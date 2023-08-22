أفضل 8 حدائق مسموح فيها الشوي في الرياض تستحق الزيارة

تعتبر جلسات الشواء طقس متعارف عليه بين العوائل والأصدقاء في المملكة السعودية، لذا عندما يرغبون في قضاء وقت ممتع خارج المنزل مع تناول الطعام، غالبًا ما يبحثون عن أماكن تسمح بالشوي داخلها، وتُعد الحدائق هي الوجهة المناسبة في هذه الحالة، حيث إنها عبارة عن مناطق واسعة ومفتوحة، لكن هناك حدائق تمنع جلسات الهواء حفاظًا على كافة أرجاء الحديقة دون آثار حروق الفحم والمشاوي، بينما يوجد عِدة حدائق مسموح فيها الشوي في الرياض مع الحفاظ على نظافة المكان بشكل دوري، وعندما ترغب في تحقيق تلك التجربة والاستمتاع بها حتمًا تحتاج إلى مكان درجة الحرارة فيه معتدلة، وأجوائه ممتعة وهادئة، وقد حرصنا على تقديم الحدائق التي تتحقق فيها تلك الميزة حتى تستمتع بتجربة فريدة ومثالية.

أفضل حدائق مسموح فيها الشوي في الرياض

يُعد الشواء في الهواء الطلق من أشهر عادات المجتمع السعودي، والأكلات المشوية تُعد مفضلة لهم، لذا سواء كُنت من سُكان العاصمة أو زائرًا حديثًا لها وترغب في خوض تلك التجربة في مكان مناسب، عليك اختيار حدائق مسموح فيها الشوي في الرياض، وهي التي سنتعرف عليها معًا في السطور التالية:

1- منتزه بحيرة سد نمار

إنها حديقة جميلة من ضمن حدائق مسموح فيها الشوي في الرياض، تمنحك تجربة فريدة من نوعها، حيث تحتوي على مساحات واسعة مُغطاة بالعشب الأخضر، ومناظر خلابة تبث السعادة في قلوب الناظرين إليها، فضلًا عن بحيرة سد نمار، والتي يصل طولها إلى 2 كيلومتر، ومساحتها 200,000 متر مربع، ويصل عمقها إلى 20 متر تقريبًا، وقد عُدّت من أهم المناطق الطبيعية الخلّابة التي تستقطب آلاف السائحين سنويًا، وكان لها الدور الكبير في تلطيف الأجواء داخل الحديقة، وبمحاذاة ضفتها يوجد منطقة مُمهدة، مناسبة لعِدة أنشطة ترفيهية مثل المشي وركوب الدراجات، وبمُجرد أن تتجوّل في أرجائها وتستكشفها ستجد أماكن مُخصصة للشواء بها.

2- حديقة النهضة

حديقة النهضة هي أحد أجمل حدائق الرياض وأكثرها شُهرة، وتُعد من أقدم حدائق العاصمة، حيث تم تأسيسها عام 1414هـ، وتحتل مساحة كبيرة تصل إلى 30 مليون متر مربع تقريبًا، وتقع على طريق النهضة بحي جرير، وإن قررت زيارتها لا يُمكنك تفويت تجرية جلسة الشواء في وقت ما قبل زوال الشمس، فلا يوجد أجمل من الاستمتاع بالشواء وسط مساحات خضراء مريحة، وأشجار وزهور جميلة تملأ المكان بشكل متناسق من حولك، وجو هادئ لا مثيل له، وهي تحديدًا الأسباب التي جعلتها محط اهتمام من قِبل السائحين وزوّار العاصمة على حدٍ سواء، ومع كل تلك المميزات يُمكنك دخولها مجانًا، في أي وقت من اليوم، طوال أيام الأسبوع، لكنها بالتأكيد تكون أكثر ازدحامًا في أيام العطلات.

3- حديقة البجيري

حتى لو كُنت من سُكان العاصمة ولست سائحًا جديدًا بها، لن تمل من زيارة حديقة البجيري، والتي تُمثل واحدة من أبرز الحدائق للشوي بالرياض، حيث حازت على شُهرة واسعة وأصبحت علامة جذب سياحي هامة؛ نظرًا لاحتوائها على عدد كبير من المناظر الطبيعية الخلّابة، إضافةً إلى مناطق المتاحف التراثية التي تعبر عن تاريخ المملكة، وأثناء التجوّل في أرجائها يُمكنك العثور على عدد كبير من المطاعم والكافيهات، والتي يُمكنك زيارتها لخوض تجربة فريدة من نوعها، لكن جدير بالمعرفة أن أسعارها مرتفعة بعض الشيء، أما عن دخول حديقة البجيري نفسها فهو مجاني تمامًا، وتستقبل الزوّار طوال أيام الأسبوع بدءًا من العاشرة صباحًا.

4- منتزه الخرارة الوطني

من الرائع أن تبدأ يومك في أحد أجمل الحدائق للشواء في الرياض، إنّه منتزه الخرارة الوطني، والذي تشعر بالراحة بمُجرد التأمل في جمال مناظره المنعكسة أمام عينك، حيث يُعد وجهة مثالية لكل مُحبي المغامرات والأنشطة الابتكارية المميّزة، ويقع في جنوب محافظة المزاحمية الواقعة غرب الرياض، وقد سُمي بالخرارة نسبةً إلى خرير المياه الذي يتدفق من أعلى جبال العارض، واعتُبر ضمن أفضل الوجهات السياحية في شتاء السعودية، حيث يتمتع بجو رائع في ضواحي الرياض بعيدًا عن صخب المدينة، علمًا بأنه يتكوّن من مزيج بين الكثبان الرملية والتكوينات الصخرية، وبجانب البحيرة المعروفة باسم "بحيرة الضوء السائل" المتكوّنة نتيجة هطول الأمطار الغزيرة، ستجد مكان مثالي لجلسات الشواء، أثناء مشاهدة الشمس التي تستقر فوق الماء.

5- حديقة حي الفلاح

تعتبر حديقة حي الفلاح متوسطة من حيث المساحة، مقارنةً بغيرها من حدائق الرياض، ورُغم ذلك تُعد من أحد أفضل الحدائق مسموح فيها الشوي في الرياض وأكثرها شُهرة، وتقع في حي الفلاح الذي اشتُهر بهدوئه ورقيّه بين أحياء شمال العاصمة، والذي يُمثل منطقة وفيرة الخدمات، مما منح الحديقة موقعًا استراتيجيًا، وجعلها محطة جذب سياحي بمرور السنوات، وهي وجهة مثالية إن أردت الابتعاد عن صخب المدينة، والاستمتاع ببعض الوقت مع عائلتك، وإقامة حفلات الشواء، وأفضل وقت يُمكنك زيارتها فيه هو وقت الأجواء المعتدلة، ولا تقلق حيال إحضار الأطفال معك، حيث إنها مُحاطة بسور، مما يجعلها آمنة عليهم.

6- حديقة وادي حنيفة الرياض

تأتي حديقة وادي حنيفة في مقدمة قائمة أفضل حدائق للشوي في الرياض، إذ تُعد من أشهر الحدائق الموجودة بها وأكثرها تميّزًا، واشتُهرت بإطلالاتها المُذهلة على المساحات الخضراء الشاسعة، مما جعلها بمثابة وسيلة للتنفيس عن ضغوطات الحياة؛ نظرًا لما تشمله من أنشطة ترفيهية مميّزة للغاية تُعيد إليك الحيوية والطاقة اللازم لاستكمال حياتك، والتي يحتاجها كل شخص من حين لآخر، كما أنها تنقسم من الداخل إلى خمس متنزهات يتميّز كلًا منها بالطبيعة الساحرة، لكن لكلٍ منها سحرها الخاص، لذا إن كُنت تبحث عن حدائق مسموح فيها الشوي في الرياض لا تتردد في زيارة حديقة وادي حنيفة، مع العلم أن دخولها مجاني، ومفتوحة على مدار 24 ساعة.

7- منتزه الثمامة البري

يُشكل المنتزه متنفس بري طبيعي، يجذب آلاف الزوّار من سُكان العاصمة وسائحيها، ويُعد من أقدم المنتزهات المُخصصة للعوائل، حيث تم إطلاقه لأول مرة عام 1983م، بعد أن حوّله الأمير خالد من مزرعته الخاصة إلى متنزه ترفيهي، علمًا بأنه يقع على مساحة تصل إلى 370 كيلومتر مربع، في الشمال الشرقي من الرياض، وهو عبارة عن مجموعة من المخيمات التي يصل عددها إلى 121 مخيّم تقريبًا، وكل مخيم يكون له جلسة خارجية ومكان مُخصص للشواء، وما جذب إليه عدد كبير من الزائرين هو تمتعه بدرجة عالية من الأمان، حيث يتوفر فيه بوابات للدخول والخروج تحت حراسة أمنية، وإذا قررت زيارته مع عائلتك فإنه ليس مقيّد بوقت معين، إذ يستقبل الزوّار على مدار 24 ساعة، طوال أيام الأسبوع، لكن أسعار دخوله تتراوح بين 250-435 ريال سعودي، وتُحدد وفقًا لعدد المواقع والخيّم.

8- حديقة الملك سلمان

تُعد حديقة الملك سلمان من أحدث المشاريع التي أُقيمت في العاصمة الرياض، والتي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في التاسع عشر من مارس عام 2019م، ورُغم أنه لم يفُت على إنشائها مُدة طويلة، لكنّها حازت على قدر كبير من إقبال الزوّار، واستقطبت أعداد ضخمة منهم، حيث وفرت بضعة أنشطة ثقافية، وفنية، ورياضية، وترفيهية لسُكان العاصمة وزوّارها، علمًا بأنه تم إقامتها على مساحة تزيد عن 16 كيلومتر مربع، لتصبح بذلك من أكبر حدائق العالم، وفي ظل استمتاعك بمساحاتها الخضراء الواسعة، يُمكنك بدء حفلة شواء داخلها، والاستمتاع بتجربة طعام فريدة من نوعها مع جوّها المميّز.

إنّ العثور على حدائق مسموح فيها الشوي في الرياض يتطلب تحري الدقة عن تفاصيل الحديقة وأنشطتها الترفيهية، وقد وُجدت العديد من الحدائق التي تسمح بذلك، لذا قدمنا لك ما ألممنا به من تفاصيل عن تلك الحدائق المشهورة، مع توضيح أبرز التفاصيل المتعلقة بها، ومواعيد عملها.