من أهم الأماكن السياحية هو جسر جالاتا في اسطنبول، وهو جسر تاريخي يحمل بين طياته قصصا وحكايات من الخيال، حيث تم ذكر الجسر في كثير من الحكايات التي تخص السفر وخاصة كتاب مارك توين، والأبرياء في الخارج الذي قام بالتكلم عن تاريخ جسر غلطة الذي اعتبر بأنه صلة وصل بين حضارتين مختلفتين، وبأنه كان الممر لمدينة القسطنطينية القديمة، ويتصف هذا الجسر بأنه وجهة مهمة لكثير من السكان المحليين والسياح، حيث تتوفر الوجبات والأطباق بأسعار مقبولة، وتتوفر المطاعم التي تقدم كافة المأكولات البحرية وغيرها، إضافة إلى تواجد الصيادين بكثرة بشكل جميل وملفت للنظر، يمكن للزوار تناول المشروبات التركية المتعددة في أجواء رائعة من حيث الإطلالة الساحرة، والمناخ الجميل، والهدوء، والأضواء الجميلة التي تزين كافة أرجاء الجسر ليلا مما يعطي جمالا وتألقا لهذا المكان المميز.

معلومات عن جسر جالاتا في اسطنبول

يعد جسر جالاتا اسطنبول من أجمل جسور اسطنبول حيث قام السلطان عبد المجيد الثاني ببناء جسر جالاتا عام 1845م للمرة الأولى من الخشب، وبعد فترة قصيرة من الزمن تم إعادة بناؤه من قبل حسن أحمد باشا أمير البحرية عام 1863م بسبب هلاك الجسر، ونتيجة ازدحام المارة على هذا الجسر تم إنشاء مخفر شرطة على أطراف الجسر من أجل تنظيم المرور على الجسر، وبعد مرور 37 سنة من الاستعمال تم استبدال الجسر بآخر أثقل وأكثر متانة، وفي عام 1914 قامت الجهات المختصة بإصدار قرار يقضي بأن يسير قطار يعمل على الطاقة الكهربائية في الخط الواصل بين حي قرة كوي وحي أمينونو.

وفي عام 1987م قاموا ببناء جسر جديد بجوار هذا الجسر التاريخي، ولكن قبل إكماله حدث حريق ولم يعرفوا سببه في الجسر القديم وذلك في شهر أيار من عام 1992، حيث تعرض لخسائر فادحة، وبسبب الأضرار أسرعوا في إكمال الجسر الجديد وأصبح في الخدمة في شهر حزيران عام 1992، يبلغ طوله الإجمالي 490 متر وعرض سطح السفينة 42 متر وأطول قطعة بين الركائز 80 متر، مع العلم أن سابقا كان التدخين ممنوع على الجسر كونه كان جسر خشبي قبل تحوله إلى جسر اسمنتي.

أفضل الأنشطة التي ننصحك بها عند زيارة جسر جالاتا في اسطنبول

يعتبر جسر جالاتا باسطنبول من أفضل الأماكن السياحية في اسطنبول حيث يرتاد إليه السياح للاستمتاع بمنظر البحر الهادئ، بالإضافة إلى الأجواء الليلية الساحرة التي سترحب بجميع الزوار بأضواء خافتة تترافق مع موسيقا رومنسية تصدر من جوار جسر جالاتا في اسطنبول، ولكي تقضي أجمل الأوقات بصحبة الأصدقاء والأقارب بإمكانك القيام ببعض الأنشطة الممتعة التي يمكنك القيام بها والاستمتاع بكل لحظة على الجسر.

1. زيارة الجسر ليلا

من أجل الحصول على أجواء مفعمة بالرومانسية والعذوبة ما عليك سوى أن تسارع بزيارة جسر غالاتا اسطنبول ليلا، حيث تنبعث الأضواء الساحرة من جميع المناطق القريبة من الجسر أو الواقعة على ضفافه، وتنعكس على مياه البوسفور مشكلة عالما ساحرا من الأضواء الخافتة الملونة التي تشعرك بالرومانسية والهدوء الذي يريح قلبك وعقلك.

2. القيام بجولة في البحر

يمكنكم أثناء زيارتكم إلى جسر غلطة في اسطنبول أن تذهبوا بجولة بحرية ومشاهدة البحر وأمواجه من وسط المياه، وذلك من خلال ركوب باخرة سياحية عبر ساحل وميناء امينونو الذي يبعد عن جسر غلاطة حوالي 5 دقائق.

3. صيد السمك

يعتبر صيد الأسماك من الهوايات المحببة لدى الكثيرين، حيث تحتاج إلى الكثير من الصبر والتحمل حتى تصل للنتيجة المرضية، وأثناء زيارتك إلى جسر جالاتا في اسطنبول تستطيع صيد السمك وذلك من خلال الجلوس مع الصيادين المنتشرين على طول الجسر، حيث يتقاسمون المتعة والأحاديث الجميلة والأغاني أثناء انتظارهم لصيدهم، بحيث يرموا صناراتهم وينتظرون بصبر مليء بالحب والمودة والتسامر مع رفقة البحر الصيادون.

4. تسلق الطابق الثاني من جسر غلاطة اسطنبول

متعة خاصة تجدها أثناء تسلقك الطابق الثاني لجسر غلاطة اسطنبول، حيث يمكنك الاستمتاع بالإطلالة الرائعة على البحر وتأمل السفن المبحرة، والعبارات البحرية وهي مارة من أسفل الجسر وتأمل حركتها وحركة الأمواج التي تتلاطم حولها بكل جمال.

5. التقاط الصور

يجذبك المنظر الرائع على جسر غالاتا في اسطنبول وما يحويه فالبحر يتميز بأمواجه الزرقاء والمحلات المنتشرة والصيادين الذين ينتشرون على طرفيه بطريقة جميلة واجتماع الناس حولهم، إضافة إلى تصميم الجسر يشعرك بالحماس لالتقاط الصور والاحتفاظ بذكرى جميلة عن جولتك الممتعة لهذا الجسر.

6. تناول المأكولات البحرية في المطعم

تستطيع تناول ما لذ وطاب من المأكولات البحرية والاستمتاع بنكهتها المميزة وطريقة طهيها الفريدة، حيث يوجد مطاعم بالطابق السفلي لجسر جالاتا في اسطنبول تقدم ما لذ وطاب من أصناف الطعام المحببة لدى الزائرين، وخاصة محبي المأكولات البحرية من الأسماك المشوية أو المقلية أو الجمبري أو الروبيان، والكثير من الأطباق التي تم طهيها بطريقة تركية شهية والتي لها طعم لا ينسى.

7. الاستمتاع بالجولة البحرية الأخيرة

آخر جولة بحرية ممكن أن تكون هي من آخر مكان وصلتم إليه في جولتكم بعد تناو المأكولات البحرية والتحرك إلى خليج القرن الذهبي، حيث تستمتعون بالمناظر الخلابة للحدائق الساحرة المتلاصقة على ضفافها مشكلة منظرا خياليا، حيث الأشجار الخضراء الشاهقة تلوح بالأفق وألوان الزهور تعطي المكان رونقا بديعا مما يجعلك تشعر بطاقة إيجابية وهدوء نفسي.

8. زيارة أهم المعالم السياحية القريبة من الجسر

بعد انتهائك من جولتك في أنحاء جسر غالاتا في اسطنبول تستطيع البدء بجولة مكملة لجولتك الأولى، حيث تتابع زيارتك لأهم المعالم السياحية والأثرية المهمة القريبة من الجسر، والتي يرجع عهدها إلى الحقبة العثمانية مثل مسجد السليمانية، مسجد رستم باشا، برج غلاطة، سوق امينونو، السوق المصري وغيرها من المعالم المهمة.

موقع جسر جالاتا في اسطنبول وكيفية الوصول إليه

يقع جسر جالاتا في اسطنبول في منطقه بيوغلو في اسطنبول الساحرة وهو موقع مميز جدا لقربه من أفضل المعالم السياحية، ويصل بين منطقة امينونو وكاركوي، ويمكنك الوصول إليه باستخدام ميترو الأنفاق m2 ثم قم بالسير على الأقدام مدة 15 دقيقة، أو عن طريق حافلات النقل 35c، أو 36t، أو 55t، وغيرها، ولمعرفة موقعه بشكل مفصل عبر خرائط جوجل اضغط هنا.

مواعيد العمل وسعر تذكرة الدخول إلى جسر جالاتا في اسطنبول

يمكنك الذهاب إلى جسر جالاتا في اسطنبول في أي يوم تريده وفي أي ساعة ترغب بها فهو متاح جميع أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، مما يجعله من أكثر الأماكن ازدحاما نظرا لرغبة الزوار والسياح باللجوء إليه للاستجمام والتجول ضمن أجواء ساحرة، كونه يطل على مضيق البوسفور الذي يعتبر من أهم المعالم السياحية في اسطنبول، إضافة إلى أن جسر جالاتا متاح للجميع أي أن تذكرة الدخول عامة ولست بحاجة لدفع أي رسوم فهو مجاني.

قدمنا لك عزيزي القارئ بعض الأنشطة المسلية التي يمكنك ممارستها على جسر جالاتا في اسطنبول، بالإضافة إلى موقعه التفصيلي وكيفية الوصول إليه، وننصحك بزيارة هذا الجسر العظيم لما يحمله من معالم سياحية هامة، فلا تضيع فرصة التعرف على جسر جالاتا عن قرب والتمتع بإطلالته الساحرة وأجوائه المذهلة، وبرفقة من تحب من الأصدقاء والأقارب، نتمنى لك رحلة سعيدة مليئة بالفرح والمغامرات والأحداث الشيقة.