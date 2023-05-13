رحلة الى بورصة من اسطنبول: أفضل المزارات والأسعار

هل تريد قضاء يوم مميز ورائع داخل تركيا؟ إذا كانت إجابتك بنعم، فما عليك سوى الذهاب في رحلة الى بورصة من اسطنبول، والتي تبعد عن اسطنبول بمسافة تُقطع في ساعات قليلة، كما أنها رابع أجمل مدينة في تركيا، ومصدر رئيسي للسياحة في البلاد؛ حيث يوجد بها العديد من الشلالات المتدفقة وكذلك التلفريك الذي يميزها، بالإضافة إلى المساحات الخضراء الواسعة في فصل الصيف، أما مع دخول فصل الشتاء، فيكسو اللون الأبيض الأشجار والشوارع، ما يسمح لزائري المدينة بممارسة رياضة التزحلق على الجليد بحرية كبيرة، وفي هذا المقال، نتحدث عن أفضل البرامج السياحية فيما يخص الرحلات من اسطنبول إلى بورصة وتكلفتها، وكذلك عن مواعيد الرحلات البحرية.

أفضل برنامج سياحي لرحلات بورصة من اسطنبول

تعد مدينة بورصة التركية واحدة من أشهر الوجهات السياحية الموجودة في البلاد؛ ويرجع ذلك لتاريخها العريق؛ فقد كانت تلك المدينة موطنًا للعديد من الحضارات لآلاف السنين منذ أن كانت عاصمة للدولة العثمانية حتى الفتح، كما يوجد بها العديد من المناظر الطبيعية الخلابة والمناطق الأثرية المختلفة، وتلك هي أشهر المزارات السياحية التي يمكنك الذهاب إليها في رحلة من اسطنبول الى بورصة:

1- السوق المسقوف وسوق الحرير في بورصة

سوق الحرير هو واحد من أهم الأسواق التاريخية في بورصة، لذا فإذا ذهبت في رحلة الى بورصة من اسطنبول، يجب أن يكون هو الوجهة الأساسية التي تتجه إليها لشراء قماش الحرير الأصلي، تم بناء السوق في عام 1490 ميلادياً، وقد حصل على لقب أفضل سوق عالمياً إلا أنه قد تراجع بعد ذلك، كما يعتبر أيضاً السوق المسقوف واحدًا من أهم الوجهات السياحية للسياح وتجار الجملة؛ حيث يمكنك ان تجد فيه كل ما تريد من ملابس، أحذية، أقمشة، هدايا تذكارية، بالإضافة إلى محلات الذهب.

2- جبل أولداغ

جبل أولداغ هو واحد من أشهر المعالم السياحية الموجودة في منطقة بورصة، وما يميز ذلك الجبل هو أنه أعلى قمة في منطقة الأناضول بالكامل، ويذهب السياح في رحلة الى بورصة من اسطنبول بالأخص للوصول لقمة هذا الجبل؛ حيث يصل طول أعلى قمة فيه إلى 2543 متراً ويطلق عليها اسم القمة السوداء، كما يوجد به محمية طبيعية يفصل بينها وبين وسط مدينة بورصة حوالي 36 كيلومتر، وإليك الأنشطة التي يمكنك ممارستها على الجبل:

التزلج على الجليد؛ حيث تقام في كل عام العديد من المسابقات العالمية لتلك الرياضة على الجبل بدءًا من شهر ديسمبر وحتى شهر مارس.

أثناء رحلتك إلى قمة الجبل، ستجد العديد من المطاعم والمقاهي التي يمكنك الجلوس فيها وتناول الطعام والمشروبات بينما تستريح وتستمتع بالمنظر قبل الوصول للقمة.

3- ركوب التل فريك

تقوم شركات سياحية في اسطنبول بتنظيم رحلات بورصة من اسطنبول سواء بشكل يومي أو إقامة في حال أراد الزائر، ولكن في حال ذهبت في رحلة الى بورصة من اسطنبول، فعليك تجربة التل فريك، والذي سيمكّنك من قضاء وقت رائع في مزيج بين الحاضر والماضي، وتم افتتاح التلفريك في عام 1963 وفي عام 2014 ليصبح واحدًا من أهم المعالم التاريخية الموجودة في بورصة، ويبدأ التلفريك رحلته من محطة تفرروتش مروراً بمحطة صاري ووصولاً إلى محطة كوريغا كايا، ويوجد في المدينة نوعان من التلفريك وهم:

تلفريك بورصة الصغير: يطلق عليه اسم "تليساج بورصة" ويوجد على طول 300 متر تقريباً من جبل أولداغ، ويبلغ سعر تذكرة الفرد فيه 150 ليرة وهو مفتوح من الساعة 8 صباحاً حتى 8 مساءاً. تلفريك بورصة الكبير المغلق: هذا هو أطول تلفريك في تركيا؛ حيث يصل طوله إلى 2 كيلومتر صعوداً وهبوطاً، وتستغرق الرحلة فيه 25 دقيقة لتصل إلى قمة جبل أولداغ، ويصل سعر التذكرة 220 ليرة، وساعات العمل فيه تبدأ من 8 صباحاً حتى 8 مساءاً.

4- الشجرة التاريخية المعمرة

عزيزي المسافر، إذا حظيت يومًا بمكان في واحدة من رحلات سياحية الى بورصة من اسطنبول؛ فلا تفوت أبداً زيارة الشجرة التاريخية المعمرة؛ فيقال أنه تم زراعتها في بداية العصر العثماني ويصل عمرها إلى 600 عام؛ لذا فهي أثر تاريخي مميز لا يمكنك تفويت أمر مشاهدته أثناء القيام برحلة الى بورصة من اسطنبول، كما توجد أنشطة يمكنك القيام بها عند تلك الشجرة وهي:

يمكنك الجلوس في المطعم الموجود أسفل الشجرة؛ حيث يطل على مدينة بورصة بالكامل.

تلك الشجرة هي مكان رائع لالتقاط بعض الصور التذكارية.

يوجد بعض المحلات والمتاجر التي تقوم ببيع التحف والهدايا التذكارية في تلك المنطقة.

5- محلات العسل والحلقوم التركية

تنتج مدينة بورصة أكثر من أربع أنواع للعسل؛ ولهذا توجد في تلك المنطقة مناحل للعسل، والتي تعد من أهم الوجهات السياحية؛ حيث أن السياح يرغبون في الحصول على العسل التركي الصافي النقي لما له من فوائد متعددة، كما يوجد هناك مصنع لصناعة حلوى الحلقوم التركية بنكهاتها المختلفة وأشكالها المميزة؛ حيث يتم استخدامها كبودر لتزيين الحلويات أو كحلوى للأطفال.

6- زيارة الجامع الأخضر

يحث الكثير من الناس من هواة الذهاب في رحلات سياحية في اسطنبول على القيام بتجربة الذهاب في رحلات من اسطنبول الى بورصة وزيارة الجامع الأخضر أو كما يطلق عليه مسجد السلطان محمد جبلي؛ فهو واحد من أهم المعالم الأثرية في المنطقة، والذي قام ببنائه السلطان محمد الأول بعد أن أعاد بناء الدولة العثمانية، وما يميز هذا المسجد هو تصميمه الراقي المتميز الذي يجمع بين الفن السائد والفن الزخرفي.

7- برج الساعة توب هانة

إذا كنت في إحدى رحلات اسطنبول الى بورصة؛ قم بالذهاب إلى برج الساعة توب هانة، والذي تم بناؤه في الفترة بين 1860 و1876 كبرج لإطفاء الحريق، ويوجد البرج في حديقة توبهانة؛ لذا تم تسميته على اسم الحديقة، ويوجد حوله بعض المطاعم والمقاهي التي تسمح لك بالجلوس للاستمتاع بالمنظر الرائع، فلا تجعل أمر مشاهدة البرج والاستماع به في رحلة الى بورصة من اسطنبول يفوتك، وتجدر الإشارة إلى وجود مجسمات لبعض المدافع بجانب البرج.

تكلفة رحلة بورصة من اسطنبول

إذا كنت تريد الاشتراك في واحدة من الرحلات الى بورصة من اسطنبول في جروب مع إحدى شركات السياحة، ففي الغالب سيختلف سعر الرحلة بناءً على الخدمات المقدمة فيها سواء كنت ضمن جروب أو أنها كانت رحلة خاصة وهل سيتم التنقل بالباص أم بسيارة خاصة، ولكن يبلغ متوسط أسعار الرحلة في العموم بين 200 إلى 450 ليرة تركية.

مواعيد الرحلات البحرية من بورصة الى اسطنبول

يفضل الكثير من السياح الذهاب في رحلة بحرية من اسطنبول إلى بورصة والعكس؛ وذلك لزيادة الاستمتاع بالرحلة، وتبدأ أولى العبارات بالانطلاق في رحلات من بورصة الى اسطنبول من ميناء بورصة في تمام الساعة 7:30 صباحًا، على أن تنطلق عبارة كل 40 دقيقة وتنطلق آخر رحلة في تمام الساعة 9:30 مساء، ومن الجدير بالذكر أن مدة الرحلة بين المدينتين تصل إلى حوالي 120 دقيقة عبر بحر مرمرة.

في ختام هذا المقال، نكون قد سلطنا الضوء على رحلة الى بورصة من اسطنبول ومواعيد الرحلات البحرية وأهم المزارات الموجودة في مدينة بورصة الخضراء ومواعيد انطلاق العبارات، نتمنى أن نكون قد أفدناكم بتلك المعلومات.