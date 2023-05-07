أفضل 7 مزارات سياحية في حي بلاط اسطنبول

تتميز مدينة اسطنبول باحتوائها على العديد من الأماكن السياحية التي تجذب عدد هائل من السياح سنويًا، ويعد حي بلاط اسطنبول واحدًا من هذه الأماكن، فهو يمتاز بروعة الألوان التي تُشعرك كأنك تمشي وسط شوارع ديزني، فالبيوت جميعها ملونة من الخارج بألوان البهجة، كما أنها تتميز ببنائها وزخرفتها التي تعود إلى سيادة حكم العثمانيين في تركيا، كما يكثر عدد السائحين أيضًا في حي بلاط في اسطنبول لأنه يحتوي على مجموعة من الشرائح الدينية، والمواقع الأثرية، والعديد من الطقوس التي يقوم بها الترك والتي تعود أصولها إلى الإرث القديم، يمكنك التعمق والتعرف على حي بلاط الواقع في مدينة اسطنبول من خلال متابعة قراءتك للفقرات التالية.

معلومات حول حي بلاط اسطنبول

أكثر من يفضلون زيارة حي بلاط باسطنبول هم العرب، ليتعرفوا على تفاصيل المكان الذي كان يتخذه اليهود ملاذًا في تركيا أثناء حكم السلطان بايزيد الثاني، وقد كانوا يفرون ويلجؤون إلى تركيا هروبًا من الحرب التي كانت قائمة في بلاد الأندلس.

أما عن تفاصيل منطقة بلاط في اسطنبول، فمن أول الأشياء التي يجدر الإشارة لها هي أنها أشهر مناطق اسطنبول، والتي قد لاقت اهتمامًا عالميًا، حيث تم تصنيفها ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وذلك بسبب احتوائها على العديد من الكنائس ذات الأصل الأرثوذوكي، بالإضافة إلى احتوائها على عدد من المعابد اليهودية ذات الأبواب الحديدية الضخمة والمنقوشة.

وعلى الرغم من أن حي بلاط اسطنبول كان يقطن به العديد من اليهود، إلا أن شوارعه المتعرجة، وأزقته الضيقة متأصلة بالتصاميم الهندسية العثمانية، ويغلب على أرضية شوارعه، ونوافذ البيوت وجدرانها ألوانًا مبهجة تُسحر الزائر أكثر من سحر روعة الإطلالة المميزة للحي على البحر.

أين يقع حي بلاط اسطنبول؟

لأن بلاط اسطنبول يعتبر من أول أحياء اسطنبول الجميلة؛ يبحث الزوار من مختلف البلدان عند نزولهم إلى مدينة اسطنبول عن موقع حي بلاط اسطنبول، وهو يقع في وسط منطقة الفاتح، ويقع على مسافة قريبة من منطقة إيوان ومنطقة فنار من الناحية الغربية، ومنطقة أمينونو أيضًا من ناحية الشمال.

طريقة الوصول إلى حي بلاط اسطنبول

يمكن الوصول إلى شارع بلاط اسطنبول بطرق عديدة، نظرًا لوقوعه في أكثر الأماكن حيوية واستراتيجية، وهذا أيضًا ما جعله ضمن قائمة أفضل أماكن سياحية في اسطنبول، فيمكن الوصول إليه من خلال ركوب الحافلات العامة الموجودة في مدينة اسطنبول، وأرقامها 99، ggA، ggy، 48E، أما إذا كنت في حي فنار، أو حي الفاتح، أو كنت في ساحة تقسيم؛ يمكنك الوصول إلى حي الحفرة في اسطنبول من خلال:

حي فنار أو حي فاتح: يبعد كل منها عن حي بلاط اسطنبول بمسافة تصل إلى أربعة كيلو متر، ويمكن الوصول إليه من خلال السير لمحطة امينونو، ثم ركوب حافلة من هناك، والمسافة الزمنية للوصول تصل إلى ساعة إلا ثلث.

يبعد كل منها عن حي بلاط اسطنبول بمسافة تصل إلى أربعة كيلو متر، ويمكن الوصول إليه من خلال السير لمحطة امينونو، ثم ركوب حافلة من هناك، والمسافة الزمنية للوصول تصل إلى ساعة إلا ثلث. ساحة تقسم: المسافة بين حي بلاط وساحة تقسيم تصل إلى ثلاثة كيلو متر، ويمكن ركوب ترام الخط الأزرق للوصول إليه.

الأنشطة والمزارات في منطقة حي بلاط اسطنبول

قبل أن تزور أي مكان سياحي في أي دولة؛ فلا بد من البحث عن المزارات السياحية المميزة، وأن تستهدف المناطق الجميلة التي لها طابعها الخاص المستقل، ويعد حي بلاط اسطنبول واحدًا من أشهر الأحياء السياحية في مدينة اسطنبول، والذي يتوافد عليه السياح من مختلف البلدان، كما أنه يعتبر المكان الخاص المميز للسكان المحليين في تركيا لقضاء أجازاتهم وعطلاتهم في أرجائه، ويمكنك التعرف على سلسلة الأنشطة والمزارات المتواجدة في حي بلاط مدينة اسطنبول من خلال متابعة القراءة للفقرات التالية.

1- معبد أهريدا

معظمنا لا يعرف الشعائر أو الطقوس الدينية التي يمارسها اليهود، ولكن عند زيارتك لـ شارع بلاط في اسطنبول يمكنك التعرف على تفاصيل الثقافة اليهودية المتعلقة بالشعائر الدينية الخاصة بهم، فهي لا تزال تُقام حتى الآن في حي بلاط اسطنبول في معبد أهريدا، والذي تم بناؤه في القرن الخامس عشر، والمميز في الأمر هو أنهم يسمحون بالتقاط الصور، أو تسجيل مقاطع الفيديو لهذه الشعائر، ولكن يجدر الإشارة إلى أن إمكانية دخولك إلى معبد أهريدا لا يتم إلا بحصولك على موافقة من الحاخام الذي يتولى إدارة المعبد.

يمكن للزائر الاستمتاع بالتقاط الصور للتصاميم والمقتنيات التي يعود أصلها وتاريخها إلى القرن الخامس عشر، ومن ضمن الأشياء التي ينجذب إليها الزوار في معبد أهريدا هو تصميم بناء المعبد وهيكله من الخارج، والذي يشبه مقدمة السفينة البارزة.

2- متحف شورا

إن أكثر ما يجذب في متحف شورا المتواجد في ربوع حي بلاط اسطنبول، هو أنه تغير على مدار السنوات من بناية إلى بناية أخرى، ففي بداية نشأته كان عبارة عن كنيسة أرثوذكسية تم إنشاؤها خلال فترات الحكم البيزنطي، وقد كانت تُسمى آنذاك باسم "كنيسة بابا المخلص المقدس"، ومع مرور السنوات تم تحويلها إلى جامع إسلامي، وفي النهاية تم تحويل هذا الجامع إلى متحف، وتمت تسميته باسم "متحف شورا".

يتميز بناء المتحف من الخارج بالعتق المزخرف، ويوجد له ست قباب ضخمة، أما من الداخل فهو يحتوي على عدد من المقطوعات والتحف الأثرية، والتي تنتمي إلى أحقاب زمنية مختلفة، كما أنه يحتوي على أيقونات ولوحات قديمة مصنوعة من الفسيفساء الخالص للسيدة العذراء وابنها المسيح.

3- جامع فروح كتهدا

من المعروف أن السلاطين العثمانيين كانوا يتركون أثرًا خلال فترات حكمهم، ومن هذه الآثار الحية والباقية إلى عصرنا الحالي هي البناءات المميزة، وبناءً على ذلك؛ فقد أمر السلطان العثماني سليمان القانوني ببناء جامع فروح كتهدا في حي بلاط اسطنبول، والذي بدوره أصبح من أشهر المعالم السياحية التي يتنافس على زيارتها العديد من السياح حول العالم، فهو يتميز ببنائه المزخرف بالزخارف والتصاميم المعمارية والهندسية التي ترجع إلى أصول الثقافة العثمانية.

4- تلة الملة عشقي

من الأمور المثيرة لشغف السياح لزيارة حي بلاط اسطنبول هو موقعه الاستراتيجي، والذي يتميز بتعدد الإطلالات حوله، مثل إطلالته على مضيق البوسفور، وبرج غلطة، والقرن الذهبي، والعديد من المعالم السياحية الأخرى التي يطل عليها.

5- زوايا ملونة من بلاط

تختلف أزقة حي بلاط اسطنبول عن باقيتها، فتخيل أنك ستسير داخل لوحة فنية مبتكرة من سكان المنطقة ذاتهم، فالجدران ملونة بألوان رائعة نابضة بالحياة، كما أنها الجدران الخارجية للبيوت تحتوي على لوحات جدارية مختلفة، بالإضافة إلى العديد من الصور الملصقة.

6- المظلات المعلقة الملونة

يتميز حي بلاط اسطنبول المتعرجة بامتلائها بالمظلات المعلقة والملونة على امتداد الشوارع، وتُضفي هذه المظلات نوعًا خاصًا من الجمال، حيث تجعل الشوارع تبدو وكأنها تحفة فنية مزركشة بالألوان المتداخلة والمتناسقة التي تترك أثر السعادة والدهشة داخل نفوس المارين بها.

7- متاجر حي بلاط اسطنبول

يضج حي بلاط اسطنبول بالعديد من المتاجر العصرية، والمحلات التجارية التي يبيع بعضها بعض القطع أو التماثيل المنحوتة الصغيرة؛ ليتخذها البعض كهدية تذكارية بأنه قد زار حي بلاط مدينة اسطنبول الشهير، كما أنه يمتلئ ببعض المحلات التي تبيع الأقمشة، والملابس ذات الماركات العالمية، بالإضافة إلى وجود بعض المحلات التي تبيع ملابس مستعملة، ومحلات أخرى تبيع الأكسسوارات، والمستحضرات التجميلية الخاصة بالنساء، بالإضافة إلى وجود محلات تختص ببيع العطور النسائية والرجالية مختلفة الماركات، كما يوجد العديد من محلات العطارة، ومحلات الحلويات، والمطاعم والكافيهات المميزة.

المطاعم الموجودة في منطقة حي بلاط اسطنبول

لا تفوت تجربة المطاعم الموجودة في حي بلاط اسطنبول، والمختلف في هذه التجربة هو أنك ستتناول وجبتك المفضلة وسط أجواء من المرح والبهجة والسعادة، والمميز في سلسلة مطاعم حي بلاط مدينة اسطنبول هو تعدد الأطعمة التي تقدمها المطاعم، والتي تختلف بين الأكلات التركية، والأكلات البحرية، والأكلات الغربية، بالإضافة إلى الأكلات ذات المذاق العربي، ومن هذه المطاعم:

مطعم نوش إي جان: يمكنك تناول وجبة الغداء أو العشاء في مطعم نوش إي جان، ويمكنك طلب وجبات مميزة تتنوع بين الوجبات الهندية، والباكستانية، والوجبات العربية أيضًا.

يمكنك تناول وجبة الغداء أو العشاء في مطعم نوش إي جان، ويمكنك طلب وجبات مميزة تتنوع بين الوجبات الهندية، والباكستانية، والوجبات العربية أيضًا. مطعم ساهل بلاط: يقدم مطعم ساهل بلاط أنواعًا مختلفة من الأكلات البحرية، والتي يمكن تناولها وسط أجواء المطعم الداخلية، أو تناولها في الساحات الخارجية للمطعم.

يقدم مطعم ساهل بلاط أنواعًا مختلفة من الأكلات البحرية، والتي يمكن تناولها وسط أجواء المطعم الداخلية، أو تناولها في الساحات الخارجية للمطعم. مطعم باربا فازيلز: يمكن للزائر أن يأكل أشهى وجبة من الأكلات البحرية مثل الأسماك أو الجمبري الطازج، والتي تتميز بإضافة النكهات التركية عليها وسط أجواء المرح المفعمة بالموسيقى الحية، كما يمكن للزائر أن يختار بين إمكانية تناول طعامه داخل المطعم، أو إمكانية تناوله في الساحات الخارجية.

يمكن للزائر أن يأكل أشهى وجبة من الأكلات البحرية مثل الأسماك أو الجمبري الطازج، والتي تتميز بإضافة النكهات التركية عليها وسط أجواء المرح المفعمة بالموسيقى الحية، كما يمكن للزائر أن يختار بين إمكانية تناول طعامه داخل المطعم، أو إمكانية تناوله في الساحات الخارجية. مطعم باران ات منقل: إذا رغب الزائر في تناول وجبة شواء لذيذة مع الأطباق التركية المميزة؛ فيمكنه التوجه إلى مطعم باران ات منقل، ويمكنه تناول وجبة طعامه في ساحات داخلية أو خارجية، كما أن المكان مناسب لدخول الكراسي المتحركة وعربات الأطفال، كما أنه يعرض قائمة طعام صحية خاص بالأطفال أيضًا.

عزيزي القارئ، إذا كنت تبحث عن مكان سياحي له أجواء خاصة من المرح، وتبعث طبيعته المتواضعة المميزة في نفسك أثر الاندهاش؛ فلا بد أن ترتب زيارة إلى تركيا في منطقة حي بلاط اسطنبول، ولا تنسَ أن تدون تفاصيل استمتاعك بالتقاط الصور أو تسجيل مقاطع فيديو، أو شراء قطع مميزة لتبقى معك كهدايا تذكارية مميزة.