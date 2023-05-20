أفضل 10 أنشطة مميزة في حديقة الجاذبية في بورصة

تعتبر حديقة الجاذبية في بورصة والتي تعرف بالتركية Kaplıkaya Cazibe Merkezi من أجمل المنتزهات العائلية في المدينة، تم البدء ببناء الحديقة في عام 1995م وتم افتتاحها بشكل رسمي في عام 1998م، تضم الحديقة مرافق ترفيهية متنوعة وأنشطة متعددة تناسب جميع الأذواق والأعمار، وتحتوي حديقة الجاذبية في بورصة على حوض من الأسماك مختلفة الأشكال والألوان، ولعشاق الصيد حصة كبيرة في الحديقة مع وجود برك خاصة لصيد الأسماك، بالإضافة إلى وجود عدد من المطاعم والمقاهي التي تقدم أشهى الأطباق التركية التقليدية التراثية والأسماك الطازجة، سنتعرف من خلال السطور القادمة على أبرز عشر أنشطة مميزة يمكنك ممارستها والاستمتاع بها في حديقة الجاذبية في بورصة.

الأنشطة الترفيهية الموجودة في حديقة الجاذبية في بورصة

تعتبر زيارة حديقة جاذبة بورصة من أجمل الأنشطة التي يمكنك القيام بها، تشهد الحديقة إقبالاً كبيراً من السياح من داخل تركيا ومن مختلف أنحاء العالم، فهي تعتبر واحدة من أشهر الأماكن السياحية في بورصة ، حيث يرمي الزوار همومهم وأوجاعهم على باب الحديقة ليقضوا ساعات من التسلية والمتعة في أجواء هذه الحديقة الرائعة مع وجود العديد من الأنشطة الترفيهية كما سنوضح فيما يلي:

1- الاسترخاء والاستجمام

تحتوي حديقة الجاذبية في مدينة بورصة على مساحات خضراء واسعة، وتضم عدد كبير من الأشجار والأزهار مختلفة الأشكال والألوان، حيث يمكنك الجلوس على المقاعد الخشبية الموجودة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة، أو الاستلقاء على العشب وممارسة أروع لحظات التأمل وسط أجواء الطبيعة الساحرة.

2- ممارسة الرياضة والمشي

توفر حديقة الجاذبية في بورصة ممرات واسعة تظللها الأشجار الخضراء العالية من كل الجهات الأمر الذي يبعث على الهدوء والراحة، حيث إن موقعها بالقرب من الجبل يجعلها تطل على كامل المدينة بإطلالات رائعة، ويمكنك ممارسة المشي والجري واستنشاق الهواء النقي المفعم بالأوكسجين، بالإضافة إلى الرياضيات الاخرى مثل كرة القدم ومرة السلة مع وجود الملاعب الخاصة التي توفرها الحديقة.

3- زيارة حوض الأسماك (الأكواريوم)

يوجد داخل حديقة الجاذبية بورصة اكواريوم صغير يحتوي على كبير من الأسماء الجميلة، حيث يمنح الزوار فرصة مشاهدة الأسماك من خلف الزجاج عن قرب والتقاط أجمل الصور التذكارية وتمنحك شعور كأنك في عرض البحر تسبح بين أنواع الأسماك المختلفة.

4- مناطق مخصصة للأطفال

سوف يجد الأطفال مساحات واسعة تتيح لهم الركض واللعب من دون وجود أي قيود أو خوف عليهم، بالإضافة إلى أن الحديقة تحتوي على أحدث وأكبر عدد من الألعاب الكهربائية مع توفير كل وسائل الحماية والأمان حتى تضمن قضاء أجمل الأوقات لأطفالك بجو مفعم بالفرح والتسلية، يوجد عدد من الزحاليق المائية بارتفاع مناسب للأطفال، توفر الحديقة مرافق خاصة لجلوس الأهل من أجل مراقبة أطفالهم وهذا ما يميز حديقة الجاذبية في بورصة عن غيرها.

5- ممارسة هواية الصيد

تتيح الحديقة فرصة لممارسة صيد الأسماك مع أطفالك في جو ممتع جدا، وتتفرد حديقة الجاذبية بورصة بوجود مثل هذا النشاط عن غيرها من الحدائق.

6- ممارسة التزلج

يمكنك القيام بالتزلج الرياضة المحببة لقلوب الكبار والصغار، مع توفير كل وسائل الحماية والأمان.

7- ركوب الزوارق

يمكنك تأجير القوارب والاستمتاع برحلة فريدة من نوعها في بحيرة الأسماك الموجودة في الحديقة، واستكشاف أنواع الأسماك الموجودة وأشكالها.

8- التقاط الصور التذكارية

لا تنسى التقاط أجمل الصور التذكارية عند زيارة حديقة الجاذبية في بورصة من أجل توثيق هذه الرحلة الرائعة، وخاصة مع انواع الأسماك المختلفة التي يحتويها حوض الأسماك، حديقة الجاذبية تعتبر أجمل حدائق بورصة فهي وجهة مميزة للعرسان لالتقاط الصور الرائعة لهم.

9- المقاهي والأكشاك

تتوفر داخل حديقة الجاذبية في بورصة عدد من المقاهي التي تقدم المشروبات الباردة والمنعشة بالإضافة إلى مشروبات أخرى إلى جانب الوجبات الخفيفة، وبعض المقاهي يقدم الشيشة، كما يمكنك شراء السناكات اللذيذة والمقرمشات الخاصة بالأطفال والذرة والفوشار والفول والترمس من أحد الأكشاك الموجودة في الحديقة.

10- شراء الهدايا التذكارية

يمكنك شراء الهدايا التذكارية للأهل والأصدقاء من المتاجر الموجودة في الحديقة والتي توفر أجمل البضائع مثل اللوحات والأنتيكات القديمة والاكسسوارات التقليدية بأسعار مناسبة جدا.

الخدمات الموجودة في حديقة الجاذبية في بورصة

توفر الحديقة عدد من المرافق الخدمية توضع تحت خدمة الزوار من أجل ضمان راحتهم وتوفير كل احتياجاتهم لضمان قضاء وقت ممتع في الحديقة، ومن أبرز هذه الخدمات:

1- دورات مياه

تتوفر في حديقة الجاذبية في بورصة دورات مياه منفصلة مخصصة للجنسين مع توظيف عدد من العمال تم رصدهم من قبل إدارة الحديقة من أجل الحفاظ على نظافة الحمامات بشكل خاص ونظافة الحديقة بشكل عام.

2- المقاعد الخشبية

تتوزع في كل أنحاء الحديقة مقاعد تظللها الأشجار الخضراء العالية من أجل الاستراحة والجلوس عليها والاختباء من حرارة الشمس.

3- مواقف للسيارات

ترصد الحديقة جزء من المساحة المتوفرة كمواقف خاصة للسيارات ولوحات إرشادية لضمان عملية تنظيم السير وتجنب حدوث حالات الازدحام.

مواعيد العمل والأسعار في حديقة الجاذبية في بورصة

تفتح الحديقة أبوابها لاستقبال الضيوف والزوار طيلة أيام الأسبوع، حيث يتوافد إليها السياح من أجل الاسترخاء والاستجمام بعيدا عن صخب وضجيج المدينة، وتشهد حالات ازدحام شديد خلال أيام العطلات والأعياد الرسمية وعيد الفطر والأضحية، والدخول إليها مجاني ماعدا استخدام حوض الأكواريوم فهو مأجور تبعا للأسعار الجديدة في كل عام.

عنوان حديقة الجاذبية في بورصة وكيفية الوصول إليها

تقع الحديقة في منطقة يلدريم في مدينة بورصة في تركيا، وهي ثاني اجمل حديقة في بورصة، ويتفرد هذا المنتزه بموقع جذاب وسط أحضان الطبيعة الخلابة، ويمكن الوصول إليه إما عن طريق استقلال الحافلات العامة أو سيارات الأجرة (التاكسي)، كما يمكنك القدوم بسيارتك الخاصة.

مطاعم قريبة من حديقة الجاذبية في بورصة

بعد القيام بجولة ممتعة في حديقة الجاذبية في بورصة والاستمتاع بكل الأنشطة الترفيهية يمكنك تناول وجبة الغداء وأخذ قسط من الراحة في أحد المطاعم القريبة من الحديقة وأبرز هذه المطاعم:

مطعم اسكندر: يتميز المطعم بجلساته الجميلة، ويقدم وجبة رئيسه واحدة وهي اسكندر كباب التي اشتهر بها.

يتميز المطعم بجلساته الجميلة، ويقدم وجبة رئيسه واحدة وهي اسكندر كباب التي اشتهر بها. مطعم كايا: مكان جميل جدا لقضاء أجمل الأوقات، وتناول المشاوي والخبز الطازج وشرب الشاي التركية اللذيذة.

مكان جميل جدا لقضاء أجمل الأوقات، وتناول المشاوي والخبز الطازج وشرب الشاي التركية اللذيذة. مطعم كوفتجي يوسف: وهو مطعم مشهور متخصص بالمشويات والكفتة والستيك.

فنادق قريبة من حديقة الجاذبية في بورصة

يوفر لك موقع حديقة الجاذبية في بورصة فرصة استكشاف عدد من الفنادق الموجودة في مدينة بورصة ومن أبرزها:

فندق يشيل يلدريم: يبعد الفندق تقريبا حوالي عشر دقائق بالسيارة عن الحديقة.

يبعد الفندق تقريبا حوالي عشر دقائق بالسيارة عن الحديقة. فندق غراند بورصة: يبعد الفندق تقريبا حوالي 15 دقيقة بالسيارة عن منتزه جاذبة، ويصنف فندق ثلاث نجوم.

نرجو أن نكون قد استوفينا من خلال هذا المقال كل المعلومات التي قد تحتاجها في حال قررت زيارة حديقة الجاذبية في بورصة، فقد سلطنا الضوء على أهم الأنشطة الترفيهية الموجودة في الحديقة، وأهم المرافق الخدمية المتوفرة بها، مع ذكر موقعها ومواعيد عملها وأسعارها، وأهم المطاعم والفنادق الموجودة بالقرب منها.