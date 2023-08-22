أفضل 10 أنشطة ترفيهيه في حديقة الروضة الرياض مع العنوان

دائمًا ما تُشكل الحدائق العامة وجهة مناسبة لكل من يرغب في الحصول على الهدوء والاسترخاء؛ للتنفيس عن ضغوطات الحياة اليومية، أو ممارسة التمارين الرياضية في مكان مناسب ومُمتع في نفس الوقت، وقد كانت حديقة الروضة الرياض واحدة من أهم الحدائق التي تستقطب سُكان العاصمة وسائحيها على حدٍ سواء، إذ يتوفر فيها عدد كبير من المميزات حيث تُعد من أكبر الأماكن الترفيهية في العاصمة، وهي واقعة في شرق الرياض تحديدًا في حي الروضة، وقد بلغت مساحتها 70,000 متر مربع مما ساعد على توفير أكبر قدر من الأنشطة الترفيهية داخلها دون إزعاج الزائرين بالازدحام، خاصةً أن كافة أنشطتها تناسب الكِبار والأطفال، ولم يقتصر نوعية زائريها على السُكان فقط وإنما عُدّت وجهة سياحية متميّزة تستقبل مئات الزوّار سنويًا.

الأنشطة الترفيهية في حديقة الروضة الرياض

تتميّز حديقة الروضة في الرياض بكونها مُحققة للتنوع في الأنشطة الترفيهية، التي يصلح لكافة الزوّار من جميع الفئات العمرية الاستمتاع بها، والتي تُعد بمثابة وسيلة لاستعادة الحيوية والنشاط من جديد، مع العلم أنها تستقطب العائلات، والمجموعات السياحية، كما أن موقعها يُعد مثالي، حيث إنّه قريب من عِدة فنادق راقية ومعروفة في العاصمة، وإن قررت زيارتها يجب أن تكون على دراية تامة بكل ما يُمكنك الاستمتاع به من أنشطة ترفيهية، متمثلة فيما يلي:

1- التجول في الحديقة

بمُجرد دخولك إلى حديقة الروضة الرياض ستلاحظ مساحتها الواسعة، وما تحتوي عليه من مقوّمات ومرافق وأنشطة جعلتها أفضل حديقة بالرياض بالنسبة إلى عدد كبير من زوّارها، إضافةً إلى المساحات الخضراء التي تبث شيئًا من الراحة النفسية في نفوس الناظرين إليها، ولا شك أنها الوجهة المثالية لك إن كان هدفك من زيارة الحديقة هو الاستجمام والترويح عن النفس قليلًا بين الممرات المُغطاة بالعشب الأخضر.

2- زيارة مسارح الحديقة

في حال كان معك أطفال فإن المسارح هي الوجهة المناسبة لهم من حديقة الروضة بالرياض، إذ تحتوي على مسرح خارجي كبير يطل على ساحة كبيرة، وفيه تُقام الكثير من الفعاليات، والندوات، وتُعرض المسرحيات المختلفة عن طريق فرقة متخصصة بتمثيل الشخصيات الكرتونية المعروفة، والتي تُعد مفضلة لدى الكثير من الأطفال، مما يستقطب عدد أكبر منهم، إضافةً إلى ذلك يوجد مسرح داخلي أيضًا، يتمثل في صالة كبيرة مزوّدة بمكبرات الصوت، وغرفة خاصة بالتجهيزات والكواليس وتبديل الملابس، وفيه يُقام عدد من الفعاليات المختلفة، والمحاضرات والأمسيات أيضًا، وتبلغ سعته حوالي 150 طفل.

3- التسوق في المحلات التجارية

ينتشر عدد كبير من الأكشاك والمحلات التجارية الصغيرة في أرجاء حديقة الروضة الرياض، والتي تُتيح لك فرصة الحصول على المشروبات أو الحلويات الخفيفة التي ترغب في شرائها دون الخروج من الحديقة، وهو ما يعود عليك بالفائدة تحديدًا إن كان معك أطفال، إذ يرغبون في تناول الحلوى الخفيفة من حين لآخر أثناء التجوّل.

4- تناول الأطعمة المختلفة

واحدًا من أبرز الأسباب التي جعلت حديقة الروضة أحد أشهر وأفضل حدائق شرق الرياض ، هو ضمّها عدد من العربات المتخصصة في تقديم الوجبات السريعة، والتي يُمكنك الاستعانة بها عند الشعور بالجوع أثناء التجوّل في أرجاء الحديقة، كما يوجد بعض من محلات الحلويات التي تُقدم أشهى أطباق الحلويات الشرقية المعروفة، وهو ما يستقطب المزيد من زوّار الحديقة يومًا بعد يوم، إذ يُعد الطعام جزء هام وأساسي في أي جولة سياحية.

5- ممارسة رياضة المشي أو الجري

تحتوي حديقة الروضة الرياض على مسارات مُحددة لممارسة رياضة المشي، أو الجري لمسافات الطويلة لمُحبي الرياضة وممارسيها باستمرار، وأيضًا يُمكن ترك الأطفال يتسابقون في هذه المسارات، لكن يُفضل زيارتها في النهار إن كان هذا النشاط يُشكل أهمية لك، حيث تكون الإضاءة خافتة بعض الشيء في أوقات الليل.

6- استئجار الدراجات

لا تحمل هم أطفالك إن كانوا معك في جولتك السياحية داخل حديقة الروضة، إذ يتوفر لهم أكثر من نشاط ترفيهي رائع يُشعرهم بالمتعة والمرح، ومن أبرز تلك الأنشطة فكرة استئجار الدراجات وركوبها لفترة من الوقت مقابل قدر قليل من الأموال، مع العلم أنك ستجد دراجات معروضة تناسب كافة المراحل العمرية، وهو ما يناسبك إن أردت مشاركة طفلك في سباق الدراجات.

7- مشاهدة الأحواض الزراعية

إن كُنت من عاشقي عالم النبات والزهور، فلا تفوّت زيارة حديقة الروضة، إذ تحتوي على مجموعة من الأحواض الزراعية يبلغ عددها 56 حوض تقريبًا، يضم كلًا منها عدد كبير من النباتات المتنوعة، والأزهار الموسمية الجميلة، والتي سوف تبهرك بشكل كبير لأنك قد تراها لأول مرة، كما ستبهر الإناث من الأطفال كونهم مُحبات للورود والأزهار.

8- زيارة ملاعب كرة القدم والسلة

لا تكتمل متعة الجولة بالنسبة لك إن كُنت من مُحبي كرة القدم، أو كرة السلة، وهو ما حرص المسئولون على توفيره في الحديقة، من خلال إنشاء ملاعب كرة داخل الحديقة، مما يُعزز الشعور بالمغامرة والمُتعة عند اللعب مع الآخرين، سواء من كان الفريق متكوّن من الكِبار، أو الأطفال الصِغار.

9- اللعب في ملاهي الأطفال

لا تتردد في اصطحاب أطفالك أو أطفال عائلتك إلى ملاهي الأطفال الموجودة داخل الحديقة، إذ تمنحهم فرصة الاستمتاع بما يزيد عن 30 لعبة، مثل المراجيح، والزحاليق، كما يتوفر مجموعة من الألعاب الجماعية المسليّة، مثل الألعاب الكهربائية المبتكرة، والتي تُعد آمنة تمامًا على الأطفال بمُختلف أعمارهم.

10- الجلوس في الخيام

إن شعرت بالتعب أثناء التجوّل في حديقة الروضة، ستجد أن هناك خيام منتشرة في أرجائها، والتي تحميك من أشعة الشمس التي تسبب التعب والشعور بالحر أثناء النهار، يُمكنك الجلوس تحتها في أماكن الجلوس المُخصصة، وأيضًا يُمكنك استغلالها أثناء تناول الوجبات الخفيفة مع الأصدقاء أو العائلة، ثم استكمال جولتك بشكل طبيعي.

مطاعم حديقة الروضة الرياض

لا تحتوي حديقة الروضة الرياض على مجموعة مطاعم معروفة داخلها، لكنّها تضم عدد كبير من عربات الأكلات المختلفة على أرصفة الحديقة، وأيضًا كافيه معروف باسم "كوفن كافيه" حاز على شُهرة واسعة بين زائري الحديقة، وهو مقهى متواضع يُقدم مجموعة من ألذ أصناف المأكولات والمشروبات، ويمتلك فرعين داخل الحديقة، ويوفر الجلسات الداخلية والخارجية، والتي ستُفضلها كثيرًا في فصل الشتاء أثناء شُرب كوب من القهوة الدافئة اللذيذة.

مواعيد العمل والأسعار

يُمكنك زيارة حديقة حي الروضة الرياض في أي وقت على مدار اليوم، طوال أيام الأسبوع، إذ تعمل على مدار 24 ساعة، كما أنك لن تحتاج إلى تحمّل أي تكاليف لدفع تذكرة دخول، حيث إنّ الدخول مجاني تمامًا لكافة الزوّار بجميع فئاتهم العمرية المختلفة.

عنوان حديقة الروضة الرياض

إن كُنت تبحث عن حدائق مجانية بالرياض توفر لك أكبر قدر مُمكن من الاستمتاع بالوقت والرفاهية، فإن حديقة الروضة هي الخيار الأمثل، خاصةً أن ممارسة الأنشطة الترفيهية داخلها لا يتطلب دفع الأموال أيضًا، أما عن تفاصيل موقعها فقد أتت على النحو التالي:

عنوان الحديقة : حفصة بنت عمر، الروضة، الرياض 13211.

: حفصة بنت عمر، الروضة، الرياض 13211. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

إن كُنت تفكر في أخذ جولة سياحية في العاصمة فلا تفوّت فرصة زيارة حديقة الروضة الرياض التي تُعد من أجمل الحدائق السعودية وأكثرها تميّزًا، إذ تعرض جزء من جمال طبيعة المملكة، وتوفر أكبر قدر مُمكن من المتعة للكِبار وأطفالهم معًا.