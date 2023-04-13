أفضل 8 أنشطة مميزة في حديقة فتحي باشا اسطنبول

تعد المنتزهات والحدائق هي المكان الأمثل للتمتع بجمال الطبيعة ومناظرها، لذلك تم إنشاء المنتزهات من أجل ذلك، ومن أجمل الحدائق التي وجدت منذ قديم الأزل هي حديقة فتحي باشا اسطنبول، التي تطل مباشرة على شاطئ البسفور، مما يضفي عليها طابعاً جمالياً خلابًا، وقد أطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى الحاكم العثماني فتحي أحمد باشا، وقد تم تجديد الحديقة مؤخراً وإعادة إعمارها وإتاحة المزيد من الأنشطة بداخلها، فتابع معنا مقالنا لتتعرف على أفضل الأنشطة التي يمكنك ممارستها داخل الحديثة، بالإضافة إلى أهم التفاصيل التي عليك معرفتها قبل زيارتك لكي تخطط ليومك بشكل صحيح ويكون يومًا مميزًا.

الأنشطة الترفيهية في حديقة فتحي باشا باسطنبول

تحتوى حديقة فتحي باشا باسطنبول على غابات وأشجار تتعالى فيها أصوات الطيور المختلفة، ذلك ما يجعل الكثير من التجمعات العائلية ترغب في قضاء الأوقات فيها والاحتفال بأعياد الميلاد، ويسمح لك بإقامة عدد كبير من الأنشطة داخل الحديقة ومن هذه الأنشطة ما يلي:

1- ألعاب ترفيهية للأطفال

تعتبر المنتزهات والحدائق هي الملاذ الأول للأطفال من أجل الحصول على المتعة وتفريغ الطاقة، وذلك بسبب شعورهم بالضغوطات نتيجة الاختبارات والدوام المدرسي، ومن الألعاب الموجودة داخل حديقة فتحي باشا باسطنبول، ألعاب الترامبولين القابلة للنفخ، والمراجيح، عدا عن وجود المساحات الواسعة التي تمكنهم من الركض واللعب وركوب الدراجات ولعب التنس وكرة القدم.

2- الركض والمشي

إن حديقة فتحي باشا هي أفضل حديقة في اسطنبول لممارسة رياضة المشي، وذلك بسبب احتوائها على ممرات طويلة جدا ومعدة بطريقة تمكن الأفراد من الجري بسهولة، بالإضافة إلى وجود الأشجار والغابات التي توفر الظلال طوال اليوم.

3- الجلوس والتأمل

لابد من تواجد المقاعد الخشبية للراحة والجلوس بعد الانتهاء من ممارسة رياضة المشي والجري فتتوزع المقاعد الخشبية في الحديقة بشكل كبير، كما تتوزع أيضاً في الأماكن المقابلة لألعاب الأطفال من أجل مشاهدتهم ومراقبتهم أثناء اللعب، وتتواجد المقاعد الخشبية بأشكال مميزة وجميلة وتغطيها ظلال الشجر وبجانبها مناظر الزهور الجميلة.

4- مشاهدة المناظر الطبيعية

إن كنت تبحث عن أماكن جميلة في اسطنبول فإن حديقة فتحي باشا اسطنبول هي من أكثر الأماكن جمالًا بسبب المظاهر والمناظر الطبيعية فيها.

5- التقاط الصور

تحتوى حديقة فتحي باشا باسطنبول على العديد من الأماكن الجذابة التي يستغلها الكثير من المصورين لالتقاط الصور للأفراد، من خلال عقد جلسات تصوير لأعياد الميلاد أو الأفراح، لذا ينصح بها للحصول على صور طبيعية وبألوان رائعة بعيدا عن مظاهر الفوتوشوب.

6- الاستمتاع بصوت الشلالات

من أفضل الأشياء المتواجدة في حديقة فتحي باشا هي الشلالات، وبالرغم من أن الشلالات صناعية؛ إلا أن صوت الماء الصادر منها يبعث في النفس الطمأنينة ويشعرك بالاسترخاء والسكينة.

7- زيارة الاماكن السياحية القريبة

يمكنك زيارة الأماكن الجذابة القريبة من حديقة فتحي باشا باسطنبول مثل تلة العرائس وبرج الفتاة وغيرهما من الأماكن السياحية القريبة.

8- الشواء

بالتأكيد بعد يوم طويل من ممارسة الكثير من الأنشطة واللعب في الحديقة لا بد أن تتضور جوعًا؛ لذا يُسمح لك اصطحاب الأطعمة معك، وكذلك الحديقة يتوفر فيها أماكن واسعة يمكنكم الشواء فيها.

مطاعم حديقة فتحي باشا اسطنبول

كما ذكرنا أنك بالتأكيد ستشعر بالجوع بعد يوم طويل في الحديقة، فإن كنت تخطط لاختيار أحد المطاعم القريبة من الحديقة فبالتأكيد ستجد الكثير من المطاعم التي تستطيع أن تأكل منها أشهى وألذ الوجبات، ومنها: مطعم بلدية اسطنبول فتحي باشا، والذي يقدم لك أشهى الوجبات التركية بنكهاتها المميزة داخل الحديقة المطلة على المناظر الخلابة.

مواعيد العمل والأسعار في حديقة فتحي باشا اسطنبول

تتميز حديقة فتحي باشا بكونها أفضل حديقة في اسطنبول، وذلك نظراً لكونها تعمل على مدار الساعة وطوال الأسبوع، حيث تتيح للأفراد الزيارة في جميع الأوقات وخلال الـ 24 ساعة من اليوم، أما فيما يتعلق بتذاكر الدخول للحديقة فهي مجانية.

فنادق قريبة من حديقة فتحي باشا اسطنبول

بسبب جمال حديقة فتحي باشا باسطنبول وما يجاورها من مناظر طبيعية كان لا بد من وجود بعض الفنادق السياحية لمن يريد زيارة أماكن جميلة في اسطنبول، والتعرف على معالمها، ومن هذه الفنادق ما يلي:

1- فندق ميركور اسطنبول: يتميز الفندق بنظافته واحتوائه على العديد من الغرف التي تصلح للأفراد والمتزوجين، ويبعد فندق ميركور اسطنبول تقسيم، عن حديقة فتحي باشا مسافة تقدر بـ 8.9 كيلومتر.

2- فندق ذا ستاي بوسفورس: من أجمل الفنادق وأكثرها زياره، حيث يتميز الفندق بوجود مطعم وصالة رياضية وقاعات بداخل للزوار، عدا عن قربه من متحف أتاتورك، ويمكن قياس المسافة ما بين فندق ذا ستاي بوسفورس وحديقة فتحي باشا اسطنبول بما يقدر بحوالي 8.5 كم.

3- فندق كورنر هوت: يمتاز الفندق بغرف النوم المميزة بديكوراته المختلفة التي تجمع ما بين الحداثة في التصميم واللمسة العثمانية التي تعود للحضارة القديمة وجمالها، ويبعد الفندق مسافة 8.7 كم عن حديقة فتحي باشا.

الأماكن السياحية القريبة من حديقة فتحي باشا اسطنبول

تعد اسطنبول من أكثر الأماكن الجاذبة للسياح والسكان، ووجود حديقة فتحي باشا اسطنبول يعتبر من أهم المعالم السياحية، ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط، إنما يتواجد العديد من الأماكن السياحية القريبة منها في منطقة اسكودار في اسطنبول، ومن هذه الأماكن كورنيش أسكدار، برج الفتاة وتل العرائس والجسر الأشهر في تركيا جسر البسفور في مدينة اسطنبول.

في هذا المقال قمنا بتوضيح جميع ما يتعلق بالحدائق وبالتحديد حديقة فتحي باشا اسطنبول، والنشاطات التي يمكن للأفراد القيام بها داخل الحديقة، والفنادق القريبة من الحديقة، فقبل الخروج إلى رحلتك أعد نفسك جيدًا حتى تكون رحلة استثنائية ومميزة.