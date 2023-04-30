أفضل 11 نشاط مُمتع في رحلة الى جزر الأميرات من اسطنبول

لا زالت مدينة اسطنبول تبهر زوارها بتعدد الأماكن والمزارات السياحية الموجودة بها والتي جعلتها تستقطب انتباه السياح من جميع أنحاء العالم، ومن بين تلك المزارات يمكنك اصطحاب عائلتك أو أصدقائك في رحلة الى جزر الأميرات من اسطنبول ، حيث أنها واحدة من أشهر الجزر في تركيا وأكثرها سحرًا وجمالًا، وتتألف جزر الأميرات من 4 جزر كبيرة، مع 5 جزر أقل منها في المساحة، تم استخدامها خلال الحكم العثماني كمكان لنفي الأمراء والحكام، وبمرور الوقت أصبحت مصدر جذب للزوار، ومن خلال موضوعنا سنتناول كافة المعلومات حول جزر الأميرات، مع إلقاء الضوء على أبرز الأنشطة هناك.

أفضل أنشطة في رحلة إلى جزر الأميرات من اسطنبول

إذا كنت من محبي المغامرة والاستجمام والأجواء الهادئة، فعليك بزيارة جزر الأميرات والتي يطلق عليها أيضًا جزر الأمراء، حيث المناظر الطبيعية الخلابة التي تأسر القلوب، مع الهواء النقي الخالي من الملوثات، ومن الجدير بالذكر أن مساحة جزر الأميرات مُجمعة حوالي 15 كيلو متر، وتقع على امتداد بحر مرمرة في اسطنبول ، وبالتالي يتسنى لك القيام بعدد لا حصر له من الأنشطة المُمتعة خلال رحلة جزيرة الاميرات في اسطنبول سواء كانت شبابية أو أسرية، وإليك قائمة بأفضل هذه الأنشطة:

1. المرور خلال جسر البوسفور

ستتمكن من الاستمتاع منذ بداية رحلة الى جزر الأميرات من اسطنبول إلى نهايتها، فبمجرد انطلاقك سيتم المرور من جسر البوسفور، وبالتالي ستتمكن من رؤية القصور القريبة من الجسر، إلى جانب الإطلالة الرائعة التي يتمتع بها مضيق البوسفور، ومشاهدة أعلى قمة في المدينة، ألا وهي تل العرائس، وبالتالي يتسنى لك التقاط أجمل الصور الفوتوغرافية لا تُنسى والتي يتجلى من خلالها جمال مدينة اسطنبول الأوروبية والآسيوية، كذلك يمكنك الاستمتاع بمنظر القصور العثمانية الخلابة الموجودة على ضفاف مضيق البوسفور، وخلال اتجاهك إلى جزر الأميرات ستتمكن من المرور بجانب برج البنت والاستمتاع بمنظره الرائع مع التقاط الصور.

2. أخذ جولة بشوارع جزر الأميرات

استحقت جزيرة الأميرات في اسطنبول عن جدارة لتكون واحدة من أجمل وجهات السياحة في مدينة اسطنبول، وبالتالي يمكنك بدء رحلتك إليها من خلال التجول بشوارعها الضيقة المُزينة بأشجار الصنوبر، هذا إلى جانب منظر البيوت الخشبية المصممة على الطراز الفيكتوري والتي ستشعرك بأجواء ريفية رائعة.

3. زيارة دير هيرستوس

أحد الأماكن التي لابد من زيارتها خلال رحلة جزيرة الاميرات، وتحديدًا جزيرة كينالادا رابع جزر الأميرات، هو دير هيرستوس والذي بناه الإمبراطور البيزنطي العظيم رومانوس الرابع خلال فترة نفيه إلى جزيرة كينالادا، ومن الجدير بالذكر أنها سُميت بجزيرة الحناء أيضًا، لاحتوائها على تربة حمراء اللون، بعد الانتهاء من زيارة الدير، يمكنك زيارة أبراج الرياح الموجودة بها والتي يتسنى لك الذهاب إليها من خلال السفينة.

4. أخذ جولة رائعة بعربة الحنطور

يمكنك الانتقال خلال شوارع جزر الأميرات عن طريق عربات الحنطور، وهي واحدة من أمتع الأنشطة التي يتهافت الجميع على تجربتها عند الذهاب في رحلة الى جزر الأميرات في اسطنبول، وبالتالي التجول لمدة لا تقل عن 45 دقيقة مع الاستمتاع بمنظر الشوارع المكتظة بالأشجار والورود الملونة، واستنشاق الهواء النقي.

5. زيارة جزيرة بويوكادا

يمكنك بدء رحلتك إلى جزر الأميرات في اسطنبول بزيارة جزيرة بويوكادا، وهي الجزيرة الرئيسية بل وأكبر جزر الأميرات في المساحة، لذا تستحوذ الجزيرة على النسبة الأكبر من زوار جزر الأميرات، يتسنى لك عند زيارتها رؤية المباني التاريخية الرائعة والتي تعود إلى القرن السادس الميلادي، كذلك يمكنك زيارة الغابات المودة بها.

كما يمكنك زيارة كنيسة آيا يورجي والتي تضرب مثالًا لروعة التصميم المعماري الفريد من نوعه، وفي خلال جولتك لاكتشاف جزيرة بويوكادا، يمكنك الذهاب إلى مسجد الحميدية والذي تم بناؤه على يد السلطان عبد الحميد الثاني، وهو من أجمل المساجد الموجودة بجزر الأميرات، حيث إنه يطل على مياه بحر مرمرة ومساحات خضراء واسعة.

6. متحف جزر الأميرات

لا يمكنك مغادرة الجزر قبل زيارة متحف جزر الأميرات والذي يعد أحد أهم المعالم السياحية في اسطنبول ، ويقع المتحف في جزيرة بويوكادا، وزيارتك للمتحف ستُمكنك من التعرف على كافة مراحل التشكيل البيولوجي لجزر الأميرات منذ بدايتها إلى وقتنا الحاضر، حيث يعرض المتحف ملايين الصور الوثائقية عن تاريخ جزر الأميرات، إلى جانب المتعلقات الخاصة بالشخصيات الهامة التي كانت موجودة بالجزيرة من قبل.

تتمثل تلك المتعلقات في رسائل بخط اليد، إلى جانب الأحذية والملابس والآلات الكاتبة، مع وجود كتابات باللغة الإنجليزية والتركية على جدران المتحف، والعديد من الهياكل العظمية لأسماك انقرضت وبالتالي ستتمكن من جمع العديد من المعلومات حول الجزيرة، هذا بالإضافة إلى التقاط أجمل الصور التذكارية لتوثيق هذه الزيارة.

7. شاطئ ناكي بيه

يوجد بجزيرة الأميرات العديد من الشواطئ والتي يتسنى لك من خلالها ممارسة العديد من الرياضات والأنشطة المائية الرائعة، ومن أبرز هذه الشواطئ شاطئ ناكي بيه بجزيرة بيوكادا، ينفرد الشاطئ عن غيره بالرمال الناعمة وخلوه من الصخور، هذا إلى جانب مياهه الصافية وصوت أمواجه المتلاطمة، وبالتالي يمكنك السباحة، أو الاستلقاء تحت المظلات الشمسية على كراسي الشمس.

8. الدخول إلى مطاعم ومقاهي جزيرة الأميرات

تنتشر في جميع أرجاء جزيرة الاميرات في اسطنبول عدد كبير من المطاعم الكلاسيكية والتي تقدم أشهى المأكولات التركية على أيدي أمهر الطهاة، هذا إلى جانب تقديم مأكولات شرقية لذيذة أو من شرق آسيا، إضافة إلى إمكانية تناول أطباق من البحر الأبيض المتوسط، كما يوجد بالجزيرة أيضُا العديد من المقاهي والكافيهات، لتتمكن من تناول مشروبك المفضل، ومن ثم استكمال الرحلة.

9. استئجار الدراجات الهوائية

خلال رحلتك إلى جزيرة الأميرات في اسطنبول يمكنك تأجير الدراجات الهوائية، وبالتالي يتسنى لك استكشاف الجزيرة بشكل أكبر، والتجول بجميع أرجائها بين الأجواء الطبيعية الساحرة، كما يتوفر مقاعد خشبية والتي يمكنك الاستراحة عليها مع عائلتك أو اصدقائك ومشاهدة البحر وحركات السفن.

10. حديقة الأمير جان

تعد حديقة الأمير جن من أجمل الحدائق الموجودة بمدينة اسطنبول والتي لابد لك من زيارتها، من أجل الاستمتاع بالأزهار الفريدة من نوعها، إلى جانب النافورات الجميلة والشلالات الصناعية، مع وجود مناطق مخصصة للأطفال يتوفر بها عدد كبير من الألعاب الرائعة.

11. التسوق وشراء الهدايا التذكارية

قبل أن تهم بمغادرة جزيرة الأميرات، لابد لك من أخذ جولة للتسوق وشراء الهدايا التذكارية من المتاجر الموجودة بها، وذلك لتوثيق هذه الزيارة، وجعلها ملتصقة الذهن لأطول فترة ممكنة، ومن أبرزها مول زورلو الكبير، وهو ضمن أكبر وأضخم المولات الموجودة في اسطنبول، حيث يتوفر به كافة الماركات العالمية والمحلية، بأسعار مميزة للغاية، هذا إلى جانب وجود مطاعم ومقاهي مشهورة، مع وجود أماكن خاصة بالأطفال، وبالتالي يتسنى لك قضاء وقت مُمتع لا ينسى مع الأهل والأصدقاء.

مواعيد رحلات جزيرة الاميرات

بعد الانتهاء من ذكر كافة الأنشطة والأماكن التي يمكنك الذهاب إليها خلال رحلة جزيرة الاميرات بالتفصيل، يمكن القول أن مواعيد رحلات جزيرة الأميرات تختلف حسب الميناء الذي ستنطلق منه، والمواعيد كالتالي:

الرحلة من ميناء كاباتاش تبدأ يوميًا من الساعة 6:40 صباحًا، إلى الساعة 7:40 مساءًا.

الرحلة من ميناء بشكتاش تبدأ يوميًا من الساعة 9:00 صباحًا، إلى الساعة 7:00 مساءًا.

الرحلة من ميناء امينونو تبدأ وميًا من الساعة 6:40 صباحًا، إلى الساعة 8:30 مساءًا.

كم تكلفة رحلة جزيرة الاميرات

تعتبر رحلة جزيرة الأميرات من أروع رحلات السياحة في اسطنبول حيث إنه ستتمكن من زيارة أكبر عدد من المزارات السياحية هناك، وذلك مقابل أسعار مميزة للغاية، ومن الجدير بالذكر أن متوسط تكلفة الرحلة الى جزر الأميرات من اسطنبول تبلغ حوالي 140 ليرة تركية للشخص البالغ، أما بالنسبة للأطفال 115 ليرة، وهذه التكلفة تشمل زيارة 3 جزر، مع رسوم السفينة والغداء، إلى جانب الاستقرار في الجزيرة الرئيسية من جزر الأميرات.

طريقة الذهاب لجزيرة الاميرات

تلجأ الغالبية العظمى من افضل شركات السياحة في اسطنبول عند الذهاب في رحلة الى جزر الأميرات من اسطنبول، إلى الانطلاق من الموانئ عبر البواخر السياحية، ولكن إذا كنت بالقرب من ميناء امينونو فيمكنك شراء التذاكر وركوب العبارة، ويمكن أن تستغرق الرحلة ما بين 50 دقيقة إلى ساعة، كما يمكن الذهاب إلى جزيرة الاميرات أيضا من منطقة تقسيم أو شارع الاستقلال، وذلك من خلال الانتقال إلى ميناء امينونو أو كاباتاش، ومن ثم ركوب العبارة إلى الجزر، كذلك يمكنك ركوب القطار من محطة تقسيم إلى محطة قطار كاباتاش، ثم ركوب أي من العبارات السياحية إلى الجزر.

يوجد طرق أخرى للذهاب لجزيرة الأميرات، ومنها الذهاب من منطقة السلطان أحمد، وذلك من خلال ركوب ترام T1، والنزول إلى محطة امينونو، كما يمكن الذهاب من منطقة السلطان أحمد إلى ميناء كاباتاش، من خلال السير على الأقدام إلى امينونو، ثم ركوب حافلة 70ke إلى المحطة المقابلة لميناء كاباتاش، كذلك يتسنى لك الذهاب من ميناء بوستانجي أو ميناء بشكتاش أو كاراكوي، وركوب العبارة إلى جزيرة الأميرات.

إذا كنت من عشاق الطبيعة الخلابة والهدوء، فنوصيك بالذهاب في رحلة الى جزر الأميرات من اسطنبول، حيث النباتات النادرة وكثرة المزارات السياحية، والأجواء الريفية التي ستظل عالقة بذهنك.