك ستنعم بوقت رائع ورحلة مختلفة للغاية، فتعالوا نتعرف الآن على أهم هذه البرامج السياحية.

خيارات الإقامة عند زيارة بورصة

تعتبر مدينة بورصة التركية واحدة من أهم المدن السياحية الشهيرة، وقد لقبت بالمدينة الخضراء، فهي مدينة جبلية تتمتع بالكثير من المناظر الطبيعية الخلابة من جبال وأنهار وحدائق وشلالات متدفقة وغيرها، ولذلك إذا أردت أن تقيم في المدينة طيلة أيام رحلتك فإن هناك خيارات للإقامة هناك تتمثل في مجموعة متنوعة من الفنادق الرائعة هناك والتي تمنحك تجربة برامج سياحية لمدة 5 أيام في بورصة، وهذه الفنادق تتمثل في التالي:

1- فندق ماريجولد ثيرمال سب هوتيل

والذي يعد من أهم الخيارات للفنادق في مدينة بورصة لأنه من أجمل الفنادق هناك، وسوف تستمتع فيه بنظافة ونظام وأعلى مستوى من الخدمة ويمكنك أن تقضي أجمل رحلات سياحية في بورصة إذا كنت تقيم داخل هذا الفندق والذي يتمتع بمزايا عديدة وأسعار جيدة للغاية.

2- فندق ألميرا هوتيل

فندق ألميرا هوتيل يعتبر أيضًا من الفنادق التي حصلت على تقييم بنسبة كبيرة وهو في موقع جغرافي متميز ولديهم فريق عمل متميز ووجبات إفطار وغداء وعشاء رائعة، وهو تجربة ممتازة لمن يرغب بمعرفة أفضل برامج سياحية لمدة 5 أيام في بورصة.

3- فندق Movenpick Bursa Hotel

والذي يمكن اعتباره من أفضل الفنادق على مستوى العالم وليس في تركيا فقط، حيث يمتاز بخدماته الرائعة وفريق العمل المميز وينصح الزائرين بزيارته والإقامة فيه في أي وقت من العام.

4- فندق هيلتون بورصة كونفينشن سنتر اند سبا

ويعد هذا الفندق أيضًا من ضمن قائمة أفضل الفنادق هناك، فهو يوفر للنزلاء الكثير من الخدمات مثل السبا والتدليك وكذلك النظافة والنظام وفريق العمل المميز، ويوفر للنزلاء إقامة مريحة طوال مدة الرحلة.

5- فندق جونلوفيراه هوتيل

ويمكن اعتباره أيضًا ضمن مجموعة الفنادق الأكثر جمالًا في مدينة بورصة حيث أنه يمتاز بالهدوء والنظافة والبعد عن الصخب، كما أن فريق العمل متعاون ويقدمون أفضل الخدمات للنزلاء.

أفضل برامج سياحية لمدة 5 أيام في بورصة

تقع مدينة بورصة التركية في الجهة الشمالية الغربية لدولة تركيا وبالتحديد بين العاصمة أنقرة ومدينة اسطنبول، ويحيط بالمدينة غابات متنوعة وهو سبب أن يُطلق عليها بورصة الخضراء، وإذا كنت من عشاق السفر والسياحة في المدن الرائعة بتركيا وسوف تقوم بزيارة لمدينة بورصة وتبحث عن أجمل الأماكن السياحية في بورصة فأنت بحاجة لعمل برنامج لرحلتك إذا كانت خمس أيام، وهذا البرنامج سوف يوفر لك تجربة رائعة لأننا سنقدم لك أفضل برنامج رحلات سياحي في بورصة وهو يتمثل في الآتي:

برنامج اليوم الأول

هذا البرنامج الذي نعرضه لكم هو أفضل برنامج يمكنك القيام به في اليوم الأول لرحلتك إلى مدينة بورصة التركية، فإذا كنت قد انتقلت إلى الفندق الذي تقيم فيه وقمت بوضع احتياجاتك وأخذت قسط من الراحة في يوم السفر فإن اليوم الأول لرحلتك سوف يبدأ معنا الآن من خلال زيارة هذه الأماكن الرائعة:

فيمكنك في اليوم الأول أن تجرب رحلة جبل أولوداغ، وسوف يقوم فيها المسئولون عن الرحلة بتنظيم برنامجها حتى تنتهي بعد 8 أو عشر ساعات، وسوف تكون عبارة عن ما يلي:

1- زيارة الشجرة التاريخية

والتي يبلغ عمرها ما يزيد عن 600 عام ويصل ارتفاعها إلى 30 متر وظلها يغطي نحو 1000 متر مربع تقريبًا، وهي من الأشجار العريقة المعمرة في تركيا، وسوف تستطيع الاستمتاع هناك بوجبة الإفطار التركي مع شرب الشاي التركي اللذيذ.

2- زيارة التلفريك

والذي يعتبر أطول تلفريك على مستوى العالم، ومن أهم وأبرز معالم المدينة ومن أهم ما يدرج في جدول سياحي في بورصة، حيث يتمتع الزائر برؤية المناظر الطبيعية الخلابة التي تحيط به من جميع الجهات.

3- زيارة جبل أولوداغ

والذي يتميز بارتفاعه الشاهق والذي يصل إلى 2000 متر أعلى مستوى البحر، والذي يقام فيه مسابقات التزلج العالمية وهو أعلى جبل في منطقة مرمرة.

4- زيارة معمل الحلقوم التركي

والحلقوم يعني الحلوى الملكية الفاخرة في تركيا، وهو منذ زمن الإمبراطورية العثمانية وتستطيع هناك تناول الحلوى الخفيفة على المعدة من الفواكه والنكهات الرائعة بالإضافة إلى المكسرات المتنوعة ما بين البندق واللوز والفستق وغيرها.

5- مطعم جبل أولوداغ

تستطيع تناول وجبة الغداء الشهية في مطعم جبل أولوداغ الشهير والذي حصل على تقييم بنسبة 4.2، وهو يقدم أفضل خدمة مع أفضل المأكولات والمشروبات.

برنامج اليوم الثاني

ما زلنا نتابع معكم برامج سياحية لمدة 5 أيام في بورصة، فبعد الانتهاء من رحلة اليوم الأول سوف تنتظر بشغف لمعرفة برنامج رحلات بورصة السياحية لليوم الثاني والذي سوف ينظمه المسؤولون عن الرحلة بشكل مميز لقضاء 8 ساعات في متعة وهو عبارة عن رحلة إلى معالم بورصة التاريخية، ففي هذه الرحلة الرائعة سوف تقوم بزيارة هذه الأماكن التاريخية في مدينة بورصة:

1- جامع بورصة الكبير

والذي يعد واحد من أروع وأهم التحف المعمارية في تركيا والذي تم بنائه في عصر الإمبراطورية العثمانية، كما أنه في قلب المدينة وأول مسجد بناه العثمانيين.

2- سوق الحرير أو خان الحرير

والذي تم بنائه في عام 1490 وكان عبارة عن مركز تجمع تجار الحرير وهو من أهم الأسواق التي تبيع أجود أنواع الأقمشة والمصنوعات الحريرية.

3- برج الساعة

ذلك البرج الذي تم بنائه في عام 1860 في زمن السلطان عبد العزيز، وتم صناعته من قطع ضخمة من الحجارة.

4- القرية العثمانية

وهي مثل باقي القرى العثمانية التي توجد منذ نحو 600 عام، ومنذ أن تأسست وبيوتها خشبية وأهلها من أبسط الأشخاص الذين يمكنك أن تقابلهم، وسوف تستمتع هناك بالفاكهة الموسمية وذلك في أطباق صغيرة تناسب رحلتكم إلى جانب الاستقبال الرائع من أهل القرية.

5- مطعم النجمة الزرقاء

في نهاية الرحلة تستطيع تناول وجبة الغداء الشهية في أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة المعالم التاريخية القديمة في المدينة مثل مطعم النجمة الزرقاء الشهير الذي يقدم لك أفضل الوجبات وأشهى المأكولات.

برنامج اليوم الثالث

ها قد وصلنا إلى اليوم الثالث من رحلات سياحية إلى بورصة المدينة الجميلة ضمن برامج سياحية لمدة 5 أيام في بورصة، وهنا الرحلة ستكون في شلال سعيد اباد والذي سيقوم فريق الرحلة باصطحابكم إليه للاستمتاع 8 ساعات متواصلة وتتمثل فيما يلي:

1- زيارة شلال سعيد اباد

والذي يقع في قرية سعيد اباد الريفية الشهيرة وتبعد نحو 25 كيلو متر عن مركز مدينة بورصة، ويمكن خلالها زيارة مناحل العسل والشلال الصغير الذي يسقط من ارتفاع ستة أمتار، وهناك تجد أجمل المطاعم والكافيهات بجانب الشلال ذو الصوت الرائع المتدفق.

2- القرية العثمانية

يمكن زيارة القرية العثمانية أيضًا والاستمتاع بالأجواء الريفية المميزة والجلسات الهادئة وهي من الأمور إلى لا يستغنى عن تجربتها زوار المدينة ضمن ما يضعونه من برامج سياحية لمدة 5 أيام في بورصة.

3- مطعم Selale Dere Park

يمكنك الآن تناول وجبة الغداء الشهية في أحد المطاعم الموجودة بالقرب من شلال سعيد اباد ومن أهمها مطعم Selale Dere Park وهو من المطاعم التي حصلت على أعلى التقييمات وذلك بنسبة 4.0 وهو قريب من الشلال وبالتالي سوف تستمتع بأفضل الوجبات هناك.

برنامج اليوم الرابع

نصل معكم الآن إلى برنامج اليوم الرابع من برامج سياحية لمدة 5 أيام في بورصة، وهنا سوف تستمتع برحلة لزيارة مغارة أويلات والتي سيقوم فريق الرحلة بزيارتها ضمن جدول سياحي في بورصة لليوم الرابع من الرحلة وذلك لمدة 8 ساعات وهنا ستذهب إلى عدة معالم منها ما يلي:

1- مغارة أويلات

وهذه المغارة تبعد حوالي 60 كيلو متر عن مركز مدينة بورصة التركية، وتعتبر من أهم برامج رحلات سياحية في بورصة وهذه المغارة محاطة بالأشجار من كل اتجاه، وهذا إلى جانب الشلالات المتدفقة وبها صخور غريبة وبألوان رائعة للغاية ويمكنك التقاط أروع الصور التذكارية هناك.

2- شلال أويلات

وهو يبعد مسافة بسيطة عن مغارة أويلات وعندما تتوجه إلى الشلال سوف ترى هناك أروع المطاعم والكافيهات التي تتميز بجلساتها الرائعة، إلى جانب أن هناك حمامات المياه المعدنية الكبريتية.

3- مطعم الوادي الأخضر

كما سوف تستطيع في نهاية رحلتك أن تذهب إلى مطعم الوادي الأخضر لتتناول وجبة رائعة حول مياه الشلال المتدفقة.

برنامج اليوم الخامس

الآن سوف تستعد للانتهاء من رحلتك الممتعة في مدينة بورصة التركية، لأن هذا اليوم هو آخر أيام الرحلة في برامج سياحية لمدة 5 أيام في بورصة، وهنا سوف تستمتع بزيارة هذه الأماكن المميزة:

1- شلالات كمال باشا

وتعتبر هذه الشلالات من أهم المعالم الرائعة في مدينة بورصة وتتميز بالمناظر الطبيعية المحيطة بها، كما أنها تقع في حديقة مصطفى كمال باشا، والحديقة من أجمل الأماكن لقضاء وقت الظهر بها والاستمتاع بمعالمها.

2- جنة الطيور

يمكنك الآن زيارة جنة الطيور والتي تشتهر بوجود آلاف من الطيور وهي غرب مدينة بورصة، وهي من أجمل المعالم السياحية في المدينة.

3- مطعم اسكندر كباب إزينك

وأخيرًا يمكنك تناول وجبة الغداء في مطعم اسكندر كباب إزينك بالقرب من الشلال حتى تنعم بأفضل الأطباق والأصناف.

ها قد انتهت رحلتك في مدينة بورصة وقضيت بها أجمل الأيام الممتعة، وبعد أن قمت بمعرفة برامج سياحية لمدة 5 أيام في بورصة فأنت الآن تستطيع الذهاب إلى المدينة في عطلتك وقضاء أجمل رحلة سياحية تزور فيها أجمل وأروع المعالم التي توجد بالمدينة والتي ذكرناها لكم الآن.