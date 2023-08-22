أفضل 9 أنشطة في حديقة الروابي الأولى الرياض ننصحك بها

تعد مدينة الرياض من المدن التي تتصف بوجود أماكن ترفيهية كثيرة تستحق الزيارة، ومن هذه الأماكن "الحدائق" حيث أقيمت العديد من الحدائق المهمة والمجهزة بشكل رائع مثل حديقة الروابي الأولى الرياض فهي تتصف بأجوائها الجميلة نظراً لأشجار النخيل المنتشرة في أرجائها، مما يضفي على الجو سحراً أخاذاً، إضافة للنشاطات التي يمكن للزائر القيام بها وقضاء أجمل الأوقات برفقة الأصدقاء والأهل، ولا ننسى بعض الخدمات المقدمة مما يجعل تجول الزوار وجلوسهم في الحديقة أمراً مسلياً ومريحاً، وفي مقالنا هذا سنقدم لكم لمحة سريعة عن أبرز الخدمات والأنشطة وتقييمات الزوار والموقع لهذه الحديقة الساحرة فكونوا معنا.

الأنشطة الترفيهية في حديقة الروابي الأولى الرياض

تسمى حديقة الروابي الأولى الرياض بحديقة النخيل بسبب احتوائها على الكثير من أشجار النخيل، وتعتبر من أكبر الحدائق العامة في الرياض حيث تبلغ مساحتها تقريباً ما يزيد عن 120 ألف متر مربع بتصميم عصري وحديث، فهي توفر لجميع الزوار والسياح كل وسائل الترفيه والمتعة وخاصة لمن يرغب بقضاء وقت مميز مع عائلته فهو المكان المفضل للتنزه، كما يمكنك القيام بالعديد من الأنشطة المميزة وممارستها في جو مليء بالهدوء والراحة، ومن هذه الأنشطة نذكر لكم:

1- إمكانية التجول

تستطيع أثناء زيارتك إلى حديقة الروابي الأولى في الرياض القيام بجولة استكشافية وهو أول شيء ننصحك به للتعرف على الحديقة وما تحويها من أشجار النخيل الجميلة ونباتات خضراء وأزهار ملونة ومساحات واسعة.

2- ممارسة رياضة المشي والركض

تحوي حديقة الروابي الأولى الرياض أماكن مخصصة للمشي والركض، حيث يقوم بعض الزوار بالمشي والركض في أرجاء الحديقة في الهواء الطلق، مما يعطي الجسم نشاط وحيوية وينشر الطاقة الإيجابية في نفس الزائر.

3- إمكانية تأمل جمال الطبيعة

نظراً للمساحات الخضراء الساحرة يقوم الزوار بالتأمل بجمال حديقة الروابي الأولى الرياض والتغني بسحرها الأخاذ، كما تجذبه الأجواء اللطيفة للتأمل والتفكير بكل هدوء مما يبعد الطاقة السلبية ويجذب الراحة والسكينة والهدوء في قلوب الزوار.

4- التمتع بالجلسات

بسبب توفر أماكن للجلوس يستطيع الزوار القيام بالتجمع مع الأصدقاء والعائلة والاستمتاع بالأجواء اللطيفة في حديقة الروابي الأولى الرياض، وتناول الوجبات والمشروبات والتحدث والتسلية فيما بينهم.

5- وجود برامج ومسابقات

من أكثر ما يميز حديقة الروابي الأولى الرياض وجود مسابقات وبرامج تقام في فترات مختلفة مما يجعل الجو حماسياً، فيتهافت عليها الزوار للاستمتاع بالأجواء المسلية التي تبعث على السعادة والمرح.

6- تناول المأكولات والمشروبات

وهل هناك أجمل من تناول المأكولات الشهية أو المشروبات الساخنة والباردة أثناء وجودك في حديقة الروابي الأولى بالرياض، حيث يمكنك جلب معك الأطعمة الخاصة بك والمشروبات التي تفضلها والجلوس على الطاولات المخصصة وتناول المأكولات والمشروبات أمام هذه الإطلالة الساحرة وبين أحضان الطبيعة الخضراء.

7- توفر ألعاب للأطفال

للأطفال الصغار حصة في حديقة الروابي الأولى الرياض الجميلة فهناك ألعاب متنوعة وغير خطيرة، مما يشعر الأهل بالاطمئنان أثناء لعب أطفالهم ومشاهدتهم يركضون ويلعبون أمامهم في لحظات يملؤها الحب والسعادة.

8- وجود مسجد

بإمكان الزوار أداء واجب الصلاة أثناء تواجدهم في حديقة الروابي الأولى الرياض، حيث يوجد مسجد بالقرب من الحديقة مجهز بحمامات ومغاسل خاصة من أجل الوضوء للقيام بالصلاة.

9- وجود أجهزة رياضية

لأن الرياضة حياة فقد تم تخصيص أجهزة رياضية ضمن حديقة الروابي الأولى الرياض تمكن الزوار من القيام بالتدرب على الأجهزة الموجودة في الهواء الطلق، مما يشعر الزائر بسعادة عارمة أثناء تدريبه.

خدمات حديقة الروابي الأولى الرياض

يوجد في حديقة الروابي الأولى الرياض خدمات عديدة كالحمامات العامة وألعاب للأطفال وطاولات للنزهات ومدخل وموقف خاص بالكراسي المتحركة، وهي مسورة بالحديد من أجل حماية الأطفال وعدم خروجهم من الحديقة بشكل مفاجئ لذا تم اعتبارها من أفضل الحدائق في الرياض حسب تقييمات الكثير من الزوار المحليين والسياح، وأكثر ما يميز هذه الحديقة نظافتها وسلامة المرافق التي تعكس اهتمام الإدارة المسؤولة عنها وأيضاً الزوار.

مواعيد العمل والأسعار في حديقة الروابي الأولى الرياض

تفتح حديقة الروابي الأولى الرياض أبوابها لجميع الزوار والسياح جميع أيام الأسبوع، كما يمكنك الذهاب إلى الحديقة في أي وقت ترغب به لقضاء أجمل الأوقات مع العائلة والأصدقاء نظراً لكونها متاحة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى ذلك يمكنك الدخول إلى الحديقة بشكل مجاني فليس عليك دفع أي مبالغ مالية أو رسوم للدخول.

عنوان حديقة الروابي الأولى الرياض

تعتبر حديقة الروابي الأولى الرياض من الحدائق العامة التي تقع في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، ويمكن ذهاب جميع الفئات العمرية من الكبار والأطفال، وهي من أجمل حدائق شرق الرياض ، ويوجد في الرياض ثلاثة فروع للحديقة ننصحك بزيارتها، ويقع هذا الفرع بالقرب من فندق شذا الرياض حيث يبعد عنها مسافة 5.2 كيلو متر، ولسهولة الوصول إلى الحديقة عبر خرائط جوجل يمكنك الضغط على الرابط التالي لمعرفة موقع الحديقة بشكل أدق اضغط هنا.

تقييمات زوار حديقة الروابي الأولى الرياض

لاقت الحديقة إعجاب كبير من أغلبية الزوار نظراً لما تحويه من أنشطة مسلية وخدمات مقدمة بحيث يشعر الزوار بالسعادة والراحة، وكانت جميع الآراء إيجابية لأنها تتصف بمساحتها الخضراء الجميلة التي تبهج القلوب وتبعث على الراحة النفسية، كما أن أشجار النخيل المنتشرة أضفت على المكان رونقاً خاصاً يفضله الكثيرون.

في ختام مقال اليوم سلطنا الضوء على حديقة الروابي الأولى الرياض التي يتهافت إليها الزوار من كل مكان وصوب للترفيه عن النفس وقضاء وقت ممتع بصحبة العائلة أو الأصدقاء، كما ذكرنا الخدمات المتاحة وموقعها على الخريطة ومواعيد العمل والأسعار لسهولة الوصول إليها، بالإضافة إلى الأنشطة المسلية التي يمكنك ممارستها، رحلة ممتعة نتمناها لكم بعيداً عن صخب المدينة وضجيجها.