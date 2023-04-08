أجمل 13 من حدائق اسطنبول التي ينصح بزيارتها

الحدائق من المنشآت السياحية الهامة في كل مدينة ومنطقة، وتعد المتنفس الطبيعي لأغلب السكان والزوار، ومدينة اسطنبول من المدن التركية الراقية والعاصمة الاقتصادية لتركيا، ونظراً لمعالمها السياحية الهامة فهي تستقطب الكثير من السياح في مختلف أوقات السنة، ولقد تم الاهتمام بموضوع حدائق اسطنبول منذ أقدم الأزمنة حيث لا تزال بعض الحدائق القديمة شاهداً تاريخياً لحقبة زمنية مفعمة بالتراث والحضارة، وتضم الحدائق في اسطنبول الكثير من المساحات الخضراء والأشجار والنباتات، إضافة إلى شهرتها من ناحية الورود والزهور، وأغلبها يحتوي على مرافق ترفيهية ممتازة من ملاعب ومسابح ومطاعم وكافيهات، وسنتطرق في مقالنا هذا إلى أهم تلك الحدائق ونتحدث عنها بالتفصيل.

أفضل حدائق اسطنبول

تحتوي مدينة اسطنبول على عدد كبير من الحدائق الترفيهية والطبيعية، وبعض حدائق اسطنبول قديمة وتعود لحقبة تاريخية منذ العصر البيزنطي والعثماني وتم تطويرها وتجديدها لتواكب العصر الحديث، وبعضها تابع لقصور اسطنبول التاريخية مثل قصر يلدز وقصر توب كابي وغيرهم، ولقد تم الاهتمام بشكل كبير بموضوع الحدائق من قبل البلديات وازداد عددها لتصبح اسطنبول من أكبر المدن الحاضنة للحدائق العامة والخاصة، وهذه الحدائق مختلفة في مساحاتها وأحجامها حيث توجد حدائق كبيرة وواسعة وحدائق صغيرة فضلاً عن المحميات الطبيعية والمزارع وحدائق الحيوانات والغابات، وفيما يلي بعضًا من حدائق اسطنبول المميزة:

1- حديقة الحيوانات فاروق يالجين

حديقة الحيوانات هذه من أجمل حدائق في اسطنبول وأكثرها زيارة من قبل العوائل والأطفال للاستمتاع بمشاهدة أنواع مختلفة من الحيوانات والنباتات النادرة، حيث تضم الحديقة فصائل لأنواع نادرة من الحيوانات والتي يمكن أن يصل عددها إلى حوالي 135 فصيلة من ثدييات وطيور ومفترسات، إضافة إلى الكائنات المائية والزواحف، ومن أشهر الحيوانات الموجودة فيها الغزلان والزرافات والنمور والأسود والدببة والثعالب والقردة والصقور والعصافير والسلاحف والتماسيح.

أما بالنسبة للنباتات فتجد في الحديقة حوالي 250 نوع من النباتات والأشجار والأزهار، بحيث يمكن اعتبارها بيئة مناسبة لعيش الحيوانات، وتقع الحديقة في مكان حيوي في منطقة صابانجا جنوب اسطنبول في القسم الآسيوي منها، ويعيش الزائر تجربة رائعة في اكتشاف جمال الحديقة والقيام بجولة للتعرف على حيواناتها ونباتاتها والتقاط أجمل الصور التذكارية في المناظر الطبيعية الخلابة.

ويستمتع الأطفال كثيراً في هذه الحديقة حيث يمكنهم المشاركة في إطعام الحيوانات، وتتوفر لهم مختلف أشكال التسلية والمرح لوجود منطقة ألعاب مميزة ضمن الحديقة، وبما أن الحديقة تحتوي على بحيرة صناعية كبيرة فإنه يمكن ركوب القوارب المائية والقيام برحلة جميلة ومشاهدة الحديقة بالكامل.

معلومات عن حديقة الحيوانات فاروق يالجين

العنوان: Piri Reis, Tuzla Cd. No:297, 41700 Darıca/Kocaeli

2- حديقة أميرجان

تعتبر حديقة أميرجان من أشهر الحدائق في اسطنبول وأهمها، وهي مقصد سياحي لكثير من الزوار والسياح بفضل إطلالتها الساحرة ومناظرها الطبيعية الخلابة، حيث تقع في سيريرا في القسم الأوروبي من اسطنبول مباشرة على مضيق البوسفور، وتبلغ مساحتها حوالي 1150 فدان، وأطلق عليها قديماً في عصر البيزنطية اسم غابة السرو لوجود أشجار السرو الضخمة والكثيفة بكثرة فيها.

وتضم الحديقة حوالي 120 نوع من النباتات والأشجار مثل الصنوبر والأرز والبلوط، ويمكن ممارسة الكثير من الأنشطة الترفيهية فيها من حيث التجول بين معالمها الطبيعية الخلابة والاستمتاع بمشاهدة النباتات والزهور الملونة والحيوانات البرية من أوز وبط وطيور، وسماع صوت المياه الجميل في البرك والجداول والنوافير والشلالات الموجودة فيها.

وتحتوي الحديقة على مسارات خاصة للمشي والركض مع امتداد المساحات الخضراء الجميلة، وفيها منطقة خاصة بألعاب الأطفال، وتضم ثلاثة أجنحة خشبية لكل منها لون خاص به أبيض وزهري وأصفر، مع وجود أرائك خشبية للراحة والاستجمام، ويمكن تناول الطعام والشراب بوجود مطعم أميرجان مع زيارة مطاعم ومقاهي الحديقة المختلفة، وتمتاز الحديقة بكونها من حدائق اسطنبول التي يقام فيها مهرجان التوليب في شهر أبريل من كل سنة، حيث يتم عرض أنواع مختلفة من أزهار التوليب الجميلة لمساحات شاسعة تبهر الأبصار وتخطف الأنفاس.

معلومات عن حديقة أميرجان

العنوان: Reşitpaşa, Emirgan Sk., 34467 Sarıyer/İstanbul

3- حديقة جولهانة

تمتاز الحديقة بكونها من أفضل الحدائق في اسطنبول وأقدمها، ويعود تاريخها إلى زمن البيزنطية وصولاً للعصر الثماني ومن ثم تأسيس تركيا الحديثة، حيث كانت جزءًا من قصر توب كابي المعروف، ومن ثم تم فصلها نهائياً عنه عام 1912م لتصبح مكاناً متاحاً للزيارة، ولها موقع حيوي بحيث يصل الجميع إليها بسهولة وذلك في ميدان السلطان أحمد في منطقة الفاتح التاريخية العريقة لتكون من الأماكن السياحة في اسطنبول المهمة.

تبلغ مساحة الحديقة حوالي 163 فدان، ولقد تم تطويرها وترميمها عام 2003م من قبل بلدية اسطنبول لتصبح من أجمل حدائق اسطنبول، وعند دخولك من الباب الرئيسي سيسحرك عطر الأزهار الملونة والجميلة والمساحات الخضراء الواسعة التي تتخللها الأشجار الدائمة الخضرة والنباتات، وستسمع صوت العصافير والطيور والسناجب لتجعل من الحديقة لوحة طبيعية خلابة، وتجد ضمن الحديقة أماكن مخصصة للجلوس والاسترخاء، ويمكن ممارسة رياضة المشي واستكشاف البحيرات المائية والجداول والطبيعة فيها بوجود ممرات خاصة ومنظمة.

وهناك أماكن شاعرية لالتقاط الصور التذكارية للعرسان الجدد وفي المناسبات الخاصة، ومساحات لعب للأطفال، ومقاهي لتناول المشروبات والوجبات الخفيفة، وتضم الحديقة نصب تذكارية لأشهر الشخصيات التركية، وفيها متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية، وفصل الربيع من الفصول المميزة فيها حيث يتم إقامة مهرجان خاص بزهور التوليب.

معلومات عن حديقة جولهانة

العنوان: Cankurtaran, Kennedy Cad., 34122 Fatih/İstanbul

4- حديقة مينيا تورك

هي عبارة عن متحف وحديقة معًا؛ وتقع في وسط مدينة اسطنبول بحيث تكون من حدائق اسطنبول الأوربية بإطلالة مميزة على خليج القرن الذهبي، وافتتحت الحديقة سنة 2003م بحضور ومباركة رجب طيب أردوغان لتتربع على مساحة 60 ألف متر مربع، وتحتوي على 122 نموذج لأشهر المعالم التاريخية والسياحية في اسطنبول والتي تم صناعتها من البلاستيك والخشب بحرفية ومهارة مثل ضريح موسولوس وهيكل آرتميس، كما أنها تضم مجسمات لمواقع عالمية مثل المسجد الأقصى وقبة الصخرة، إضافة إلى وجود نماذج لمواقع لم يتبقى منها سوى أطلال للتعريف بتاريخ تركيا وإرثها الحضاري.

وفيها قسم لمصغرات السفن الحربية، ومتحف اسطنبول الكريستالي الذي يحوي رسوم وأشكال يتم رؤيتها بواسطة أشعة الليزر الحمراء وتقنية ثلاثية الأبعاد، وتضم الحديقة صالة واسعة تتسع لحوالي 53000 متفرج ويمكن سماع حكايا وروايات عبر شجرة القصص الخيالية المتحركة، ومشاهدة أفلام عن أماكن سياحية في تركيا من خلال ميزة محاكاة الهليكوبتر، وإضافة لذلك يمكن تسلية الأطفال من خلال الألعاب الكهربائية والمتاهات الموجودة في الحديقة، مع وجود ملاعب صغيرة ومساحات للعب الشطرنج لتنمية ذكاء الأطفال، وفيها متاجر لبيع التذكارات والهدايا، ومواقف سيارات كثيرة لاستيعاب الكم الهائل من الزوار.

معلومات عن حديقة مينيا تورك

العنوان: Örnektepe, İmrahor Cd. No:7, 34445 Beyoğlu/İstanbul

5- حديقة السنافر

تعتبر الحديقة وجهة سياحية رائعة لزائري اسطنبول وساكنيها، وتقع في مكان مميز في منطقة بكركوي وتستضيف نشاطات ترفيهية عديدة، ويمكن تصنيفها كواحدة من ضمن أفضل أماكن سياحية في اسطنبول للأطفال حيث تضم ملاعب رملية ومائية مع مجسمات عديدة لأنواع من الديناصورات، وفيها أكواخ صغيرة شبيهة ببيوت السنافر وتحتوي على نماذج لشخصيات كرتونية محببة للأطفال، كما تضم الحديقة برك مائية عديدة فيها سلاحف وبط وإوز، مع وجود مساحة لألعاب شعبية بسيطة من مراجيح وزحاليق.

وتعتبر الحديقة من حدائق اسطنبول الغنية بالمساحات الخضراء والمناظر الخلابة المناسبة لالتقاط الصور التذكارية والاستمتاع بالهواء المنعش، ومشاهدة المياه المتدفقة من المنحدر لتتجمع في بركة كبيرة ذهبية مجنحة مع إمكانية التجول بزوارق فيها، ورؤية الطيور والسلاحف، ويمكن الاسترخاء والجلوس على المناضد المتوفرة على ضفاف البحيرة، وتناول المأكولات والمشروبات في المطعم الموجود في الحديقة.

معلومات عن حديقة السنافر

العنوان: Osmaniye, 34146 Bakırköy/İstanbul

6- حديقة فلامنجو

مكان ترفيهي مميز في منطقة تشاتلجا في القسم الأوروبي من اسطنبول، وهي من أجمل الحدائق في اسطنبول حيث تطل على بحيرة الملح التي تعتبر من أهم بحيرات المدينة، وتم تسمية الحديقة بهذا الاسم كون البحيرة موطناً مثالياً لطائر الفلامينجو الذي يعد رمزاً للمنطقة، وتتميز الحديقة بمناظر طبيعية خلابة وأجواء ساحرة، وتقدم خدمات كثيرة للسياح والزوار، وفيها نشاطات ترفيهية متنوعة تجعلها مقصداً سياحياً مهماً، حيث يمكن الاستمتاع بمشاهدة طيور الفلامينجو والطيور الأخرى من إبط وإوز والطواويس، ومراقبة الحيوانات الأليفة إضافة إلى مشاهدة النباتات والأشجار واستنشاق الهواء العليل.

وتتضمن الحديقة أماكن خاصة بالجلوس والاستجمام، وتقدم بوفيه إفطار مفتوح مع تجهيز حفلات شواء منفصلة تنظمها الحديقة، ويتم إقامة فعاليات ومهرجانات متنوعة قرب البحيرة وأخرى في أحضان الطبيعة، ويمكن صيد السمك من البحيرة، وتسلية الأطفال بوجود ألعاب متنوعة مثل الترامبولين ودراجات الدلافين.

معلومات عن حديقة فلامينغو

العنوان: تشالاتجا، اسطنبول.

7- حديقة بيرم باشا

هذه الحديقة من أكبر الحدائق العامة في مدينة اسطنبول حيث تمتد على مساحة واسعة مع إطلالة مميزة على مضيق البوسفور، وتضم العديد من الأماكن الترفيهية المهمة للعوائل والأطفال بحيث تكون من أفضل حدائق اسطنبول في هذا المجال، وتجد فيها ملاهي وملاعب للأطفال وصالة بولينغ وألعاب من منزلقات ومراجيح، كما أنها تحتوي على برك صناعية يبلغ ارتفاعها 30 سم حيث يمكن الجلوس حولها والاستمتاع بمناظرها.

وفيها مسارات خاصة بالمشي وطرق خاصة بالدراجات الهوائية، وتوجد ضمنها مزرعة لركوب الخيل، ومدرج يتسع لحوالي 4000 شخص لإقامة الحفلات الموسيقية والفعاليات الفنية، مع توفر مقاهي وكافيهات لتناول المأكولات والمشروبات اللذيذة، وتضم الحديقة بازار ومنطقة معارض، وبحيرة واسعة فيها بط وسلاحف، كما أنها تحتوي على حديقة حيوانات صغيرة وجميلة.

معلومات عن حديقة بيرم باشا

العنوان: Yıldırım, Şehir Parkı Caddesı, 34045 Bayrampaşa/İstanbul

8- حديقة باشاك شهير

يطلق عليها اسم حديقة الشعب وهي من أهم الحدائق في اسطنبول كونها أكبر حديقة نباتية في أوربا كلها حيث تبلغ مساحتها حوالي 362 ألف متر مربع، وتقع في منطقة باشاك شهير وكايا شهير المعروفة، وتمتاز بوجود مساحات خضراء واسعة بحوالي 44 ألف متر مربع، وتحتضن أكبر بحيرة صناعية في أوربا تسبح فيها الأسماك والبط والإوز، وفيها ملاعب رياضية متنوعة من كرة سلة وقدم ويد وساحة فعاليات، وأماكن للجلوس خاصة بالعوائل، وكافتيريا وألعاب رملية وحركية للأطفال، وممشى طويل يمتد على طول الحديقة بمسافة 6 آلاف متر مربع لممارسة رياضة المشي والجري.

وتضم الحديقة أيضًا مكتبة كبيرة بمساحة 2500 متر مربع تحتوي على كتب رقمية ومطبوعة وصوتية، مع وجود حديقة حيوانات صغيرة، وأماكن لذوي الاحتياجات الخاصة، ومقاهي لتناول المشروبات، وهذه الحديقة من أجمل حدائق اسطنبول حيث تضم حوالي 5 آلاف نوع مختلف من الأزهار و160 ألف شجيرة ونبتة لتبدو الحديقة وكأنها قطعة من الجنة لجمال وسحر مناظرها.

معلومات عن حديقة باشاك شهير

العنوان: Kayabaşı, Millet Bahçesi, 34494 Başakşehir/İstanbul

9- حديقة يلدز

من أكبر الحدائق في اسطنبول وأهمها وكانت قديمًا تابعة لقصر يلدز الذي أمر ببنائه السلطان العثماني سليم الثالث في القرن التاسع عشر الميلادي، وسميت الحديقة بحديقة النجوم، وتقع في منطقة بشكتاش في قسم اسطنبول الأوروبي، وتمتاز بإطلالة مميزة على البوسفور وتمتد على مساحة 36 هكتار، وتضم غابة صغيرة متنوعة فيها 100 نوع من الأشجار والأزهار والنباتات مع برك وبحيرات ونوافير، وعدة أنهار صناعية فيها سمك وبط، وتتضمن الحديقة مسارات للمشي وركوب الدراجات، وفيها مقاعد مخصصة للجلوس، ويمكن قضاء أوقات مسلية في التنزه والاستمتاع بمناظرها الطبيعية الخلابة، والسير على جسورها الخشبية، ومشاهدة الحيوانات وطيور النورس، والتقاط أجمل الصور التذكارية، وزيارة قصر يلدز الشهير.

معلومات عن حديقة يلدز

العنوان: Yıldız, 34349 Beşiktaş/İstanbul

10- الحديقة اليابانية

حديقة على الطراز الياباني مستوحاة من حديقة تشوفو في اليابان تم افتتاحها عام 2003م لتكون من أروع وأجمل حدائق في اسطنبول، ويتوافد السياح إليها من كل مكان لجمالها ولما تحتويه من نباتات غريبة تم جلبها من اليابان، وتقدر مساحتها بـ 7000 متر مربع وتمتلئ بأشجار الكرز التقليدي الياباني والمعروف بكرز ساكوا الشهير، وفيها نباتات وأزهار نادرة، وتحوي شلال وبرك مائية طبيعية وصناعية وجسور خشبية تصل بين طرفي البحيرة مع وجود حديقة شاي على الطريقة اليابانية.

ويقام فيها احتفالات يابانية عديدة تعكس الفلكلور والتراث الياباني إلى جانب استقبال الزوار لقضاء أوقات إجازة مسلية والتنزه في أنحاء الحديقة، والتعرف على فن الحدائق اليابانية والتقاط الصور، والحديقة من حدائق اسطنبول العامة المميزة في موقعها حيث تقع في القسم الأوروبي في منطقة بلاطليماني لتطل بموقع سياحي على مضيق البوسفور في مدينة اسطنبول.

معلومات عن الحديقة اليابانية

العنوان: Emirgan Mah, Sakıp Sabancı Cd. No:76, 34470 Sarıyer/İstanbul,

11- حديقة التوليب

تشتهر تركيا بحبها لزهرة التوليب وتعد رمزًا من رموزها الحضارية، ويقام سنويًا في مدينة اسطنبول مهرجان التوليب والذي يبدأ من 1 أبريل وحتى 30 أبريل، ويتم تجميل العديد من حدائق اسطنبول الهامة بمساحات كبيرة من أزهار التوليب المختلفة الألوان مثل الأصفر والأحمر والوردي والأبيض والبنفسجي، وتتحول مدينة اسطنبول إلى مدينة توليب ساحرة، وبذلك تكون أجمل حديقة في اسطنبول هي حديقة التوليب في أميرجان، والتي لها إطلالة رائعة على مضيق البوسفور، وفيها مناظر طبيعية خلابة وبرك وشلالات وبحيرات صناعية.

وتمتاز بكونها من أكبر حدائق الزهور في اسطنبول وتركيا عامة، وتشهد ازدحاماً كبيراً خلال إقامة المهرجان وتستضيف العديد من الفعاليات الفنية والحفلات الموسيقية والمعارض من رسم وصور فوتوغرافية، كما أن حديقة جولهانة من حدائق التوليب المعروفة أيضاً والتي يقام فيها مهرجان زهور التوليب كل سنة.

معلومات عن حديقة التوليب

العنوان: Emirgan, Emirgan Korusu İçi Yolu No:12, 34467 Sarıyer/İstanbul

12- حديقة فلوريا

تقع الحديقة في حي بكركوي على شاطئ فلوريا الشهير وتم افتتاحها عام 1994م واعتبارها إحدى الحدائق العامة في اسطنبول، ويندمج في الحديقة جمال الطبيعة وسحر البحر، ويقصدها السكان والسياح لمشاهدة مناظرها الخلابة حيث النباتات والأشجار وأزهار التوليب، مع وجود بحيرة كبيرة يسبح فيها البط والإوز، وتضم الحديقة ممرات مشي طويلة على امتداد الشاطئ، ومنطقة ألعاب أطفال كهربائية مع وجود ألعاب تشويق ومغامرة وأجهزة رياضية مجانية، ومسجد للصلاة وقاعة مناسبات وأفراح.

معلومات عن حديقة فلوريا

العنوان: Şenlikköy, 34153 Bakırköy/بكركوي/İstanbul

13- حديقة وادي الحياة

تتكون الحديقة من مجموعة حدائق مترابطة مع بعضها البعض، وتضم حوالي 1200 شجرة و40 ألف شجيرة و6 آلاف زهرة بحيث تكون أكبر وأفضل حديقة في اسطنبول، وتشتهر بطبيعتها ومسطحاتها الخضراء الواسعة التي تتجاوز 3,5 مليون متر مربع، وفيها بحيرتان مع أعشاب مائية ونباتات بحرية وأسماك وبط مع وجود شلالات وجداول ونوافير جميلة.

وتتضمن الحديقة ممرات مشي وركوب دراجات هوائية، وملاعب جولف وكرة قدم وكرة سلة، وعلى طرفها توجد صالة تزلج على الجليد مما يجعلها أكبر حديقة ترفيهية في اسطنبول، وتنتشر فيها تماثيل لأشهر الشعراء والفنانين الأتراك مع وجود مسرح مفتوح لإقامة الفعاليات والمهرجانات، ويمكن الاسترخاء والجلوس في أماكن مظللة وغير مظللة، والاستمتاع بالسباحة في مسبح مجهز بألعاب مائية مميزة.

معلومات عن حديقة وادي الحياة

العنوان: Cumhuriyet, Atatürk Blv. No:28, 34520 Beylikdüzü/İstanbul

14- حديقة الفراشات

أول حديقة فراشات في تركيا تم تأسيسها من قبل مدرسة تركية وزوجها معروفين بحبهما لعالم الفراشات والطبيعة، وزارا مناطق عديدة في أوربا وأعجبا بمزرعة الفراشات في ستراتفورد البريطانية، حيث قاما بعمل نموذج مطابق لها في مدينة اسطنبول لإنقاذ وحماية الفراشات من الانقراض، وتحتضن الحديقة التي تعد من أروع حدائق اسطنبول حوالي 450 نوع من الفراشات؛ وعند الوصول إلى الحديقة يتم عرض فيلم مدته 20 دقيقة يروي دورة حياة الفراشات وبنيتها وكيفية إطعامها، ثم يتم التجول داخل البيوت البلاستيكية لمشاهدة الفراشات والتمتع بأنواعها الفريدة من نوعها، وشراء الهدايا التذكارية من المتاجر الموجودة في الحديقة، والمشاركة في رحلات الأدغال ضمن المزرعة.

معلومات عن حديقة الفراشات

العنوان: Zerzavatçı, Fatih Sultan Cd. No: 13, 34829 Beykoz/İstanbul

15- حديقة أتاتورك

من أكبر الحدائق الطبيعية في اسطنبول والتي تم افتتاحها عام 1949م في منطقة باهتشه كوي في منطقة سرايير في القسم الأوربي من اسطنبول بمساحة 345 هكتار، وتضم الحديقة والتي هي أشهر حديقة في اسطنبول ما يزيد عن ألفي نوع نباتي من أشجار وشجيرات تم جلبها من دول أخرى كاليابان واسبانيا والولايات المتحدة، والتي هي موطن لحيوانات عديدة مثل السناجب والطيور.

ويوجد فيها مشتل أتاتورك الذي يعرف بكونه من أجمل مشاتل اسطنبول، ويمكن مشاهدة نافورة كبيرة في وسط الحديقة مع مسارات مختلفة للمشي والركض، وتستقبل الحديقة آلاف العائلات والأطفال، وفيها مساحة لعب مخصصة للأطفال ومواقع للنزهات، ومناطق جلوس مظللة حول بحيرة صناعية كبيرة وجميلة.

معلومات عن حديقة أتاتورك

العنوان: Basınköy, 34153 Bakırköy/İstanbul

16- غابة بلغراد

من أكبر المحميات الطبيعية في اسطنبول وأشهرها، وتمتاز بتنوع أشجارها وحيواناتها، وتقع على بعد عشرين كيلومتر من مركز مدينة اسطنبول بقرب منطقتي شيشلي وكيليوس، وتمتد لمساحة تزيد عن 5000 هكتار وسميت بهذا الاسم نسبة إلى الصرب الذين رحلوا من بلغراد عام 1521م عندما سقطت بيد العثمانيين، وترى سحر الحياة البرية والطبيعية عند زيارة هذه الغابة مع وجود أكثر من 2000 نوع من النباتات المحلية والأجنبية، ويمكنك الاستمتاع بالمشي في مسارات مخصصة ومنظمة وركوب الخيل، وإقامة حفلات الشواء، والتخييم وركوب الدراجات الهوائية، والتنزه حول البحيرة المائية ومشاهدة البط والإوز والطيور.

معلومات عن غابة بلغراد

العنوان: Kemer,34450 Sariyer/istanbul

17- حديقة بيبيك

تقع في منطقة بيبيك على ضفاف البوسفور وتبلغ مساحتها 16 ألف متر مربع، وتعتبر من حدائق اسطنبول الهادئة وتمنح زوارها فرصة الاسترخاء في أحضان الطبيعة الخلابة حيث النباتات والأزهار مع وجود مسارات للجري والمشي وركوب الدراجات الهوائية، وملاعب وأجهزة رياضية، ومقاهي ومطاعم لتناول ألذ المأكولات والمشروبات، وأماكن مخصصة لألعاب الأطفال، ومتجر لبيع الهدايا التذكارية، مع إمكانية إقامة الرحلات البحرية الليلية قبل الغروب وفي العشاء بصحبة الأصدقاء.

معلومات عن حديقة بيبيك

العنوان: Bebek,Gerdet pasa Cd.No:30,34342 Besiktas/istanbul

18- حديقة فتحي باشا

من الوجهات السياحية المميزة في اسطنبول والتي تتمتع بمشهد ساحر على البوسفور مع وجود مساحات خضراء وبحيرات، وهي من حدائق اسطنبول الموجودة في القسم الآسيوي في كوزغونجوك في منطقة اسكودار السياحية مما أكسبها شعبية واضحة، وسميت بهذا الاسم نسبة للحاكم والسفير والوزير العثماني فتحي أحمد باشا، وتم تحويلها لحديقة عامة سنة 2003م وتزويدها بمنطقة مطاعم ومقاهي بمساحة 800 متر مربع، مع صنع بحيرات وشلالات، وأماكن مخصصة لجلوس العوائل، وألعاب متنوعة للأطفال وملاعب رياضية لكرة القدم والسلة وممرات مشي وركض.

معلومات عن حديقة فتحي باشا

العنوان: Kuzguncuk, Fethi Paşa Korusu No:14, 34674 Üsküdar/İstanbul

19- حديقة الشهداء اسنيورت

من منتزهات اسطنبول الجميلة والتي تحتوي على خدمات ومرافق مميزة، إضافة إلى جمال مناظرها المكونة من مساحات خضراء واسعة مع أشجار مورقة وأحواض من الزهور الملونة وبرك وبحيرات صناعية فائقة الجمال، بحيث يتم تصنيفها كأفضل حدائق في اسطنبول وأكثرها زيارة، وسميت الحديقة تكريمًا لشهداء انقلاب تموز الذي حصل عام 2016م، وفيها نشاطات ترفيهية مختلفة من حمامات سباحة وألعاب أطفال وحفلات شواء وملاعب لكرة القدم، وأماكن لممارسة الرياضة من مشي وجري وهرولة والتخييم، إضافة إلى وجود أماكن متعددة للجلوس ومقاهي ومطاعم عديدة للاسترخاء وتناول المشروبات والطعام اللذيذ.

معلومات عن حديقة الشهداء اسنيورت

العنوان: Mehterçeşme, 2051. Sk No:16 34515, 34515 Esenyurt/İstanbul

20- حديقة توب كابي

تقع الحديقة في وسط مدينة اسطنبول على أسوار المدينة القديمة، وهي من حدائق اسطنبول القديمة التابعة لقصر توب كابي الشهير، والذي يضم العديد من المعالم الأثرية والتاريخية لمدينة اسطنبول مع متحف للمنطقة يتحدث عن إرث العصر العثماني، وتعد الحديقة منتزهًا ترفيهيًا للعوائل والأطفال حيث تحتوي على مساحات خضراء وبحيرات صناعية مع قسم مخصص للتنزه والمشي وقسم خاص بألعاب الأطفال.

معلومات عن حديقة توب كابي

العنوان: Maltepe, 34010 Zeytinburnu/İstanbul

21- حديقة ماتشكا

تتواجد الحديقة في منطقة شيشلي في حي ماتشكا الراقي باسطنبول، وتبلغ مساحتها أكثر من 150 ألف متر مربع، وتم تجهيزها كواحدة من حدائق اسطنبول الراقية والجميلة عام 1993م، وتضم الحديقة مسارات داخلية وخارجية للمشي وركوب الدراجات، ومسطح أخضر كبير تتخلله الأشجار والنباتات والزهور بغطاء نباتي كثيف، مع مقاعد خشبية مخصصة للجلوس وملاعب لكرة القدم والسلة، وعربات تنقل تلفريك وألعاب أطفال متنوعة، مع وجود الكثير من الحيوانات الأليفة مثل السناجب والأرانب والطيور المختلفة، وكذلك يوجد أماكن مخصصة للشواء وألعاب سفاري ومسجد، وأماكن مناسبة للتصوير الفوتوغرافي للعرسان الجدد.

معلومات عن حديقة ماتشكا

العنوان: Harbiye, Maçka Cd., 34367 Şişli/İstanbul

22- حديقة غوزتيبه

توجد هذه الحديقة الجميلة والهادئة في منطقة كاديكوي في اسطنبول قرب شارع بغداد، وتناسب العوائل والأطفال، ومن الأمكنة المناسبة لعقد القران وإقامة المناسبات الخاصة، وفيها مرافق ترفيهية عديدة مع ممر مشاة كبير حول بحيرة فائقة الجمال مع جسور خشبية قديمة تعكس تاريخ اسطنبول، والمساحة الخضراء فيها واسعة مع أشجار وشجيرات وأحواض أزهار متنوعة وملونة، وهي من حدائق اسطنبول المسلية للطفل حيث توجد فيها منطقة ألعاب مميزة له، ويمكنه الاستمتاع بمشاهدة أحواض أسماك الزينة العالية، واللعب حول البحيرة والبرك المائية والنوافير الراقصة.

معلومات عن حديقة غوزتيبه

العنوان: Caddebostan Mah,Bagdat Cd.,34728Kadikoy/istanbul

23- حديقة غيزي

تم تأسيسها عام 2013م لتكون إحدى حدائق اسطنبول العامة والجميلة قرب ميدان تقسيم التركي، وشهدت الحديقة احتجاجات كبيرة ضد أردوغان، وموقعها الحيوي يجعل من السهل الوصول إليها، وتشكل متنفساً لسكان منطقة تقسيم وما حولها، ولقد تقلصت مساحتها مؤخراً بسبب الزحف العمراني، والحديقة مصممة بتصميم معماري حديث مع وجود أروع المناظر الطبيعية من أشجار خضراء وزهور ملونة وبرك مائية، وفيها أنشطة ترفيهية مختلفة مثل الملاعب الرياضية الواسعة والمسارات المخصصة للمشي والركض وركوب الدراجة، ومنطقة لعب للأطفال ومطاعم ومقاهي مميزة.

معلومات عن حديقة غيزي

العنوان: Gümüşsuyu, Tak-ı Zafer Cd., 34437 Beyoğlu/İstanbul

24- حديقة العمرانية

تدعى بحديقة الأمة العمرانية وتقع في منطقة العمرانية الشهيرة في اسطنبول، وتمتاز بغطاء نباتي كثيف وأراضي ومروج منبسطة تتخللها نباتات متنوعة وأشجار وأزهار ملونة، وهي من حدائق اسطنبول الترفيهية حيث تجد فيها مسارات للمشي وركوب الدراجات وملاعب سلة وكرة قدم، ومحطات الشواء، وقسم مخصص للأطفال وعربات تنقل ودراجات هوائية بأجرة، وطاولات وكراسي للجلوس، ومنطقة ألعاب مأجورة تضم ألعاب تسلق وقفز، مع إمكانية الاسترخاء في المقاهي والمطاعم الموجودة ضمن الحديقة.

معلومات عن حديقة العمرانية

العنوان: Saray, Küçüksu Cd. No:2010, 34768 Ümraniye/İstanbul

25- حديقة رجب طيب أردوغان

افتتحت حديقة رجب طيب أردوغان عان 2006م من قبل بلدية اسنيورت وعلى مساحة تقدر بـ 77 ألف متر مربع بحيث أصبحت من حدائق اسطنبول الأكثر ازدحامًا مع اعتبارها وجهة سياحية رائعة في المدينة، وتتضمن الحديقة مساحات خضراء مزروعة بالأشجار والنباتات والأزهار، إضافة إلى وجود الشلالات الصناعية والنوافير المائية، وتجد في الحديقة مسبح وحمام تركي وفلندي وساونا، ومطعم يتسع لـ 560 شخص، ومدرج يتسع لـ 200 شخص، مع قسم خاص بالملاعب الرياضية ونفق مائي مميز، وثلاث مقاهي وأربعة أكشاك ومكتبة عامة، ومسارات مشي بطول 2,8 كيلومتر، ودورات مياه وألعاب أطفال متنوعة.

معلومات عن حديقة رجب طيب أردوغان

العنوان: Namık Kemal, 34513 Esenyurt/İstanbul

26- حديقة الحرية في اسطنبول

حديقة الحرية من أجمل وأرقى حدائق اسطنبول العامة، والتي تتواجد في شارع بغداد الشهير في منطقة كاديكوي باسطنبول، وتضم الحديقة أنشطة ترفيهية متنوعة من ملاعب للأطفال ومسارات لمحبي المشي والركض وركوب الدراجات، وميدان لسباق الخيول وملاعب تنس وقدم، وصالة تزلج على الجليد، ومدرج لإقامة الحفلات والمسرحيات والمعارض، إلى جانب وجود بحيرة كبيرة مع نفق مائي وأحواض من الزهور الملونة ومسطحات خضراء جميلة.

معلومات عن حديقة الحرية

العنوان: Göztepe, Mustafa Mazhar Bey Sokağı, 34724 Kadıköy/İstanbul

27- حديقة تل العرائس في اسطنبول

تقع مدينة اسطنبول ضمن تلال جبلية عددها سبعة، وأعلى هذه التلال هي تلة العرائس وهي تصنف ضمن حدائق اسطنبول الطبيعية والجميلة بحيث تستطيع مشاهدة كامل مدينة اسطنبول بقسميها الآسيوي والأوروبي من قمة هذه التلة، والتلة عبارة عن تلتين الأولى ترتفع عن سطح البحر بمعدل 267 متر وتحتوي على أشجار صنوبر عملاقة، والثانية ترتفع عن سطح البحر بمعدل 229 متر، وفيها مسطحات خضراء مع أشجار وأزهار ومسارات مشي ومساحات لعب للأطفال وحفلات شواء ومقاهي ومطاعم وغيرها.

معلومات عن حديقة تل العرائس

العنوان: Camlica Tepesi Yl, Kisikli,34692 Uskudar/istanbul

28- اكواريوم اسطنبول

يقع اكواريوم اسطنبول في منطقة فلوريا على الساحل الغربي الجنوبي للمدينة قرب مول فورم اسطنبول، ويبعد حوالي 5 كم عن مطار اسطنبول أتاتورك، وتم تأسيسه عام 2011م ليكون من أكبر حدائق اسطنبول للكائنات البحرية في تركيا وأوربا، ويمتد المكان على مساحة واسعة تبلغ حوالي 6000 متر مربع وهو موطن لأكثر من 15 ألف من المخلوقات البحرية والزواحف والطيور والبرمائيات، كما أنه يضم 1500 نوع سمكي.

وتتوزع المخلوقات البحرية في أحواض بعضها كبير وبعضها صغير، ويعيش الزائر في اكواريوم اسطنبول العديد من التجارب المثيرة حيث يمكنه التمتع بمشاهدة المتحف المائي والذي يعرض أنواع مختلفة لأسماك القرش، والمشي ضمن نفق المحيط الموجود تحت الماء بطول 80 م، واستكشاف الغابة الاستوائية التي تقوم بعرض حيوانات تعيش في الغابات الاستوائية، ومشاهدة معرض البحار التركية والذي يوجد فيه مختلف الكائنات البحرية التي تعيش في البحر المتوسط والأسود وايجه، وعيش تجربة تفاعلية مهمة في خزان اللمس بحيث يشعر الزائر وكأنه يلمس الكائنات البحرية ويقترب منها مثل القنافذ ونجوم البحار.

ويتيح الاكواريوم تجربة الغطس والغوص بجانب هذه المخلوقات الرائعة، ويوجد فيه سينما خماسية الأبعاد لعرض الأفلام الوثائقية والتعريف بالمخلوقات البحرية، ويضم مطعم وثلاث مقاهي للاسترخاء والجلوس وتناول المأكولات والمشروبات اللذيذة، ويحتوي على متجر خاص لبيع الهدايا التذكارية ويقدم عروض مهمة لإطعام السمك وتغذيته، ويشكل هذا المقصد السياحي الهام تجربة ترفيهية وتعليمية للكثيرين.

معلومات عن اكواريوم اسطنبول

العنوان: Şenlikköy, Yeşilköy Halkalı Cd. No:93, 34153 Florya/İstanbul

في ختام مقالنا هذا سلطنا الضوء على أفضل حدائق اسطنبول وأكثرها شهرة وإقبالًا من قبل الزوار والسياح، وتم التعرف على الأنشطة الترفيهية والمرافق الخدمية الموجودة فيها، وذكر مواصفات كل حديقة على حدى.