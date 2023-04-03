أفضل 7 أنشطة مميزة في برج غلاطة اسطنبول

لن ينفك عنك شعور الانبهار إذا جربت دخول برج غلاطة، فتخيل أنك ستمشي بين أهم المعالم السياحية في تركيا، والتي يرجع بناؤها إلى أصول العصور الوسطى، وعند استئنافك لاكتشاف أركان البرج؛ ستعرف من النقوش الجميلة الموجودة على الجدران، أن البرج تم بناؤه في عهد الإمبراطور "جستنيان"، وقد أمر ببنائه للمراقبة، حتى إذا فكرت جيوش العدو في اقتحام مدينته؛ استعدّ للتصدي لهم، كما ستتعرف من بقية النقوش التي تملأ جدران التسعة طوابق على أهم الأحداث التاريخية التي حدثت في القرون الوسطى.

قصة برج غلطة في اسطنبول

يُطلق على برج غلاطة اسم آخر، وهو اسم "برج المسيح"، ويتّسم بناؤه بأنه تحفة معمارية قديمة الأزل، فهو عبارة عن بناية لها شكل أسطوانة عالية لها أسقف مخروطية الشكل، وتم تصنيفه بأنه أكبر برج في اسطنبول، حيث يصل ارتفاعه إلى 67 مترًا فوق سطح الأرض، مما يضمن لك استمتاعك بأولى الإطلالات المميزة التي يتميز بها برج غلطة القديم، وهي إطلالته على شبه جزيرة اسطنبول التاريخية وضواحيها الجميلة.

يُحكى أن البرج قد تأثر بالهزة الأرضية في العصر العثماني سنة 1509، وقد تولى مسؤولية ترميمه المهندس المعماري "خير الدين" تلميذ المعماري الشهير "سنان"، وتتردد حكايات شيقة أيضًا حول البرج بأنه كان أول الأماكن التي توجه إليها "هزفران شلبي" ليجرب الطيران من فوقه بالأجنحة الصناعية، وقيل أنه نجح في الطيران من البرج إلى منطقة اسكودار في اسطنبول، وقد تم اعتباره أول الشخصيات التركية التي نجحت في الطيران بالأجنحة الصناعية لمسافة طويلة.

أين يقع برج غلطة؟

لا يزال برج غلاطة باسطنبول واحدًا من أشهر الأماكن الرائعة في اسطنبول، فهو يعد مزارًا هامًّا بالنسبة للسائحين من جميع أنحاء دول العالم، ويقع برج غلاطة تمامًا في منطقة غلاطة بتركيا، داخل منطقة تقسيم في اسطنبول، فهو يقع في الميدان، بالضبط في نهاية شارع الاستقلال، كما يمكن للزائر متابعة الوصول من خلال اضغط هنا.

برج غلطة من الداخل

لاستكشاف برج غلاطة بطريقة مناسبة؛ سيكون من الرائع أن تتجول بداخله، ثم تشاهد الجمال في جميع أركانه، فالبرج يتمتع بنوع من الجمال الخاص؛ مما جعل منه أهم الأماكن السياحية في اسطنبول، ولعلك متحمس إلى جولة داخل طوابق البرج، لذا سنصف إليك التسعة طوابق لـ برج غلاطة في اسطنبول من الداخل في النقاط التالية:

في الطابق الأول يوجد مكاتب استقبال الزوار، ومكاتب حجز تذاكر الدخول، بالإضافة إلى مكاتب المرشدين للمساعدة في تجول أرجاء البرج.

يوجد مصعد يتسع لعدد تسعة أشخاص، يستطيع توصيل الزوار إلى الطابق السابع فقط، أما الطابقين الآخرين فيتم الوصول إليهما من خلال السلالم.

تشتهر أي أماكن سياحية بوجود مطاعم مميزة بداخلها، لذا يوجد في الطابق التاسع مطعم كبير مخصص للزوار.

داخل الطابق الثامن للبرج يوجد الكثير من دورات المياه المجهزة، بالإضافة إلى وجود استوديو يجمع الملابس العثمانية التراثية داخله، بهدف التقاط الزوار للصور التذكارية.

يمتلئ البرج بوجود الشرف الدائرية التي تطل على مناطق مختلفة وجميلة في اسطنبول، مثل منطقة فاتح، وامينونو، واوسكودار، وتقسيم، وخليج بحر مرمرة أيضًا.

تتيح إدارة البرج بقاء الزائر كيفما شاء، فهي لا تحدد مدة زمنية معينة لجولته.

كيفية الوصول إلى برج غلاطة

يبتهج الزائرون عند دخولهم إلى برج غلاطة، ثم يصفون إلى أقرانهم كيف قضَوا رحلتهم الجميلة في معالم تركيا خاصة معالمها القديمة في هذا البرج؛ فيتحمس المستمعون ويقررون الاستعداد لزيارته، ومن ثم يبحثون عن طريقة الوصول إلى برج غالاتا في اسطنبول، ونحن سنطرح عليك تفاصيل الطريق التي تساعدك في الوصول إليه، وهي كالتالي:

من خلال المترو، وهو يعتبر أسهل الوسائل المتاحة للوصول، ويمكنك الوصول إلى محطة شيشان، فالبرج على مسافة قريبة منها.

بواسطة الحافلة، ستجد العديد من الحافلات في جميع أنحاء اسطنبول التي تأخذك إلى محطة شيشان القريبة من البرج، ولا تقلق فهو يقع على مسافة زمنية تقدر بخمس دقائق سيرًا على الأقدام.

عن طريق الترام التاريخي، فاستقل الترام الأحمر، أو ترام الحنين إلى الماضي، ثم النزول بمنطقة شيشان القريبة من البرج، أو ركوبك ترام فاي ثم النزول بمنطقة أمينونو.

يمكنك الذهاب إلى البرج سيرًا من منطقة إيمينونو، ثم تعبر بعدها جسر غلطة، ومنه يمكنك الوصول إلى منطقة شيشان، ثم الوصول إلى البرج.

مواعيد صعود برج غالاتا اسطنبول

عند قرارك بزيارة برج غلطة في اسطنبول، فتحمس لصعود البرج ودخوله في أي يوم من أيام الأسبوع بدءًا من الساعة الثامنة والنصف صباحًا، حتى الساعة العاشرة مساءً.

الأنشطة الترفيهية في برج غلاطة

ستكون على موعد ممتع بالأنشطة الترفيهية المتنوعة عند زيارتك لـ برج غلط اسطنبول، فمدينة اسطنبول تتفرد بهذا البرج العتيق، وسيكون من المدهش أن يأتي الزوار للتعرف على ثقافات الأتراك، ثم قضائهم أوقات ممتعة مختلفة ومميزة، لا سيما مع الأنشطة التي سنطرحها عليك في النقاط التالية.

1-التعرف على تاريخ برج غلاطة

عند دخولك للبرج، وبعد حجز التذكرة؛ سترى العديد من المجموعات المنسقة مع المرشد السياحي، يمكنك الانضمام إلى واحدة من هذه المجموعات؛ حتى تتعرف من المرشدين على تاريخ البرج وأركانه، وتتمكن أيضًا من جمع كافة المعلومات عن هذا البرج الأثري المميز.

2-مشاهدة برج غلاطة

إذا حان موعد مشاهدتك لتفاصيل برج غلاطة، فهذا يعني أنك لا بد أن تستعد لمرحلة الانبهار، فعند صعودك لأعلى البرج؛ ستشاهد إطلالات البرج المتنوعة، مثل إطلالة مضيق وساحل البوسفور، وجسر غلاطة، وبحر مرمرة، وأكثر ما سيُبهرك هو وجود منصة خاصة بمشاهدة المناظر البانورامية المميزة والجميلة.

3-مشاهدة القطع الأثرية في برج غلاطة

ستعود إلى عهد العصور الوسطى في رحلة تاريخية، وذلك عند مشاهدتك للقطع الأثرية الخاصة بالعصر العثماني بشكل خاص، والتي تتميز بأنها قطع أثرية ثمينة، وقد تم الاحتفاظ بها عن كثب في برج غلاطة.

4-التجول في حديقة برج غلاطة

يتشوق عشاق الهدوء والاستجمام إلى العثور على مكان يمزج بين ملامح الطبيعة ويُقدمها في أحسن حُلّة، وهذا بالفعل ما سيتمكن الزائر لـ برج غلاطة من إيجاده في حديقته الخاصة به، حيث أنه سيستمتع بالهواء في الساحة الفسيحة الخاصة بالبرج، ومن ثم التقاط الصور وسط أنواع الزهور الملونة مختلفة الأنواع.

5-الاستمتاع بشاشات الفور دي في برج غلاطة

تريد أن تزور العديد من الأماكن السياحية في اسطنبول وأنت في مكان دون أن تتحرك؟ لقد وفَّر إليك برج غلاطة شاشات الفور دي، التي تأخذ بك إلى حيث تريد، كأنك في المكان نفسه، كما أن هذه الشاشات تعرض إليك أهم المعلومات عن المعالم التي تعرضها واخترت زيارتها من خلال الشاشة.

6-التجول في الأسواق القريبة من برج غلاطة

بعد انتهاء الزائر من رحلة التجوال في برج غلاطة، يمكنه النزول ثم قضاء أوقات ممتعة والتسوق في الأسواق القريبة من البرج، والتي يوجد بها أشهر المحلات، وأشهر الماركات العالمية، ويوجد بها متاجر لبيع التذكارات، بالإضافة إلى وجود المحلات التي تبيع المشغولات اليدوية التي سيلاحظ الزائر فيها لمسات الأتراك وفنهم، كما توجد أيضًا محلات متخصصة ببيع ملابس بأسعار رخيصة، ومحلات حلويات تركية لذيذة.

7-التقاط الصور التذكارية

سيجد الزائرون بحوزتهم العديد من النصب والصور التذكارية، حيث يوجد استوديو كامل مختص بالتصوير داخل برج غلاطة، وهذا الاستوديو مجهز بكل الخلفيات التي تُضفي جمالًا على صور الزائرين، ويوجد به أيضًا قطع أثرية مميزة مسموح بالتقاط الصور بجانبها.

الخدمات في برج غلاطة

يوفر برج غلاطة العديد من الخدمات التي تسهل الزيارة والجولات على الزائرين، فيوجد في البرج مصعدين، كل مصعد يسمح بدخول تسعة أشخاص فقط، ويوفر حجز للزيارة عن طريق الإنترنت؛ حتى لا يحدث تكدس أو ازدحام عند مكتب الحجز، ويوفر البرج أيضًا مقهى للمشروبات الساخنة أو الباردة، ويوفر إضاءات ليلية ساحرة تُضفي على البرج نوعًا إضافيًّا للمسات الجمال، ومن الجدير بالذكر أن البرج لا يتوفر به مدخل أو مكان أو دورات مياه تصلح لدخول الكراسي المتحركة.

مطاعم برج غلاطة

ستحظى بلحظات استمتاع خاصة عند دخولك في مطعم برج غلاطة، فالمطعم يقدم قائمة طعام للزوار بأسعارها، وتتنوع هذه الأطعمة بين أشهى الأكلات التركية الحلال ذات النكهات اللذيذة، ويتسم طاقم العمل بالجودة، وحسن استقبال الزائرين، وسرعة تنفيذ واستجابة طلبات الزائرين، بالإضافة إلى وجود حمام خاص بالمطعم مزود بكافة المستلزمات التي يمكن أن يحتاج إليها زائري المطعم.

سعر الدخول الي برج غلاطة

لا تقلق من الأسعار السياحية في تركيا إذا قررت زيارة برج غلاطة، فالأسعار ليست باهظة، فسعر تذكرة دخول البالغين تصل إلى 175 ليرة تركية، وسعر تذكرة دخول الأجانب سبعة دولارات فقط.

فنادق قريبة من برج غلاطة

لأن برج غلطة سراي يقع في مكان استراتيجي مميز؛ ترتب على ذلك إنشاء العديد من الفنادق الفاخرة القريبة منه، ومن هذه الفنادق:

برج فندق جالاتا اسطنبول، وهو من الفنادق الفخمة المقيمة بخمس نجوم، وتُقدر المسافة بينه وبين البرج حوالي 321 متر، يمكنك متابعة الحجز من خلال احجز.

فندق كاراكوي اسطنبول، وهو يقع على مسافة 997 متر من موقع برج، ومقيم أيضًا بأنه أفضل فنادق اسطنبول المقيمة بخمس نجوم، ويمكنك الحجز للإقامة فيه من خلال احجز.

المعالم القريبة من برج غلاطة

من المفاجآت الجميلة التي لا يتوقعها زوار برج غلاطة، هي أنهم سيتمكنون من زيارة العديد من الأماكن السياحية الموجودة بنفس المنطقة المبني بها البرج، ومن هذه المناطق التي سيستمتع الزوار رؤيتها ومن ثم زيارتها:

متحف بيرا، يوجد داخل هذا المتحف معارض مؤقتة، ومعارض دائمة للوحات الرسم العثماني، والأوزان والمقاييس الأناضولية، والرسم الاستشراقي، ومجموعة كوتاهيا للبلاط والسيراميك.

غالاتا مولفيهانيسي موزيسي، يمكنك أن ترى فيه تماثيل الشمع، ومشاهد من الحياة اليومية للدراويش العثمانيين، والصوفيين.

يمكن أيضًا زيارة مسجد آيا صوفيا الذي يقع على مسافة 2 كم من موقع البرج.

كذلك يمكن دخول جامع السلطان أحمد اسطنبول، الذي يقع أيضًا على مسافة قريبة جدًا، وتُقدر بحوالي 3 كم من موقع البرج.

ومن الأماكن الجميلة المميزة القريبة من البرج التي يمكن للزائر الذهاب إليها، هو لمضيق البوسفور بمنطقة كاراكوي اسطنبول.

يستطيع الزائر أيضًا الاستمتاع بأخذ جولة في أماكن أخرى قريبة، مثل متحف اسطنبول للفن الحديث، وجسر غلطة، وصهريج البازيليك، وأيضًا قصر توبكاني.

عزيزي القارئ، نعرف أن أكثر ما تبحث عنه هو إيجاد أماكن مناسبة للاستمتاع بوقتك، وتهتم بالبحث أيضًا عن أماكن جميلة تترك في نفسك أثرًا، وتترك في عقلك ذكرى لا تُنسى، ويعد برج غلاطة من أكثر الأماكن شهرة بالجمال والقِدم والتميز، فنتمنى لك رحلة سعيدة به، ونتمنى لك استمتاعًا بالأنشطة التي يتيحها البرج لزواره، سواء كانوا زوارًا محليين أو سائحين من دول أخرى.