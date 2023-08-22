أفضل 6 أنشطة يمكن تجربتها في حديقة اشبيليا الثانية الرياض

يُعتبر حي اشبيليه من أحياء شرق الرياض الشهيرة، كما أنه يمتاز بهدوئه عن المدينة، وهو ما لا ينفي وفرة المرافق والخدمات فيه، حيث يجذب العوائل بما يحتوي عليه من أماكن ترفيهية على غرار حديقة اشبيليا الثانية الرياض، وهي من الوجهات المثالية للهدوء والاستجمام حيث تمتزج فيها عناصر الطبيعة، وتمتاز بمساحتها الخضراء وتقديمها مختلف الأنشطة والمفاجآت التي تجذب اهتمام الزوار، وتبلغ مساحتها 35 ألف متر مربع، فيُنصح بزيارتها للأسر والعوائل، فهي من الأماكن السياحية التي تتناسب مع الأطفال وتضعهم في عين اعتبارها من خلال الأنشطة التي تُقدمها.

الأنشطة الترفيهية في حديقة اشبيليا الثانية الرياض

إنَّ الحديقة أشبه بالمنتزه الصغير نسبيًا، حيث تشمل مساحة رملية ومنها ما هو مُجهز للألعاب، ناهيك عن مسارات أخرى للمشي وأشجار النخيل المورقة والمروج، بالإضافة إلى طاولات ومقاعد للجلوس، ومن أشهر ألعاب الأطفال في حديقة اشبيليا الثانية الرياض الزحاليق والأراجيح، ولا تخلو الحديقة من المرافق العامة الأخرى على غرار المراحيض العامة ومواقف السيارات وما شابه، ومن أبرز الأنشطة في الحديقة المشي لمسافة طويلة واللعب في مناطق الألعاب خاصتها، وتُعتبر الحديقة من المُنتزهات الملائمة مع العوائل والأطفال، وتُقدم عددًا من البرامج الترفيهية، وتذخر بعدد من المطاعم والمقاهي القريبة، ويوجد بها مناطق جلوس متعددة، ويُمكن الإشارة إلى أبرز الأنشطة التي يُمكن القيام بها في حديقة اشبيليا الثانية في الرياض على النحو التالي:

1- التنزه في الحديقة

يُمكن بدء الجولة باستكشاف الحديقة من خلال التجول في كافة أنحائها، حيث يتأمل الناظر جمالها الطاغي من صنيع الخالق، والذي يتجلى فيما تحتوي عليه من مناظر طبيعية خلابة، لاسيما أشجارها المورقة التي تُريح النفس، ومساحاتها الخضراء الرحبة التي صُممت خصيصًا للتجول فيها.

2- استغلال مقاعد الجلوس

من أكثر خدمات البنية التحتية تميزًا في الحديقة وجود مقاعد للجلوس في عدة أماكن بالحديقة موزعة على أركانها، وهو ما يُوفر لكبار السن خصيصًا أخذ قسط وافر من الراحة بعد جولة مميزة في الحديقة، أو يُمكن الجلوس عليها لتناول الوجبات الخفيفة أو التأمل عند وقت الغروب.

3- ممارسة الرياضة

لم تغفل حديقة اشبيليا الثانية الرياض عن توفير بعض المسارات لمُحبي الرياضة، لاسيما في النهار الباكر، حيث يُمكن ممارسة المشي والركض والاستمتاع بالنشاط الرياضي جنبًا إلى جنب مع صفاء الذهن في تلك الأجواء الرائعة في الهواء الطلق، وهو ما يُوفر تجربة مميزة للزوار ناهيك عن زيادة النشاط والطاقة أول اليوم، كما أنَّ إضاءة الحديقة خافتة مما يُوفر أجواء مميزة للمشي.

4- دخول منطقة الألعاب

تُعتبر من أفضل الأنشطة التي وفرتها الحديقة، وجود منطقة مغلقة صُممت خصيصًا لتستوعب عدد من ألعاب الأطفال، على درجة عالية من الأمان، توفر لهم المتعة المرغوبة، حتى لا يشعرون برتابة قط أثناء زيارتهم للحديقة، لاسيما النطيطات الهوائية المثيرة، مع العلم أنَّ من تلك الألعاب ما هو مجاني وآخر مدفوع، ومن الجدير بالذكر أنها تحتوي على ملعب كرة القدم لمُحبيها.

5- تجربة منطقة التسلق

صمُمت تلك المنطقة خصيصًا لتكون مناسبة مع الأطفال، لتوفير تجربة مميزة ومثيرة لهم، فهي الأجواء الحماسية التي تُضفي على الأجواء طابعًا خاصًا، ونظرًا لتلك الأنشطة باتت من حدائق شرق الرياض الأكثر تناسبًا مع الأطفال.

6- التقاط الصور التذكارية

لا يوجد ما يُضاهي جمال الحدائق الغنَّاء لتكون هي المكان الأفضل لالتقاط الصور التذكارية المميزة بين أركانها، حيث إنَّ حديقة اشبيليا الثانية تُوفر الكثير من المناظر الطبيعية والتي يُمكن اتخاذ أي منها مكانًا مناسبًا للتصوير.

مطاعم حديقة اشبيليا الثانية الرياض

لم تقتصر حديقة اشبيليا الثانية على الأنشطة المذكورة أعلاه فحسب، فهناك عددًا من المرافق لاسيما المطاعم، فعلى الرغم من وجود بائعين متنقلين بين طرقاتها يُقدمون الوجبات الخفيفة والمثلجات وما شابه، ومن سوء الحظ أنه في مُحيط الحديقة لا توجد مطاعم تُذكر، إلا أنَّ هناك بعض المطاعم القريبة والتي يُمكن تجربة أي منها للحصول على وجبة رئيسية مميزة خلال اليوم، ومنها:

كافيه ومطعم ذا وايد : يُقدم أنواع مختلفة من المشروبات ناهيك عن بعض الوجبات الخفيفة للفطور.

: يُقدم أنواع مختلفة من المشروبات ناهيك عن بعض الوجبات الخفيفة للفطور. مطعم زهرة ملهم: يستوحي أطباقه من المطبخ اليمني، ويُقدم الذبائح والمندي، ويُمكن تجربته.

كما تقترب حديقة اشبيليا الثانية الرياض من بعض الفنادق على غرار فندق بريرا اليرموك، والذي يبعد عن الحديقة بمسافة 3.3 كيلو متر، وهو من أفضل فنادق الرياض من فئة 4 نجوم، أو فندق الفرحان اشبيلية ويبتعد عن الحديقة بمسافة لا تزيد عن 1.8 كيلو متر، فيُعتبر الخيار الأمثل للسياح الراغبين في الإقامة بفندق قريب من مثل تلك الأماكن الترفيهية.

مواعيد العمل والأسعار

تفتح حديقة اشبيليا الثانية بالرياض أبوابها أمام الزوار يوميًا في تمام الساعة السابعة صباحًا إلى الساعة الثانية عشر مُنتصف الليل، فيما عدا يوم الجمعة تعمل مُبكرًا من الساعة الخامسة فجرًا، كما أنها يوم السبت تعمل على مدار 24 ساعة، وهو ما يجعلها من أفضل منتزهات الرياض التي تستوعب عدد كبير من الزوَّار يوميًا، أما عن دخول الحديقة فيكون مجانًا للأطفال والبالغين، وهو ما لا ينفي احتمالية وجود بعض الرسوم المتطلبة لاستخدام بعض الخدمات الأخرى المزودة بها الحديقة، كما يُمكن الاستفسار عن أي تغيرات في الأسعار أو مواعيد العمل من خلال الاتصال على الرقم: 966114112222+

عنوان حديقة اشبيليا الثانية الرياض

تقع الحديقة في شارع الجيراني حي اشبيليا في شرق الرياض على طريق الملك عبد الله، المملكة العربية السعودية، بجوار الأحياء السكنية الفاخرة، ويُعتبر من المواقع النموذجية في العاصمة، حيث يقترب من المواقع الحيوية على غرار جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ومطار الملك خالد الدولي وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ويُمكن الوصول إلى حديقة اشبيليا الثانية الرياض من هنـا.

هكذا تُعتبر حديقة اشبيليا الثانية الرياض من أبرز الأماكن السياحية في المنطقة، التي تُقدم الأنشطة الترفيهية المتنوعة التي تُوفر لهم وقتًا ملائمًا للهدوء والراحة والاستجمام، وقد أفردنا في الحديث عن تلك الأنشطة عن كثب.