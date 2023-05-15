تأجير سيارات في اسطنبول: نصائح وأهم المكاتب

أي خدمات تقدمها الشركات بالطبع لها أهداف أو فوائد للطرفين " الشركة والعميل" وعلى إثر ذلك يتم التوسع فيها، فعند النظر إلى خدمات تأجير سيارات في اسطنبول تجدها منتشرة بشكل كبير أكثر من عملية شراء السيارة ذاتها!، ويعود ذلك إلى مصلحة المواطن أو السائح وإلا لما يُقدم على التأجير؟ هناك العديد من شركات تأجير السيارات في اسطنبول كل شركة تحرص على عرض خدمتها بمزايا تختلف عن الأخرى، وذلك من باب جذب العميل ودوام اعتماده على الشركة في استئجار السيارة، نحن في هذا المقال سوف نوضح أبعاد اللجوء إلى استئجار سيارة في اسطنبول والتحدث عن متوسط اسعار تأجير السيارات في اسطنبول بجانب معلومات أخرى فلا تُهمل متابعة المقال.

ما هي خدمة تأجير سيارات في اسطنبول

هي خدمة تقدمها مجموعة من الشركات أو المكاتب للجميع، من زوار ومواطنين، الهدف منها تلبية احتياجات الفرد بواسطة السيارة المؤجرة، خدمة تأجير سيارات في اسطنبول منتشرة في جميع أنحاء المدينة، وكل شركة لديها إيجابيات مختلفة عن الأخرى أثناء تأجيرك للسيارة.

تتم هذه الخدمة بواسطة طرفين، الأول هو الشركة والطرف الثاني شركة التأجير، يتفق الاثنين على سعر ايجار سيارة في اسطنبول بقيمة معينة حسب المسافة التي سوف تستغرقها السيارة في الوصول إلى المكان المطلوب، القيمة تكون غالباً شاملة الضريبة ومبلغ بسيط للإيداع مع مكتب التأجير، كنوع من التأمين الرمزي على السيارة المؤجرة.

شركات تأجير سيارات في اسطنبول

هناك العديد من شركات التأجير للسيارات في اسطنبول، جميعهم يقدمون خدماتهم بما يتناسب مع احتياجات العميل، فمثلاً عند الرغبة في الوصول إلى موعدك دون ضرورة القيادة بنفسك، فالأفضل لك تاجير سيارة مع سائق في اسطنبول وبمجرد إبلاغ الشركة بالمكان المطلوب سوف تختار لك السائق المناسب للرحلة، وإلا فاختار بدون سائق طالما تريد القيادة بنفسك، المميز في هذه الشركات أنها متخصصة، بالتالي لديها علم بكل الطرقات داخل المدينة، حتى الأحياء الصغيرة تمتلك خرائط كاملة بها.

ولكن انتبه! الوصف السابق هو فقط للشركات الجيدة، فلا يمكنك العثور على كل هذه الخبرة في شركات مبتدئة أو ليس لها عناوين واضحة تُثبت مدى خبرتها، ولكي لا تشعر بالحيرة حيال تأجير سيارات في اسطنبول بمقدورك اختيار واحدة من الشركات التالية:

شركة Alnadeem rent a car تأجير سيارات في اسطنبول بدون سائق.

مكتب DIZEL RENT A CAR.

شركة تأجير سيارات DONYAGROUP.

hgm rent a car تأجير سيارات في اسطنبول بدون سائق.

شركة ماسترينغ ترافل لتأجير السيارات مع سائق في اسطنبول.

مكتب DONYA GROUP.

هل يفضل استئجار سيارة في اسطنبول؟

نعم هناك حالات يتطلب فيها الأمر طلب تأجير سيارات في اسطنبول على وجه السرعة، حتى لو كانت لديك سيارة، على سبيل المثال بعض الرحلات الاستكشافية سواء كنت من أهل البلدة أو سائح، حتماً ستكون بحاجة إلى مرشد طرقات، والشركات التي تقدم خدمة تأجير سيارات في اسطنبول لديها سائقون خبرة في أركان المدينة بالكامل، ناهيك عن المعرفة بالطرق الغير مفضلة أو التي لا تصلح، بالتالي عامل الأمان الموجود في شركات التأجير متوفر بشكل كامل، لذا في تلك الحالات يفضل استئجار سيارة مع سائق وليس بدون.

تأجير سيارات من مطار اسطنبول

تستطيع طلب سيارة إيجار من مطار افيس بدفع أقل وخدمة أسرع، حيث هناك العديد من شركات تاجير السيارات في اسطنبول من المطار، بمجرد التوجه إلى إحدى مطارات المدينة وليكن مطار افيس اسطنبول وتتوجه إلى الشركة " مكانها داخل المطار" سوف تجد سرعة في اتخاذ إجراءات التأجير والاستلام يكون غالباً نفس اليوم، هذا كله وأكثر نتاج التقييم الذي حصلت عليه شركات تأجير سيارات في اسطنبول خاصة.

خدمة تأجير السيارة من المطار تتلخص في: طلب سيارة من أو إلى المطار، وتعد خدمات استئجار السيارات من مطار اسطنبول هي الأبسط في السعر، نظراً لثبوت الرحلة " من وإلى المطار"، وفيما يلي أفضل شركات تقدم هذه الخدمة:

شركة Avis : من الشركات العالمية داخل مطار أفيس اسطنبول وخدمتها ممتازة.

: من الشركات العالمية داخل مطار أفيس اسطنبول وخدمتها ممتازة. الشركة Payless Car Rental : خدمة جيدة من المطار، مع تأمين شامل للسيارة.

: خدمة جيدة من المطار، مع تأمين شامل للسيارة. شركة Goldcar : تسليم سريع إجراءات أقل.

: تسليم سريع إجراءات أقل. أيضًا شركة Circular Car Hire: قريبة من المطار، تعمل بسيارات حديثة والأسعار جيدة.

تاجير سيارات في اسطنبول بدون سائق

إذا أردت تأجير سيارة بدون سائق على وجه الدقة، فأمامك أكثر من شركة تأجير سيارات في اسطنبول لاستئجار سيارة، عليك اختيار الشركة المناسبة طبقاً لما تقدمه من خدمات تكميلية على عملية التأجير، ولكن! تأكد من أنها تدعم خدمات تاجير سيارات في اسطنبول بدون سائق لأن نسبة الشركات لاستئجار سيارات مع سائق تكون أكثر انتشاراً.

تستطيع أيضاً التركيز على بند التأمينات في حال كانت الشركة التي تود التعامل معها تطلب تأمين على السيارة لضمان سلامة تسليمها كما هي دون صدمات، ولا تقلق فهذا البند طبيعي لدى معظم الشركات، ولكن تأكد من مناسبته لك، والآن تابع أهم الشركات في تأجير السيارات بدون سائق:

شركة SultanOğlu : آراء العملاء تثبت جدارتها في تقديم خدمات تأجير السيارات، ولديهم رقم هاتف وعنوان واضح.

: آراء العملاء تثبت جدارتها في تقديم خدمات تأجير السيارات، ولديهم رقم هاتف وعنوان واضح. renting cars : التأجير فيها للعرب وبدون سائق، ولا تحتاج إلى فيزا.

: التأجير فيها للعرب وبدون سائق، ولا تحتاج إلى فيزا. شركة النديم لتأجير السيارات بدون سائق: غنية عن التعريف وخدماتها منتشرة في اسطنبول وتركيا.

شروط تأجير سيارة بدون سائق في اسطنبول

يجب أن يكون الشخص المستأجر قد تعدى 21 عام، وهناك شروط هامة ينبغي الالتفات إليها قبل الإقدام على خطوة تأجير سيارات في اسطنبول بدون سائق، وهي بالطبع لا تشمل من يريد تأجير سيارة مع سائق، فالأمر مخصص للخدمة بدون سائق، نذكر فيما يلي أهم هذه الشروط:

تقديم صورة عن جواز السفر للشخص الراغب في التأجير.

لديه شهادة قيادة صالحة على الأقل عام واحد.

ممنوع قيادة السيارة من شخص غير مدرج اسمه في عقد التأجير.

الالتزام بتسليم السيارة كما هي دون أي صدمات وإلا سوف يتعين على المستأجر دفع تعويضات مالية.

تاجير سيارة مع سائق في اسطنبول

المقصود بخدمات تأجير السيارات مع سائق هو اصطحاب السائق معك لكل مكان أثناء الرحلة، وهذا نظير الخدمة المتفق عليها " تأجير السيارة" ينصح بالتأجير مع سائق خاصةً عند الحاجة إلى تأجير سيارات من مطار اسطنبول حيث الخبرة ومعدل السرعة بالتزامن مع عامل الأمان أمر ضروري، لأنه غالبا خدمة التوصيل من المطار تكون مطلوبة من مواطن أو مقيم في المدينة لسائح أو زائر، بالتالي المحافظة على النظام والواجهة الخاصة بالبلد أمام السائح أمر ضروري، حتى لو كان صديق، مزايا استئجار سيارة مع سائق تتلخص في الآتي:

النقل والإرشاد المنظم للسياح الأجانب بناءً على الخبرة المسبقة.

توصيل الزائر من وإلى المطار بنظام ترحيب شخصي.

سهولة التجول في المدينة برفقة سائق خبرة بكل أرجائها.

إمكانية الانتقال من المطار إلى وجهات التسوق السياحي مع سائق عربي.

اسعار تاجير السيارات في اسطنبول

لا يمكننا حصر جميع الأسعار المقدمة في خدمات تأجير سيارات في اسطنبول ولكن في المتوسط تكون اسعار تاجير السيارات باسطنبول ما بين 50 وحتى 120 دولار، مما يعني أنه يوجد أكثر من ذلك، انت من تُحدد السعر المناسب حسب الشركة المختارة للتعامل معها، بالإضافة إلى تقييم السعر يتم بناءً على ما تقدمه الشركات من مزايا تأجير، وبند قيمة الوديعة أيضًا يحدد الرأي العام في السعر.

تجربة استئجار سيارة في اسطنبول

بالنظر إلى آراء معظم العملاء ممن تعاملوا مع شركات تأجير سيارات في اسطنبول على اختلافها، نجد أنها ضرورية في حالات ومفضلة في حالات أخرى، فعلى سبيل المثال عند عدم القدرة على القيادة لمكان عملك أو منزلك أو التوجه إلى المطار، حينها يفصل تأجير سيارة، خاصةً عند الشعور بالإرهاق، وهذا حفاظاً على السلامة العامة من حوادث الطرقات وسلامتك كفرد من المجتمع، ومن لديه صديق يريد أخذه في عملية استكشافية بالبلاد من الضروري التعامل مع شركة تأجير سيارات في اسطنبول حيث لديهم سيارات خاصة تتحمل، ولا فرق إن كانت بسائق أو بدون فالأمر هنا حسب رؤيتك.

في النهاية عند طلب تأجير سيارات في اسطنبول التزم بقائمة الشركات المعتمدة أو المعروفة، والشركات المذكورة بالمقال تقدم خدمة تأجير سيارات في اسطنبول للجميع من مواطنين وزوار، ونؤكد على أنه قد تكون هناك شروط أكثر من المذكورة لمن يريد استئجار سيارة بدون سائق، فالأمر حسب كل شركة.