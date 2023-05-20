أفضل 7 أنشطة رائعة في حديقة محرابلي بورصة

إن كنت من عشاق التنزه في الحدائق والأماكن المفتوحة فأفضل مكان يمكنك تجربته هو حديقة محرابلي بورصة لأنها بمساحة شاسعة حوالي 510000 متر مربع وتضم العديد من الأنشطة الترفيهية المميزة، وتعتبر من الأماكن المثالية للاسترخاء، وقضاء وقت ممتع، ومناسبة جدًا للعائلات والأطفال الصغار ويوجد بها مساحات خضراء وبحيرة كبيرة وإطلالات مميزة على جبل أولوداغ، ولقضاء وقت ممتع بالمكان يمكنك الاطلاع على الأنشطة الترفيهية التي يمكنك القيام بها وأهم المعلومات حول المكان بشكل عام ستجدها عند متابعة السطور التالية.

معلومات عن حديقة محرابلي بورصة

افتتحت حديقة محرابلي عام 2005 م لتكون أكبر حديقة عصرية في مدينة بورصة، ومنذ ذلك الوقت أصبحت من أهم المعالم السياحية والترفيهية سواء للسكان المحليين أو الزوار من كل أنحاء العالم، وجاءت تسميتها بهذا الاسم نظرًا لاقترابها من جامع محرابلي كما أنها تعرف أيضًا باسم حديقة هدى فينديكار، وهي تظهر كغابة واسعة أنيقة وعصرية خصوصًا عن زيادة نهر نيلوفير في فصل الشتاء لأنه يزيد من جمالها ويجعلها لوحة فنية مرسومة أمام الزوار.

الأنشطة الترفيهية في حديقة محرابلي بورصة

حديقة محرابلي من أفضل الأماكن السياحية في بورصة وتضم الكثير من الأنشطة الترفيهية المناسبة للعائلات والأطفال فهي عبارة عن جزيرة خضراء تقع في منطقة اودونلوك بمقاطعة نيلوفير أمام جامع محرابلي الشهير، وتعتبر من أكثر الحدائق مساحةً في مدينة بورصة، تتميز بمعالمها الطبيعية الخلابة، ويوجد في وسطها نهر نيولفير الشهير الذي يرتفع فيه منسوب الماء في الشتاء مما يزيد من جمالها، وتضم أيضًا بحيرة صناعية تنتشر حولها الكثير من الأنشطة المميزة، وبها جميع مقومات ووسائل الرفاهية التي توفر الراحة والسعادة لجميع الزوار مثل الملاعب الرياضية لكرة القدم والتنس.

ويوجد بها أيضًا مسارات كثيرة للجري وممارسة الرياضة وركوب الدراجات الهوائية، وتحتوي على مجموعة من الأجهزة الرياضية ومدينة ألعاب متكاملة للأطفال، وأكثر ما يميزها أنها قريبة من أماكن هامة مثل استاد نادي بورصة المعروف باسم ملعب التمساح، وفندق شيراتون وهايبر كارفور وغيرها، وإن كنت تفكر بزيارة الحديقة قربًا هناك مجموعة كبيرة من النشاطات الهامة يمكنك القيام بها أثناء رحلتك منها ما يلي:

1. التجول داخل الحديقة

يمكنك التجول في أجمل حدائق بورصة واكتشاف كل مكان في الحديقة والمعالم الطبيعية التي تميزها، ستجد بها أماكن خضراء شاسعة وبحيرة، وأشجار ظليلة ونوافير وملاهي ترفيهية وممشى مخصص للسير أو ركوب الدراجات وغيرها من الأشياء الرائعة التي يمكنك اكتشافها أثناء التجول في أرجاء المكان بالكامل.

2. الاستراحة بالقرب من البحيرة

بعد التجول واكتشاف كل جزء داخل حديقة محرابلي في بورصة يمكنك أخذ استراحة بسيطة حول البحيرة، فتوجد الكثير من المقاعد والمساحات الخضراء المناسبة للاستمتاع بجو هادئ ولطيف، يمكنك أيضًا تناول فنجان قهوة وقضاء وقت رومانسي داخل أحد المقاهي والكافيهات الموجودة بالقرب منها والاستمتاع بمشاهدة منظر البحيرة مع السماء الصافية والأشجار الخضراء الطبيعية المنتشرة من حولك في كل مكان.

3. ركوب القارب

القارب أحد الأنشطة المميزة حيث يمكنك قضاء وقت ترفيهي بركوب القارب والسير في البحيرة والاستمتاع بجميع المناظر الطبيعية الخلابة التي تحيط بها من كل الجوانب والتقاط بعض الصور من جميع الجوانب وفي مناطق متفرقة من النهر، القارب متاح للتأجير ومزود بدواسات للتجديف حتى تتمكن من استخدامه بنفسك.

4. ممارسة الأنشطة الرياضية

إن كنت معتاد على ممارسة الرياضة فهذه فرصة رائعة لك للقيام ببعض الأنشطة الحركية وسط أجواء الطبيعة الساحرة داخل حديقة محرابلي في مدينة بورصة حيث يوجد مسارات مخصصة للمشي ودراجات هوائية متاحة للتأجير بالإضافة لبعض الأدوات والأجهزة الرياضية البسيطة التي مكنك استخدامها بشكل مجاني، توجد مساحات واسعة في الحديقة مناسبة ممارسة كرة القدم أو السلة فبإمكانك اصطحاب أصدقائك وتجربة اللعب الجماعي وقضاء وقت مفيد وممتع.

5. زيارة منطقة الألعاب

إذا كنت بصحبة أطفالك الصغار يمكنك التوجه إلى مدينة الألعاب الموجودة بالحديقة فهي من الأجزاء المناسبة لأطفالك بإمكانهم قضاء وقت جميل وركوب مجموعة كبيرة من الألعاب الترفيهية المميزة مثل الأرجوحة والزحاليق أو ممارسة بعض الأنشطة اللطيفة باستخدام الأجهزة الرياضية البسيطة الخاصة بالصغار وغيرها الكثير.

6. حضور الفاعليات والاحتفالات

إن كنت من محبي الغناء والموسيقى يوجد في الحديقة مكان مخصص للمناسبات تُقام به حفلات العزف والغناء والعروض الفنية والترفيهية وبإمكانك قضاء وقت ممتع بالمكان وحضور الكثير من الاحتفالات المختلفة التي تقام بالحديقة على مدار اليوم.

7. التقاط الصور التذكارية

لا تترك المكان قبل أن تلتقط الصور التذكارية لك ولعائلتك فهناك الكثير من المساحات والأماكن المناسبة للتصوير، يمكنك أخذ لقطات بجانب البحيرة ونهر نيلوفير أو وسط الأشجار والمساحات الخضراء الجميلة أو بالقرب من منطقة الملاهي لتصبح ذكرى مميزة لك ولعائلتك لا تُنسى إلى الأبد.

خدمات حديقة محرابلي بورصة

حديقة محرابلي من الحدائق المميزة فنظرًا لأنها كبيرة جدًا من حيث المساحة تضم بداخلها مجموعة شاملة من الخدمات والمرافق العامة مثل المقاعد المنتشرة في كل مكان وبالقرب من البحيرة بالإضافة إلى المطاعم والكافيهات والحمامات العامة ومواقف السيارات مما يوفر للزائرين تجربة ممتعة ومريحة.

مطاعم بالقرب من حديقة محرابلي بورصة

بعد انتهاء جولتك في حديقة محرابلي وممارسة الأنشطة المميزة الموجودة بها يمكنك أخذ استراحة وتناول وجباتك المفضلة في أحد الحدائق الموجودة بالقرب من الحديقة وأفضل الأماكن التي يمكنك تجربتها مطعم كنتاكي سور يابا يقدم ساندوتشات الدجاج المقرمش الحار وساندوتشات البرجر، بالإضافة إلى السلطات والمقبلات الرائعة.

يمكنك أيضًا تجربة مطعم برغر كينغ كاريفور وهو من الأماكن المثالية للعائلات نظرًا لاتساع المكان ووجود منطقة خاصة بالأطفال الصغار، يمكنك أيضًا تجربة مطعم حاج داي فهو من أشهر المطاعم بالقرب من الحديقة وحاصل على تقييم عالي من الزوار كما أنه يقدم أطباق متنوعة ومقبلات لذيذة.

مواعيد العمل والأسعار

المواعيد: تعمل حديقة محرابلي على مدار 24 ساعة طول أيام الأسبوع.

تعمل حديقة محرابلي على مدار 24 ساعة طول أيام الأسبوع. سعر تذكرة الدخول: مجاني.

عنوان حديقة محرابلي بورصة

تقع حديقة محرابلي بالقرب من ماركة مول بحي أودونلوك بمنطقة نيلوفر ويمكن الوصول لها بركوب الحافلات أو وسائل النقل الجماعي المتنوعة التي تعمل على مدار اليوم، يمكنك أيضًا معرفة موقعها الجغرافي بالتفصيل من خلال خرائط جوجل بالضغط هنا.

إلى هنا انتهى مقالنا حول أفضل أنشطة رائعة في حديقة محرابلي بورصة وأهم المعلومات حول كل نشاط ومواعيد العمل وأسعار الدخول للمكان وأهم المطاعم بالقرب من المكان، نتمنى أن نكون أفدناكم بكل ما هو جديد حول هذا الموضوع.