أفضل 9 مراكز لعمل حجامة في اسطنبول

يلقى مصطلح الحجامة رواجاً كبيراً في اسطنبول خصوصاً في الآونة الأخيرة، بعد فشل تقنيات الطب الحديثة في علاج عدد من الأمراض، وبعد أن تم اكتشاف الكثير من الآثار السلبية للعديد من الأدوية الكيميائية، فقد بدأت تنتشر العديد من علاجات الطب التقليدي أو ما يسمى بالطب البديل مرة أخرى في دول الغرب والشرق هنا وهناك، لذلك انتشرت مراكز الحجامة في اسطنبول، والحجامة عبارة عن عملية سحب ومصّ السموم المتجمعة في الجسم بين طبقات الجلد والخدوش الصغيرة والكبد، إذ أن الكبد هو العضو المسؤول عن التخلص من السموم المتراكمة في الجسم ومكافحتها وطردها خارج الجسم، ولا ينتج عنها أية أعراض جانبية أو مشكلات إذا تمت على يد خبراء ومراكز مختصة بهذا النوع من العلاج، وفي مقالنا سنتعرف معًا على مجموعة من أفضل المراكز المتخصصة في عمل الحجامة في اسطنبول؛ فتابعوا معنا السطور التالية.

أهمية الحجامة

من الشائع أن الكثير من الأطباء العرب القدماء كانوا قد تحدثوا عن طرق إجراء الحجامة وعن استطباباها، إذ تكلم الرازي ابن سينا والعديد من الأطباء القدامى في كتبهم عن الحجامة وفوائدها، وطرق تطبيقها، كما أوضحوا أن للحجامة العديد من الفوائد أهمها:

الاستفراغ من نفس العضو.

الاستنقاء من غير استفراغ تابع لاستفراغ ما يستفرغ من الأخلاط.

تركها التعرض للاستفراغ من الأعضاء الرئيسية.

وكذلك قد ذكر ابن سينا أنه لا يصح عمل حجامة على من أعمارهم أقل من السنتين وفوق الستين من العمر، وذكر أيضاً أن المحاجم التي يتم عمل الحجامة بها يجب أن تكون مصنوعة إما من القرون أو من الخشب أو من النحاس أو من الزجاج، والحجامة يتم عملها بطريقتين أحدها الحجامة بالشرط وإخراج الدم، والاخرى الحجامة بلا شرط وهذه الحجامة التي بلا شرط تكون على شكلين إما أن تكون بنار وإما أن تكون بدون نار حسب ما تستدعي الحاجة، قد ينتج عنها عدة أعراض جانبية إذ ما تم تطبيقها باحترافية وتحت أيدي أطباء وأخصائيين يتحلون بالمعرفة وذو خبرة واسعة، تجد العديد من الأماكن المشهورة في اسطنبول تقوم بعمل الحجامة بالمراكز الطبية على يد الخبراء والمختصين بالحجامة والطب البديل.

أفضل مراكز لعمل الحجامة في اسطنبول

تمثل الحجامة جزء أساسي من أساليب المعالجة الطبية القديمة وتنتشر بشكل كبير في اسطنبول بالرغم من انتشار الطب الحديث في جميع بلدان العالم أجمع، مع ذلك بقيت للحجامة مكانتها بين مجتمعات شرق آسيا وخصوصاً في تركيا كنوع من الحفاظ على تراث الطب التقليدي القديم، وبقي الوضع هكذا لسنوات طويلة وخاصة بعد عدة أشكال لفشل الطب الحديث في علاج بعض الحالات المرضية، إذ بدأت الحجامة الدخول إلى المجتمعات في اسطنبول، مثلما دخلت إلى المجتمعات الغربية، فقد أصبح يتم ممارستها كنوع أساسي من العلاج بالطب البديل، وانتشرت العديد من المركز التي تمارس الحجامة في اسطنبول منها:

1- مركز الحجامة النبوية والعلق الطبي

يعتبر مركز الحجامة النبوية والعلق الطبي أشهر مركز حجامة في اسطنبول، يتميز بنظافته وترتيبه والخدمات الممتازة التي يقدمها على مدار الساعة، فيه فريق عمل من أهم الأطباء والأخصائيين في عمل حجامة في اسطنبول، إضافة إلى خدمات الإبر الصينية ودود العلق والعديد من الخدمات الطبية الاحترافية وتحت أيدي موثوقة.

معلومات عن المركز:

العنوان: Akşemsettin, Akdeniz Cd., 34000 Fatih/İstanbul, تركيا.

Akşemsettin, Akdeniz Cd., 34000 Fatih/İstanbul, تركيا. رقم الهاتف: 905443322127+

905443322127+ ساعات العمل: مفتوح يومياً على مدار 24 ساعة وجاهز للخدمة في أي وقت.

2- مركز لايف تايم الطبي lifetime heal

من أفضل المراكز الطبية للحجامة يقدم خدمات متنوعة كالرعاية الطبية والتجميلية والعلاج الطبيعي، والوخز بالإبر الصينية لعلاج ألم الظهر والعمود الفقري، وعلاج آلام المفاصل وخشونة المفصل وتمزق الغضاريف وغيرها العديد من الخدمات الطبية، لكن أفضلها الحجامة إذ يعد أفضل مكان تختاره لعمل أفضل حجامة في اسطنبول، نظيف ومرتب ويحوي مجموعة من الأطباء والاختصاصيين المحترفين.

معلومات عن المركز

العنوان: تركيا، اسطنبول، مدينة الفاتح.

تركيا، اسطنبول، مدينة الفاتح. رقم الهاتف: 90538433679+

90538433679+ البريد الإلكتروني: lifetimehael@gmail.com

lifetimehael@gmail.com ساعات العمل: يفتح عند الساعة التاسعة صباحاً ويغلق عند التاسعة العاشرة مساءاً.

3- مركز البركة الطبي

يؤمن مركز البركة الطبي فريق من أفضل الأطباء والمهنين في مجال الحجامة والإبر الصينية والعلاج الطبيعي والمداواة بالأعشاب في اسطنبول، وله شعبية كبيرة إذ يقصده المرضى من كل اسطنبول وتركيا ويتميز بالمعاملة الجيدة من قبل الموظفين والعاملين فيه إضافة إلى النظافة والعقامة والترتيب التي يتمتع بهم المركز.

معلومات عن المركز

العنوان: Haseki Sultan, Darüşşifa Sk., 34093 Fatih/İstanbul, تركيا.

Haseki Sultan, Darüşşifa Sk., 34093 Fatih/İstanbul, تركيا. رقم الهاتف: 905527269090+

905527269090+ ساعات العمل: يفتح كل يوم أربعاء عند الساعة الثانية عشر ظهراً ويغلق عند الساعة العاشرة مساءاً.

4- مركز الغذاء التكميلي والحجامة والريفلكسيولجي

يقدم المركز خدمات متنوعة من برامج الغذاء التكميلي وتنظيم الوجبات الغذائية والريفلكسيولجي وأفضل حجامة في اسطنبول بالإضافة إلى الطب البديل والمداواة بالأعشاب الطبيعية وفريق متكامل من أطباء وأخصائيين يشرفون بعناية على جميع الحالات المرضية التي تقصدهم، يتميز المركز بنظافة وتعقيم شديد، بالإضافة إلى انتظام كبير بالمواعيد.

معلومات عن المركز

العنوان: 34188 Bahçelievler, Meriç Sk no.16, الدور السابع شقة 25, Şirinevler، اسطنبول، تركيا.

34188 Bahçelievler, Meriç Sk no.16, الدور السابع شقة 25, Şirinevler، اسطنبول، تركيا. رقم الهاتف: 0555 095 35 55

0555 095 35 55 ساعات العمل: يفتح يومياً وجاهز للخدمة من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءاً.

5- مركز Istanbul cupping

واحد من أفضل مراكز الحجامة في مدينة اسطنبول، يتميز بأسعار مناسبة وخدمات على مستوى عالي من الاحترافية الطبية، يتألف فريق العمل في المركز من عدد كبير من المختصين بالحجامة تحت إشراف الأطباء لمعالجة بعض الأمراض مثل آلام الرقبة والظهر، وتنشيط الدورة الدموية في الجسم.

معلومات عن المركز

العنوان: Topkapı, Pazar Tekkesi Sk. no:15, 34093 Fatih/İstanbul, تركيا.

Topkapı, Pazar Tekkesi Sk. no:15, 34093 Fatih/İstanbul, تركيا. رقم الهاتف: 905322247830+

905322247830+ ساعات العمل: يفتح في يوم الأربعاء من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءاً.

6- مركز اسطنبول للطب البديل والحجامة

تعتبر من العيادات الطبية الشهيرة لعمل حجامة في اسطنبول وممارسة الطب البديل والعلاج بالأعشاب والإبر الصينية تحت إشراف مجموعة من الأطباء المختصين، تتميز العيادة بمستوى العقامة العالي والنظافة والاهتمام الكبير بالمرضى والمراجعين، وتنظيم الدور بحيث لا تنتظر كثيراً وتضيع وقتك.

معلومات عن المركز

العنوان: Cumhuriyet mah 1986 sk, beylikduzu, 34000 Esenyurt/İstanbul, تركيا.

Cumhuriyet mah 1986 sk, beylikduzu, 34000 Esenyurt/İstanbul, تركيا. رقم الهاتف: 905527888900+

905527888900+ ساعات العمل: يفتح يوم الخميس عند الساعة الحادية عشر صباحاً ويغلق عند الساعة العاشرة مساءاً.

7- مركز العلاج الطبي في اسطنبول

من المراكز الطبية في المدينة والتي تقدم خدمة أفضل علاج حجامة في اسطنبول، يعمل المركز تحت إشراف طاقم كبير من الأطباء المختصين، ويتميز عن غيره بأسعاره العادية في متناول الجميع، يقدم العديد من الخدمات الطبية الأخرى ويعطي مواعيد منظمة.

معلومات عن المركز:

العنوان: Akşemsettin, Hisar apart, Hüsrev Paşa Sk. No:40, 34080 Fatih/İstanbul, تركيا.

Akşemsettin, Hisar apart, Hüsrev Paşa Sk. No:40, 34080 Fatih/İstanbul, تركيا. رقم الهاتف: 905427622566+

905427622566+ ساعات العمل: يفتح يومياً عند الساعة التاسعة صباحاً ويغلق عند الساعة الثامنة مساءاً.

8- مركز سلام الطبي

عيادة للطب البديل والعلاج بالأعشاب، ويعتبر أفضل مركز حجامة في اسطنبول تحت إشراف مختصين ذو خبرات عالية، نال المركز استحسان الكثير من زواره والمرضى الذين خضعوا لعلاج الحجامة فيه، المركز منظم ونظيف ومرتب لكن أسعاره مرتفعة حسب تقييم الزوار له.

معلومات عن المركز:

العنوان: Pınar, 19 Mayıs Blv. 50A, 34513 Esenyurt/İstanbul, تركيا.

Pınar, 19 Mayıs Blv. 50A, 34513 Esenyurt/İstanbul, تركيا. رقم الهاتف: 905550818171+

905550818171+ ساعات العمل: يفتح وجاهز للخدمة يومياً على مدار 24 ساعة.

9- dr.cevdet Mirmahmutoğulları Acupuncture

من العيادات الطبية الشهيرة بعلاج الحجامة، يعمل حسب الأساليب الطبية التقليدية القديمة مع بعض التقنيات الطبية الحديثة لنتيجة علاجية مضمونة، حصل على تقييم عالي من زواره ومرضاه، أسعار جلساته العلاجية متوسطة ومناسبة للجميع، طاقم العمل بشوش وذو خبرة عالية.

معلومات عن المركز

العنوان: Büyükşehir Mahallesi Beylikdüzü Cd.Hüseyin yıldız sokak D:A9 Blok D:2, 34520 Beylikdüzü/İstanbul

Büyükşehir Mahallesi Beylikdüzü Cd.Hüseyin yıldız sokak D:A9 Blok D:2, 34520 Beylikdüzü/İstanbul رقم الهاتف: 902128799037+

902128799037+ ساعات العمل: يفتح يومياً عند الساعة العاشرة صباحاً ويغلق عند الساعة العاشرة مساءاً.

في نهاية المقال نكون قد وضحنا أهمية العلاج بالحجامة، وذكرنا جميع التفاصيل عن أهم مراكز حجامة في اسطنبول يمكنك زيارتها عند الحاجة للطب البديل والعلاج المضمون بالحجامة لعدد من الأمراض واضطرابات النوم وآلام الظهر والرقبة، وكذلك تنشيط الدورة الدموية وزيادة مناعة الجسم دون الحاجة للأدوية الكيميائية وغيرها من أساليب الطب الحديث والتي أنت في غنى عنها.