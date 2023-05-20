أفضل 12 نشاط ترفيهي مميز في حديقة بوتانك منطقة بورصة

يعشق عدد كبير من السياح زيارة المعالم السياحية في بورصة، ومن ضمنها الحدائق الخلابة المعروف عنها تفجرها بالعناصر الطبيعية، ومن ضمنها حديقة بوتانك منطقة بورصة والتي تم تأسيسها وافتتاحها في المدة ما بين عام 1995م حتى عام 1998م؛ والحديقة لا تقتصر على كونها مجرد حديقة للجلوس والاسترخاء، وإنما هي أكبر معلم سياحي ببورصة وأكثره جذبًا للزوار من جميع الأعمار والفئات، وخاصة للعائلات والمتزوجين حديثا وتمتد بوتانيك بارك بورصة على مساحة كبيرة للغاية تبلغ أربعمائة ألف متر لتشتمل على أكثر من ثمانٍ آلاف شجرة من مائة وخمسين نوع مختلف؛ ومائة ألف شجيرة من سبعة وستين نوعًا مختلفًا، إلى جانب ستة آلاف وردة تنتمي لأكثر من سبعة وعشرين نوعًا من الورود ولهذا تتعدد أسماؤها ما بين حديقة النباتات أو حديقة الزهور، فإن وقع اختيارك عليها يجدر بك معرفة ما يمكنك فعله داخل هذا الصرح الطبيعي العظيم وما يحتوي عليه من مرافق وخدمات، وهذا ما سنتعرف عليه معًا خلال السطور التالية.

الأنشطة الترفيهية في حديقة بوتانك منطقة بورصة

هناك العديد من الأنشطة الترفيهية بل والتعليمية التي يمكنك ممارستها داخل صرح الحديقة التي تعد أجمل حديقة في بورصة برمتها بفضل هذا الكم الهائل من الأشجار والشجيرات والأزهار التي تزينها بشكل بالغ وكأنها عروس في ليلة زفافها، وكان نتيجة لهذا أيضًا أن جمعت أنماط عدة حدائق شهيرة في مكان واحد كالحديقة الإنجليزية والحديقة اليابانية والحديقة الفرنسية وحديقة النباتات الغريبة وحديقة الورود وحديقة الألوان وحديقة الصخور، وهذا كفيل بجعل رحلتك ممتعة وفريدة من نوعها، فسوف تزور عدة حدائق أوروبية داخل صرح حديقة تركية واحدة، وبالطبع سيتيح ذلك القيام بالعديد من الأنشطة تعرف عليها في النقاط التالية:

1. استكشاف الحديقة

ستحتاج في بداية يومك داخل حديقة بوتانيك في بورصة أخذ جولة سريعة لاستكشاف جميع أنحائها وتنظيم خطة السير لباقي اليوم ومعرفة الأنشطة الترفيهية المتاحة والتي ترغب في ممارستها، ولا شك أنك وسط الاستكشاف ستقع في غرام تلك الحديقة الفاتنة وستقضي بعض الوقت في تأملها من كل الجهات والاستمتاع بأشجارها وأزهارها.

2. الجلوس والاسترخاء

من المؤكد أنك ستكون متعبًا بعد رحلة التجول السريعة التي قمت بها في الحديقة، أو أنك تود التأني في استكشاف ذلك الإبداع الطبيعي، وفي تلك الحالة يمكنك الاستراحة لوقت كافٍ والجلوس على المقاعد الفخمة المطلية باللون الأبيض الرقيق أو المقاعد الخشبية الموجودة وسط المساحات الخضراء المنتشرة داخل الحديقة، وحينها سيكون بوسعك التلذذ كما يحلو لك بهذه المناظر الخلابة.

3. اللعب مع البط والإوز

لا تستنكر ذاك النشاط الطفولي، فحتمًا سترغب في مشاهدة البحيرات الاصطناعية المتوفرة في حديقة النباتات بوتانيك في بورصة لالتقاط الصور التذكارية الرائعة أمام صفحة الماء التي تظهر عليها الأشجار بألوانها المتناسقة، والتي ستجد بداخلها الطيور والحيوانات السابحة من البط والإوز والسلاحف، يمكنك إطعامهم واللعب معهم، وإن لم تكن محبًا لاستكشاف الطيور والحيوانات فاترك تلك المهمة لأطفالك الذين سيستمتعون بها كثيرًا.

4. استخدام الألعاب المائية

تتوفر داخل الحديقة عدة مناطق مخصصة لألعاب الأطفال لمنحهم الفرصة للاستمتاع والمرح، ولعل من أبرز الألعاب التي يعشقها الأطفال هي الألعاب المائية، والتي ستجدها متوفرة داخل بحيرات الحديقة.

5. ممارسة التمارين وبعض الألعاب الرياضية

إنه لأمر ممتع أن تمارس الأنشطة الرياضية وسط المساحات الخضراء والهواء العليل المنعش، ولهذا ستجد مسارات مخصصة للمشي أو التجول بالدراجات الهوائية، وتتوفر بعض الأجهزة الرياضية التي يمكنك التمرن عليها بشكل مجاني، وإن كنت من عشاق كرة القدم أو التنس فستجد ملاعب شاسعة مخصصة لتحظى بوقت حماسي مليء بالتشويق عند اللعب مع رفاقك.

6. إقامة حفلات شواء

استمتع بوجبة شواء لذيذة تصنعها بيديك في حديقة بوتانك منطقة بورصة التي توفر لزوارها الأجواء المناسبة والمرافق اللازمة لإقامة حفلات الشواء في الهواء الطلق وقضاء وقت لا يُسنى.

7. حضور مهرجانات الأزهار

عادة ما تقوم الحدائق بإقامة المهرجانات الأجمل على الإطلاق في فصل الربيع، ومن ضمنهم حديقة بوتانك التي تقيم مهرجان أزهار التوليب الأشهر، وفيه يتم ترتيب آلاف الأزهار بصورة معينة لتبدو في غاية الجمال داخل نسق محدد يأسر القلوب، فإن كنت من هواة استكشاف الأزهار سيكون الوقت المناسب لك لزيارة الحديقة هو فصل الربيع.

8. التعرف على أنواع النباتات والأزهار المختلفة

تمتلك الحديقة تشكيلة كبيرة من الأزهار الشهيرة في تركيا بصفة عامة وبورصة بصفة خاصة، بالإضافة إلى الأزهار والنباتات الأجنبية الغريبة، ولكل زهرة من تلك الأزهار لوحة تعريفية بها اسمها وبعض المعلومات عنها ليسهل على الزوار التعرف عليها وتعلم بعض الأمور عنها بشكل ممتع وعملي.

9. استئجار الدراجات الهوائية

يفضل العديد من الزوار التجول في الحدائق على دراجة هوائية سواء بشكل فردي أو جماعي، ويمكنك القيام بهذا في حديقة بوتانك، حيث توفر مسارًا مخصصًا لقيادة الدراجات، كما تتيح إمكانية استئجار أنواع عديدة من الدراجات منها الصغيرة التي تسع لشخص واحد والمتوسطة التي تسع لشخصين والكبيرة التي تسع لأربعة أشخاص وطفلين، وبهذا تستطيع التجول مع عائلتك بأكملها والتقاط أجمل الصور التذكارية وسط المظاهر الخلابة.

10. استئجار العربات الكارو

إن لم تحب استئجار الدراجات الهوائية يمكنك استئجار عربات الكارو المتوفرة في الحديقة، والتي يجرها الحصان العثماني المنمق بأروع الإكسسوارات؛ لتقوم بجولة في جميع أنحاء الحديقة بينما تنعم بالاسترخاء.

11. التقاط الصور التذكارية

من الأمور البديهية التي يجب عليك القيام بها التقاط الصور التذكارية لك ولعائلتك وسط تلك الأجواء الطبيعية المليئة بأجمل المشاهد، وإن كنت مقبلاً على الزواج لا تفوت فرصة الذهاب في يوم زفافك إلى حديقة بوتانك منطقة بورصة؛ إذ سيكون المكان المثالي لالتقاط ألبوم كامل من الصور الفخمة.

12. تذوق وجبة اسكندر كباب

لن تكتمل متعة التنزه إلا بتجربة الوجبة الأكثر شهرة في بورصة، وهي وجبة اسكندر كباب الشهية التي يقدمها مطعم اسكندر بورصة الموجود داخل الحديقة.

مطاعم حديقة بوتانك منطقة بورصة

تتوفر في الحديقة أكشاك بيع الذرة والفشار والآيس كريم، كما تتوفر العديد من المطاعم والمقاهي، ومنها ما يلي:

مطعم اسكندر بورصة: من أقدم مطاعم الكباب في بورصة الشهير بتقديم وجبة كباب اسكندر المميزة.

من أقدم مطاعم الكباب في بورصة الشهير بتقديم وجبة كباب اسكندر المميزة. Event Chef by Beceren: مطعم راقي يقدم وجبات الإفطار والكباب.

مواعيد العمل والأسعار

تعمل الحديقة طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحًا حتى الحادية عشر مساءً ماعدا يومي السبت والأحد فتعمل من الساعة السابعة صباحًا حتى الثانية عشر صباحًا، ويتم دخولها بشكل مجاني.

عنوان حديقة بوتانك منطقة بورصة

تقع الحديقة بمنطقة صوغانلي ببلدية عثمان غازي، حيث توجد على حافة الطريق بين اسطنبول وأزمير، وتبعد عن وسط مدينة بورصة بربع ساعة فقط، وتقع على مقربة من أجمل المناطق السياحية في بورصة مثل حديقة حيوانات بورصة وقصر إسكندر أفندي وحديقة كولتور بورصة التي تبعد عنها بمعدل ثمانية كيلومترات، ويمكنك الوصول إلى الحديقة من خلالها استقلال الحافلة 17d من الكنت ميدان في وسط المدينة، أو استقلال حافلة 15 من منطقة الالتي بارمك، وإذا أردت الاطلاع على عنوان الحديقة بالتفصيل عبر خرائط جوجل من هنا.

نزهة عائلية جميلة يمكنك قضاؤها في أحضان حديقة بوتانك منطقة بورصة التي تتيح العديد من الأنشطة الترفيهية والمرافق الخدمية الرائعة والمناظر البديعة المريحة للأعصاب، وإن لم يكن بوسعك الذهاب برفقة عائلتك يمكنك التقاط الصور للحديقة وشراء الهدايا الرائعة لهم من متجر الهدايا الموجود داخلها لتشعر وكأنك برفقتهم.