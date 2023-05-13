أفضل 7 أنشطة في بوديوم بارك بورصة مع العنوان والمواعيد

تشتهر تركيا بوجود الكثير من المزارات السياحية والمناظر الطبيعية والمناطق الترفيهية، ومن أبرز هذه المناطق هي الحدائق العامة، ومن أشهر هذه الحدائق بوديوم بارك بورصة، والتي تعد من أكبر وأجمل الحدائق العامة في تركيا، وهي عبارة عن منتزه ترفيهي كبير يضم ملاهي كبيرة ومطاعم وتضم العديد من المرافق الترفيهية المختلفة التي تجعل من هذه الحديقة مكان مميز ومقصد للكثير من سكان البلد والسائحين، وقد خصصنا هذا المقال لنتحدث عنه بالتفصيل، تابعونا.

الأنشطة الترفيهية في بوديوم بارك بورصة

بوديوم بارك في بورصة من أهم المنتزهات العائلية الموجودة في تركيا، تم افتتاحه في نيلوفر بورصة في تركيا عام 2015، ويقع على مساحة 85 ألف ليكون واحد من أكبر المنتزهات الترفيهية الموجود في تركيا، يعتبر بوديوم بارك في بورصة من أهم المعالم السياحية في بورصة ، حيث يقوم المنتزه باستضافة عدد كبير من الأنشطة الترفيهية والفعاليات المختلفة التي تجعل منه أجمل نزهة على الإطلاق، ومن أهم هذه الأنشطة ما يلي:

1- دخول الملاهي

يعد مجمع بوديوم بارك في بورصة من أكبر المجمعات الترفيهية الموجودة في تركيا، حيث يضم اثنان من أكبر ملاهي الأطفال الموجودة في بورصة، وهما ملاهي ستار بارك ولونا بارك، ويضمان عدد كبير من الألعاب الكهربائية التي تصلح للأطفال والكبار معًا، كما تضم صالة كبيرة لهواة رياضة البولينغ.

2- أكوا بارك

بما أن بوديوم بارك من أكبر وأجمل حدائق بورصة ، فبالكاد لن تخلو من ملاهي مائية لهواة السباحة والعوم، خاصة في فصل الصيف، حيث يقصدها الكثيرون لقضاء أطول وقت ممكن من الصيف في داخلها، والاستمتاع بالملاهي المائية الجميلة والمؤمنة على أعلى مستوى، ويوجد داخل الأكوا بارك عدد كبير من حمامات السباحة منها المخصص للكبار ومنها المخصص للأطفال، وذلك لحماية الأطفال من أي أضرار قد تقع عليهم، ويعتبر من أجمل المناطق التي تنسيك حر الصيف وتجعلك تستمتع بالعطلة الصيفية كما يجب أن تكون.

3- التسوق

من أبرز أهداف زيارة مجمع بوديوم بارك بورصة هو التسوق، فهناك يوجد العديد من مراكز التسوق التي تضم أبرز وأهم وأكبر الماركات العالمية، حيث يوجد العديد من محلات مستحضرات التجميل العالمية، كما يوجد العديد من مراكز شراء الملابس النسائية والأطفال والرجالي، ويوجد داخل بوديوم بارك بورصة عددًا كبيرًا من محلات الأحذية ذات الجلود الطبيعية، والمستوردة من بلدان مختلفة حول العالم، ويوجد أيضًا بعض من محلات الحقائب المصنعة من أفخر أنواع الجلد والقماش الطبيعي، وعلى الرغم من أن جودة هذه المنتجات مرتفعة، إلا أن أسعارها داخل بوديوم بارك معقولة وتتناسب مع فئات مختلفة من الأشخاص، لهذا يفضله الكثيرون دونًا عن غيره من مراكز التسوق.

4- ممارسة الأنشطة الجماعية

من المميز داخل بوديوم بارك بورصة وجود صالات رياضية كبيرة تتيح لك ممارسة الرياضات المختلفة من رفع الاثقال ورياضات الجيم المختلفة، حيث يوجد صالة كبيرة تضم مجموعة كبيرة من الأجهزة الرياضية الحديثة، بالإضافة إلى وجود العديد من الصالات الرياضية الأخرى لممارسة رياضة السلة والتنس وكرة اليد وكرة القدم، كما يوجد أيضًا ساحات كبيرة لممارسة رياضة التزحلق على الجليد بواسطة الألواح الخشبية، أو لركوب الدراجات الهوائية.

5- مشاهدة الأفلام الحديثة داخل السينما

يوجد داخل بوديوم بارك صالة كبيرة لعرض أحدث الأفلام السينمائية العربية والأجنبية والتركية، كما تضم هذه السينما كراسي مريحة مجهزة وقاعات مكيفة، إلى جانب كشك صغير لشراء ما تفضل من المسليات بجميع أنواعها مثل المكسرات والفشار وغيرهم من أنواع المسليات المختلفة.

6- التنزه داخل الحديقة

يوجد داخل بوديوم بارك بورصة مساحات خضراء كبيرة، تمكنك من ممارسة رياضة المشي والتأمل داخل هذه المساحات الخضراء والمناظر الطبيعية التي تتمتع بها الحديقة، كما يوجد مقاعد خشبية مريحة للاستراحة وممارسة تمارين الاسترخاء، وفي نفس الوقت تضم الحديقة بحيرات صغيرة من الماء التي تجعل المنظر أكثر جمالاً.

7- التقاط الصور التذكارية

قبل أن تغادر من الحديقة لا تنس أن تلتقط بعض من الصور التذكارية الخالدة، التي تذكرك دومًا بزيارتك لمثل هذا المكان الرائع، وتستطيع التقاط هذه الصور بمفردك أو بصحبة من تحب، في المكان المفضل لك داخل الحديقة. خاصة في الأوقات الخاصة مثل وقت غروب الشمس البديع.

مطاعم بوديوم بارك بورصة

تضم حديقة بوديوم في بورصة عدد كبير من المطاعم التي تقدم أجود أنواع الأطعمة التركية والشرقية والغربية، ناهيك عن وجود أكشاك صغيرة لبيع الوجبات والمشروبات السريعة، ومن أهم هذه المطاعم ما يلي:

مطعم Podyum Express - Bursa Lezzetleri: وهو من أبرز المطاعم التي تقدم الوجبات التركية الشهية.

وهو من أبرز المطاعم التي تقدم الوجبات التركية الشهية. مطعم Köşebaşı Bursa: وهو من المطاعم التي تجمع بين جمال الماضي بثقافة الحاضر، من حيث نوعية الطعام المقدم، حيث يميلون في أطعمتهم إلى الأنواع الكلاسيكية ولكن مع إضافة لمسة من الحاضر إليه لتجعله مميز عن باقي المطاعم.

وهو من المطاعم التي تجمع بين جمال الماضي بثقافة الحاضر، من حيث نوعية الطعام المقدم، حيث يميلون في أطعمتهم إلى الأنواع الكلاسيكية ولكن مع إضافة لمسة من الحاضر إليه لتجعله مميز عن باقي المطاعم. مطعم Lacivert Podyum: وهو من المطاعم المفتوحة داخل حديقة بوديوم بارك ويتميز بديكوراته المختلفة والمميزة، علاوة على نوعية الطعام التي يقدمها من مشويات وفطائر ومعجنات.

مواعيد العمل والأسعار

بوديوم بارك بورصة من الحدائق المميزة والضخمة والتي يزورها عدد كبير من الأشخاص يأتون من كل انحاء العالم لمشاهدة جمال هذه الحديقة والمناظر الخلابة التي توجد داخلها، إلى جانب الاستمتاع بالأنشطة المختلفة التي تقدمها، وعن مواعيد عمل هذا الصرح الضخم، فإن الحديقة تعمل يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الواحدة صباح اليوم التالي.

وعن أسعار دخول بوديوم بارك بورصة، ففي الحقيقة إن هذا الأمر مختلف قليلاً عن باقي الحدائق، فهناك كل شيء سعره يختلف عن الآخر، فمثلا ملاهي الأطفال تتراوح سعر اللعبة فيها من 10 ليرات إلى 12 ليرة تركية، وهذا على حسب اللعبة، وأيضًا السينمات يتحدد سعرها حسب الفيلم المعروض، ولكن عن بوابة الحديقة نفسها فإن الدخول مجاني.

عنوان بوديوم بارك بورصة

تقع بوديوم بارك بورصة مكان مميز جدًا في جمهورية نيلوفر هاتون سي دي داخل بورصة بتركيا، كما يوجد الكثير من الأماكن السياحية القريبة من الحديقة والتي تجعلها مميزة أكثر من أي حديقة أخرى ويمكنك الوصول إلى موقع الحديقة على الخريطة من خلال الرابط التالي.

في نهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن كل ما يخص بوديوم بارك بورصة نود أن نعلمكم أن ما ذكرناه لا يعد شيء من الجمال الذي سترونه بأعينكم هناك، لذلك يجب أن تقوموا بهذه التجربة، فهي حديقة أكثر من رائعة، ونتمنى لكم في النهاية رحلة سعيدة وزيارة ممتعة.