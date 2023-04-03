أفضل حدائق الزهور في اسطنبول مع العناوين

عندما يبدأ فصل الربيع في مدينة اسطنبول تتبدل أحوالها وتظهر روعتها وبديع جمالها، فعند زيارة حدائقها سوف ترى عبير الورود الرائعة والمساحات الخضراء والمناظر الطبيعية الخلابة التي تُدخل الفرحة على الزائرين، فإن كنت من محبي الزهور وتهتم بقضاء وقت مميز وسط أحضان الطبيعة يمكنك الاطلاع على أفضل حدائق الزهور في اسطنبول وأهم المعلومات عنها والأنشطة التي يمكنك ممارستها خلال رحلتك وموقع كل حديقة داخل المدينة الساحرة عند متابعة السطور التالية.

أفضل حدائق الزهور في اسطنبول

تتنوع حدائق الزهور بمدينة اسطنبول ويمكنك التقاط العديد من الصور التذكارية أو ممارسة بعض الأنشطة وسط أجواء رائعة لن تجدها في أي بلد آخر في بالعالم، أماكن ساحرة بكل معالمها، وبالرغم من تميز الجميع إلا أن هناك مجموعة من الحدائق والمنتزهات العامة المخصصة للورود الطبيعية مصنفة ضمن أفضل الأماكن التي يمكنك زيارتها، وهي كالتالي:

1. حديقة اميرجان

حديقة اميرجان عبارة عن منتزه كبير يقع في القسم الأوروبي من مدينة اسطنبول بتركيا، ويضم مجموعة من الأشجار والورود الرائعة متنوعة الألوان، وهي من أفضل حدائق في اسطنبول يمكنك قضاء وقت لطيف بها بصحبة عائلتك أو أصدقائك فالدخول برسوم رمزية جدًا، ويتوفر بها بعض الأنشطة ومسجد ومطعم وكوفي شوب مميز يمكنك تناول الأطعمة والمشروبات به والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الموجودة بالمكان، وأجمل ما فيها أنها قريبة من البحر، تستطيع ممارسة المشي على الكورنيش والاستمتاع بمنظر البحر مع الورود الجميلة والأشجار العالية، وإن كان لديك أطفال صغار فحديقة اميرجان هي أفضل حدائق الزهور في اسطنبول بالنسبة لهم فبإمكانك إحضار بعض الألعاب البسيطة ومشاركة أطفالك في اللعب والمرح.

معلومات حديقة اميرجان

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اضغط هنا. رقم الجوال: 902122772517+

2. حديقة جولهانة

حديقة جولهانة تعرف أيضًا بحديقة الأميرات لأنها كانت المكان المفضل لهم في فترة الحكم العثماني والإمبراطورية العثمانية بتركيا، يقترب مدخل الحديقة من محطة جولهانة ترام 1 وهي أول محطة بعد سيركيجي إن كنت قادم من امينونو وكوبري جلاطة قبل السلطان أحمد، يحتوي المكان على مجموعة رائعة من المناظر الخلابة للأشجار العالية والورود والنباتات الطبيعية والمشي بها ممتع جدًا حيث يمكنك الوصول للبحر عند مدخل القرن الذهبي، وتتميز الحديقة بتمثال مصطفى كمال اتاتورك أبو الأتراك، ويوجد بها مجموعة لمجسمات فساتين وملابس الأميرات بالعصر العثماني مما يجعل تجربتك ممتعة جدًا، فبإمكانك التقاط العديد من الصور التذكارية بالقرب من هذه المجسمات أو الوقوف خلف المجسم لتبدو وكأنك ترتدي فستان الأميرة بشكل كوميدي وجميل.

من المميز أيضًا الجلوس وسط المساحات الخضراء الشاسعة الموجودة بالمكان وأخذ قسط من الراحة، يمكنك الاستمتاع بمنظر البرك المائية والنوافير والشلالات الصناعية الرائعة مع إطلالة مميزة على معالم مدينة اسطنبول، ومن الجدير بالذكر أن الحديقة تحتوي على مسارات مخصصة للمشي، ومجموعة من الوسائل الرياضية المجانية، توجد مساحة مخصصة للأطفال لممارسة بعض الألعاب الترفيهية.

إن كنت بفصل الربيع فهذه فرصة رائعة لك ولعائلتك للاستمتاع بمهرجان الزهور الشهير حيث تكسو الحديقة مجموعة من الزهور الطبيعية مثل التيوليب بألوانه الرائعة الأحمر والأصفر والأبيض وغيرها، أما إذا كنت من محبي المعالم التاريخية فإنها تضم متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية يمكنك زيارته وقضاء وقت ممتع فيه، وتستطيع التوجه للحديقة في أي وقت لأنها مفتوحة على مدار الساعة والدخول مجاني، ومن ناحية الخدمات فإنها توفر عدد من المرافق العامة مثل دورات المياه والمطاعم والكافيهات المميزة لتناول أشهى الأطعمة والمشروبات والاستماع بيومك بشكل هادئ ومميز.

معلومات حديقة جولهانة في اسطنبول

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3. الحديقة اليابانية في اسطنبول

تعتبر الحديقة اليابانية من أكثر الحدائق تميزًا لأنها تقدم الغناء على الطراز الياباني وتحتوي على مجموعة من برك الماء والصخور الجميلة بالإضافة للشلالات المبهرة، ومن الجدير بالذكر أن هذه الحديقة حديثة العهد فقد تم بنائها في عام 2000م واكتملت في عام 2003 بعد إعلان العام التركي في اليابان، وتقع تحديدًا بمنطقة بالطة ليماني بحي ساريير، وتطل على 7000 متر مربع مليئة بالورود والأزهار النادرة والنباتات المستخدمة بكثرة لدى الشعب الياباني بالإضافة لمساحة كبيرة من الكرز الياباني التقليدي.

أصبحت حديقة الورد في اسطنبول بوقتنا الحالي أحد معالم السياحة الرائجة خصوصًا بعد أن تم تجديدها مؤخرًا في عام 2010، جذبت السياح من كل أنحاء العالم نظرًا لروعة تصميمها والمناظر الطبيعية الخلابة بها، فالبحيرة الموجودة بها مزودة بجسر خشبي يربط بين جوانبها مما يجذب الجميع لالتقاط العديد من الصور التذكارية بالقرب منها، يضم المكان حديقة الشاي اليابانية المميزة التي يمكنك أيضًا الاستمتاع بمعالمها أثناء رحلتك وقضاء وقت ممتع بصحبة أفراد عائلتك.

معلومات الحديقة اليابانية في اسطنبول

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اضغط هنا. رقم الجوال: 902123126436+

4. حديقة السلطان أحمد

هذه الحديقة مصنفة ضمن أفضل حدائق الزهور في اسطنبول تقع بجانب مسجد السلطان أحمد ومسجد أيا صوفيا، وتعتبر من أشهر أماكن السياحة في اسطنبول وقد افتتحت في الأساس لتكون منتزه عام للزوار والعائلات فهي الملجأ المناسب للابتعاد عن الصخب والاستمتاع بوقت مميز وهادئ وممارسة التأمل، يمكنك تجربة العديد من الأنشطة في هذا المكان الرائع مثل التجول واكتشاف المناظر الخلابة التي ستبهرك كالأشجار العالية والمساحات الخضراء الواسعة والزهور التي تم تنظيمها بطريقة مميزة وتناسق رائع في الألوان.

يوجد بها أيضًا برك مائية جديرة بالاهتمام، وإن كنت تشعر بالحاجة لأخذ قسط من الراحة فسوف تجد الكثير من المقاعد وأماكن الجلوس المميزة، ممارسة الأنشطة الرياضية مثل المشي أو الركض في الأماكن المخصصة للرياضة من الأشياء الرائعة التي يمكنك تجربتها، والممتاز أن الدخول مجاني ومتاح للعامة على مدار الساعة.

معلومات حديقة السلطان أحمد في اسطنبول

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5. حديقة بولونيزكوي الطبيعية

تعتبر من أجمل حدائق الزهور في اسطنبول، تحتوي على الأشجار والورود الطبيعية ومساحتها تصل إلى 30 كيلو متر مربع، تضم مجموعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية، ويوجد بها أماكن للتخييم ومناطق مظللة للجلوس والاستمتاع بوقت هادئ ومريح، يمكنك ممارسة رياضة ركوب الدراجة حيث توجد مسارات مخصصة لهذا الغرض، توجد أيضًا مساحات مخصصة للشوي، ومسارات للمشي الطويل.

والمميز أنها تحتوي على حديقة للحيوانات يمكنك مشاهدة أنواع وفصائل كثيرة بها والتقاط صور تذكارية رائعة، وهناك أيضًا مجموعة من المطاعم والكافيهات، وألعاب ترفيهية للأطفال الصغار، يمكنك اكتشاف الطبيعة الساحرة والاستمتاع بصوت الطيور، وقضاء يوم مميز لا يُنسى داخل هذا المكان، لذلك ننصحك بوضعه ضمن قائمة خياراتك.

معلومات حديقة بولونيزكوي الطبيعية

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6. حديقة ساحل فلوريا

فلوريا حديقة الورود في اسطنبول من الأماكن المميزة لقضاء وقت ممتع مع عائلتك أو أصدقائك المقربين، تقع تحديدًا بمنطقة فلوريا بحي بكر كوي، تمتد على بحر مرمرة وتتميز بإطلالة رائعة، وتحتوي على مجموعة كبيرة من المقاعد وأماكن الجلوس والألعاب الترفيهية والأجهزة الرياضية التي يمكنك استخدامها مجانًا، وتضم الحديقة مجموعة من الأشجار والورود الطبيعية الساحرة بألوان متنوعة وجذابة، وتضم مساحات مخصصة لإقامة المناسبات الخاصة بإطلالة مميزة على بحر مرمرة، وتقترب من مطعم فلوريا الشهير بتقديم الأطعمة البحرية اللذيذة والمشويات، كما يوجد بالمكان كافيه متميز يقدم تشكيلة رائعة من المشروبات الباردة والساخنة والوجبات الخفيفة يمكنك الاستمتاع بها خلال رحلتك، يضم المكان أيضًا مول أكواريوم فلوريا الذي يحتوي على مجموعة كبيرة من المتاجر لأشهر الماركات العالمية فلا يفوتك زيارته.

معلومات حديقة ساحل فلوريا في اسطنبول

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7. حديقة وادي الحياة بيليك دوزو

وادي الحياة أو حديقة الورود باسطنبول هي أحد الأماكن الترفيهية الجميلة تتميز بالمناظر الخلابة والمساحات الشاسعة الخضراء وتحتوي على مساحات من الورد الطبيعي بألوان رائعة وشلالات جميلة، ويوجد بها أنشطة كثيرة مثل الألعاب الترفيهية ومسارات قيادة الدراجات يمكنك استئجار دراجة بمبلغ رمزي وممارسة رياضتك المفضلة، وإن كنت من محبي كرة القدم فيمكنك ممارستها بشكل جماعي مع أصدقائك، يحتوي المكان على جلسات مميزة ومطاعم وكافيهات جيدة مصممة على المساحات الخضراء الموجودة بالمكان، استمتع بمشروباتك المفضلة وسط أحضان الطبيعة واقضِ وقت مميز وجميل.

معلومات حديقة وادي الحياة بيليك دوزو

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اضغط هنا. رقم الجوال: 904440939+

قدمنا لكم فيما سبق أفضل حدائق الزهور في اسطنبول وأهم المعلومات حول كل حديقة، والأنشطة الترفيهية الرائجة التي يمكنك ممارستها، وموقعها داخل خرائط جوجل حتى تتمكن من الوصول لها بسهولة، ونتمنى لكم رحلة سعيدة وممتعة.