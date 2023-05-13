أفضل 9 من حدائق بورصة تستحق الزيارة

تحظى منطقة بورصة بطبيعة خلابة من بين المناطق السياحية الكثيرة في تركيا، حيث أنه من الصعب على السائحين زيارة تركيا وعدم الذهاب إلى حدائق بورصة المتنوعة، والسبب الرئيسي في ذلك كثرة الأنشطة التي يمكنك ممارستها في كل حديقة على حدة، مع الأهمية التاريخية لكل حديقة إضافة إلى نوعيات الأشجار وارفة الظلال مثل البلوط والكافور، والتنوع الرائع في أشكال وألوان الزهور الطبيعية الجميلة مع المساحات الخضراء الواسعة والتي تدعو إلى المزيد من التأمل والاسترخاء وأخذ قسطاً من الراحة بعيداً عن جو المدينة الصاخب وسنذكر من خلال السطور القليلة القادمة أجمل حدائق بورصة بشيء من التفصيل.

أفضل حدائق بورصة

تعرف منطقة بورصة في تركيا بأنها جميلة الجميلات حيث تتمتع بالجو المنعش وبكثرة المساحات الخضراء والمتنزهات العامة، لذلك يقبل عليها السائحون العرب والأجانب من مختلف الفئات والطبقات لقضاء أوقات ممتعة بصحبة الشلالات والأشجار والألعاب الترفيهية المختلفة، كما يمكنك تناول أشهى المأكولات الشعبية التركية وتذوق جميع أنواع الطعام من المطبخ الشرقي والغربي، وفيما يلي بعضاً من حدائق بورصة المميزة.

1- حديقة محرابلي بورصة

تقع الحديقة في منطقة أدولونك وتعتبر من أجمل حدائق في بورصة، فتبلغ مساحتها 80 ألف متر مربع وتم افتتاحها عام 2004 وتضم الحديقة العديد من المناطق الهامة مثل النصب التذكاري للشهداء ومنطقة الحدائق العثمانية ومساحة واسعة للأطفال مع مسارات خاصة للسير والركض وممارسة جميع أنواع الألعاب الرياضية ومن أفضل المشاهد التي يمكنك أن تراها داخل الحديقة جسر ضخم يمر فوق بركة مياه اصطناعية يتوزع حولها المقاهي وملاعب كرة القدم والتنس، كما أن هناك مسارات مخصصة لركوب الدراجات، كما يوجد العديد من الأزهار ذات الأشكال والألوان وتتميز بالرائحة الذكية والتي تنتشر في كل أرجاء الحديقة.

معلومات عن حديقة محرابلي بورصة

العنوان : Odunluk, İbrahim İşsevenler Cd., 16110 Nilüfer/Osmangazi/Bursa, تركيا.

: Odunluk, İbrahim İşsevenler Cd., 16110 Nilüfer/Osmangazi/Bursa, تركيا. رقم الهاتف: 904441600+

2- حديقة مرينوس بورصة

إذا كنت تريد الذهاب إلى أجمل حديقة في بورصة، فعليك بالذهاب إلى حديقة مرينوس، في إطلالة ساحرة على جبال أولوداغ، تمتد مساحة واسعة من الخضرة والأشجار وارفة الظلال فتصلح لممارسة السير أو الركض وكافة الألعاب الرياضية مع ركوب الدراجات الهوائية، فتم إنشائها في عام 2008 على مساحة تقدر بخمسمائة ألف متر مربع، كما يوجد بداخل الحديقة مساحات مخصصة للعب الأطفال مع توافر جميع معدلات الأمان.

جدير بالذكر توزيع المقاعد الخشبية في جميع أنحاء الحديقة وبطريقة مميزة حتى يتسنى لمن يمارس الرياضة أخذ قسطاً من الراحة على تلك المقاعد، كما أنه يوجد مسارات خاصة للكراسي المتحركة والمخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ويوجد أيضاً أماكن مخصصة لهم للجلوس والاستمتاع بالطبيعة الساحرة.

معلومات عن حديقة مرينوس بورصة

العنوان: Santral Garaj, Ulubatlı Hasan Blv. No:1, 16200 Osmangazi/Bursa, تركيا.

3- حديقة جنة الطيور بورصة

تقع حديقة جنة الطيور على بعد مائة وعشرون كيلو متر غرب مدينة بورصة، وتعتبر من أجمل حدائق بورصة، حيث تستمتع فيها بأشكال مختلفة من الطيور وتم افتتاح محمية الطيور بداخلها عام 1998 وتبلغ مساحتها مئتي ألف متر مربع موزعة بشكل رائع مع وجود مسارات خاصة للسير والركض.

كما يمكنك الاستمتاع بالطيور البرية الرائعة ومنها طيور الفلامينكو والنعام والطاووس وبعض الطيور الجارحة كالنسور والصقور وذلك بالإضافة إلى أنواع البط المختلفة، وتم تصميم الحديقة تبعاً للمعايير الدولية للمحميات الطبيعية، وتعيش الطيور في بيئة ملائمة يمكنها من الاستمرار فترات طويلة وعدم تعرضها للصيد الجائر.

معلومات عن حديقة جنة الطيور بورصة

العنوان: Darıca Kuş Cenneti، Tuzla Cd، 41700 Darıca، Kocaeli، Bursa، türkiye.

4- حديقة الجاذبية في بورصة

وتعتبر من أشهر حدائق بورصة حيث يقبل عليها الكثير من الزوار بمختلف جنسياتهم، حيث تضم الحديقة العديد من المرافق المتنوعة للخدمات الترفيهية حيث تحتوي على بحيرات صغيرة مخصصة لصيد الأسماك بالإضافة إلى وجود العديد من أحواض سمك الزينة بأشكالها المختلفة بالإضافة إلى بعض المساحات الخاصة بممارسة السير والركض وجلسات الاسترخاء والتأمل.

وتقع في منتصف مدينة بورصة في منطقة يلدريم، وجدير بالذكر أن موقعها بالقرب من الجبل جعل لها إطلالة خاصة ومميزة بين العديد من حدائق بورصة كما تحتوي الحديقة على عدد كبير من الأشجار المرتفعة دائمة الخضرة مع توافر العديد من الأزهار الملونة ذات الرائحة الذكية، كما يوجد داخل الحديقة أكواريوم صغير تستطيع من خلاله مشاهدة الأسماك بأشكالها المختلفة.

معلومات عن حديقة الجاذبية في بورصة

العنوان: Siteler, 7. Sk. No:8, 16310 Yıldırım/Bursa,

5- حديقة بوتانيك في بورصة

يعتبرها البعض أجمل حديقة في بورصة، حيث تبلغ مساحتها نحو أربعمائة ألف متر مربع، وتعتبر من أفضل الأماكن للممارسة التأمل والاسترخاء وقضاء أجمل الأوقات بصحبة الأصدقاء والعائلة وتم افتتاح الحديقة منذ عام 1998 وجدير بالذكر أنه يوجد العديد من البحيرات الاصطناعية، والتي تتميز بإطلالتها الساحرة مع وجود مسارات متنوعة للسير والركض والاستمتاع بركوب الدراجات الهوائية، كما أن الحديقة من فترة وجيزة أتاحت عمل حفلات خاصة بالشواء وأيضاً وجود مساحات مميزة للعب الأطفال مع توافر جميع معدلات الأمان بالنسبة لهم.

معلومات عن حديقة بوتانيك في بورصة

العنوان : Alemdar, Soğanlı Mah, Yakın Çevre Yolu 2. Km, 16190 Osmangazi/Bursa, تركيا.

: Alemdar, Soğanlı Mah, Yakın Çevre Yolu 2. Km, 16190 Osmangazi/Bursa, تركيا. الهاتف: 902247162938+

6- حديقة بوديوم بارك بورصة

يعتبر حديقة بوديوم بارك بورصة من أفضل الحدائق والمنتزهات الموجودة في بورصة، حيث يعتبر منتزه متكامل يحتوي على العديد من الأنشطة الترفيهية من ملاهي ومطاعم وأماكن متنوعة للتسوق وتبلغ 85 ألف متر وتعتبر ملاهي بوديوم من أفضل الأماكن الترفيهية داخل بورصة كما يمكنك قضاء وقت ممتع في السباحة داخل حمامات السباحة والتي تناسب الصغار والكبار.

معلومات عن حديقة بوديوم بورصة

العنوان : Cumhuriyet, Nilüfer Hatun Cd. No:114, 16140 Nilüfer/Bursa, تركيا.

: Cumhuriyet, Nilüfer Hatun Cd. No:114, 16140 Nilüfer/Bursa, تركيا. رقم الهاتف: 902244536100+

7- حديقة كولتور بارك بورصة

تعتبر حديقة كولتور بارك من أجمل حدائق بورصة حيث يمكنك ممارسة العديد من الأنشطة الترفيهية بداخلها ويوجد بداخلها مدينة ملاهي لونا بارك وتعتبر أيضاً من أعرق وأقدم الحدائق الموجودة في منطقة بورصة حيث تم تأسيسها عام 1955 وتبلغ مساحتها نحو 393000 متر مربع كما يوجد بداخلها بحيرة اصطناعية واسعة يمكنك ركوب قوارب بدواسات والسباحة بداخلها وقوارب للتجديف.

وإذا كنت من محبي ممارسة الرياضة فإن الحديقة تخصص مساحات واسعة لممارسة العديد من الأنشطة الرياضية مثل المشي والركض وممارسة كرة القدم وجدير بالذكر أن الحديقة وافقت على إقامة حفلات الشواء، كما يوجد مساحات كثيرة مخصصة للعب الأطفال.

معلومات عن حديقة كولتور بارك بورصة

العنوان : Gaziakdemir Mah., Çekirge Cad No:4, 16070 Osmangazi/Bursa, تركيا.

: Gaziakdemir Mah., Çekirge Cad No:4, 16070 Osmangazi/Bursa, تركيا. رقم الهاتف: 904449444+

8- حديقة نينوفا المائية في بورصة

تعتبر حديقة نينوفا المائية في منطقة بورصة من أفضل خيارات السياحة في بورصة ومن أفضل الأماكن التي يلجأ إليها الزائرين هروباً من حرارة الصيف، حيث تتمتع الحديقة بالهواء المنعش والإطلالة المميزة تم افتتاح الحديقة عام 2013 وتقدم العديد من الأنشطة الترفيهية المميزة ويوجد بها العديد من المسابح المخصصة للكبار والأطفال، كما تضم العديد من المقاهي والمطاعم.

وجدير بالذكر أن الحديقة تتيح إقامة حفلات العرس كما يوجد بها أكوا للعب المائي تناسب مختلف الأعمار كما يوجد بداخلها صالة مجهزة للألعاب الرياضية وذلك لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة والحفاظ على اللياقة البدنية.

معلومات عن حديقة نينوفا المائية في بورصة

العنوان: Ertuğrul, Ahmet Taner Kışlalı Blv., 16120 Nilüfer/Bursa,

9- حديقة غابة أتاتورك

من أشهر الحدائق والغابات في بورصة حيث تحتوي على مساحات خضراء واسعة مع جدول للمياه ينساب في منتصف الحديقة ويعطي إطلالة جمالية غاية في الروعة كما يوجد بداخلها أشجار البلوط والصنوبر ومجموعة متنوعة من الأزهار الجميلة ذات العبير الفواح.

وتتميز جميع حدائق بورصة بأن لها طابع فريد ومميز عن باقي المناطق وبقية الحدائق والغابات، ويوجد بداخل الحديقة منتزه اكستريم بارك بورصة، ويوجد بداخل المنتزه مساحات خضراء شاسعة يمكنك ممارسة جميع أنواع الرياضات بداخله مثل السير والركض وأيضاً يعتبر المنتزه مكاناً جيداً لمحبي المغامرة مثل تسلق الجبال والتأرجح والسير بين الأشجار على الألواح الخشبية، كما تتوفر داخل حديقة غابة أتاتورك ألعاب مخصصة للأطفال مع التوفير الكامل لكل معدلات الأمان.

معلومات عن حديقة غابة أتاتورك

العنوان: Gümüştepe Mah., 16000 Nilüfer/نيلوفر/Bursa

إلى هنا نكون قد انتهينا من عرض مفصل لأفضل حدائق بورصة ينصح بزيارتها مع توضيح الأنشطة الترفيهية التي يمكنك ممارستها داخل كل حديقة ونرجو أن نكون وفقنا في عرض ذلك.