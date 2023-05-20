أفضل أنشطة في حديقة كولتور بارك بورصة ننصحك بها

تعتبر حديقة كولتور بارك من الحدائق التي تتميز بإطلالتها الساحرة، فهي تطل على جبال الأولدوغ المعروفة بضخامتها وسحرها، ويتوافد الزائرين لهذه الحديقة ويقضون أجمل الأوقات برفقة الأصدقاء والأهل حيث يعيشون تجارب ومغامرات خاصة مليئة بالإثارة والمتعة، وتمتاز حديقة كولتور بمساحتها الخضراء الواسعة وتصميم المزروعات الموجودة فيها من أشجار مقلمة ظريفة إلى ورود منسقة بعناية إلى المقاعد المنتشرة من أجل الاستراحة والاسترخاءK ويوجد العديد من المرافق في حديقة كولتور بارك بورصة خصصت لرفاهية الزائر مثل المتاجر التي يتوفر فيها الحاجيات الضرورية أثناء الرحلة، والملاهي الخاصة بالأطفال، والحمامات، والمغاسل، والمسجد؛ بالإضافة إلى البحيرة التي يمكنك فيها القيام بجولات مائية، ومن الأمور المميزة قيام الزائرين بحفلات الشواء وتناول الطعام بين أحضان الطبيعة وممارسة الرياضة بتفاصيلها المتنوعة كالمشي والجري وكرة القدم، ولا ننسى ارتياد المقاهي الموجودة في الحديقة من أجل الحصول على لقمة شهية ومشروب ساخن أو بارد منعش.

الأنشطة الترفيهية في حديقة كولتور بارك بورصة

تم إنشاء حديقة كولتور بارك بورصة عام 1955م وتم تجديدها بشكل كامل عام 2006م، كما تعتبر من أهم الأماكن السياحية في بورصة ، حيث يتهافت إليها الزوار لقضاء وقت مميز مع العائلة والقيام بنزهة جميلة بصحبة الأطفال، بالإضافة إلى ممارسة ببعض الأنشطة الممتعة مع العائلة والتمتع بكل لحظة في هذه الحديقة الجميلة، ومن هذه الأنشطة نذكر لكم:

1. الجلوس بين أحضان الطبيعة

نظراً لما تتصف به الحديقة بالمساحات الخضراء والجو المنعش والورود الملونة والمتنوعة بأشكالها، إضافة للأشجار الضخمة الخضراء اليانعة يفضل الزوار الجلوس على المقاعد وتبادل الأحاديث في أحضان الطبيعة الساحرة.

2. القيام بجولة استكشافية ضمن الحديقة

من الأمور المحببة لرواد حديقة كولتور بارك بورص هي جولة استكشافية حول الأشياء الموجودة ضمن الحديقة، ويستطيع زوار حديقة كولتور بارك بورصة القيام بجولة ممتعة سيرا على الأقدام واكتشاف الأشياء الجميلة مثل أماكن الجلوس، والمقاعد، والأشجار الكثيرة بأنواعها والبرك إضافة إلى اكتشاف الإطلالة المميزة على جبل أولوداغ.

3. تسلية الأطفال عن طريق الملاهي الموجودة

ليست الحديقة حكراً على الكبار فالأطفال يتمتعون أثناء تواجدهم في الحديقة نظرا لوجود ملاهي تحوي الكثير من الألعاب المتنوعة، والمصممة بشكل محبب للأطفال والتي تناسب جميع الأعمار حيث يوجد الألعاب اليدوية والكهربائية، مما يجعل يومهم مميزاً ومليئاً بالسعادة.

4. حضور حفلات موسيقة

بين حين وآخر تقدم حديقة كولتور بارك بورصة عروض موسيقية لإطراب الحضور وإمتاعهم بأعذب الأغاني، وذلك من خلال العروض الموسيقية التي تقدم من فترة لأخرى في ملحق الحديقة الخاص بالحفلات المقامة لإمتاع الزوار وتحسين مزاجهم.

5. شراء الحاجيات والهدايا

لست مضطراً للخروج من الحديقة عندما تحتاج لشراء الهدايا لأصدقائك أو عائلتك، حيث يوجد داخل حديقة كولتور بارك بورصة متجرا لبيع الهدايا بحيث تنتقي ما تفضل للذكرى أو لإهدائه لمن تريد، وذلك مقابل أسعار مقبولة تناسب الزوار بالإضافة إلى وجود محلات الملابس والأحذية والاكسسوارات وغيرها.

6. اللعب مع الحيوانات الأليفة

لمحبي الحيوانات مساحة خاصة في حديقة كولتور بارك بورصة، فوجود بعض الحيوانات في الحديقة يجعل التواجد ضمنها من أفضل الأمور، حيث يستطيع الزائر ملامسة الحيوانات الأليفة وإطعامها واللعب معها بكل لطف، إضافة إلى العصافير التي تغني أجمل الأنغام بين الزائرين.

7. القيام بجولة مائية

يوجد قوارب داخل البرك مناسبة للقيام بجولات مائية، حيث يقوم من يرغب باستئجار قوارب والتجذيف بها والانطلاق في جولة مائية والاستمتاع بالمناظر الخلابة المحيطة بالحديقة من أشجار وتنسيقات بديعية ومياه ساحرة.

8. لعب كرة القدم

نظرا للمساحات الواسعة التي تتميز بها حديقة كولتور بارك بورصة، ونظرا لمحبي كرة القدم يستطيع الزائر ممارسة هواية كرة القدم برفقة الأصدقاء في مكان مخصص للعب كرة القدم، حيث يمكن قضاء وقت أطول داخل الحديقة وممارسة الهواية المفضلة بين أحضان الطبيعة.

9. تجديد الطاقة والحيوية

لا بد من تنشيط الجسم بعد تنشيط العقل بالتأمل والتفكير بهدوء في أرجاء الطبيعة، حيث يستطيع الزائر ممارسة بعض التمارين الخاصة بتنشيط الجسم من خلال رياضة المشي والجري في المسارات المخصصة، إضافة إلى وجود بعض الأجهزة الرياضية المنتشرة ضمن الحديقة.

10. القيام بواجب الصلاة

يمكنك القيام بالصلاة داخل المسجد الموجود في حديقة كولتور بارك بورصة، حيث تتوفر مغاسل وحمامات لازمة للقيام بالوضوء، وتتصف بنظافتها حيث يقوم العاملين بأداء مهمتهم بتنظيفها باستمرار والمحافظة عليها.

11. القيام بالشواء

اجتماع الأصدقاء وتناول الطعام من الأنشطة التي يتفق عليها الكثيرين، حيث يمكنك أثناء تواجدك في حديقة كولتور بارك الاجتماع مع الأصحاب والعائلة وتحضير أفضل الأطباق وشويها في أحضان الطبيعة، مما يجعل لمذاقها طعم لا ينسى لأنه يتم في أجواء هادئة خالية من التوتر ومليئة بالجمال والمتعة والتسلية.

12. التقاط الصور

لا بد أثناء التنزه في حديقة كولتور بارك في بورصة من التقاط العديد الصور التذكارية أمام المناظر الطبيعية الخلابة، ولا بد من التقاط بعض الصور للأطفال وهم يلعبون داخل ملاهي الحديقة، وذك لاستعادة الذكريات الجميلة في هذه الحديقة المميزة.

مطاعم حديقة كولتور بارك بورصة

إن شعرت بالجوع الشديد يمكنك التوجه إلى احدى مطاعم حديقة كولتور بارك في بورصة، حيث يوجد فيها مطاعم ومقاهي صغيرة تم توزيعها في أرجاء الحديقة لخدمة الزوار، وهي ذات إطلالة رائعة على الجبال الخضراء، حيث تقدم وجبات سريعة بالإضافة إلى المشروبات التركية اللذيذة بنوعيها الساخنة والباردة، كما يتوفر فيها بعض الأكشاك لبيع بعض الأطعمة والحلويات كالبوظة والدرة والمكسرات دون الخروج من الحديقة.

مواعيد العمل والأسعار في حديقة كولتور بارك بورصة

يمكنك الذهاب إلى حديقة كولتور بارك بورصة يوميا وذلك من الساعة 8:00 صباحا إلى الساعة 11:00 مساء، وبالنسبة لأسعار الدخول فهو المجاني إلا إذا كنت ترغب بدخول السيارة فسوف يترتب عليك رسم دخول السيارة.

عنوان حديقة كولتور بارك بورصة

تعتبر حديقة كولتور بارك أجمل حدائق بورصة حيث تقع هذه الحديقة في وسط مركز المدينة وتقدر مساحتها بشكل تقريبي 400 ألف متر مربع، وتقع قرب مول كينت ميدان وتطل على أهم الشوارع في المدينة، وللعثور على موقعها بشكل تفصيلي يمكنك الاطلاع على الخريطة من خلال الرابط التالي

للتخلص من الارهاق والتوتر ولاكتساب الكثير من الراحة النفسية وهدوء الأعصاب لا بد من زيارة حديقة كولتور بارك، فالطبيعة هي الوحيدة القادرة على امتصاص كل الجوانب السلبية بالإنسان وزرع الطاقات الإيجابية، مما يعطي الإنسان قدرة وطاقة متجددة بتفكيره وأسلوبه أو حتى بتنشيط جسمه، ننصحك بزيارتها وقضاء أجمل الأوقات المسلية بهدف الاسترخاء والتسلية.