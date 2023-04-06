أفضل 7 أنشطة مميزة عند زيارة جامع الفاتح في اسطنبول

لن ترى في حياتك تحفة معمارية استثنائية على الطراز الإسلامي التركي مثل جامع الفاتح في اسطنبول الذي يستقطب السائحين من شتى أنحاء العالم، وعلى الرغم من أنه قد تغير بشكل كبير عن تصميمه السابق إلا أنه لا يزال محتفظًا بفخامته ومكانته الدينية والأثرية الكبيرة، فإن كنت ترغب في زيارته ندعوك إلى التعرف على قصة المسجد الحقيقية وأبرز ما يتمتع به من مميزات وأهم الأنشطة الترفيهية التي يمكنك ممارستها داخله، فتابع قراءة السطور التالية لتتعرف على أدق تفاصيله.

معلومات عن جامع الفاتح في اسطنبول

تم تأسيس مسجد الفاتح أشهر مساجد اسطنبول في الفترة ما بين عام 1463 إلى 1470م ليكون مركزًا كبيرًا للعلم والإيمان ونموذجًا لتطور العمارة التركية، وذلك بأمر من السلطان محمد مراد الثاني المعروف باسم محمد الفاتح بعد فتحه للقسطنطينية، وهي اسطنبول حاليًّا؛ لذا اختار أن يُبنى في قلب مدينة اسطنبول على ركام كنيسة الحواريين القديمة التي حُطمت منذ وقت الحملة الصليبية الرابعة، وقد كان جزءًا من أكبر جامعة في اسطنبول، والتي كانت تضم دار ضيافة ودار شفاء ومكتبة وست عشرة كلية بجانب الجامع، وكان يحيطه سوق ومطبخ لتقديم الطعام للفقراء وفنادق وثمانية مدراس منها مدرسة ابتدائية وحمام عام، وتم بناء العديد من المقامات والقبور حوله مؤخرًا.

تميز المسجد بتصميمه الداخلي الرائع الذي صُمم من قبل المصمم المعماري الشهير سنان أغا، فقد كان يشبه تصميماته الماضية التي انتشرت في أعمال معمارية كثيرة في ذاك الوقت، ولسوء الحظ أنه ليس على هيكله الذي بُني عليه في وقتنا هذا، حيث تعرض المسجد إلى الهدم أكثر من مرة بسبب الزلازل المتكررة، ولكن في المرة الأخيرة تم تحطيمه كليًّا إثر الزلزال المدمر الذي حدث عام 1766م؛ إذ تحطمت جدرانه ودُمرت قبته المركزية.

فتم بناؤه من جديد في عهد السلطان مصطفى الثالث على يد المهندس محمد طاهر أغا، والذي بناه بهيئة مختلفة تمامًا عما كان عليها المسجد من قبل، وقد كان الشيء الوحيد الذي بقي موجودًا من المسجد القديم هو الفناء الداخلي الذي كان محاطًا بالمحراب ورواق يكسوه اثنان وعشرون قبة مدعومة بثمانية عشر عمودًا.

يتسم المسجد بوجود مئذنتين لهما الحجم والشكل نفسه، بالإضافة إلى القبة المركزية القائمة على أربع قبب صغيرة مدعمة بأعمدة من الرخام العظيم، وقد بلغ طولها حوالي ستة وعشرين مترًا، إلى جانب الساعة الشمسية المنقوشة على المئذنة من جهة شارع فوزي باشا، والتي صُنفت من أجمل الساعات في التاريخ، ولا شك أنها قد أثارت إعجاب الزائرين فضلاً عن بئر الماء الذي تحول إلى سبيل مياه، وأيضًا خزان المياه المجاور لباب فناء الجامع الخارجي والمحاط بشبك حديدي وسور، ويعد من الآثار التاريخية التي تعود إلى عهد السلطان محمود الثاني، فقد تم إنشاؤه في سنة 1825م.

عنوان جامع الفاتح في اسطنبول

يقع المسجد في منطقة الفاتح في اسطنبول بالقسم الأوروبي وهي ما يحرص السائحون على زيارتها لتوفر عدد كبير من الأماكن السياحية، مثل: شارع الفاتح، شارع العرب، شارع الفساتين، بازار الفاتح، سوق الأربعاء والسواح اللذان يوفران سلعًا متنوعة بأسعار رخيصة، وهي ما يمكنك زيارتها بعد انتهاء جولتك في جامع الفاتح باسطنبول الذي يمكنك تتبع موقعه على خرائط جوجل من هنا.

من الجدير بالذكر أنه يتوفر وسائل مواصلات كثيرة للوصول إلى الجامع، فيمكن استقلال الحافلات المارة من منطقة فوزي باشا والامينونو، والحافلات المارة من ادرنة كابي حتى شارع فوزي باشا، كما يمكن استقلال مترو يني كابي كيرازلي والنزول في محطة الأمنيات، وبعد ذلك يمكنك السير لمدة عشر دقائق في شارع أكشمستين.

أهم الأنشطة عند زيارة جامع الفاتح في اسطنبول

انطلاقًا من تمتع جامع السلطان محمد الفاتح بكبر مساحته؛ إذ يسع لخمسة آلاف وأكثر من المصليين، ويتميز بإحاطته من الخارج بحديقة ونافورة مياه جميلة، كما يتمتع بالتصميم الداخلي الفاخر الذي زاده جمالاً انتشار الزخارف الخطية على الطراز الباروكي، والتقسيمات المتناسقة لقاعاته، فهناك قسم مخصص للسلاطين أنشئ في القرن الثامن عشر لإقامة الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله.

وهناك قسم آخر مخصص للنساء، وقسم ثالث مخصص لصنع الحبر الطبيعي من الدخان المتصاعد من زيت الغاز الذي كان يُستخدم في إضاءة الجامع قبل اكتشاف الكهرباء، حيث كان دخان هذا الغاز يلتصق في أحد الغرف الخاصة ليتم استخراج الحبر لاستخدامه في كتابة القرآن الكريم، نزعم أنك ستستمتع كثيرًا فور رؤيتك لهذا المسجد بارع التصميم، ولتكتشف كل جزء بداخله اطلع على أفضل الأنشطة التي يمكنك القيام بها في الآتي:

1. التقاط الصور التذكارية

من الجيد أنه يتاح لك تصوير مسجد محمد الفاتح في اسطنبول من خارجه أو داخله، فلا تفوت فرصة أن تحتفظ بذكريات تلك الزيارة وقم بتصوير كل جزء فيه يثير إعجابك، وسيكون الجزء الخارجي هو واحد منهم؛ نظرًا لتصميمه الفاخر الذي اشتهر به المباني الدينية في تركيا بشكل عام من حيث تعدد المآذن والقباب، فكما عرضنا أن هذا المسجد به قبة رئيسة حولها أربع قباب ومئذنتين.

2. استكشاف التصميم الداخلي البديع

بمجرد أن تطأ قدماك أرض المسجد سترتسم الدهشة على وجهك فور رؤيتك للتصميم الداخلي الفخم، والذي يتمثل في الزخارف والنقوش المزينة لجدار المسجد وهيئة الأعمدة الرخامية العظيمة وعمارة أسقفه على الطابع الباروكي.

3. مشاهدة أطلال المسجد الأصلي

ينتاب العديد من الزوار الفضول لرؤية كيف كان مسجد السلطان محمد الفاتح الأصلي قبل إعادة بنائه، ولحسن الحظ هناك ما تبقى من آثاره حتى الآن ألا وهو المحراب، فما زال على هيئته كسابق عهده، يمكنك زيارته واستكشاف تصميمه السابق.

4. رؤية قبر السلطان

سُمي هذا المسجد على اسم السلطان محمد الفاتح؛ لأنه قد أمر ببنائه بعد فتح اسطنبول، كما اتخذ من ملحقه مقرًا لمقبره، فيمكنك الاطلاع على عظمة هذه المقبرة عن كثب، بالإضافة إلى باقي المقابر الخاصة بالسلاطين وبعص من رجال العلم والدين.

5. الجلوس واللعب في الساحة المخصصة

يتمتع جامع محمد الفاتح في اسطنبول بوجود ساحة بها مقاعد للجلوس والاسترخاء، كما يمكن للأطفال الاستمتاع فيها أو اللعب والركض في حديقة المسجد الرائعة.

6. استكشاف المسجد من الطابق العلوي

يمكنك مشاهدة المسجد من القسم العلوي المخصص للنساء، فيمكنك رؤية جميع التفاصيل الدقيقة المدهشة التي لن تتمكن من رؤيتها في الطابق السفلي، ولكن لا يناسب هذا الطابق دخول الأطفال لانخفاض حواجزه.

7. زيارة غرفة السلطان

لا تنس استكشاف تصميم غرفة السلطان التي كان يجتمع فيها مع حاشيته، وهي موجودة فوق مدخل المسجد الرئيس.

خدمات جامع الفاتح في اسطنبول

يعد مسجد الفاتح من أهم المعالم السياحية في اسطنبول وأكبرها بعد مسجد آيا صوفيا والسليمانية، ولا شك في أن تتوفر الخدمات بداخله كالحمامات الخارجية التي ستجدها أسفل ساحة المسجد، كما يوجد موقف لصف السيارات وهو صالح للكراسي المتحركة كذلك.

مطاعم جامع الفاتح في اسطنبول

يتميز جامع محمد الفاتح في اسطنبول بقربه من الخدمات التي يحتاجها الزائرين، ومن أهمها المطاعم الشهيرة التي تقدم أشهى المأكولات في تركيا، ومن أمثلتها: مطعم المدينة، مطعم الطاهي، مطعم باب الحارة، مطعم حبق السوري، كما يتوفر محل حلويات أمام مدخل الجامع يختص بتقديم أصناف كثيرة منها المدلوقة والكنافة.

مواعيد العمل والأسعار

بالطبع يمكنك دخول المسجد مجانًا، وهو يفتح أبوابه من صلاة الفجر ويغلقها بعد صلاة العشاء.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا في جامع الفاتح في اسطنبول بعدما عرضنا لك كافة الأنشطة التي يمكنك القيام بها داخله إلى جانب المعلومات الثرية عنه، ومهما كان غرضك من زيارته يجب مراعاة طبيعة الملابس التي ترتديها والالتزام بالمعايير الأخلاقية داخل حرم المسجد، ونتمنى لكم رحلة ممتعة.