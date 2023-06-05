أشهر حلويات حافظ مصطفى طرابزون مع الموقع والأسعار

تجمع مدينة طرابزون بين الجمال والمواقع السياحية والأثرية إلى جانب المطاعم ومتاجر الحلويات المشهورة، فإذا قررت زيارة هذه المدينة السياحية الجميلة فلا بد لك من تجربة أشهر محلات الحلويات فيها وتذوق أصنافها المتنوعة، وأهم هذه المحلات وأشهرها محل حافظ مصطفى طرابزون فهناك ستجد البقلاوة التركية التقليدية الشهيرة بكل أصنافها بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الكنافة اللذيذة، حيث يعد حافظ مصطفى طرابزون أشهر اسم في مجال الحلويات التركية الشهيرة بمختلف أنواعها وكلها مصنوعة بأيدي ماهرة ومحترفة حيث تتجلى الأناقة والإتقان في كل صنف يقدمه هذا المحل لزبائنه وفي هذا المقال سنذكر جميع المعلومات المتعلقة بمحل حافظ مصطفى طرابزون، موقعه، تاريخه، أشهر أنواع الحلويات، والفروع.

موقع حافظ مصطفى طرابزون وتاريخه

كانت بداية محل حافظ مصطفى في طرابزون منذ عام 1864 حيث قام والد حافظ مصطفى، الحاج إسماعيل حقي بيك الذي جاء من بلدة أورتا في شانكيري العمل بصناعة الحلويات في قبو المنزل الذي يعيش فيه في شارع الحميدية وتحديداً في منطقة باهتشكابي أمينونو في اسطنبول رغم أنه كان يعمل سابقاً بالصرافة إلا أنه أصبح أحد أشهر صانعي الحلوى والمنتج الأول لأفخم أنواع الحلويات التركية، وكان حافظ مصطفى الابن يساعد يقوم بصناعة الحلويات أثناء إدارة والده للمحل كما أنه كان يعمل كمؤذن متطوع في جامع أرباكيلار إلى جانب عمله في الحلويات، أصبح حافظ مصطفى شغوفاً بعمله ومحترفاً في مجاله حيث تعلم كل أسرار صناعة الحلويات من والده.

قام حافظ مصطفى بنشر منتجاته حول العالم مع إضافة أصناف أخرى من الحلويات التركية التقليدية إلى جانب تقديم القهوة والشاي التركي الأصيل بأنواعه وراحة الحلقوم بالفستق الحلبي العنتبلي والشوكولا بأصنافها المتنوعة كما أن البقلاوة المصنوعة في المحل اشتهرت على مستوى عالمي حيث حصد 11 ميدالية في مجال صناعة المعجنات والحلويات في أوروبا بين عام 1926 وعام 1938 حتى أن ابن حافظ مصطفى جميل كان قد ورث مسيرة أبيه وجده وحقق نجاح وشهرة واسعة أيضاً حتى قام المؤلف الكولومبي فرانسيسكو ليل كيفيدو بتأليف كتاب كان عنوانه (أسرار حافظ مصطفى)، وبسبب إتقان العمل والجودة العالية لجميع المنتجات والأصناف اعتبرت بقلاوة حافظ مصطفى طرابزون من اشهر أماكن السياحة في طرابزون والتي يقصدها السياح والسكان المحليين الذين يرغبون بتذوق الطعم التركي الأصيل.

فروع حافظ مصطفى طرابزون

تقدم لك حلويات حافظ مصطفى طرابزون ما لذ وطاب من مختلف أنواع الحلويات بأشهى مذاق وباحترافية عالية وذلك في كل فروعه المنتشرة في مختلف المدن فلديه 16 فرعاً، 13 فرعاً منهم في إسطنبول، وفرع في أنطاليا وفرع في طرابزون وفرع في دبي.

أشهر الحلويات في حافظ مصطفى طرابزون

يقدم محل حافظ مصطفى في طرابزون أفخر أنواع الحلويات حيث يتميز بتقديم أصناف متعددة منها بطريقة احترافية وجودة عالية وبشكل خاص بقلاوة حافظ مصطفى طرابزون بالإضافة إلى المبرومة والقطايف وغبرها الكثير لذا سنتعرف في مقالنا على أشهر حلويات حافظ مصطفى طرابزون كما يلي:

1. بقلاوة حافظ مصطفى بالجوز

نوع من الحلويات التركية التقليدية حيث يتم حشو طبقات العجين بالجوز وبعد خبزها يسكبون القطر أو العسل عليها لتحليتها وهي أكثر أنواع البقلاوة انتشاراً في العالم وتوضع في صناديق مرتبة وأنيقة وتكون مربعة الشكل.

2. بقلاوة حافظ مصطفى بالفستق الحلبي

هي صنف آخر من البقلاوة التركية الشهيرة حيث تحشى طبقات العجين بالفستق العنتبالي الفاخر وتتم تحليته بالقطر أو العسل ويصنع على شكل اسطوانات صغيرة مصفوفة بطريقة أنيقة ذات طعم خيالي.

3. بقلاوة حافظ مصطفى بالشوكولا

هذا النوع هو أحدث نوع من البقلاوة اللذيذة حيث تخبز رقائق العجين ويسكب كمية كافية من أفخر أنواع الشوكولا عليها بدلاً من القطر والعسل وتزين بالمكسرات الشهية وتقدم مباشرة للأكل أو توضع في صناديق مرتبة.

4. حلقوم حافظ مصطفى

تعد واحدة من أقدم الحلويات التركية المنتشرة حول العالم وخاصة بلاد الشام كسوريا والأردن وفلسطين ولبنان، حيث يعود تاريخ صنعها إلى 500 سنة وتسمى باللغة التركية (راهت الهولكوم) لأنها مريحة للحلق، يدخل في صنعها النشاء والسكر ليصبح قوامها هلامي طري وتنكه بنكهات وألوان مختلفة ومن أشهر أنواعها حلقوم سادة، حلقوم أبيض بالفستق الحلبي، حلقوم بالمكسرات، حلقوم تركي بالفستق والورد، وغيرها.

5. سحلب حافظ مصطفى

عند زيارتك لطرابزون في الشتاء تحتاج لمشروب ساخن يبعث في جسدك الحرارة والدفء، ومن أشهر المشروبات الساخنة في محل حافظ مصطفى في طرابزون هو السحلب، والذي يتألف من الحليب الطازج وبودرة السحلب وكمية من النشاء ويمكنك أن تنكهه بالقرفة والفستق المبشور الناعم وتقدم في صحون صغيرة عميقة لتحظى بتجربة طعم من الخيال لا ينسى.

6. شوكولا حافظ مصطفى

يوفر لك محل حافظ مصطفى فرع طرابزون أفخم أنواع الشوكولا ذات الطعم السحري الذي يبعث السعادة في النفس وتعد من أهم الأصناف التي تصدر إلى أوروبا عامة والدول العربية خاصة وستجدها مغلفة بشكل جميل ضمن صناديق مرتبة وأنيقة.

7. شاي حافظ مصطفى

لن تكتمل زيارتك إلى محل حافظ مصطفى في طرابزون دون تذوق الشاي التركي العريق، حيث يقدم لك المحل أفضل أنواع الشاي التي تزرع في مناطق شرق البحر الأسود ويقومون بتخميرها في إبريق مزدوج مخصص لصنع الشاي ويقدمونها في كأس شفاف معنق ساخنة صافية بطعم مميز ومن أشهر انواعها شاي تركي بالتفاح، شاي الرومان التركي، شاي تركي اسود، وغيرها.

8. قهوة حافظ مصطفى

عند زيارتك لمحل حافظ مصطفى في طرابزون ننصحك بتذوق القهوة التركية الأصيلة المصنوعة من أجود أنواع البن المحمصة بمهارة عالية والمضاف لها حبات الهيل المطحونة أو المستكة وتقدم في فناجين صغيرة مزخرفة إلى جانب قطع من حلوى الحلقوم وكأس من الماء ومن أنواعها قهوة تركية بالمستكة، قهوة تركية عادية بالهيل، قهوة تركية سادة.

9. عسل حافظ مصطفى

من الطبيعي أن تتذوق أفضل أنواع العسل في تركيا فهي من أكثر البلدان شهرة في صنع العسل الطبيعي وتصديره بمختلف أنواعه حسب نوع النبات الذي يتغذى عليه النحل.

أسعار حافظ مصطفى

تتناسب الأسعار في جميع محلات حافظ مصطفى ومختلف فروعه مع جودة الأصناف المقدمة وفخامة المواد المصنوعة منها لا مواد حافظة، ولا مواد إضافية أخرى، جميع المنتجات حاصلة على شهادة معهد المعايير التركي لأنها مصنوعة من مواد طبيعية وسكر البنجر الطبيعي ويتم تغليف العلب المرسلة بغلاف لا هوائي محكم، فكل الزوار أجمعوا على أن الأسعار مناسبة ومدروسة.

عزيزي القارئ: عند زيارتك لطرابزون لن تكتفي بزيارة المعالم السياحية والأثرية ومختلف المطاعم، بل ستتجه بشكل لا إرادي لمتاجر ومحلات الحلويات حيث ستتذوق أشهى الأصناف وتحظى بتجربة طعم خيالي سيدفعك لإعادة الزيارة لذا من خلال مقالنا ذكرنا محل حافظ مصطفى طرابزون، موقعه ومعلومات عنه، الفروع، وأشهر أنواع الحلويات، بالإضافة إلى الأسعار.