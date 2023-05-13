تتميز مدينة اسطنبول باحتوائها على العديد من الأماكن السياحية الرائعة سواء في جانبها الأوروبي أو في الآخر الآسيوي؛ ما جعلها تحظى بالقبول العام بين العديد من الجنسيات المختلفة، ويأتي السائحون إلى اسطنبول للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة وللتعرف على الحضارة التركية القديمة التي تحكي عن الحقب التاريخية السابقة؛ لذا سنتعرف من خلال السطور القليلة القادمة على أفضل برنامج سياحي لاسطنبول لمدة 6 ايام

خيارات الإقامة عند زيارة اسطنبول

عند وصولك إلى مدينة اسطنبول الساحرة، يمكنك الذهاب إلى أي من الفنادق القريبة، سواء على الجانب الأوروبي أو الآسيوي، وتعد منطقة تقسيم من أشهر المناطق وأفضلها إذا كنت تريد الإقامة باسطنبول؛ حيث يمكنك الذهاب إلى فندق بوينت تقسيم والذي يبعد عن ميدان تقسيم نحو ستمائة متر، وكذلك فندق ديفان تقسيم الذي يبعد نفس المسافة تقريباً عن الميدان، وكلاهما يمتاز بالخدمات الفندقية الرائعة ويقبل عليهما الكثير من السياح، كما يمكنك تأجير شقق سكنية مستقلة، وهي وحدات سكنية مجهزة وصالحة للإقامة وتشبه الغرف الفندقية، كما يمكنك أيضاً إذا كنت تصطحب عائلة كبيرة أن تستأجر منزلًا بمساحة مناسبة، أو أن تستأجر غرفة مشتركة فيما يشبه البنسيون، ستجد في اسطنبول متسعًا من خيارات الإقامة لديك.

أفضل برنامج سياحي لاسطنبول لمدة 6 ايام

يصعب زيارة كل المعالم السياحية داخل مدينة اسطنبول في غضون ستة أيام فقط، ولكننا حاولنا بشكل كبير وضع أفضل برنامج سياحي لاسطنبول لمدة 6 ايام، وتم مراعاة التنوع بين أنواع السياحة المختلفة من السياحة الدينية والترفيهية والتاريخية، وحاولنا الإلمام بما يهم السائح خلال تلك الرحلة.

برنامج اليوم الأول

بعد الوصول وأخذ قسط كافي من الراحة، يمكنك التجول بالحدائق والمنتزهات العامة بعض الوقت، ومن ثم الذهاب إلى أحد المعالم التاريخية، ثم بعدها إلى أحد الأماكن السياحية الترفيهية، وفيما يلي نقترح بعض الأماكن لزيارتها في أولى أيام برنامج سياحي لاسطنبول لمدة 6 ايام:

1- قصر دولمة بهشة

ويعتبر هذا القصر هو المركز الإداري الرئيسي خلال حكم الدولة العثمانية، وهو يقع في منطقة بشكتاش على مضيق البسفور، ويوجد داخل القصر حديقة ممتلئة بالأشجار، وعدد كبير من الغرف والقاعات، ستستمتع كثيرًا بالطراز المعماري للقصر، والتحف والمفروشات الأثرية، وصالة الاستقبال الرائعة، وكذلك غرف الملوك والخدم قديماً.

2- برج الفتاه

هو برج صغير يقع عند مدخل مضيق البسفور، وعند زيارتك لهذا البرج الساحر، ستتعرف على سبب إنشاء ذلك البرج؛ وهو أن أحد الملوك كان يحب ابنته حباً جماً ورأى أن أفعى ضخمة تحاول التهامها فخاف عليها وبنى ذلك البرج الذي مكثت فيه الفتاه طويلاً؛ ولذلك سمي البرج ببرج الفتاه، وهو بناء رائع يطل مباشرة على البحر، ولا تقتصر المتعة السياحية على زيارة البرج فقط، ولكن طريق الوصول إلى البرج عبر الزورق المائي هو رحلة بحرية مختلفة ورائعة، كما أن الطابق الأخير للبرج يضم مقهى رائع يمكنك الجلوس فيه والاستمتاع بالمنظر الخلاب.

3- متحف الشمع

يضم متحف الشمع العديد من تماثيل المشاهير حول العالم، والتي ستشعر وكأنها شخصيات حقيقية من دم ولحم؛ نظراً لبراعة التصميم، وستجد بهذا المتحف نجوم الفن والسياسة والرياضة؛ لذا فهو من أكثر المتاحف أهمية وأكثرها جذباً للسياح؛ فلا يأتي أحد إلى تركيا في برنامج سياحي لاسطنبول لمدة 6 ايام، ولا يخصص يوم منهم لزيارة متحف الشمع.

برنامج اليوم الثاني

مع تعدد الأماكن السياحية داخل تركيا، يصعب تحديد أفضل برامج سياحية لاسطنبول لمدة 6 ايام فقط، وإنما يفضل أن تكون مدة البرنامج أطول من ذلك، أما عن برنامج اليوم الثاني، فسنستكمل الجولة التاريخية والدينية في رحلة شيقة وممتعة كالآتي:

1- جامع السلطان احمد

ويعرف باسم الجامع الأزرق، وهو أحد أشهر وأهم المساجد التاريخية والأثرية داخل اسطنبول، ويجمع تصميم الجدران داخل المسجد بين أكثر من خمسين تصميم مختلف ورائع، وقد أضفى اللون الأزرق من الداخل هيبة وجمال وإحساس يمزج بين الرهبة والخشوع، ويضم المسجد مدرسة ومستشفى، ومساحته تبلغ 4500 متر مربع، ويمكنك أن تؤدى فيه الصلوات الخمس، كما أنه يفتح أبوابه للزائرين من مختلف الجنسيات والديانات الأخرى.

2- متحف آيا صوفيا

كان ذلك المتحف كنيسة في العصور السابقة، ولكن عند الفتح العثماني، قرر السلطان تحويله إلى مسجد ثم إلى متحف تاريخي يعد هو الأهم والأشهر بين المتاحف التاريخية في اسطنبول؛ بحيث يمكنك الاستمتاع فيه برؤية التحف الفنية النادرة والنقوش على الجدران وتشكيلات الإضاءة وتوزيعها، وتكمن أهمية ذلك المتحف في أنه يضم أضخم حضارتين؛ وهما الحضارتين الإسلامية والمسيحية؛ كما نقترح عليك أن تقوم بزيارة بعض قبور سلاطين الدولة العثمانية أثناء البرنامج السياحي.

3- برج غلطه

ويسمى أيضاً ببرج المسيح، وهو يطل على شبه جزيرة اسطنبول وضواحيها، ويقع في منطقة غلاطة، ويعتبر من أهم الأماكن السياحية في اسطنبول وواحد من أجمل وأقدم الأبراج في العالم؛ حيث يعود بناؤه إلى العصور الوسطى، ونظراً لارتفاعه الشاهق؛ فإنه يتيح أخذ لقطات تذكارية رائعة مع الاستمتاع بمنظر جمالي يمكنك من خلاله رؤية اسطنبول بكامل تفاصيلها، ويتكون البرج من تسعة طوابق ويمكن للزائر صعود السبع طوابق الأولى بالمصعد الكهربائي وبقية الأدوار صعوداً على السلم، كما يمكنك ارتداء بعض الملابس العثمانية؛ حتى تستطيع التقاط بعض الصور التذكارية الرائعة.

برنامج اليوم الثالث

عند القيام بعمل برنامج سياحي لاسطنبول لمدة 6 ايام، لابد لنا من وضع بعض الأماكن الترفيهية بجانب الزيارات التاريخية والثقافية والدينية، ولضمان عمل أفضل البرامج السياحية لاسطنبول لمدة 6 ايام، يجب تنويع الزيارات لكي لا يشعر السائح بالملل والرتابة؛ لذا فقد وضعنا برنامج اليوم الثالث كما يلي:

1- جزر الأميرات

وهي مجموعة من الجزر داخل بحر مرمرة، وتعتبر أكثر الجزر شهرة داخل تركيا، وكان يستخدمها الأمراء في نفي الخارجين عن القوانين الملكية، وهم أكثر من تسعة جزر يمكنك زيارتها في كل الفصول؛ حيث يمكنك الذهاب إليها في فصل الشتاء لتستمتع بمنظر الأمطار وهي تهطل بغزارة، وأيضاً في فصل الصيف لتستمتع بنسمات منعشة، كما تضم تلك الجزر بداخلها العديد من المقاهي والمطاعم.

2- القرن الذهبي

وهو بمثابة شبه جزيرة تأخذ شكل القرن، ويقع ضمن منطقة الجانب الأوروبي في مدينة اسطنبول، ويمكنك زيارة القرن الذهبي باستخدام إحدى السفن في رحلة بحرية ممتعة ترى فيها مضيق البسفور وأفضل ميناء طبيعي على مستوى العالم، وكانت تتم من خلاله مهام الشحن التجاري بين البلدان.

3- شاطئ فلوريا

وهو من أروع الشواطئ التي يمكن أن تزورها في اسطنبول، وبه مساحات مخصصة للعب الأطفال، كما يمتاز بمياهه الزرقاء ورماله الذهبية الرائعة، ستقضي فيه وقتًا ممتعًا وتنتظر حتى تشاهد لحظات غروب الشمس.

برنامج اليوم الرابع

حين نريد وضع برامج سياحية لمدة 6 ايام في اسطنبول، لابد من الأخذ في الاعتبار تخصيص أكبر وقت ممكن للأنشطة ما بين الترفيهية والتاريخية والدينية، لذلك وضعنا برنامج ليوم الرابع كالآتي:

1- متحف الفنون التركية والإسلامية

يعد متحف الفنون التركية والإسلامية من أهم المتاحف التاريخية والأثرية داخل اسطنبول، وهو يحتوي على العديد من الأقسام من أهمها قسم المخطوطات؛ حيث يحتوي المتحف على أقدم مخطوطات عربية في التاريخ، كما يحتوي على مخطوطات من عصور متعددة، وكذلك يضم المتحف قسمًا للنقوش والزخارف وقسمًا للسجاد اليدوي؛ حيث توجد في المتحف أقدم سجادة مصنوعاً يدوياً، وهو يضم أيضًا منتجات الحرف اليدوية والملابس التقليدية التي كان يتم ارتدائها في العصور القديمة في الدولة العثمانية.

2- ملاهي فيالاند اسطنبول

يمكنك الذهاب ليلاً إلى أفضل مدينة ملاهي في اسطنبول، ملاهي فيالاند، والتي تقع في منطقة أيوب وتعتبر بمثابة الخيار الترفيهي الأول لمعظم السائحين، وهي تحتوي على عدد كبير من الألعاب الكهربائية الممتعة، كما تتميز بكبر مساحتها؛ فهي مبنية على مساحة 16 ألف متر مربع؛ وقد تم تصميمها من قبل أبرز الخبراء على مستوى العالم، وتضم بداخلها أربعة أقسام: القسم الأول مدينة ملاهي متكاملة، والقسم الثاني قسم التسوق، والقسم الثالث العروض المسرحية والترفيهية، والقسم الرابع يحتوي بداخله على سينما رباعية الأبعاد تقوم بعرض الأفلام العالمية.

3- صهريج البازيليك اسطنبول

يعتبر هذا الصهريج من أهم الوجهات السياحية في اسطنبول، وهو يستقطب عدد كبير من السائحين، وتم بناؤه في القرن السادس عشر الميلادي بهدف حفظ مياه الأمطار والاستفادة منها في فترات الجفاف، وهو يعتبر أكبر صهريج من نوعه في التاريخ؛ حيث تصل مساحته إلى 9800 متر مربع.

برنامج اليوم الخامس

أما عن اليوم الخامس، فنقترح أن يكون عبارة عن رحلة ترفيهية وبحرية رائعة يتم اصطحابك فيها عبر بعض الشلالات والموانئ، ويُختتم اليوم بمشاهدة بعض الكائنات البحرية وأحواض الأسماك الملونة، وهو يضم الأماكن التالية:

1- شلالات اسطنبول

في برنامج سياحي لاسطنبول لمدة 6 ايام، لا نستطيع إغفال زيارة بعض الشلالات المميزة داخل اسطنبول في منظر جمالي رائع يصلح وبشدة لالتقاط أجمل الصور التذكارية والاستمتاع بالأجواء المنعشة.

2- ميناء امينونو

من أشهر الموانئ في تركيا؛ حيث لا يقتصر دوره على توفير رحلات بالقوارب البحرية ولكنه يعتبر أهم مركز للنقل التجاري.

3- حديقة اكواريوم

وتعتبر أكبر حديقة حيوان مائية في الشرق الأوسط، وتحتوي على عدد هائل من الكائنات البحرية والأسماك الملونة، كما تحتوي على أسماك المهرج النادرة، وأسماك القرش الليمونية، وكذلك أسماك الضاري النادرة.

برنامج اليوم السادس

وفي آخر يوم من أيام البرنامج، يمكنك التنزه داخل اسطنبول وزيارة بعض الأسواق الشعبية؛ للقيام بجولات تسوق وشراء الهدايا التذكارية والاستمتاع بالأكل الشعبي التركي، كما يمكنك زيارة الأماكن التالية:

1- قصر توبكابي

وهو من أكبر القصور التاريخية داخل اسطنبول، وكان مركزًا لإقامة السلاطين العثمانيين من أربعة قرون ماضية، يمكنك الذهاب إليه للاستمتاع بزيارته ورؤية النقوش والتحف الأثرية بداخله.

2- تلة بيرلوتي

وهي من أجمل الأماكن السياحية في العالم؛ حيث يمكنك ركوب التليفريك في رحلة تنزه غاية في الروعة والجمال بينما تتمتع بالطبيعة الخلابة والخضرة والأشجار، كما يمكنك الجلوس على مقهى تلة بيرلوتي لتناول المشروبات والاستمتاع بالمنظر الطبيعي الرائع.

إلى هنا نكون قد عرضنا بشيء من التفصيل أفضل برنامج سياحي لاسطنبول لمدة 6 ايام مقسمة من اليوم الأول وحتى اليوم السادس، مع ذكر مميزات كل مكان وكل معلم من المعالم السياحية الرائعة في اسطنبول، نرجو أن نكون قد وفقنا في عرض ذلك.