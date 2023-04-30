أفضل برنامج سياحي في رحلات يلوا اسطنبول

تتعدد الأنشطة الترفيهية والرحلات السياحية في تركيا لما تمتلكه من أماكن جميلة وتاريخية كانت دائما وجهة حضارية لكل الزائرين، وتعد رحلات يلوا اسطنبول واحدة من الرحلات السياحية التي يقصدها جميع زوار تركيا بهدف زيارة الطبيعة الخلابة والاستمتاع بالجمال الساحر، فالمعروف عن يلوا أنها مدينة جميلة تشتهر بجمال الينابيع الحارة والطبيعية التي تحتوي عليها، كما أنها من أكثر الأماكن في تركيا جمالا وتميزا وتجذب السائحين والزوار إليها من كل بقاع الأرض، وتمتاز مدينة يلوا بتنوع جنسيات سكانها نتيجة لتعدد الهجرات إليها، لهذا فسوف تستمتع بالتعرف على حضارات مختلفة في يلوا، كما تتميز أيضا بمناخها الجميل فهي تمتلك صيفًا جافاً وشتاًء ممطرًا معتدلًا ولهذا فهي المكان الأنسب لمن يريد الهدوء والاسترخاء.

أفضل برنامج سياحي لرحلات يلوا اسطنبول

تتعدد البرامج السياحية في مدينة يلوا اسطنبول حيث تقوم أفضل الشركات السياحية في اسطنبول بتنظيم رحلات من اسطنبول إلى يلوا لزيارة أهم الأماكن في يلوا والاستمتاع بالينابيع الحارة والطبيعية، وتقوم هذه الشركات بتقديم أفضل البرامج بهدف الاستمتاع والاسترخاء للسادة الزوار والسائحين، وهناك عدة أماكن مميزة ضمن البرنامج السياحي وتكون مقسمة كالتالي:

1. الحمامات المعدنية في يلوا (الينابيع الحارة)

تعتبر الحمامات المعدنية من أهم الأماكن التي يحرص الزوار على المجيء إليها ضمن برنامجهم السياحي في يلوا بغرض الاستشفاء والعلاج، حيث تمتاز مياه هذه الينابيع بأنها شفاء للعديد من الأمراض منها أمراض القلب والروماتيزم، كما تعمل على راحة الجسد وتخلصه من حالات التشنجات العضلية، وبذلك فإن هذه المياه تعتبر بمثابة سحر في الترفيه عن النفس والاستجمام، وتقع هذه الينابيع في الجنوب من بحر مرمرة في اسطنبول وتستقبل الحمامات يوميا أعداد كبيرة من السياح والزوار للاستشفاء والاستجمام.

2. شلال صودوشان

يعتبر شلال صودوشان من أفضل الأماكن السياحية في اسطنبول التي يمكنك زيارتها والاستمتاع بتدفق مياهه، ويقع شلال صودوشان بالقرب من مدينة "يالوفا" ويمتاز الشلال بجماله وتدفق مياهه من أعلى قمة جبلية كما يضم الشلال الطبيعة الخضراء والخلابة التي يمكنك رؤيتها بالقرب منه، ويأتي الزوار خصيصا لزيارة هذا الشلال في رحلة يلوا من اسطنبول لمشاهدة جمال الطبيعة والاستمتاع بشرب الشاي التركي والشواء لتناول الطعام وسط الجمال الساحر والطبيعة المنعشة.

3. زيارة كورنيش يلوا

يأتي زيارة الكورنيش ضمن قائمة أفضل جولات سياحية في اسطنبول والتي تعتبر من الأنشطة المفضلة لدى العديد من الزائرين ولطالما ما تجد كورنيش يلوا مزدحما بالزوار بسبب كثرة المطاعم حوله والتي تقدم أشهى وأفضل المأكولات التركية ومن ضمن هذه المأكولات السمك الطازج والذي يعتبر من أهم الوجبات التي يمكنك الاستمتاع بتناولها بالقرب من البحر ومشاهدة الكورنيش.

4. زيارة قرية ترمال

لا يمكنك مغادرة تركيا دون زيارة أهم قرية بها وهي "قرية ترمال" ذلك المكان التاريخي والمعروف منذ العصر الروماني بجماله الساحر، وتمتاز قرية ترمال بأنها تضم أفضل الينابيع المعدنية الحارة والتي تتراوح درجة حرارة مياهها من بين 55-65 درجة مئوية، وهذا ما يجعلها من أفضل الينابيع الاستشفائية التي يأتي إليها الزوار لطلب العلاج والاستشفاء من بعض الأمراض الجلدية وأيضا للحصول على الراحة والاسترخاء.

وتضم قرية ترمال العديد من الحمامات التي يمكنك زيارتها للعلاج والاستجمام ومن أهم هذه الحمامات وأشهرها حمام "والدة السلطان" والذي يعتبر من أشهر الحمامات هناك حيث يوجد به قسم منفصل للسيدات ويحتوي على غرف ساونا وبخار، ويأتي أيضا حمام "السلطان" والذي يحتوي على أحواض استحمام صغيرة فردية وأيضا أحواض كبيرة عائلية.

5. شلال تشويقية

تتساقط مياه هذا الشلال وسط غابة من الأشجار والزهور الملونة الجميلة مما يجعله جلسة استرخاء هادئة ومريحة للأعصاب لجميع زواره، ويمتاز هذا المكان بجوه الرطب البعيد عن حرارة شمس يلوا.

6. جولة سفاري

يمكنكم قضاء أمتع الأوقات في جولة سفاري وسط الغابات والمناظر الطبيعية وسط الأشجار والتلال بواسطة الدراجات الرباعية ATV، وتعتبر هذه الجولات من أفضل الجولات السياحية في يلوا خاصة لمحبي الإثارة والمغامرات.

تكلفة رحلة يلوا من اسطنبول

تعد رحلات يلوا اسطنبول واحدة من أهم الرحلات السياحية والترفيهية للعديد من الزائرين، كما أن رحلات يلوا إلى اسطنبول ومنها هي الأكثر شعبية هناك، وذلك لأن يلوا تقدم كل شيء للزوار والسياح لقضاء أجمل وأمتع الأوقات وسط الطبيعة الساحرة والينابيع الساخنة، كما أن هناك العديد من الأنشطة التي يمكنك قضاء الوقت بها مثل ركوب الدراجات والمشي على الكورنيش مع وجود الإقامة الرائعة في أجمل أنظف الفنادق، وكل هذا يكون ضمن البرنامج السياحي الخاص بك؛ ولذلك فإن أسعار الرحلات من وإلى يلوا تختلف باختلاف البرنامج السياحي والشركة السياحية التي تقدم هذا البرنامج وعليه فإن الأسعار تكون ما بين 180 دولار وحتى 250 دولار للفرد.

كم تبعد يلوا عن اسطنبول؟

تقع مدينة يلوا في شمال تركيا بالقرب من سفوح جبال "سامانلي" وتعتبر مدينة يلوا من أكثر المدن التركية حضارة وتاريخ إذ يعود تاريخها إلى 3000 قبل الميلاد، وتعتبر مدينة يلوا هي حلقة الوصل بين أكثر المناطق في تركيا ويعود ذلك لأنها تقع بين اسطنبول وبورصة وسبانجا، وتبلغ المسافة بين مدينة "يلوا" واسطنبول حوالي 173 كيلومتر، وتعتبر هذه المسافة كبيرة بعض الشيء إذ يمكنك الذهاب من اسطنبول إلى يلوا في غضون ساعة وربع تقريبا بتكلفة 15 ليرة تركية عند ذهابك بوسيلة المواصلات "العبارة"، كما يمكن الذهاب بالحافلة في ساعة ونصف تقريبا بتكلفة 4-11 دولار تقريبا، أما إذا كنت تفضل الذهاب بالسيارة الأجرة فسوف تستغرق ساعة و5 دقائق بتكلفة ما بين 29-35 دولار تقريبا.

في النهاية تعتبر يلوا هي الخيار الأفضل إذا كنت تريد تجربة برنامج سياحي ممتع، حيث تعد رحلات يلوا اسطنبول من أجمل رحلات تركيا التي يمكنك قضاء أجمل الأوقات ضمن الطبيعة الخلابة والمياه العذبة، وأيضا تعتبر المكان الأفضل لطلب العلاج والاستشفاء من العديد من الأمراض وأيضا هي راحة نفسية واسترخاء لمن يريد الهدوء والراحة، لذلك ينصح بتجربة التخطيط لبرنامج سياحي مميز والذهاب إلى "يلوا" المدينة الأفضل ذات الحضارة التاريخية العريقة.