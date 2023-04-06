أفضل 5 أنشطة عند زيارة جامع بايزيد في اسطنبول

التاريخ العثماني له عظمته والدلائل على ذلك كثير ومن أهم تلك الدلائل هي العلامات البارزة التي تعبر عن روعة الأبنية والمعالم الأثرية التي خلفها العثمانيين منذ آلاف السنين وأبرز هذه المعالم جامع بايزيد في اسطنبول الذي يعتبر وجهة سياحية مميزة للكثير من الأشخاص، فإن كنت من محبي السياحة الدينية سنقدم لك أهم المعلومات حول هذا المكان، وأهم المعالم التاريخية التي تعبر عن روعة التصميم الداخلي والخارجي له، والأنشطة التي يمكنك ممارستها به أثناء زيارتك، لنتعرف معًا على المزيد من التفاصيل الخاصة بجامع بايزيد من خلال السطور التالية.

معلومات عن جامع بايزيد في اسطنبول

مسجد بايزيد الثاني هو ثاني أكبر مساجد اسطنبول التاريخية تم بنائه بين عام 1501 وعام 1506م على يد السلطان بايزيد الثاني، ونُسب تصميم المسجد إلى المهندس خير الدين المتوفى في عام 1512 م، يقع المسجد تحديدًا على التل الثالث في مدينة اسطنبول القديمة في ساحة ثيودوسيوس، ويعد من أهم مناطق الجذب السياحي في المدينة ويمتلئ بشكل يومي بالكثير من السياح لذلك يحتوي المسجد على فناء كبير يتسع لعدد هائل من الأشخاص،

والمسجد مبني من الحجر والرخام وله قبة رئيسية كبيرة يصل قطرها إلى 16.78 مترًا وتدعمها أربع أعمدة وأنصاف قباب صغيرة، وتوجد بالمسجد نافورة ثمانية الشكل مخصصة للوضوء، وتم تزيين المسجد بتصميمات وزخارف رائعة تعبر عن عظمة تاريخ الدولة العثمانية العريق، ومن الجدير بالذكر أن هذا المسجد تعرض لمشاكل بالبناء في زلزال عام 1509م، وأعيد بناء القبة الخاصة به، وترميم أجزاء محددة منها، وكانت عمليات الترميم والإصلاح تحت إشراف المعمار سنان.

موقع جامع بايزيد في اسطنبول

يقع جامع بايزيد الثاني بوسط منطقة الفاتح في اسطنبول بالتل الثالث لساحة ثيودوسيوس، وللوصول إلى الموقع بالتفصيل عبر خرائط جوجل اضغط هنا.

أهم الأنشطة التي يمكن القيام بها عند زيارة جامع بايزيد في اسطنبول

يتميز جامع بايزيد في اسطنبول بالعديد من الأنشطة المميزة يمكنك القيام بها خلال زيارتك للمكان فبدايةً من المعالم السياحية العريقة التي يمكنك مشاهدتها هناك أيضًا الكثير من الأشياء الرائعة الجديرة بالاهتمام منها ما يلي:

1. الاستمتاع بمشاهدة تصميم المسجد

عند زيارة جامع بايزيد الثاني يمكنك مشاهدة عظمة البناء العريق الذي يظهر عظمة وفخامة الهندسة المعمارية للأتراك، فقد تم بناء المسجد على شكل مكعب يتميز بقبة كبيرة في الأعلى والتي تظهر وكأنها منفصلة عن بناء المسجد نفسه، إضافةً إلى ذلك سترى أنصاف القباب التي تعلو البناء وتزينه ومع ذلك غير مرتبطة مع القبة الرئيسية، كل هذه المعالم جديرة بالاهتمام، يمكنك التقاط العديد من الصور التذكارية لها.

2. التجول داخل المسجد

يمكنك أيضًا التجول في مسجد بايزيد في اسطنبول واستكشافه من الداخل فهو يحتوي على مجموعة من الأروقة الجانبية المرتفعة والتي تضم جناحين مختلفين مزينة بأربع قباب، ويمكنك أيضا التعرف على تاريخ المسجد، ومشاهدة المرافق الأخرى مثل المطبخ الذي كان يستخدم لطهي الطعام للفقراء والمستشفى الخيرية والمدرسة الابتدائية التابعة له؛ كل هذه المعالم تعد من الأشياء البارزة لا يجب تفويتها خلال زيارتك.

3. مشاهدة محتويات المسجد

يحتوي أيضًا على مجموعة من الأجزاء الأساسية التي لا غنى عنها في أي مسجد يتمتع بقيمة تاريخية؛ ومن أهمها ساحة الصلاة، والصحن الذي يحتوي على أروقة مخصصة، وتوجد 2 مأذنة متطابقين، ومجموعة من القباب الصغيرة الحجم تصل لحوالي 20 قبة فكل هذه التفاصيل المعمارية توضح عظمة المكان، وقيمته التاريخية في نفوس جميع الأشخاص

4. زيارة الساحة الرئيسية

بعد الاطلاع على المعالم التاريخية للمسجد يمكنك أيضًا التنزه حوله في الساحة ستجد بالقرب منه العديد من المعالم الأخرى الجديرة بالاهتمام مثل بقايا عواميد قسطنطين التي يعود تاريخها للعصر الروماني، بالإضافة إلى جامعة اسطنبول الشهيرة.

5. زيارة سوق بايزيد

سوق بايزيد أحد الأسواق التاريخية ويوجد بالقرب من مسجد بايزيد الثاني، يمكنك زيارته أثناء رحلتك وشراء جميع المستلزمات الشخصية من ملابس وأحذية أو هدايا واكسسوارات وأحجار كريمة وغيرها من المنتجات المفيدة لجميع الزوار.

الخدمات الموجودة في جامع بايزيد في اسطنبول

جامع بايزيد من الأماكن المشهورة في اسطنبول ويتمتع بأهمية كبيرة في نفوس الجميع، يوجد به مجموعة من المرافق التي تخدم الزوار منها مستشفى ومدرسة ابتدائية ومطبخ وحمام وساحات خارجية مصممة من الرخام لأداء الصلوات، يوجد بالقرب منه مواقف سيارات.

مطاعم بالقرب من جامع بايزيد في اسطنبول

يمكنك إنهاء جولتك في مسجد بايزيد الثاني في اسطنبول بتناول أشهى المأكولات والمشروبات في أحد المطاعم القريبة من الجامع، وهي كالتالي:

مطعم سيدي بو سعيد

يعتبر من المطاعم التونسية الشهيرة يقدم أصناف الطعام التونسي فإن كنت من محبي هذا النوع من الأطعمة يمكنك تجربة أشهى الأصناف في هذا المكان المميز، يقدم لحوم وخضروات وأصناف مختلفة من الحلوى التونسية المميزة، يوجد لديهم خدمة توصيل سريعة وأسعار الطعام معقولة ومناسبة للجميع.

مطعم إنجي تيراس

أحد أفضل المطاعم التي تتيح لك قضاء وقت ممتع خلال رحلتك، حاصل على تقييم عالي من الزوار ويقدم أصناف رائعة من وجبات الفطار والغداء والعشاء، يتميز بطاقم عمل على أعلى مستوى، يهتم بحسن استقبال الزبائن، ديكور المكان مميز والجلسات مريحة للجميع، والأسعار في متناول الجميع، يقدم أصناف مختلفة من الأطباق الرئيسية والوجبات الجانبية والمقبلات والحلويات والمشروبات الباردة والساخنة يمكنك تجربتها بنفسك.

مطعم المطبخ التركي

إن كنت من محبي المشويات والكباب فهذا المكان من أفضل المطاعم القريبة من مسجد بايزيد لتناول المشويات لأنه يقدم للعملاء خدمة ممتازة، ويحظى بإقبال عالي من الزبائن، وكمية الطعام جيدة ومناسبة للسعر، يتميز بحُسن استقبال الزبائن والنظافة الملحوظة جدًا في المكان، يقدم أصناف مختلفة من المشويات يمكنك تجربتها والاستمتاع بمذاق رائع لن تنساه أبدًا.

قدمنا لكم فيما سبق أفضل أنشطة مميزة يمكن القيام بها في جامع بايزيد في اسطنبول وأهم المعلومات عنه وموقعه بالتفصيل والخدمات الموجودة به وأهم المطاعم القريبة منه لنوفر لك كافة التفاصيل التي ستحتاجها عند زيارة المكان ونتمنى لك قضاء وقت ممتع.