أفضل أنشطة في حديقة فاستا اوردو

تعد مدينة اوردو التركية أحد الوجهات الرائعة للسياح سواء العرب أو الأجانب، والتي ستقع في سحرها منذ اللحظة الأولى لوضع قدمك على أرضها، وهذا نظرا لما تتمتع به من طبيعة خلابة وساحرة تخطف الألباب، وجبالها الشاهقة المعانقة لسحاب السماء وكثرة ما يمكن فعله بها من أنشطة والأماكن السياحية الممكن زيارتها، وتصنف هذه المدينة بكونها قطعة من الجنة سقطت فوق الأراضي التركية، لما بها من شلالات وهضاب خضراء اللون والأنهار والشواطئ المتدفقة وغير ذلك من الأشياء التي ستجدها عند زيارتك لهذه المدينة الساحرة، وتعد حديقة فاستا اوردو من الحدائق المشهورة بسحرها وجمالها بالمدينة؛ فبها العديد من الأنشطة التي يمكنك القيام بها، وخلال السطور التالية بإمكانك معرفة ما تتميز به تلك الحديقة وكذلك معرفة المعلومات المهمة المتعلقة بها.

أفضل الأنشطة في حديقة فاستا اوردو

تعد حديقة فاستا في اوردو من الأماكن المثالية للاسترخاء والاستمتاع بوقت مميز لتصنيفها من بين أشهر حدائق اوردو وأفضل الوجهات السياحية في تركيا، حيث يمكنك التنزه بين مناظرها الجميلة الساحرة وإطلالتها الخلابة المطلة على البحر الأسود، ويعد التجول في الحديقة من بين الأمور الرائعة والشيقة ومشاهدة سحرها المنتشر بكل ركن بها وخصوصا ما تضمه من أشجار مورقة ومساحات رحبة واسعة وتستطيع الاسترخاء والاستراحة على مقاعدها المخصصة لجلوس زائريها.

هذا إلى جانب ما تضمه من نوافير المياه الرائعة والبديعة وذات الجمال الطاغي وكذلك برك المياه رائعة الجمال خلابة المنظر، كما يمكنك الاستمتاع بقضاء بعضًا من الوقت في تأمل إطلالات الحديقة على شواطئ البحر الأسود، ويمكنك أيضًا المرور بجوار جدول الماء الموجود بالحديقة لقضاء بعضًا من الوقت للاستمتاع بمنظره البديع.

كما يمكنك ممارسة بعضًا من الأنشطة الرياضية الشيقة والممتعة وستمدك أجواء الحديقة الآسرة بالطاقة الإيجابية للقيام بها؛ ومن تلك الأنشطة السير بمسارات الحديقة المخصصة للسير، أو استخدام الأجهزة والأدوات الرياضية المتاحة بشكل مجاني بالحديقة.

الخدمات والمرافق في حديقة فاستا اوردو

اهتمت حديقة فاستا اوردو بالسعي لتوفير أهم الخدمات لراحة زائريها وشعورهم بالتأقلم على المكان، ولهذا ينبغي الالتفات لما توفره الحديقة من خدمات، من بين هذه الخدمات هو توفير موقف سيارات للزائرين مما يعني إمكانية الدخول بسياراتهم وعدم تركها بالخارج والقلق بشأن حدوث شيء لها، وفي حالة أنك شعرت بالجوع ولم تحضر شيئا معك لتأكله فإن الحديقة توفر لك مطعمًا يوفر لك أطعمة متنوعة يمكنك طلبها وتجربتها، بالإضافة إلى ذلك فإن الحديقة توفر مقهى من أجل راحة زائريها وتحضير ما يرغبون به من مشروبات.

أوقات العمل في حديقة فاستا اوردو

تعمل على مدار أيام الأسبوع بشكل يومي وطوال الأربع وعشرين ساعة، مما يعني أن بإمكانك زيارته بأي وقت أو يوم ترغب به.

أسعار حديقة فاستا اوردو

قد يعتقد البعض أن أسعار الدخول إلى حديقة فاستا باوردو مرتفعة نظرا لشهرتها وما تضمه من مرافق ومناظر خلابة، ولكن المدهش في الأمر هو أن الدخول إليها مجاني لا يتطلب منك دفع أي رسوم؛ فتستطيع الذهاب إليها واصطحاب عائلتك معك بدون الخوف من دفع رسوم، ويمكنك الوصول لموقع الحديقة بالضغط هنا.

أشهر الأماكن السياحية القريبة من حديقة فاستا

أصبحت اوردو اليوم من الوجهات الجديدة بالنسبة للزوار المحليين، كما أنها وجهة للسائحين الأجانب لما تضمه من مقومات سياحية أساسية ومناطق سياحية كذلك لعشاق الطبيعة الخلابة والتاريخ، وإلى جانب حديقة فاستا اوردو فإن هناك أماكن سياحية في اوردو تركيا هامة نذكرها فيما يلي:

1. قلعة كورولا

وتعد قلعة أثرية تتمتع بإطلالتها الساحرة على أرجاء المدينة من كل أرجائها فهي واقعة على ارتفاع 571 متر فوق مستوى سطح البحر، وطبقًا لمصادر تاريخية فالقلعة تعود للقرن الأول ق.م، وعُثر في داخلها على عدة عملات معدنية ومقتنيات وتماثيل راجعة لهذا القرن، وفي الوقت الحالي تعد من الوجهات السياحية التي لابد للسائحين من زيارتها ورؤية المعالم الساحرة بالمدينة والتقاط صورا تذكارية بها لجمالها الطبيعي الممزوج مع التراث التاريخي.

2. مصنع الشوكولاتة

وهو يعد واجهة مفضلة للسياح من أجل مشاهدة المنتجات الخاصة بمصنع ساجرا أشهر مصانع الشوكولاتة، وكذلك لشراء الكثير من الأصناف الفريدة والعديدة لهذا المصنع والتي لها أشكال وأطعم مختلفة ومتنوعة رائعة، ويوفر المصنع معرضا كبيرًا من أجل عرض المنتجات الصادرة من المصنع يوميا لحرصه على جعل نفسه من المعالم والوجهات السياحية المميزة.

ويستطيع زائري المكان معرفة العديد من أنواع الشوكولاتة وشراء عبواتها من الماكينات المخصصة لتعبئتها، بالإضافة إلى أن المصنع يوفر إمكانية تغليف أنواع من الشوكولاتة الفاخرة بعلب تذكارية كهدايا جميلة الشكل يمكنك تقديمها لأصدقائك وانت واثق من نيل إعجابهم.

3. مرتفعات بارشمبا

والتي تمنحك تجربة لطيفة وممتعة لمشاهدة الفيوم فوق سهول المدينة الخضراء الخلابة في منظر بديع ورائع؛ حيث يبلغ ارتفاع هذه المرتفعات حتى 1500 متر فوق مستوى سطح البحر، ويمكن لزائري هذه المرتفعات القيام بعدة أنشطة من أهمها ركوب الأحصنة والتجول وسط الطبيعة الخضراء، أو يمكن تسلق الجبال، بالإضافة إلى زيارة ما يسمى ببحيرة الهضبة خلال فصل الصيف نظرا لتميزها بهوائها المنعش النقي والبارد.

في النهاية، في حالة رغبتك في زيارة تركيا وبالأخص مدينة اوردو فلا تنسى زيارة حديقة فاستا اوردو فقد نالت إعجاب العديد من زائريها وستمنحك فرصة رائعة للاستمتاع بمناظر المدينة واجوائها الخلابة الرائعة، كما تستطيع الاستمتاع بمنظر البحر الأسود المطلة عليه ومشاهدة مياهه الرائعة التي يشعرك صوتها ومنظرها بالراحة والاسترخاء ومساعدتك في تصفية ذهنك تماما، والحديقة دخولها مجاني فلا داعي للقلق بشأن النقود، كما انها مفتوحة طوال الأسبوع وبأي وقت خلال اليوم أي تستطيع زيارتها في أي وقت سواء بالصباح أو المساء وفي أي يوم تكون متفرغا فيه وترغب في تقضية بعض الوقت الممتع.